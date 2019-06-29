Bu CHP sizin bildiğiniz CHP’ye hiç benzemiyor

Kafayı başörtüsüne takmış ve bu konuda zerre geri adım atmamış ikna odaları kraliçesi Nur Serter’i bünyesinde gururla taşıyordu.
*
Başörtüsü yasağına, ceberut laiklik uygulamalarına, askeri vesayete sıkı sıkıya tutunmuş statükocu bir anlayışı temsil etmekten zerre gocunmuyordu.
*
Hacca gideceğini söyleyen partilisine “Araplara para kaptırma... Muhammed seni orada bırakmaz” diyen Önder Sav’ı el üstünde tutuyordu.
*
Din, iman, namaz, cami, dua gibi konulara milim yaklaşıldığında... Laikliğin anında elden gidivereceğine inananlarla dopdoluydu.
*
Fukaralığı bırakıp yaşam tarzına, ekonomiyi bırakıp başörtüsüne, israfı falan bırakıp cami sayısına, işsizliği bırakıp imam hatiplere odaklanıyordu.
*
Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli... “Bunlar bize yeter de artar bile” diyerek çeperleri boş veriyor, bundan da asla rahatsız olmuyordu.
*
Her türlü stratejik ittifaklardan kaçınıyordu, Kürtleri HDP ile AK Parti’ye terk etmiş olmayı gayet doğal bir olguymuş gibi görüyordu.
*
Dikkat! Dikkat! Dikkat!
CHP, artık böyle bir CHP değil!
*
Camiye gidiyorlar, dua ediyorlar, Yasin okuyorlar, başörtüsünü mesele etmiyorlar, yaşam tarzından başka şeylere odaklanıyorlar, fakirliği bir numaralı sorun haline getiriyorlar, israfı bir numaralı gündem yapıyorlar, imam hatiplilerle buluşuyorlar, oy alamadıkları ilçelerden çıkmıyorlar, şaşırtıcı ittifaklar kuruyorlar, Kürtlerle ilgili kendi açılımlarını yapıyorlar falan...
*
AK Parti, eski CHP ile kolaylıkla baş edebiliyordu. Üç beş cümleyle darmadağın edebiliyorlardı eski CHP’yi.
Ama artık o üç beş cümle, hiç mi hiç işe yaramıyor.
*
Son İstanbul seçimindeki yenilginin arkasındaki yalın gerçeklerden biri de şudur:
AK Parti...
Bu yeni CHP’ye karşı...
Nasıl bir dil kuracağını, hangi argümanları öne çıkaracağını, ne yapacağını, ne diyeceğini, neresinden vuracağını...
Bilmedi, bilemedi.
*
AK Parti, yapacağı 23 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde...
“Biz bu yeni CHP’yle nasıl baş edebiliriz? Biz bu yeni CHP’ye karşı hangi dili kullanmalıyız? Biz bu yeni CHP’ye karşı nasıl bir strateji belirlemeliyiz” sorularına doğru dürüst cevaplar aramaya kalkışmazsa...
İşi çok ama çok zor...
CHP’NİN DEĞİŞİMİYLE İLGİLİ İKİ YAŞAMSAL NOT
NOT BİR: CHP’nin aldığı yeni şekilde... AK Parti tam anlamıyla terbiye edici bir rol oynamıştır. Hiç şüphe yoktur buna.
NOT İKİ: CHP’nin aldığı yeni şekille ilgili olarak... Samimiyet sorgulaması yapmanın bir anlamı da yoktur, karşılığı da...
ANINDA KAÇARIM
Falanca sanatçının falanca sanatçı ile düet yaptığını duyunca...
Metin Uca’nın zekâ ve ahlak seviyesi düşük politik esprilerine maruz kalınca...
Yaz sıcağından bunalanların “Ben aslında kışçıyım abi” demeleri halinde...
BU MİLLETİN ORTAK DEĞERİDİR ATATÜRK
HER kim ki...
Bütün işi gücü bırakıp üslupsuz bir şekilde Atatürk’e saldırıyorsa...
Durup dururken sırf dikkat çekmek için Atatürk’e hücum ediyorsa...
Anakronik gerzekliklerle Atatürk’ü yermeye çalışıyorsa...
Atatürk’ü bir türlü yerli yerine oturtamıyorsa...
İçindeki Atatürk düşmanlığını bir türlü yenemiyorsa...
Milletin tokadını yemesi kaçınılmazdır.
Çünkü...
Atatürk, bu milletin ortak değerinin adıdır.
CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN YARGILANMASINA DAİR
İKİ şey söyleyeceğim:
*
BİR: Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarının savunulacak bir tarafı yok... Sadece ve sadece paylaşanı utandırması gereken paylaşımlar...
*
İKİ: Canan Kaftancıoğlu’nun o paylaşımlar nedeniyle yargılanması ise kabul edilemez. Utanmak ve utandırmak yeterliydi, yargılama da nereden çıktı!
MERAL AKŞENER’E EDİLEN HAKARETLER
MHP’nin bazı alt düzey yöneticileri Meral Akşener’e kabul edilemez hakaretler ediyorlar.
Akşener’in doğrudan cinsiyetine yönelen sözlü saldırılar bunlar.
*
MHP üst düzey yönetiminin bu üslupsuzluğa ve bu ayıba son verilmesi için devreye girmesi şart.
CÜBBELİ USULÜ FIRILDAKLIK
SEÇİMDEN önce şöyle dedi Cübbeli:
*
“Binali Bey’e ben kaybettirdim diyen kime kazandırdığını söylemiş oluyor. Bu kişi haram işlemiş oluyor.”
*
Seçimden sonra şöyle dedi Cübbeli:
*
“Ben İmamoğlu’na oy vermek haramdır demedim. Bu konu fetva alanına girmez ki... Benim böyle bir sözüm yok.”
*
Yavaş dön Cübbeli!
İhvan yetişemiyor.
Bu CHP sizin bildiğiniz CHP’ye hiç benzemiyor
CHP, eskiden şöyle bir CHP idi:
Kafayı başörtüsüne takmış ve bu konuda zerre geri adım atmamış ikna odaları kraliçesi Nur Serter’i bünyesinde gururla taşıyordu.
*
Başörtüsü yasağına, ceberut laiklik uygulamalarına, askeri vesayete sıkı sıkıya tutunmuş statükocu bir anlayışı temsil etmekten zerre gocunmuyordu.
*
Hacca gideceğini söyleyen partilisine “Araplara para kaptırma... Muhammed seni orada bırakmaz” diyen Önder Sav’ı el üstünde tutuyordu.
*
Din, iman, namaz, cami, dua gibi konulara milim yaklaşıldığında... Laikliğin anında elden gidivereceğine inananlarla dopdoluydu.
*
Fukaralığı bırakıp yaşam tarzına, ekonomiyi bırakıp başörtüsüne, israfı falan bırakıp cami sayısına, işsizliği bırakıp imam hatiplere odaklanıyordu.
*
Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli... “Bunlar bize yeter de artar bile” diyerek çeperleri boş veriyor, bundan da asla rahatsız olmuyordu.
*
Her türlü stratejik ittifaklardan kaçınıyordu, Kürtleri HDP ile AK Parti’ye terk etmiş olmayı gayet doğal bir olguymuş gibi görüyordu.
*
Dikkat! Dikkat! Dikkat!
CHP, artık böyle bir CHP değil!
*
Camiye gidiyorlar, dua ediyorlar, Yasin okuyorlar, başörtüsünü mesele etmiyorlar, yaşam tarzından başka şeylere odaklanıyorlar, fakirliği bir numaralı sorun haline getiriyorlar, israfı bir numaralı gündem yapıyorlar, imam hatiplilerle buluşuyorlar, oy alamadıkları ilçelerden çıkmıyorlar, şaşırtıcı ittifaklar kuruyorlar, Kürtlerle ilgili kendi açılımlarını yapıyorlar falan...
*
AK Parti, eski CHP ile kolaylıkla baş edebiliyordu. Üç beş cümleyle darmadağın edebiliyorlardı eski CHP’yi.
Ama artık o üç beş cümle, hiç mi hiç işe yaramıyor.
*
Son İstanbul seçimindeki yenilginin arkasındaki yalın gerçeklerden biri de şudur:
AK Parti...
Bu yeni CHP’ye karşı...
Nasıl bir dil kuracağını, hangi argümanları öne çıkaracağını, ne yapacağını, ne diyeceğini, neresinden vuracağını...
Bilmedi, bilemedi.
*
AK Parti, yapacağı 23 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde...
“Biz bu yeni CHP’yle nasıl baş edebiliriz? Biz bu yeni CHP’ye karşı hangi dili kullanmalıyız? Biz bu yeni CHP’ye karşı nasıl bir strateji belirlemeliyiz” sorularına doğru dürüst cevaplar aramaya kalkışmazsa...
İşi çok ama çok zor...
CHP’NİN DEĞİŞİMİYLE İLGİLİ İKİ YAŞAMSAL NOT
NOT BİR: CHP’nin aldığı yeni şekilde... AK Parti tam anlamıyla terbiye edici bir rol oynamıştır. Hiç şüphe yoktur buna.
NOT İKİ: CHP’nin aldığı yeni şekille ilgili olarak... Samimiyet sorgulaması yapmanın bir anlamı da yoktur, karşılığı da...
ANINDA KAÇARIM
Falanca sanatçının falanca sanatçı ile düet yaptığını duyunca...
Metin Uca’nın zekâ ve ahlak seviyesi düşük politik esprilerine maruz kalınca...
Yaz sıcağından bunalanların “Ben aslında kışçıyım abi” demeleri halinde...
BU MİLLETİN ORTAK DEĞERİDİR ATATÜRK
HER kim ki...
Bütün işi gücü bırakıp üslupsuz bir şekilde Atatürk’e saldırıyorsa...
Durup dururken sırf dikkat çekmek için Atatürk’e hücum ediyorsa...
Anakronik gerzekliklerle Atatürk’ü yermeye çalışıyorsa...
Atatürk’ü bir türlü yerli yerine oturtamıyorsa...
İçindeki Atatürk düşmanlığını bir türlü yenemiyorsa...
Milletin tokadını yemesi kaçınılmazdır.
Çünkü...
Atatürk, bu milletin ortak değerinin adıdır.
CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN YARGILANMASINA DAİR
İKİ şey söyleyeceğim:
*
BİR: Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarının savunulacak bir tarafı yok... Sadece ve sadece paylaşanı utandırması gereken paylaşımlar...
*
İKİ: Canan Kaftancıoğlu’nun o paylaşımlar nedeniyle yargılanması ise kabul edilemez. Utanmak ve utandırmak yeterliydi, yargılama da nereden çıktı!
MERAL AKŞENER’E EDİLEN HAKARETLER
MHP’nin bazı alt düzey yöneticileri Meral Akşener’e kabul edilemez hakaretler ediyorlar.
Akşener’in doğrudan cinsiyetine yönelen sözlü saldırılar bunlar.
*
MHP üst düzey yönetiminin bu üslupsuzluğa ve bu ayıba son verilmesi için devreye girmesi şart.
CÜBBELİ USULÜ FIRILDAKLIK
SEÇİMDEN önce şöyle dedi Cübbeli:
*
“Binali Bey’e ben kaybettirdim diyen kime kazandırdığını söylemiş oluyor. Bu kişi haram işlemiş oluyor.”
*
Seçimden sonra şöyle dedi Cübbeli:
*
“Ben İmamoğlu’na oy vermek haramdır demedim. Bu konu fetva alanına girmez ki... Benim böyle bir sözüm yok.”
*
Yavaş dön Cübbeli!
İhvan yetişemiyor.