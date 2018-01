Boğaziçi Üniversitesi’ne tavsiye: Siz de suçu Ahmet Davutoğlu’na atın

“Milletin değerlerine yaslanmadığı için uluslararası alanda beklediği yere gelememiştir” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi mensupları, Erdoğan’ın bu eleştirisine cevap vermek için...

- Başarısız olduğumuz da nereden çıktı? Biz başarılıyız.

- Uluslararası sıralamada durumumuz şu...

- Türkiye’de birinciyiz.

Falan diye açıklama üstüne açıklama yapıyorlar.

Ben olsam Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının yerinde...

“Sayın Cumhurbaşkanımız, söz konusu eleştirisinde üniversitemiz mezunlarından Ahmet Davutoğlu’nu hedef almıştır. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde gösterdiği performansa bakarak bu yorumu ve değerlendirmeyi yapmıştır. Buradan bir genelleme çıkmaz. Üstümüze alınmıyoruz” diye bir açıklamayla yetinirim.

Nasıl olsa...

Son dönemde...

Her başı sıkışan...

Suçu Ahmet Davutoğlu’na atıp kurtuluyor.

Boğaziçi Üniversitesi de böyle yapsa...

Fena mı olur yani?

ŞU TİPLERDEN UZAK DURUN

- SIRF azıcık dikkat çekmek için “Cem Yılmaz’ın son filmini hiç beğenmedim abi” diye cik cik ötenlerden...

- Sürekli “bakan/milletvekili/belediye başkanı/savcı/hâkim/polis müdürü/daire başkanı” falan türü kişilerle kurdukları yakınlıklardan söz edenlerden.

- Hakkında herkesin güzel şeyler söylediği ünlü birinin ölümünün ardından saçma sapan yorumlar yazarak dikkat çekmeye çalışanlardan...

ERDOĞAN’IN ŞU SÖZÜNÜ OKU, UYGULA VE NETİCELENDİR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan aynen şöyle dedi:

“Eğer birileri gelip karşımıza ‘Sen düşünme! Sen akıl etme! Sen muhakeme etme! Sen söyleneni yerine getir! Gerisine karışma’ diyorsa... Bilin ki orada bir şeytanlık vardır.”

Eğer millet olarak...

Erdoğan’ın şu sözünü...

Okuyup uygulasak ve neticelendirsek...

Bizi kimse tutamaz.

E HANİ?

AK Parti ile MHP’nin yaptığına ya da yapacağına koalisyon denmez de nedir?

E hani başkanlık sistemi gelecek ve koalisyonlar dönemi de tarihe karışacaktı?

SON ZAMANLARDA FENA DADANDIĞIM ŞEYLER

- MAKİNEDE yapılan kapsüllü kahveler.

- Pastanelerde yapılan anne poğaçaları...

- Soğuk Avrupa ülkelerinde çekilen dedektif dizileri.

- MHP’li Semih Yalçın’ın kaleme aldığı üç buçuk sayfalık yazılı açıklamaları okumak.

- Gülden Karaböcek’ten “Kır Çiçekleri” şarkısı...

- Selçuk Alagöz’den “Malabadi Köprüsü” şarkısı...

- “Abdullah Gül ne yapacak” konulu köşe yazıları okumak.

- Günde 15 bin adımı geçmek için çabalamak.

YATAKLI SİNEMADA FİLM İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM

- ULAN fazla mı uzandık acaba?

- Battaniye de fena olmazdı hani.

- Tüh! Mısır saçıldı ortalığa...

- İyi ki aksiyon filmi... Yoksa uyur kalırdım vallahi!

- Yandaki çift kişilik yataktan gelen sesler dikkatimi dağıtıyor.

- Salon aydınlanmadan toparlanmalıyım.

ERDOĞANCI CEPHE TAHKİM OLMAKTA

- BAHÇELİ? Tamam.

- Doğu Perinçek? Tamam.

*

Sıradaki kim acaba?

MİLLETİMİZ BAHÇELİ’NİN ŞU SÖZLERİNİ ANLADIĞINDA

AYNEN şöyle dedi Bahçeli:

“A Partisi seçime girecekse, MHP, C Partisi’ni ittifak olarak takdim ediyor. A ve B partisi bir tarafta, bir tarafta da C ittifakı var. C ittifakının altında ittifak oluşturan hangi parti var ise bu E ve F partisi olabilir.”

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Milletimiz Devlet Bahçeli’nin bu sözlerinin ne anlam ifade ettiğini hakkıyla anladığı anda...

Almanlar bizi bırakın kıskanmayı, kıskançlıktan çatır çatır çatlar!

TAVLADA BANA MEYDAN OKUYANLARA SESLENİYORUM

USTAYIM usta olmasına ama son üç haftadır fena halde yeniliyorum.

Rakibim “6–1” diyor, “6–1” atıyor... “5–4” diyor, “5–4” atıyor.

Şu süreç bitene kadar lütfen bana meydan okumayın.

Şu sıralar en az Necmi Kadıoğlu kadar şanssızım.