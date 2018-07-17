Bit umutsuz vaka: CHP

EN küçük bir ihtimal var mı? Kemal Bey bırakır mı?
Yok.
Bırakmaz.
*
Delege, partililerin ve kamuoyunun taleplerini dikkate alır mı?
Almaz.
*
Kurultayın toplanmasını sağlayacak imza sayısına ulaşma ihtimali var mı?
Yok.
Mümkün değil.
*
Meydan Muharrem İnce’ye kalır mı?
Kalmaz.
*
O zaman şimdiden yazalım bir kenara:
Dokuzuncu yenilginin ardından onuncu yenilgi gelmekte.
- Hem de koşa koşa...
- Hem de bağıra bağıra...
- Hem de göz göre göre...
- Hem de güle oynaya...
GEL DE TİKSİNME
VAKTİYLE “Aman da Fetullah Gülen Hocaefendimiz... Yaman da Fetullah Gülen Hocaefedimiz...” diye yaltaklanan ne kadar tip varsa...
Şu son operasyona kadar Adnan Oktar için “Aman da Adnan Hocamız... Yaman da Adnan Hocamız...” diye yaltaklanıp durmuş.
*
İnsan tiksinmeden duramıyor!
SENİ ŞEHRİMDE İSTEMİYORUM YABANCI
SÖYLENTİLERE göre valilere, istemedikleri kişiyi şehre almama yetkisi verilecekmiş.
*
Vali beylerimizin dişlerinin arasında kürdan gezdiren güneş gözlüklü Amerikan şerifleri gibi “Seni şehrimde istemiyorum yabancı... 4 saat içinde şehrimi terk et” dediklerini düşünün!
Tam Amerikan filmlerindeki gibi olmaz mı?
HİÇ BEĞENMEDİM BU ANITI
15 Temmuz’un en etkileyici fotoğraflarından biri şuydu:
İstanbul Belediyesi’nin önünde kurşunlar havada uçuşurken ölüme abdestsiz yürümemek için belediye önündeki havuzdan abdest alıp şehadete yürüyen yiğitlerin fotoğrafı...
*
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o yiğitlerin hatırasını canlı tutmak için bir anıt yapmış.
Hemen söyleyeyim:
Hiç beğenmedim bu anıtı!
*
Beğenmedim, çünkü bu anıt...
- Zarifçe işaret etmiyor.
- Anıtla alakası yok, daha çok balmumu heykel müzesi parçasına benziyor.
- Gönderme yapmak yerine kör gözüm parmağına yapıyor.
- Sanatsal bir değer katmıyor.
*
Kültürel hegemonyayı ele geçirinceye kadar anıt, heykel, resim falan türü işlerden uzak mı durulsa acaba?
MERCEDES VE FETÖ
ESKİ Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, şöyle demiş:
“FETÖ’nün en çok zarar vermek istediği kurum Diyanet’ti... Mercedes krizinden tutun fetva krizine kadar”.
*
Nasıl yani?
“Beni Mercedes’e zorla FETÖ’cüler bindirdi” falan mı demek istiyor sayın eski başkan?
DAHA KOMİĞİ VAR
FRANSA’nın Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından sosyal medyada şu espri dolaştı durdu:
“Kemal Kılıçdaroğlu: Bu turnuvanın kaybedeni Fransa’dır”.
Bu esprinin daha komiği şu olabilir:
“Bülent Tezcan: Fransa istediği kadar kutlama yapsın, bizdeki verilere göre Hırvatistan kazandı”.
SİTEM HAKKI
ŞEHİDİN eşi, annesi, babası, kardeşi...
İsyan ettiğinde, itiraz ettiğinde, sitem ettiğinde olağanüstü bir anlayış sergileyeceksin.
Çünkü şehit yakınlarına verilmiş bir sitem hakkı vardır ki bu hakkı tanımayan çarpılır.
HANGİ PARTİ HANGİSİNİ?
- CHP: Wimbledon Tenis Turnuvası
- AK PARTİ: Dünya Kupası
- MHP: Kırkpınar
HİÇ ANLAMAM
- Hava sıcakken çok daha sıcak yerlere tatile gidenleri hiç anlamam.
*
- Yıl boyu gördüğü ve görüştüğü tiplerin gittiği yerlerde tatil yapanları hiç anlamam.
*
- Görünmeye / görmeye / göstermeye dayalı tatili tercih edenleri hiç anlamam.
Bit umutsuz vaka: CHP
EN küçük bir ihtimal var mı? Kemal Bey bırakır mı?
Yok.
Bırakmaz.
*
Delege, partililerin ve kamuoyunun taleplerini dikkate alır mı?
Almaz.
*
Kurultayın toplanmasını sağlayacak imza sayısına ulaşma ihtimali var mı?
Yok.
Mümkün değil.
*
Meydan Muharrem İnce’ye kalır mı?
Kalmaz.
*
O zaman şimdiden yazalım bir kenara:
Dokuzuncu yenilginin ardından onuncu yenilgi gelmekte.
- Hem de koşa koşa...
- Hem de bağıra bağıra...
- Hem de göz göre göre...
- Hem de güle oynaya...
GEL DE TİKSİNME
VAKTİYLE “Aman da Fetullah Gülen Hocaefendimiz... Yaman da Fetullah Gülen Hocaefedimiz...” diye yaltaklanan ne kadar tip varsa...
Şu son operasyona kadar Adnan Oktar için “Aman da Adnan Hocamız... Yaman da Adnan Hocamız...” diye yaltaklanıp durmuş.
*
İnsan tiksinmeden duramıyor!
SENİ ŞEHRİMDE İSTEMİYORUM YABANCI
SÖYLENTİLERE göre valilere, istemedikleri kişiyi şehre almama yetkisi verilecekmiş.
*
Vali beylerimizin dişlerinin arasında kürdan gezdiren güneş gözlüklü Amerikan şerifleri gibi “Seni şehrimde istemiyorum yabancı... 4 saat içinde şehrimi terk et” dediklerini düşünün!
Tam Amerikan filmlerindeki gibi olmaz mı?
HİÇ BEĞENMEDİM BU ANITI
15 Temmuz’un en etkileyici fotoğraflarından biri şuydu:
İstanbul Belediyesi’nin önünde kurşunlar havada uçuşurken ölüme abdestsiz yürümemek için belediye önündeki havuzdan abdest alıp şehadete yürüyen yiğitlerin fotoğrafı...
*
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o yiğitlerin hatırasını canlı tutmak için bir anıt yapmış.
Hemen söyleyeyim:
Hiç beğenmedim bu anıtı!
*
Beğenmedim, çünkü bu anıt...
- Zarifçe işaret etmiyor.
- Anıtla alakası yok, daha çok balmumu heykel müzesi parçasına benziyor.
- Gönderme yapmak yerine kör gözüm parmağına yapıyor.
- Sanatsal bir değer katmıyor.
*
Kültürel hegemonyayı ele geçirinceye kadar anıt, heykel, resim falan türü işlerden uzak mı durulsa acaba?
MERCEDES VE FETÖ
ESKİ Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, şöyle demiş:
“FETÖ’nün en çok zarar vermek istediği kurum Diyanet’ti... Mercedes krizinden tutun fetva krizine kadar”.
*
Nasıl yani?
“Beni Mercedes’e zorla FETÖ’cüler bindirdi” falan mı demek istiyor sayın eski başkan?
DAHA KOMİĞİ VAR
FRANSA’nın Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından sosyal medyada şu espri dolaştı durdu:
“Kemal Kılıçdaroğlu: Bu turnuvanın kaybedeni Fransa’dır”.
Bu esprinin daha komiği şu olabilir:
“Bülent Tezcan: Fransa istediği kadar kutlama yapsın, bizdeki verilere göre Hırvatistan kazandı”.
SİTEM HAKKI
ŞEHİDİN eşi, annesi, babası, kardeşi...
İsyan ettiğinde, itiraz ettiğinde, sitem ettiğinde olağanüstü bir anlayış sergileyeceksin.
Çünkü şehit yakınlarına verilmiş bir sitem hakkı vardır ki bu hakkı tanımayan çarpılır.
HANGİ PARTİ HANGİSİNİ?
- CHP: Wimbledon Tenis Turnuvası
- AK PARTİ: Dünya Kupası
- MHP: Kırkpınar
HİÇ ANLAMAM
- Hava sıcakken çok daha sıcak yerlere tatile gidenleri hiç anlamam.
*
- Yıl boyu gördüğü ve görüştüğü tiplerin gittiği yerlerde tatil yapanları hiç anlamam.
*
- Görünmeye / görmeye / göstermeye dayalı tatili tercih edenleri hiç anlamam.