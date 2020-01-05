Biri kemalistler üzerinden, diğeri aleviler üzerinden 2 nifak girişimi

Televizyonda bir tartışma ve tartışmada yine “Kemalistler şunu yaptı, Kemalistler bunu yaptı” edebiyatı... Tamam, anladık. Kemalist tarihte özeleştiriye ihtiyaç duyulan olaylar var. Fakat aynı tarihte gurur duyulacak, övünç duyulacak hususlar da var. Hem de yığınla. Sıralama yapmaya falan gerek yok. Bir tek İstiklal Savaşı yeter de artar bile. Üstelik şu anda “Kemalistler” diye bir gündem mi var Allah aşkına Türkiye’de? Bugün tartışma konusu olan sorunların hangisinde Kemalistlerin payı var? Bölge barut fıçısına dönmüşken ülkede kendini Atatürkçü, Kemalist olarak tanımlayan insanları itmek, ötelemek nifak değilse nedir?
*
ALEVİLER ÜZERİNDEN NİFAK
Şehidimiz var. Cenazesi İstanbul’da bir cemevinden kaldırılıyor. Çalışma Bakanı cemevinde. Eski bakan cemevinde. Vali cemevinde, belediye başkanı cemevinde... Askeri yetkililer cemevinde... Ve fakat gazetenin teki başlık atıyor: “Şehit Alevi diye devletin üst düzeyi cenazeye katılmadı”. Neymiş efendim, cenazeye Cumhurbaşkanı katılmamış, bunu anlatmaya çalışıyorlarmış. Peki başlığı okuyan ne anlıyor? Ne anlayacak? Tabii ki “Cemevine hiçbir yetkili gitmedi” diye anlıyor. Atılan başlığın kurgusu bu... Böyle anlaşılmasını istiyorlar haberin. Peki amaçları ne? Tabii ki kışkırtmak! Bölge barut fıçısına dönmüşken bu yapılana nifak demeyeceğiz de ne diyeceğiz?
HERKESİN CEVABINI ARADIĞI 3 SORU
*
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?
Yok yok. Çıkmaz. Nasıl çıksın ki? ABD desen... Açık ara askeri üstünlüğüne yaslanmış İran’ı müzakere masasına çağırıyor. Rusya desen... Oturmuş, olayı kenardan izlemekle yetiniyor. Çin desen... Müdahil olmaya hiç niyeti yok. Bölge ülkelerinde itidal havası egemen... Kısacası dünya pek bir şey olmamış gibi davranıyor. Böyle bir ortamda ne üçüncüsü, ne dünyası, ne savaşı!
*
SÜLEYMANİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Suikasta gelinceye kadar bir dizi olay var bölgede yaşanan: 27 Aralık’ta... Süleymani’nin kontrolündeki Haşdi Şabi, bir ABD üssüne saldırdı, bir ABD’li öldürüldü. 28 Aralık’ta... ABD, Hizbullah’ın karargâhını hedef alarak 25 milisi öldürdü. 31 Aralık’ta... Haşdi Şabi güçleri, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni bastı ve yaktı... Sıra ABD’ye gelmişti... ABD de 3 Ocak’ta... Süleymani suikastı ile el yükselterek cevap verdi.
*
İRAN NASIL KARŞILIK VERECEK?
İran’ın işi zor, çok zor... Geçiştirici bir saldırıyla yetinse... Karizması bölgede fena halde çizilmiş olacak. Çok yüksek seviyede bir karşılık verse... Trump’ın ne yapacağı, ne edeceği bilinmez. Öngörülmez Trump’a karşı, İran’ın meşhur devlet aklı bile çaresiz kalabilir. Ama galiba ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiki Suudi Arabistan’a yönelik bir şeyler yapacaklar.
SÜLEYMANİ’DEN MİTOLOJİK BİR KAHRAMAN ÇIKARMAK
BU resmi İran’ın dini lideri Hamaney paylaştı.
Resmin anlattığı şey şu: Öteki dünyaya giden Süleymani’yi , Hz. Hüseyin kucaklayarak karşılıyor.
*
Süleymani denilen şahıs...
Halep’te cinayet işlemiş... Bölgede İran hegemonyasını kurmaya kalkmış... Amerikan işgallerinden fena halde yararlanmış... Her türlü karışık kuruşuk işin içinde olmuş... Esad’ı ayakta tutmak için Rusya’yla işbirliği yapmış...
Hiç umurlarında değil.
*
İnanç dünyalarında yer alan mitlerin içine anında yerleştiriyorlar Süleymani’yi ve kendisine metafizik bir anlam kazandırıyorlar.
Süleymani için İran’da yapılan devasa gösterileri, dökülen gözyaşlarını, okunan ağıtları falan Şii kültürün mitleştirme kabiliyeti çerçevesinde değerlendirirsek anlamamız daha kolay olur.
MAGAZİNİN GERÇEK REYTİNGLERİNİ AÇIKLIYORUM
GEÇENLERDE “hurriyet.com.tr”nin magazin haberlerinden sorumlu olan İsmail Değirmenci ile sohbet ediyorduk. “Magazinde kim daha çok okunuyor, kim daha az okunuyor?” diye sordum. İşte İsmail’in verdiği cevaplardan derlediklerim:
*
- Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Türkan Şoray gibi namlı isimler, sanılanın aksine çok okunmuyorlarmış. Ama durun bir dakika! Sevilip sayılmadıklarından değil yahu! Haklarında bilinmeyen pek bir şey kalmadığı için!
*
- Ünlü reytingleri, genelde hep dalgalı seyir izlermiş ama bunun tek istisnası Acun’muş... Son 10 yıldır hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle hep zirvedeymiş Acun... Acun’la ilgili haberler, tık üstüne tık alıyormuş yani.
*
- “Cem Yılmaz-Defne Samyeli ilişkisi hangisinin işine yaramıştır” diye sorsam... Hepiniz “Tabii ki Defne Samyeli’ye yaramıştır” diye cevap verirsiniz. Yanıldınız! Cem Yılmaz’a yaramış Cem Yılmaz’a... Cem Yılmaz haberlerinin okunma oranı, Defne Samyeli ilişkisinden sonra zirve yapmış.
*
- Aleyna Tilki var ya... Öyle gazlanan bir isim değilmiş. Haberleri okunan, takip edilen bir isimmiş Aleyna Tilki.
*
- Popçular evlenip çoluk çocuğa karışınca reytingleri düşer mi? Söz konusu Tarkan ise asla! Evlendi, baba oldu... Ama reytinginde gram düşüş yokmuş.
*
- Şöhretlerinin 15 dakikasını yaşayanlara halkımızın ilgisi yüksekmiş. Örnek: Master Chef Güzide! Villasıyla falan olay olmuş, reytingi zirve yapmış.
*
- Ferzan Özpetek, Serra Yılmaz haberlerini ben okuyorum ama ahalimiz hiç okumuyormuş. Angelina Jolie ve çocuklarına dair haberleri ben okumuyorum ama ahalimiz merakla okuyormuş.
*
- İngiliz Kraliyet ailesine bayağı meraklıymış halkımız... Prens William ve Prens Harry haberleri tıklanıyor da tıklanıyormuş. Tabii bu tıklanmalarda gelin hanımların rolü büyükmüş.
*
- Almancada “schadenfreude” diye bir kelime var. “Başkalarının mutsuzluğundan mutlu olmak, başkalarının talihsizliğinden keyif almak” anlamında... Bizim ahalide işte bu durum var galiba! Bir zamanlar ünlü, zengin ve nüfuzlu olanların zora düşmüş hallerine dair haberler çok okunuyormuş.
*
- Milletimiz derin bir nostalji duygusu içinde... Yeşilçam’ın eski oyuncularıyla ilgili haberlere gösterilen muazzam alakanın anlamı da galiba bu.
*
- Çok okunan bir haber türü daha: Ünlülerin evleri, yaşadıkları mekânları, ev halleri falan... Mahrem alanlara dalmayı seviyoruz yani.
Biri kemalistler üzerinden, diğeri aleviler üzerinden 2 nifak girişimi
KEMALİSTLER ÜZERİNDEN NİFAK
Televizyonda bir tartışma ve tartışmada yine “Kemalistler şunu yaptı, Kemalistler bunu yaptı” edebiyatı... Tamam, anladık. Kemalist tarihte özeleştiriye ihtiyaç duyulan olaylar var. Fakat aynı tarihte gurur duyulacak, övünç duyulacak hususlar da var. Hem de yığınla. Sıralama yapmaya falan gerek yok. Bir tek İstiklal Savaşı yeter de artar bile. Üstelik şu anda “Kemalistler” diye bir gündem mi var Allah aşkına Türkiye’de? Bugün tartışma konusu olan sorunların hangisinde Kemalistlerin payı var? Bölge barut fıçısına dönmüşken ülkede kendini Atatürkçü, Kemalist olarak tanımlayan insanları itmek, ötelemek nifak değilse nedir?
*
ALEVİLER ÜZERİNDEN NİFAK
Şehidimiz var. Cenazesi İstanbul’da bir cemevinden kaldırılıyor. Çalışma Bakanı cemevinde. Eski bakan cemevinde. Vali cemevinde, belediye başkanı cemevinde... Askeri yetkililer cemevinde... Ve fakat gazetenin teki başlık atıyor: “Şehit Alevi diye devletin üst düzeyi cenazeye katılmadı”. Neymiş efendim, cenazeye Cumhurbaşkanı katılmamış, bunu anlatmaya çalışıyorlarmış. Peki başlığı okuyan ne anlıyor? Ne anlayacak? Tabii ki “Cemevine hiçbir yetkili gitmedi” diye anlıyor. Atılan başlığın kurgusu bu... Böyle anlaşılmasını istiyorlar haberin. Peki amaçları ne? Tabii ki kışkırtmak! Bölge barut fıçısına dönmüşken bu yapılana nifak demeyeceğiz de ne diyeceğiz?
HERKESİN CEVABINI ARADIĞI 3 SORU
*
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?
Yok yok. Çıkmaz. Nasıl çıksın ki? ABD desen... Açık ara askeri üstünlüğüne yaslanmış İran’ı müzakere masasına çağırıyor. Rusya desen... Oturmuş, olayı kenardan izlemekle yetiniyor. Çin desen... Müdahil olmaya hiç niyeti yok. Bölge ülkelerinde itidal havası egemen... Kısacası dünya pek bir şey olmamış gibi davranıyor. Böyle bir ortamda ne üçüncüsü, ne dünyası, ne savaşı!
*
SÜLEYMANİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Suikasta gelinceye kadar bir dizi olay var bölgede yaşanan: 27 Aralık’ta... Süleymani’nin kontrolündeki Haşdi Şabi, bir ABD üssüne saldırdı, bir ABD’li öldürüldü. 28 Aralık’ta... ABD, Hizbullah’ın karargâhını hedef alarak 25 milisi öldürdü. 31 Aralık’ta... Haşdi Şabi güçleri, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni bastı ve yaktı... Sıra ABD’ye gelmişti... ABD de 3 Ocak’ta... Süleymani suikastı ile el yükselterek cevap verdi.
*
İRAN NASIL KARŞILIK VERECEK?
İran’ın işi zor, çok zor... Geçiştirici bir saldırıyla yetinse... Karizması bölgede fena halde çizilmiş olacak. Çok yüksek seviyede bir karşılık verse... Trump’ın ne yapacağı, ne edeceği bilinmez. Öngörülmez Trump’a karşı, İran’ın meşhur devlet aklı bile çaresiz kalabilir. Ama galiba ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiki Suudi Arabistan’a yönelik bir şeyler yapacaklar.
SÜLEYMANİ’DEN MİTOLOJİK BİR KAHRAMAN ÇIKARMAK
BU resmi İran’ın dini lideri Hamaney paylaştı.
Resmin anlattığı şey şu: Öteki dünyaya giden Süleymani’yi , Hz. Hüseyin kucaklayarak karşılıyor.
*
Süleymani denilen şahıs...
Halep’te cinayet işlemiş... Bölgede İran hegemonyasını kurmaya kalkmış... Amerikan işgallerinden fena halde yararlanmış... Her türlü karışık kuruşuk işin içinde olmuş... Esad’ı ayakta tutmak için Rusya’yla işbirliği yapmış...
Hiç umurlarında değil.
*
İnanç dünyalarında yer alan mitlerin içine anında yerleştiriyorlar Süleymani’yi ve kendisine metafizik bir anlam kazandırıyorlar.
Süleymani için İran’da yapılan devasa gösterileri, dökülen gözyaşlarını, okunan ağıtları falan Şii kültürün mitleştirme kabiliyeti çerçevesinde değerlendirirsek anlamamız daha kolay olur.
MAGAZİNİN GERÇEK REYTİNGLERİNİ AÇIKLIYORUM
GEÇENLERDE “hurriyet.com.tr”nin magazin haberlerinden sorumlu olan İsmail Değirmenci ile sohbet ediyorduk. “Magazinde kim daha çok okunuyor, kim daha az okunuyor?” diye sordum. İşte İsmail’in verdiği cevaplardan derlediklerim:
*
- Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Türkan Şoray gibi namlı isimler, sanılanın aksine çok okunmuyorlarmış. Ama durun bir dakika! Sevilip sayılmadıklarından değil yahu! Haklarında bilinmeyen pek bir şey kalmadığı için!
*
- Ünlü reytingleri, genelde hep dalgalı seyir izlermiş ama bunun tek istisnası Acun’muş... Son 10 yıldır hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle hep zirvedeymiş Acun... Acun’la ilgili haberler, tık üstüne tık alıyormuş yani.
*
- “Cem Yılmaz-Defne Samyeli ilişkisi hangisinin işine yaramıştır” diye sorsam... Hepiniz “Tabii ki Defne Samyeli’ye yaramıştır” diye cevap verirsiniz. Yanıldınız! Cem Yılmaz’a yaramış Cem Yılmaz’a... Cem Yılmaz haberlerinin okunma oranı, Defne Samyeli ilişkisinden sonra zirve yapmış.
*
- Aleyna Tilki var ya... Öyle gazlanan bir isim değilmiş. Haberleri okunan, takip edilen bir isimmiş Aleyna Tilki.
*
- Popçular evlenip çoluk çocuğa karışınca reytingleri düşer mi? Söz konusu Tarkan ise asla! Evlendi, baba oldu... Ama reytinginde gram düşüş yokmuş.
*
- Şöhretlerinin 15 dakikasını yaşayanlara halkımızın ilgisi yüksekmiş. Örnek: Master Chef Güzide! Villasıyla falan olay olmuş, reytingi zirve yapmış.
*
- Ferzan Özpetek, Serra Yılmaz haberlerini ben okuyorum ama ahalimiz hiç okumuyormuş. Angelina Jolie ve çocuklarına dair haberleri ben okumuyorum ama ahalimiz merakla okuyormuş.
*
- İngiliz Kraliyet ailesine bayağı meraklıymış halkımız... Prens William ve Prens Harry haberleri tıklanıyor da tıklanıyormuş. Tabii bu tıklanmalarda gelin hanımların rolü büyükmüş.
*
- Almancada “schadenfreude” diye bir kelime var. “Başkalarının mutsuzluğundan mutlu olmak, başkalarının talihsizliğinden keyif almak” anlamında... Bizim ahalide işte bu durum var galiba! Bir zamanlar ünlü, zengin ve nüfuzlu olanların zora düşmüş hallerine dair haberler çok okunuyormuş.
*
- Milletimiz derin bir nostalji duygusu içinde... Yeşilçam’ın eski oyuncularıyla ilgili haberlere gösterilen muazzam alakanın anlamı da galiba bu.
*
- Çok okunan bir haber türü daha: Ünlülerin evleri, yaşadıkları mekânları, ev halleri falan... Mahrem alanlara dalmayı seviyoruz yani.