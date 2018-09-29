Bırakın şu Almanya’dan falan medet ummayı!

Diğer bütün ülkeler gibi...
- Kendi çıkarlarına...
- Kendi dalgasına...
- Kendi dümenine...
Bakar!
“Almanya bize demokrasi getirecek” falan diye beklersen...
Havayı alırsın.
Merkel Abla’nın eteklerine sığınarak elde edebileceğin hiçbir şey yok sevgili demokrat ve liberal geçinen tayfa!
“Mülteci krizi”, “İdlib sorunu” falan devreye girdi mi...
Gözünün yaşına bakmaz Merkel Ablan!
Demokrasiymiş, özgürlükmüş, hakmış falan...
Hiç ırgalanmaz!
Trump farklı mı sanki?
Papaz meselesi olmasa Trump’ın umurunda olmaz Türkiye’nin sorunları!
Hatta sana bir şey diyeyim mi?
Yanlışlıkla bizi Avrupa Birliği’ne falan alsalar bile...
Aynı şeyler olur.
“Kriter” falan... Hep bir yere kadardır.
Bakınız: Macaristan!
Yani demem o ki...
Sırtını Alman’a, Avrupa’ya, ABD’ye falan dayamayacaksın, ülke halkını aşağılamadan sabırla ikna etmeye çalışacaksın, ülkeni satmayacaksın, başkasının bayrağının altına girmeyeceksin, racona ters işlere girişmeyeceksin, doğru dürüst bir muhalefet için çabalayacaksın, dosta da düşmana da “Ne kadar da vatansever bir muhalif” dedirteceksin.
Tek yol budur!
Başka da yol yoktur!
CAN DÜNDAR ŞÖYLE Mİ İKNA EDİLDİ ACABA?
“ALMANYA’ya geldiğinde Erdoğan’a soru soracağım” diye hava basan Can Dündar, basın toplantısına dakikalar kala soru sormaktan vazgeçtiğini açıkladı.
*
Bir Alman devlet yetkilisi ile Can Dündar arasında şöyle bir konuşma geçmiş midir acaba:
*
- ALMAN DEVLET YETKİLİSİ: Can Bey... Sizi severiz ama biliyorsunuz Suriyeli mülteciler konusu var, İDLİB konusu var... Yani var oğlu var... Bu nedenle Türkiye ile iyi münasebetler içinde olmamız şart! Yani anlayın bizi Can Bey... Sizden Erdoğan’ın basın toplantısına katılmamanızı ve soru sormamanızı rica ediyoruz. Kırmayın bizi.
- CAN DÜNDAR: Hay hay efendim.
KATAR, RUSYA FALAN ÇOK MU DEMOKRATİK?
EURO 2024’ü Türkiye’ye vermediler ya...
Bazılarından şu tür yorumlar geliyor:
“E tabii... Demokratik ülke olmazsan işte böyle olur”.
*
İyi de birader Rusya, Katar falan çok mu demokratik yani?
DİNİ KİTAPLARDAN ÖĞRENİN
EBUBEKİR Sifil diye bir adam var, “deve sidiği” falan türü saçmalıklarıyla tanınan.
*
İşte bu adam demiş ki:
“Ey gençler! Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkmayın”.
*
Ben de diyorum ki:
“Ey gençler! Sonunda protez kol öpüp deve sidiği içme noktasına gelmek istemiyorsanız... Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkın”.
‘TARAF’MIŞLAR!
ALMAN Die Welt gazetesi, Ahmet Altan’ın tutukluğuna gönderme yapmak için Taraf gazetesine atıfla “HEPİMİZ TARAF’IZ” diye manşet atmış.
*
Bu manşeti atanlar Türkiye cahili!
*
Bilmiyorlar ki:
- Taraf gazetesi demek FETÖ demek.
- Taraf gazetesi demek bavul demek...
- Taraf gazetesi demek yargıyı FETÖ’nün oyuncağı yapmak demek.
- Taraf gazetesi demek operasyon gazeteciliği demek...
*
Cahil herifler!
Bari “Hepimiz Ahmet Altan’ız” falan yazsaydınız da hiç değilse Ahmet Altan’ın Taraf’ta işlediği günahları yeniden akıllara getirmeseydiniz!
DOKUNMA YANARSIN
RTÜK’ün aldığı bir kararı yorumlayan uzmanlar şöyle diyorlarmış:
“Türkiye Netflix’in ilk engellendiği ülke olabilir”.
*
Çevremde Netflix dizilerine meftun öyle tipler var ki...
Böyle bir gelişme karşısında üzerlerine benzin döküp kendilerini yakabilirler.
*
Yani demem o ki RTÜK!
Dokunma yanarsın.
ESTETİKSİZ HALİYLE DE DERECEYE GİRERMİŞ
GÜZELLİK yarışması birincisi kızımızda özgüven tavan!
Demiş ki:
“Ben estetiksiz halimle de dereceye girerdim”.
Yarışmanın adı “Güzellik Yarışması” değil de...
- İçi güzel kızlar yarışması...
- Gerekçesiz özgüven yarışması...
- Sıra dışı burun yarışması...
Falan olsaydı...
Evet, estetiksiz de dereceye girerdiniz hanımefendi!
ALMANYA, İTALYA, FRANSA, ABD’NİN ARDINDAN BEŞİNCİYİZ
BİLİMDE, teknolojide, üretimde, ihracatta falan sandınız değil mi?
Yok, yok...
Nutella tüketiminde yahu, Nutella tüketiminde!
*
Ülkemiz Nutella tüketiminde Almanya, İtalya, Fransa ve ABD’nin ardından beşinci olmuş!
NUSRET ARTIK
GEÇEN akşam Nusret’te şöyle bir olay olmuş:
Alev şov yapılırken bir müşterinin giysileri tutuşmuş... Müşteri ağır yaralanmış... Başka yaralılar da varmış...
Nusret artık...
Bir güvenlik sorunu oldu.
Bırakın şu Almanya’dan falan medet ummayı!
ALMANYA dediğin ülke...
Diğer bütün ülkeler gibi...
- Kendi çıkarlarına...
- Kendi dalgasına...
- Kendi dümenine...
Bakar!
“Almanya bize demokrasi getirecek” falan diye beklersen...
Havayı alırsın.
Merkel Abla’nın eteklerine sığınarak elde edebileceğin hiçbir şey yok sevgili demokrat ve liberal geçinen tayfa!
“Mülteci krizi”, “İdlib sorunu” falan devreye girdi mi...
Gözünün yaşına bakmaz Merkel Ablan!
Demokrasiymiş, özgürlükmüş, hakmış falan...
Hiç ırgalanmaz!
Trump farklı mı sanki?
Papaz meselesi olmasa Trump’ın umurunda olmaz Türkiye’nin sorunları!
Hatta sana bir şey diyeyim mi?
Yanlışlıkla bizi Avrupa Birliği’ne falan alsalar bile...
Aynı şeyler olur.
“Kriter” falan... Hep bir yere kadardır.
Bakınız: Macaristan!
Yani demem o ki...
Sırtını Alman’a, Avrupa’ya, ABD’ye falan dayamayacaksın, ülke halkını aşağılamadan sabırla ikna etmeye çalışacaksın, ülkeni satmayacaksın, başkasının bayrağının altına girmeyeceksin, racona ters işlere girişmeyeceksin, doğru dürüst bir muhalefet için çabalayacaksın, dosta da düşmana da “Ne kadar da vatansever bir muhalif” dedirteceksin.
Tek yol budur!
Başka da yol yoktur!
CAN DÜNDAR ŞÖYLE Mİ İKNA EDİLDİ ACABA?
“ALMANYA’ya geldiğinde Erdoğan’a soru soracağım” diye hava basan Can Dündar, basın toplantısına dakikalar kala soru sormaktan vazgeçtiğini açıkladı.
*
Bir Alman devlet yetkilisi ile Can Dündar arasında şöyle bir konuşma geçmiş midir acaba:
*
- ALMAN DEVLET YETKİLİSİ: Can Bey... Sizi severiz ama biliyorsunuz Suriyeli mülteciler konusu var, İDLİB konusu var... Yani var oğlu var... Bu nedenle Türkiye ile iyi münasebetler içinde olmamız şart! Yani anlayın bizi Can Bey... Sizden Erdoğan’ın basın toplantısına katılmamanızı ve soru sormamanızı rica ediyoruz. Kırmayın bizi.
- CAN DÜNDAR: Hay hay efendim.
KATAR, RUSYA FALAN ÇOK MU DEMOKRATİK?
EURO 2024’ü Türkiye’ye vermediler ya...
Bazılarından şu tür yorumlar geliyor:
“E tabii... Demokratik ülke olmazsan işte böyle olur”.
*
İyi de birader Rusya, Katar falan çok mu demokratik yani?
DİNİ KİTAPLARDAN ÖĞRENİN
EBUBEKİR Sifil diye bir adam var, “deve sidiği” falan türü saçmalıklarıyla tanınan.
*
İşte bu adam demiş ki:
“Ey gençler! Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkmayın”.
*
Ben de diyorum ki:
“Ey gençler! Sonunda protez kol öpüp deve sidiği içme noktasına gelmek istemiyorsanız... Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkın”.
‘TARAF’MIŞLAR!
ALMAN Die Welt gazetesi, Ahmet Altan’ın tutukluğuna gönderme yapmak için Taraf gazetesine atıfla “HEPİMİZ TARAF’IZ” diye manşet atmış.
*
Bu manşeti atanlar Türkiye cahili!
*
Bilmiyorlar ki:
- Taraf gazetesi demek FETÖ demek.
- Taraf gazetesi demek bavul demek...
- Taraf gazetesi demek yargıyı FETÖ’nün oyuncağı yapmak demek.
- Taraf gazetesi demek operasyon gazeteciliği demek...
*
Cahil herifler!
Bari “Hepimiz Ahmet Altan’ız” falan yazsaydınız da hiç değilse Ahmet Altan’ın Taraf’ta işlediği günahları yeniden akıllara getirmeseydiniz!
DOKUNMA YANARSIN
RTÜK’ün aldığı bir kararı yorumlayan uzmanlar şöyle diyorlarmış:
“Türkiye Netflix’in ilk engellendiği ülke olabilir”.
*
Çevremde Netflix dizilerine meftun öyle tipler var ki...
Böyle bir gelişme karşısında üzerlerine benzin döküp kendilerini yakabilirler.
*
Yani demem o ki RTÜK!
Dokunma yanarsın.
ESTETİKSİZ HALİYLE DE DERECEYE GİRERMİŞ
GÜZELLİK yarışması birincisi kızımızda özgüven tavan!
Demiş ki:
“Ben estetiksiz halimle de dereceye girerdim”.
Yarışmanın adı “Güzellik Yarışması” değil de...
- İçi güzel kızlar yarışması...
- Gerekçesiz özgüven yarışması...
- Sıra dışı burun yarışması...
Falan olsaydı...
Evet, estetiksiz de dereceye girerdiniz hanımefendi!
ALMANYA, İTALYA, FRANSA, ABD’NİN ARDINDAN BEŞİNCİYİZ
BİLİMDE, teknolojide, üretimde, ihracatta falan sandınız değil mi?
Yok, yok...
Nutella tüketiminde yahu, Nutella tüketiminde!
*
Ülkemiz Nutella tüketiminde Almanya, İtalya, Fransa ve ABD’nin ardından beşinci olmuş!
NUSRET ARTIK
GEÇEN akşam Nusret’te şöyle bir olay olmuş:
Alev şov yapılırken bir müşterinin giysileri tutuşmuş... Müşteri ağır yaralanmış... Başka yaralılar da varmış...
Nusret artık...
Bir güvenlik sorunu oldu.