Bırak laga lugayı da şu 7 soruya cevap ver Amerikalı Mücahit

1- Sen Amerika’nın çıkarlarını koruyacağına, gerekirse Amerika için asker olacağına, gerekirse CIA’ye hizmet edeceğine şerefin üzerine yemin etmedin mi? Sen şu anda Amerikan vatandaşı mısın? Kimliğinde ne yazıyor? Medya patronu olarak yeminine bağlı kalıp Amerika’ya hizmet ediyor musun?

VATANDAŞA BORCUN KAÇ PARA?

2- İhlas Finans mağdurlarına kaç para borcun var? Lüks ve şatafatlı bir hayat yaşadığın halde neden 17 yıldır bu borcunu ödemiyorsun? Neden lüks yazlıklarını falan satıp gariban vatandaşların gasp ettiğin paralarını ödemiyorsun?

TETİKÇİ Mİ BESLİYORSUN?

3- Yalan yanlış haberler yaptırmak, FETÖ usulü kampanyalar düzenlemek, her gün yeni iftiralar yumurtlamak için kucağında tetikçi mi besliyorsun? İhlaszedeleri gündeme getirdik diye tetikçilerinle bize mi saldırıyorsun? Garibanların parasını vermek yerine bulduğun yöntem bu mu?

28 ŞUBAT’A SELAM DURMADIN MI?





4- Bugün çıkıp 28 Şubat dosyası falan açmaya çalışıyorsun. Oysa sen 28 Şubat’a selam durmuş adamsın. Gazetende 29 Şubat’ın ertesi günü “Büyük uzlaşma” diye manşet atıp 28 Şubat’a yalakalık yaptın. Attığın o manşete rağmen bugün çıkıp da 28 Şubat goygoyu yapmaya utanmıyor musun?

GIRTLAĞINDAN NASIL GEÇİYOR?

5- Ellerindeki üç kuruşlarını size güvenip emanet eden insanlara borcunu ödemiyorsun ama yediğin önünde, yemediğin arkanda... Sana parasını kaptırıp kanserden ölen vatandaşları düşünürken yediğin lokmalar boğazından nasıl geçiyor? Bize anlatır mısın?

IŞIKÇILARIN REİSİ MİSİN?

6- “Işıkçılar” diye bir grubun reisi misin sen? Babadan oğula geçen bir reislik mekanizması mı var sizde? FETÖ gibi örgütlü bir yapı mısınız siz? Bu yapıyı bir arada tutan temel saikler nelerdir?

ÇEVİK BİR’E TESLİM OLMADINIZ MI?

7- 28 Şubat’ta Çevik Bir size “Yazarınızı ikaz ediniz” dediğinde... “O yazarın işi bitmiştir Paşam” demediniz mi? Çevik Bir size “Kardeşim sadece ikaz etmeniz yeterli” dediği halde... Siz yazarınızı kapının önüne koymadınız mı? Bu utanmazlık, bu rezillik, bu pişkinlik nedir?

KEREM’İN ASKERLİĞİ





ELEŞTİRİLMESİ gereken hususu eleştirir, takdir edilmesi gereken şeyi takdir etmezsen...

Senden hiçbir şey olmaz.

Benden bir şey olması için...

Yüksek sesle söylüyorum:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun sağına soluna bakmadan asker ocağına “güm” diye teslim olması, ne güzel bir teslim oluştur!

ÖRGÜTLÜ CEHALETTEN BUNALANLARA İKİ TAVSİYE

“CENAZEYİ gömdürmem” diye ortaya çıkan örgütlü cehaletin yaydığı karanlıktan kurtulmak isteyenlere iki tavsiye:

- BİR: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkıp saygıda bulunmasının nedenini açıkladığı hadisi bulup muhakkak okuyunuz.

- İKİ: Atatürk’ün Çanakkale’de düşman cephesinde savaşıp hayatını kaybeden Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektubu bulup muhakkak okuyunuz.

SÜLEYMAN SOYLU DEDİ Kİ: ÖYLE BİR SLOGAN ATILMADI

DÜN sabah saatleri.

Telefonum acı acı çaldı.

Arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu idi.

“Amanoslar’dayım... Bugünkü yazınızla ilgili aradım” dedi.

Ve şunları söyledi:

- Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinin gömülmesi sırasında meydana gelen olaylar vahimdir.

- Ancak bu vahim olay yaşanırken... “Burası Sünni mezarlığıdır, Aleviler buraya defnedilemez. Burası Türk toprağıdır, Ermeni toprağı değildir, burada Ermenileri istemiyoruz” sloganları atılmamıştır.

- Görüntülerin tümünü izledim. Hiçbirinde bu yönde bir slogana rastlamadım.

- “Burada şehitler var” demişlerdir. “Buraya gömülmesini istemiyoruz” demişlerdir. Ama sözünü ettiğiniz türde mezhebi ve etnik ayrımcı sözler yok.

- Bu konuda çok duyarlı ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Olmayan bir mezhep ayrımının ya da olmayan bir etnik ayrımın varmış gibi yansıtılmaması gerekir.

- Bu söylediklerim cenaze olayında yaşananların vahametini tabii ki ortadan kaldırmaz.

Duyarlılığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok teşekkürler!

TÜRKİYE CENAZE SINAVINDAN BAŞARIYLA ÇIKMIŞTIR

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın...

Dört dörtlük şahane bir açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım...

Söylenmesi gereken her şeyi sonuna kadar söyledi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ...

“Lanetliyoruz” diyerek en güçlü tepkiyi gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...

Daha olay devam ederken anında olay yerine giderek duruma el koyup büyük hassasiyet gösterdi.

Anamuhalefet partisi CHP...

Levent Gök her kelimesinin altına imza atılacak muhteşem bir tepki koydu.

Kısacası...

Türkiye’yi yönetenler...

Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine karşı geliştirilen örgütlü cehalet karşısında dimdik durmayı başardı.

Şükürler olsun diyoruz.

Ve umutla doluyoruz.