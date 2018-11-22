Bir yatak markasına yazdığın destanları ne çabuk unuttun Hıncal Uluç!

Fakat bir sorun var: Bu markanın ürünleri aşırı pahalı!
*
Geç de olsa şunu keşfettim bir süre önce:
Meğer bizim yerli ve milli bir firmamız, aynı teknolojiyi kendi imkânlarıyla geliştirmiş, “Tempur” denilen yabancı markanın ürettiğinden çok daha iyisini üretmiş ve çok daha ucuza satıyormuş.
Yerli ve milli markamıza azıcık destek çıkayım dedim. Mahcupça, çekinerek, ürkerek bir destek yazısı yazmış bulundum.
Hay yazmaz olaydım!
*
“Reklam yapıyor” falan diye üzerime çullanmalar, çirkin imalar falan.
Tam “Ya sabır” diyordum ki...
Hıncal Uluç’un yazısını gördüm.
*
Hıncal Uluç, yazdığım yazıyla benim basın ahlakını çiğnediğimi ima ediyor ve bizim yayın grubumuzun İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’a şöyle sesleniyor:
*
“Sözüm Hürriyet’in yönetici patronu Mehmet Soysal’a! Ben 70 yıldır, çocukluğumdan beri Hürriyet’i hep keyifle okudum. Öyle okumaya devam etmek istiyorum Bay Soysal! Şimdi Ahmet Hakan başta tüm Hürriyet yazarlarına eskisi gibi zevk alarak devam etmem ya da artık her satırlarına ‘Kaça yazmış acaba?’ korkunç şüphesi içinde bakmam sizin elinizde. Duruma acil el koyun.”
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Bu Hıncal Uluç var ya bu Hıncal Uluç...
Türk matbuat tarihinde bir yatak firmasına hem lirik, hem de epik sayısız destanlar düzmekle meşhur ilk ve tek yazardır.
*
Mesela şunu Hıncal Uluç yazmıştır:
“Tempur marka yatağım var. Böyle bir şey olamaz. Bir uzaktan kumandası var yatağın... Düğmelere basmaya başlıyorsunuz. Baş kısmı yükseliyor. Bu arada yorgun ayaklarınızı dinlendirmek isterseniz ayak kısmını havaya kaldıran bir düğme de var. Ama bunlar başlangıç. Asıl harika olan... Kumanda üzerindeki düğmelerle masaj başlatabiliyorsunuz. Bu müthiş yatağı daha yakından tanımak isterseniz... İşte internet adresi: www... En iyisi (...) adresindeki showroom’a gidin, görün ve deneyin. 0216 368 57....’den randevu alabilirsiniz.”
*
Mesela şunu da Hıncal Uluç yazmıştır:
“İnsanı dinlendiren derin uykudur. Derin uyudunuz mu hatta üç saat bile yeter insana. Ben Tempur yatak ve yastıklarını keşfedince derin uykuyu yakaladım.”
*
Mesela şunu da Hıncal Uluç yazmıştır:
“Vallahi iyi para verdim ama değdi. NASA’nın astronotları için ısmarladığı Tempur yatakları, 35 yıldır bel fıtıklı Hıncal’ı kurtardı. Tempur yatakları, dünyada hastane ve otellerin kalite garantisi ve belgesi gibi adeta... Pahalı... Ama bir defa alıyorsunuz. Evladiyelik.”
*
Neyse... Daha çok örnek var, üstelik hiçbiri bu alıntılar kadar kısa değil. En az yarım gazete sayfası!
Ama yeter sanırım.
*
Bir kör kuruşçuk bile menfaat sağlamadan... Tamamen yerli ve milli bir markamızı, bir yabancı marka karşısında azıcık öne çıkarmak maksadıyla yazdığım bir yazı dolayısıyla... Beni yayın grubumuzun en tepe yöneticisine şikâyet eden Hıncal Uluç’a sadece tek bir soru sorup bırakacağım:
Yahu Hıncal Uluç! Sen utanıp sıkılmayı ne zaman öğreneceksin?
ŞU DEKANA ŞUNU SÖYLE LÜTFEN FATMA BAŞKAN!
KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, şöyle bir paylaşımda bulunmuş sosyal medyada:
*
“İLAN EDİYORUM.
Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkan adayına OY VERMEYECEĞİM!”
*
Dekan Bey’in görev yaptığı üniversite Konya’nın Meram ilçesinde...
Meram Belediye Başkanı ise Fatma Toru isimli bir kadın siyasetçi...
Fatma Başkan’dan bir talebim var:
Sayın Fatma Başkan!
Lütfen şu dekana...
“Sen oy verme u.... a....” der misiniz?
“U ne? A ne?” falan demeyin sakın Fatma Başkan...
Dekan Bey, U’yu da A’yı da hemen anlayacaktır.
KEMAL BEY’E VE CHP’YE ÖVGÜ
“TÜRKÇE ezan” tartışması başlatarak CHP’yi lüzumsuz bir ateşin içine atan, ardından da Kemal Kılıçdaroğlu’na adaba sığmayan laflar eden Öztürk Yılmaz, CHP’den en hızlı şekilde atıldı!
Tebrikler CHP... Tebrikler Kılıçdaroğlu...
Hızınız, kararlılığınız, dikkatiniz, ödünsüzlüğünüz için tebrikler!
YEREL SEÇİM ÖNCESİ BAZI RİCALARIM OLACAK
- Çok rica ediyorum: Aday sıfatını elde edememiş olan aday adayları! Aday sıfatını kazanana kadar benden uzak durabilir misiniz lütfen?
*
- Çok rica ediyorum: “İşte AK Parti’nin belediye başkan adayları” diyerek birbirinden farklı listeleri WhatsApp’ıma gönderenler! Buna bir son verir misiniz lütfen?
ŞAİR BURADA NE DEMEK İSTİYOR ACABA?
TRUMP aynen şöyle demiş:
“Kaşıkçı olayından veliaht prensin haberdar olma ihtimali var. Kendi çıkarlarımız ve İsrail’in çıkarları için ABD, Suudi Arabistan’ın sarsılmaz bir partneri olmaya devam edecektir.”
*
Şair, burada şunu demek istemiş:
*
Prens Efendi!
İstediğin kadar gazeteci kestirip doğratabilirsin...
İstediğin kadar hunharca cinayetler işletebilirsin...
İstediğin kadar asitle ceset yok ettirebilirsin...
Hiiiç mi hiiiiç sorun değil.
Yeter ki bizim ve İsrail’in çıkarlarına bir zarar gelmesin...
Bizim çıkarlara dokunmadığın müddetçe istediğin haltı yiyebilirsin Prens Efendi!
Bir yatak markasına yazdığın destanları ne çabuk unuttun Hıncal Uluç!
“TEMPUR” diye bir yatak markası var. Uzay mekiklerinde kullanılan malzemeden yatak üretiyor.
Fakat bir sorun var: Bu markanın ürünleri aşırı pahalı!
*
Geç de olsa şunu keşfettim bir süre önce:
Meğer bizim yerli ve milli bir firmamız, aynı teknolojiyi kendi imkânlarıyla geliştirmiş, “Tempur” denilen yabancı markanın ürettiğinden çok daha iyisini üretmiş ve çok daha ucuza satıyormuş.
Yerli ve milli markamıza azıcık destek çıkayım dedim. Mahcupça, çekinerek, ürkerek bir destek yazısı yazmış bulundum.
Hay yazmaz olaydım!
*
“Reklam yapıyor” falan diye üzerime çullanmalar, çirkin imalar falan.
Tam “Ya sabır” diyordum ki...
Hıncal Uluç’un yazısını gördüm.
*
Hıncal Uluç, yazdığım yazıyla benim basın ahlakını çiğnediğimi ima ediyor ve bizim yayın grubumuzun İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’a şöyle sesleniyor:
*
“Sözüm Hürriyet’in yönetici patronu Mehmet Soysal’a! Ben 70 yıldır, çocukluğumdan beri Hürriyet’i hep keyifle okudum. Öyle okumaya devam etmek istiyorum Bay Soysal! Şimdi Ahmet Hakan başta tüm Hürriyet yazarlarına eskisi gibi zevk alarak devam etmem ya da artık her satırlarına ‘Kaça yazmış acaba?’ korkunç şüphesi içinde bakmam sizin elinizde. Duruma acil el koyun.”
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Bu Hıncal Uluç var ya bu Hıncal Uluç...
Türk matbuat tarihinde bir yatak firmasına hem lirik, hem de epik sayısız destanlar düzmekle meşhur ilk ve tek yazardır.
*
Mesela şunu Hıncal Uluç yazmıştır:
“Tempur marka yatağım var. Böyle bir şey olamaz. Bir uzaktan kumandası var yatağın... Düğmelere basmaya başlıyorsunuz. Baş kısmı yükseliyor. Bu arada yorgun ayaklarınızı dinlendirmek isterseniz ayak kısmını havaya kaldıran bir düğme de var. Ama bunlar başlangıç. Asıl harika olan... Kumanda üzerindeki düğmelerle masaj başlatabiliyorsunuz. Bu müthiş yatağı daha yakından tanımak isterseniz... İşte internet adresi: www... En iyisi (...) adresindeki showroom’a gidin, görün ve deneyin. 0216 368 57....’den randevu alabilirsiniz.”
*
Mesela şunu da Hıncal Uluç yazmıştır:
“İnsanı dinlendiren derin uykudur. Derin uyudunuz mu hatta üç saat bile yeter insana. Ben Tempur yatak ve yastıklarını keşfedince derin uykuyu yakaladım.”
*
Mesela şunu da Hıncal Uluç yazmıştır:
“Vallahi iyi para verdim ama değdi. NASA’nın astronotları için ısmarladığı Tempur yatakları, 35 yıldır bel fıtıklı Hıncal’ı kurtardı. Tempur yatakları, dünyada hastane ve otellerin kalite garantisi ve belgesi gibi adeta... Pahalı... Ama bir defa alıyorsunuz. Evladiyelik.”
*
Neyse... Daha çok örnek var, üstelik hiçbiri bu alıntılar kadar kısa değil. En az yarım gazete sayfası!
Ama yeter sanırım.
*
Bir kör kuruşçuk bile menfaat sağlamadan... Tamamen yerli ve milli bir markamızı, bir yabancı marka karşısında azıcık öne çıkarmak maksadıyla yazdığım bir yazı dolayısıyla... Beni yayın grubumuzun en tepe yöneticisine şikâyet eden Hıncal Uluç’a sadece tek bir soru sorup bırakacağım:
Yahu Hıncal Uluç! Sen utanıp sıkılmayı ne zaman öğreneceksin?
ŞU DEKANA ŞUNU SÖYLE LÜTFEN FATMA BAŞKAN!
KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, şöyle bir paylaşımda bulunmuş sosyal medyada:
*
“İLAN EDİYORUM.
Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkan adayına OY VERMEYECEĞİM!”
*
Dekan Bey’in görev yaptığı üniversite Konya’nın Meram ilçesinde...
Meram Belediye Başkanı ise Fatma Toru isimli bir kadın siyasetçi...
Fatma Başkan’dan bir talebim var:
Sayın Fatma Başkan!
Lütfen şu dekana...
“Sen oy verme u.... a....” der misiniz?
“U ne? A ne?” falan demeyin sakın Fatma Başkan...
Dekan Bey, U’yu da A’yı da hemen anlayacaktır.
KEMAL BEY’E VE CHP’YE ÖVGÜ
“TÜRKÇE ezan” tartışması başlatarak CHP’yi lüzumsuz bir ateşin içine atan, ardından da Kemal Kılıçdaroğlu’na adaba sığmayan laflar eden Öztürk Yılmaz, CHP’den en hızlı şekilde atıldı!
Tebrikler CHP... Tebrikler Kılıçdaroğlu...
Hızınız, kararlılığınız, dikkatiniz, ödünsüzlüğünüz için tebrikler!
YEREL SEÇİM ÖNCESİ BAZI RİCALARIM OLACAK
- Çok rica ediyorum: Aday sıfatını elde edememiş olan aday adayları! Aday sıfatını kazanana kadar benden uzak durabilir misiniz lütfen?
*
- Çok rica ediyorum: “İşte AK Parti’nin belediye başkan adayları” diyerek birbirinden farklı listeleri WhatsApp’ıma gönderenler! Buna bir son verir misiniz lütfen?
ŞAİR BURADA NE DEMEK İSTİYOR ACABA?
TRUMP aynen şöyle demiş:
“Kaşıkçı olayından veliaht prensin haberdar olma ihtimali var. Kendi çıkarlarımız ve İsrail’in çıkarları için ABD, Suudi Arabistan’ın sarsılmaz bir partneri olmaya devam edecektir.”
*
Şair, burada şunu demek istemiş:
*
Prens Efendi!
İstediğin kadar gazeteci kestirip doğratabilirsin...
İstediğin kadar hunharca cinayetler işletebilirsin...
İstediğin kadar asitle ceset yok ettirebilirsin...
Hiiiç mi hiiiiç sorun değil.
Yeter ki bizim ve İsrail’in çıkarlarına bir zarar gelmesin...
Bizim çıkarlara dokunmadığın müddetçe istediğin haltı yiyebilirsin Prens Efendi!