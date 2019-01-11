Bir Türk Interpol’ün en çok arananlar listesine girerse

VINCENTE FUANTES...
Meksikalı...
Uyuşturucu dağıtım çetesini yönetmekten Interpol’ün en çok arananlar listesinde.
Lakabı: Ejderha.
HOPETON ERIC BROWN...
Jamaikalı...
Uyuşturucu ticaretinden ve cinayetlerden Interpol’ün en çok arananlar listesinde.
Lakabı: Çakal.
JESUS USMAN...
Kolombiyalı...
Kokain trafiğinin kilit ismi olmaktan Interpol’ün en çok arananlar listesinde.
Lakabı: Akbaba.
MEHMET AYDIN...
Türk...
Sanal inek ticaretinden Interpol’ün en çok arananlar listesinde.
Lakabı: Tosuncuk.
BU FOTOĞRAFTAKİ MARİAM KAVAKÇI DEĞİLMİŞ!
“CUMHURBAŞKANI Danışmanı” olarak atanan Mariam Kavakçı’yla ilgili o kadar çok abuk sabuk fotoğraf var ki dolaşımda...
Dünkü yazımda o fotoğraflardan nispeten daha makul kaçacağını düşündüğüm birini yayınladım.
Ve dün...
Sabah saatleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı’dan telefonuma şu mesaj geldi:
“Hayırlı günler Ahmet Bey... Yazınızı şimdi okudum. Küçük bir bilgi vermek istedim. Yazıya ek olarak paylaşılmış fotoğraf, Mariam’e ait değil. Sosyal medyadaki birçok fotoğraf gibi...”
Bu mesajın ardından Mariam Kavakçı’ya ait olduğu ileri sürülen bütün fotoğraflara kuşkuyla yaklaşmaya başladım.
Siz de öyle yapsanız iyi olur.
FETULLAH KEMALİST İMİŞ!
İSMİ lazım değil, kafayı kırmış bir dikkat çekme hastası, yemin billah ederek şöyle demiş:
“Fetullah Kemalisttir.”
Var ya...
Bu meczup, eğer bu sözüyle de yeteri kadar dikkat çekemezse...
Çok yakında...
“Atatürk FETÖ’cüdür” diye yemin billah eder.
HİÇBİR YAYIN YASAĞI BU KADAR KOMİK OLMAMIŞTI
Yayıncılık faaliyeti sonucu ortaya çıkarılan...
Televizyonda yayınlanmasa polisin bile haberi olmayacağı...
Yayın yoluyla herkesin işitip bildiği...
Palu ailesi olayıyla ilgili olarak...
Yayın yasağı getirildi!
Hayatımda komik çok yayın yasağı gördüm ama bu kadar komiğini görmedim.
NESİ RAHATSIZ ETTİ SENİ BE HEY STAR TV?
BİR filmde bir karakter...
“Atatürk ölmedi, kalbimizde yaşıyor” demiş.
Ve Star TV...
Sanki yasak bir cümleymiş gibi, sanki ayıp bir cümleymiş gibi, sanki suç içeren bir cümleymiş gibi...
Bunu sansürlemiş.
Yetmez ama yuh diyorum.
IVIR ZIVIR NOTLARI
Mine Kırıkkanat’ın şikâyeti üzerine Basın Konseyi bana uyarı vermiş... Annemin yorumu: “Hep şikâyet getiriyorsun oğlum, niye dikkat etmiyorsun?”
Yağmur severim, kar severim, soğuk severim, bir tek rüzgâr sevmem... Maşallah her gün rüzgârlı...
Beşiktaş’tan Ortaköy’e, Ortaköy’den Beşiktaş’a yürüyüşün bilançosu: Toplam 6 bin adım... Allah bin bereket versin.
Malum Hitler, Wagner hayranıydı... Memleketimizin klasik müzik kutsayıcıları, Hitler’e “Ay ne medeni adam!” derler miydi acep?
Binali Yıldırım en sonunda “Tamam be tamam” deyip istifa edecek galiba... En azından bana öyle geliyor.
Amir Ateş’in Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri’nin verildiği törende seslendirdiği “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın” şarkısının hastasıyım.
METİN YAZARLARINA MARX’TAN BİR TAKVİYE
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, geçen gün yaptığı konuşmada şöyle dedi:
“Şu para var ya nelere muktedir, şu kapitalizm... Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var.”
Bu konuda söylenmiş en güzel sözü Karl Marx söylemiş:
“Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.”
Erdoğan’ın metin yazarları, Marx’ın bu sözünden istifade edebilirler.
Gerçi bu sözü, ‘Gezi’ciler bayağı popüler hale getirmişlerdi ama sorun olmaz herhalde.
Ne de olsa “Hikmet, müminin yitiğidir.”
KENEVİR DENİNCE AKLA HEMEN SUPHİ GELİR
SUPHİ...
Yusuf Hayaloğlu şiirlerinin, Ahmet Kaya şarkılarının bir acayip adamıdır.
Şarkıda şöyle denir:
“Suphi... Suphi... Bir acayip adam/Suphi... Suphi... Susar akşam oldu mu/Bir cebinde Das Kapital/Bir cebinde kenevir tohumu/Suphi... Suphi... Bir acayip adam/Suphi... Suphi... Benim canım ciğerim”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kenevir üretimini yeniden serbest bırakmaktan ve kenevirin faydalarından söz edince...
Sizi bilmem ama benim aklıma Suphi geldi.
Bir Türk Interpol’ün en çok arananlar listesine girerse
JAMES BULGER... ABD’li...Yeraltı suç imparatorluğunu yönetmekten Interpol’ün en çok arananlar listesinde.Lakabı: Panter.
VINCENTE FUANTES...
Meksikalı...
Uyuşturucu dağıtım çetesini yönetmekten Interpol’ün en çok arananlar listesinde.
Lakabı: Ejderha.
HOPETON ERIC BROWN...
Jamaikalı...
Uyuşturucu ticaretinden ve cinayetlerden Interpol’ün en çok arananlar listesinde.
Lakabı: Çakal.
JESUS USMAN...
Kolombiyalı...
Kokain trafiğinin kilit ismi olmaktan Interpol’ün en çok arananlar listesinde.
Lakabı: Akbaba.
MEHMET AYDIN...
Türk...
Sanal inek ticaretinden Interpol’ün en çok arananlar listesinde.
Lakabı: Tosuncuk.
BU FOTOĞRAFTAKİ MARİAM KAVAKÇI DEĞİLMİŞ!
“CUMHURBAŞKANI Danışmanı” olarak atanan Mariam Kavakçı’yla ilgili o kadar çok abuk sabuk fotoğraf var ki dolaşımda...
Dünkü yazımda o fotoğraflardan nispeten daha makul kaçacağını düşündüğüm birini yayınladım.
Ve dün...
Sabah saatleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı’dan telefonuma şu mesaj geldi:
“Hayırlı günler Ahmet Bey... Yazınızı şimdi okudum. Küçük bir bilgi vermek istedim. Yazıya ek olarak paylaşılmış fotoğraf, Mariam’e ait değil. Sosyal medyadaki birçok fotoğraf gibi...”
Bu mesajın ardından Mariam Kavakçı’ya ait olduğu ileri sürülen bütün fotoğraflara kuşkuyla yaklaşmaya başladım.
Siz de öyle yapsanız iyi olur.
FETULLAH KEMALİST İMİŞ!
İSMİ lazım değil, kafayı kırmış bir dikkat çekme hastası, yemin billah ederek şöyle demiş:
“Fetullah Kemalisttir.”
Var ya...
Bu meczup, eğer bu sözüyle de yeteri kadar dikkat çekemezse...
Çok yakında...
“Atatürk FETÖ’cüdür” diye yemin billah eder.
HİÇBİR YAYIN YASAĞI BU KADAR KOMİK OLMAMIŞTI
Yayıncılık faaliyeti sonucu ortaya çıkarılan...
Televizyonda yayınlanmasa polisin bile haberi olmayacağı...
Yayın yoluyla herkesin işitip bildiği...
Palu ailesi olayıyla ilgili olarak...
Yayın yasağı getirildi!
Hayatımda komik çok yayın yasağı gördüm ama bu kadar komiğini görmedim.
NESİ RAHATSIZ ETTİ SENİ BE HEY STAR TV?
BİR filmde bir karakter...
“Atatürk ölmedi, kalbimizde yaşıyor” demiş.
Ve Star TV...
Sanki yasak bir cümleymiş gibi, sanki ayıp bir cümleymiş gibi, sanki suç içeren bir cümleymiş gibi...
Bunu sansürlemiş.
Yetmez ama yuh diyorum.
IVIR ZIVIR NOTLARI
Mine Kırıkkanat’ın şikâyeti üzerine Basın Konseyi bana uyarı vermiş... Annemin yorumu: “Hep şikâyet getiriyorsun oğlum, niye dikkat etmiyorsun?”
Yağmur severim, kar severim, soğuk severim, bir tek rüzgâr sevmem... Maşallah her gün rüzgârlı...
Beşiktaş’tan Ortaköy’e, Ortaköy’den Beşiktaş’a yürüyüşün bilançosu: Toplam 6 bin adım... Allah bin bereket versin.
Malum Hitler, Wagner hayranıydı... Memleketimizin klasik müzik kutsayıcıları, Hitler’e “Ay ne medeni adam!” derler miydi acep?
Binali Yıldırım en sonunda “Tamam be tamam” deyip istifa edecek galiba... En azından bana öyle geliyor.
Amir Ateş’in Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri’nin verildiği törende seslendirdiği “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın” şarkısının hastasıyım.
METİN YAZARLARINA MARX’TAN BİR TAKVİYE
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, geçen gün yaptığı konuşmada şöyle dedi:
“Şu para var ya nelere muktedir, şu kapitalizm... Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var.”
Bu konuda söylenmiş en güzel sözü Karl Marx söylemiş:
“Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.”
Erdoğan’ın metin yazarları, Marx’ın bu sözünden istifade edebilirler.
Gerçi bu sözü, ‘Gezi’ciler bayağı popüler hale getirmişlerdi ama sorun olmaz herhalde.
Ne de olsa “Hikmet, müminin yitiğidir.”
KENEVİR DENİNCE AKLA HEMEN SUPHİ GELİR
SUPHİ...
Yusuf Hayaloğlu şiirlerinin, Ahmet Kaya şarkılarının bir acayip adamıdır.
Şarkıda şöyle denir:
“Suphi... Suphi... Bir acayip adam/Suphi... Suphi... Susar akşam oldu mu/Bir cebinde Das Kapital/Bir cebinde kenevir tohumu/Suphi... Suphi... Bir acayip adam/Suphi... Suphi... Benim canım ciğerim”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kenevir üretimini yeniden serbest bırakmaktan ve kenevirin faydalarından söz edince...
Sizi bilmem ama benim aklıma Suphi geldi.