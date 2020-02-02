Bir şey söylesenize Meltem Şişli Hanım

Özellikle Yeni Şafak gazetesi, bu iddiaları iki gündür manşetten yayınlıyor.
Muhafazakâr kesimler de bu iddiaların üzerine gidiyor, tepki gösteriyor.
*
İddialara göre Meltem Şişli...
Başörtülü kadın çalışanlara “Terliyorsunuz ve herkes ter kokuyor” demiş. “Bu sıcakta nasıl takıyorsunuz bu başörtüleri” demiş. “Bekâr olanlarınızı itfaiyecilerle buluşturalım” demiş.
*
İşte bu iddialara dayanılarak Meltem Şişli...
Kadınları aşağılamakla, küçümsemekle suçlanıyor. Yaptığının inanca saygısızlık olduğu söyleniyor. Başörtüsüne karşı düşmanlık yapmakla eleştiriliyor.
*
Konu üç gündür gündemde.
Ve ben üç gündür bekliyorum ki...
Meltem Şişli bir açıklama yapsın.
“Ben yapmadım” desin...
Ya da “Yaptım ama bir sorun niye?” desin...
Veya “Bazısını yaptım, bazısını yapmadım” desin...
*
İlk gün belediyeden sıradan bir yalanlama geldi...
Ama hedefteki isim Meltem Şişli Hanım’dan “çıt” yok.
Susuyor Meltem Hanım.
*
Neden susuyorsunuz Meltem Şişli Hanım...
Bir şey söylesenize...
AVRASYA TÜNEL ZAMMI
TÜNELE yüzde 56 zam yapanlara sesleniyorum:
*
İnsaf nedir bilir misiniz? Peki ya ölçüden haberiniz var mı? Hiç mi “ya bu çok oldu” demez içinizden biriniz? Enflasyon falan... Hiç mi hesaba katmazsınız? Hepsini geçtim “sürümden kazanmak” diye bir şey de mi bilmezsiniz?
ATHENA GÖKHAN NEDEN YALAKA SAYILMIYOR?
ATHENA Gökhan, Ekrem İmamoğlu’nu şöyle savunuyor:
*
-“40 yılın başında bulduk, ellemeyin gitsin kayağa Ekrem Bey” anlamına gelecek sözler söylüyor.
*
-Ekrem İmamoğlu’nun kayağa gitmesini mesele edenlere ve eleştirenlere “yahu” diye çıkışıyor.
*
- İmamoğlu’nun Elazığ’da, yani deprem bölgesinde tam üç gün kamp kurduğu yalanını söylüyor.
*
-“İyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu” gibi aklına gelen bütün olumlu sıfatları İmamoğlu’nun üzerine hunharca boca ediyor.
*
Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan’a yapsa...
Anında “Yuh! Yalaka! Kaça satıldın!” falan diye çemkirecek olanlardan “tıs” bile çıkmıyor.
*
Sanırım onlar açısından sorun...
Yalakalık yapılmasında değil.
Yalakalığın kime yapıldığında...
VAZGEÇTİĞİM 5 ŞEY
1. GELENEKSEL ÇİN TIBBINDAN
Koronavirüse karşı hiçbir etkisi olmadığını müşahede ettiğim geleneksel Çin tıbbından tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
2. KAYAK ÖĞRENMEKTEN
Hem bedenen hem de siyaseten riskli olduğunu düşündüğüm kayak sporunu öğrenmekten tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
3. TİYATRO ÖLDÜ DEMEKTEN
“Sinemanın anlatım olanakları varken tiyatroyu kim ne yapsın, tiyatro öldü, tiyatro bitti” falan demekten tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
4. 2020’YE UMUTTAN
2020’nin çok şahane geçeceğine dair kendi kendime geliştirdiğim gerekçesiz umuttan tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
5. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN
İngiltere de ayrılınca hiç tadı tuzu kalmayan Avrupa Birliği’nden tabii ki kişisel olarak tamamen vazgeçmiş durumdayım.
BARIŞ MANÇO YAŞASAYDI
- Gayet seküler olduğundan... Seküler kesim el üstünde tutardı.
*
- Milliyetçi damarı olduğundan... Ülkücülerin sempatisini toplardı.
*
- Yerli ve milli olduğundan... Muhafazakârlar hoşnut olurdu.
*
- Atatürkçü olduğundan... Atatürkçüler laf söyletmezdi.
*
- Eşitlik mesajları olduğundan... Solcular severdi.
*
- Her görüşe açık olduğundan... Liberaller tutardı.
*
Şu cepheleşme ortamında...
Türkiye’nin ortak paydası olurdu yani.
VUHAN OPERASYONU NEDEN HOŞUMA GİTTİ
FİLMLERDE görürüz:
Dünyanın öbür ucunda kendisini azıcık sıkışmış ya da sıkıştırılmış hisseden Amerikalı, hemen “Durun, ben Amerikan vatandaşıyım” der.
Çünkü bilir ki...
Ülkesi ABD, dünyanın öbür ucunda da olsa kendisini asla yalnız bırakmaz.
*
Vuhan’da bulunan Türklerin, uçakla Türkiye’ye getirilmesi operasyonu, işte bu açıdan çok hoşuma gitti.
Artık dünyanın öbür ucunda da olsak...
“Durun, ben Türk vatandaşıyım” diyebileceğimiz bir durum inceden beliriyor galiba.
*
Ne güzel... Ne gurur verici... Ne hoş...
Bir şey söylesenize Meltem Şişli Hanım
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’yle ilgili iddialar var.
Özellikle Yeni Şafak gazetesi, bu iddiaları iki gündür manşetten yayınlıyor.
Muhafazakâr kesimler de bu iddiaların üzerine gidiyor, tepki gösteriyor.
*
İddialara göre Meltem Şişli...
Başörtülü kadın çalışanlara “Terliyorsunuz ve herkes ter kokuyor” demiş. “Bu sıcakta nasıl takıyorsunuz bu başörtüleri” demiş. “Bekâr olanlarınızı itfaiyecilerle buluşturalım” demiş.
*
İşte bu iddialara dayanılarak Meltem Şişli...
Kadınları aşağılamakla, küçümsemekle suçlanıyor. Yaptığının inanca saygısızlık olduğu söyleniyor. Başörtüsüne karşı düşmanlık yapmakla eleştiriliyor.
*
Konu üç gündür gündemde.
Ve ben üç gündür bekliyorum ki...
Meltem Şişli bir açıklama yapsın.
“Ben yapmadım” desin...
Ya da “Yaptım ama bir sorun niye?” desin...
Veya “Bazısını yaptım, bazısını yapmadım” desin...
*
İlk gün belediyeden sıradan bir yalanlama geldi...
Ama hedefteki isim Meltem Şişli Hanım’dan “çıt” yok.
Susuyor Meltem Hanım.
*
Neden susuyorsunuz Meltem Şişli Hanım...
Bir şey söylesenize...
AVRASYA TÜNEL ZAMMI
TÜNELE yüzde 56 zam yapanlara sesleniyorum:
*
İnsaf nedir bilir misiniz? Peki ya ölçüden haberiniz var mı? Hiç mi “ya bu çok oldu” demez içinizden biriniz? Enflasyon falan... Hiç mi hesaba katmazsınız? Hepsini geçtim “sürümden kazanmak” diye bir şey de mi bilmezsiniz?
ATHENA GÖKHAN NEDEN YALAKA SAYILMIYOR?
ATHENA Gökhan, Ekrem İmamoğlu’nu şöyle savunuyor:
*
-“40 yılın başında bulduk, ellemeyin gitsin kayağa Ekrem Bey” anlamına gelecek sözler söylüyor.
*
-Ekrem İmamoğlu’nun kayağa gitmesini mesele edenlere ve eleştirenlere “yahu” diye çıkışıyor.
*
- İmamoğlu’nun Elazığ’da, yani deprem bölgesinde tam üç gün kamp kurduğu yalanını söylüyor.
*
-“İyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu” gibi aklına gelen bütün olumlu sıfatları İmamoğlu’nun üzerine hunharca boca ediyor.
*
Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan’a yapsa...
Anında “Yuh! Yalaka! Kaça satıldın!” falan diye çemkirecek olanlardan “tıs” bile çıkmıyor.
*
Sanırım onlar açısından sorun...
Yalakalık yapılmasında değil.
Yalakalığın kime yapıldığında...
VAZGEÇTİĞİM 5 ŞEY
1. GELENEKSEL ÇİN TIBBINDAN
Koronavirüse karşı hiçbir etkisi olmadığını müşahede ettiğim geleneksel Çin tıbbından tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
2. KAYAK ÖĞRENMEKTEN
Hem bedenen hem de siyaseten riskli olduğunu düşündüğüm kayak sporunu öğrenmekten tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
3. TİYATRO ÖLDÜ DEMEKTEN
“Sinemanın anlatım olanakları varken tiyatroyu kim ne yapsın, tiyatro öldü, tiyatro bitti” falan demekten tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
4. 2020’YE UMUTTAN
2020’nin çok şahane geçeceğine dair kendi kendime geliştirdiğim gerekçesiz umuttan tamamen vazgeçmiş durumdayım.
*
5. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN
İngiltere de ayrılınca hiç tadı tuzu kalmayan Avrupa Birliği’nden tabii ki kişisel olarak tamamen vazgeçmiş durumdayım.
BARIŞ MANÇO YAŞASAYDI
- Gayet seküler olduğundan... Seküler kesim el üstünde tutardı.
*
- Milliyetçi damarı olduğundan... Ülkücülerin sempatisini toplardı.
*
- Yerli ve milli olduğundan... Muhafazakârlar hoşnut olurdu.
*
- Atatürkçü olduğundan... Atatürkçüler laf söyletmezdi.
*
- Eşitlik mesajları olduğundan... Solcular severdi.
*
- Her görüşe açık olduğundan... Liberaller tutardı.
*
Şu cepheleşme ortamında...
Türkiye’nin ortak paydası olurdu yani.
VUHAN OPERASYONU NEDEN HOŞUMA GİTTİ
FİLMLERDE görürüz:
Dünyanın öbür ucunda kendisini azıcık sıkışmış ya da sıkıştırılmış hisseden Amerikalı, hemen “Durun, ben Amerikan vatandaşıyım” der.
Çünkü bilir ki...
Ülkesi ABD, dünyanın öbür ucunda da olsa kendisini asla yalnız bırakmaz.
*
Vuhan’da bulunan Türklerin, uçakla Türkiye’ye getirilmesi operasyonu, işte bu açıdan çok hoşuma gitti.
Artık dünyanın öbür ucunda da olsak...
“Durun, ben Türk vatandaşıyım” diyebileceğimiz bir durum inceden beliriyor galiba.
*
Ne güzel... Ne gurur verici... Ne hoş...