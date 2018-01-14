Bir Seval Aktaş kurban olsunmuş*

*

Tepkiler üzerine Seval Aktaş...

- Vatanımız, devletimiz sağ olsun.

- Milletimiz sağ olsun.

- Bir Seval Aktaş kurban olsun.

Diyerek istifa etmiş.

*

Altı üstü müdür yardımcılığını bırakmak durumunda kalan Seval Hanım’ın yaptığı şu kurban edebiyatına bakar mısınız Allah aşkına!

- 15 Temmuz’da tankın altında kalan kahramanların aileleri bile...

- PKK terörüne kurban giden Necmettin öğretmenin ailesi bile...

- Yine PKK’nın katlettiği Aybüke öğretmenin yakınları bile...

Böyle kurban edebiyatı yapmadı yahu!

MUHALEFET DE İTTİFAK YAPMALI

AK Parti ile MHP ittifak kararı aldı.

Şeffaf bir şekilde aldıkları kararı uyguluyorlar, savunuyorlar, temellendiriyorlar.

Hatta “Milli mutabakat” diye adını bile koyuyorlar.

*

Buna karşılık muhalefete bakıyoruz:

Dağınık, hedefi belirsiz, ilkeler doğrultusunda bir araya gelmekten kaçınıyor, açık ve şeffaf bir ittifak anlayışı geliştirmekten aciz, sürekli bir araya gelmeme açıklamaları yapıyor falan...

*

Üstelik Başbakan Binali Yıldırım bile muhalefete “Biz şeffaf bir şekilde ittifakımızı yaptık, siz de yapın” diye akıl verirken...

YIKARSIN DA YAPAMAZSIN

MEHMET Âkif şöyle der bir şiirinde:

“Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek / Ancak gel geri yapalım şunu geri desen bir Sinan, bir de Süleyman gerek”.

*

Durup dururken bu da nereden çıktı diyecek olursanız...

Cevabım şudur:

Durup dururken aklıma geldi.

NE ETTİ SİZE

- Ne etti size stüdyo daireler de canınız sıkıldıkça yasaklıyorsunuz?

*

- Ne etti size yandaş sosyal medyacı Ömer Turan da iki de bir kelepçeliyorsunuz?

*

- Ne etti size Altan Tan da Türk’ü ile Kürt’ü ile üzerine gidiyorsunuz?

- Ne etti size Sezen Aksu da en saçma haberlerin konusu haline getiriyorsunuz?

*

- Ne etti size Ekşi Sözlük de elbirliğiyle boğmaya çalışıyorsunuz?

*

- Ne etti size Alişan da adamı ikide bir nişanlıyorsunuz?

FETULLAH’IN GÜLLÜ ŞİİRİ

Fetullah denilen adam bir şiir okumuş.

Şiirde sürekli “gül” sözcüğü geçiyormuş.

Fetullah bu şiirle Abdullah Gül’e işaret ediyormuş.

Falan filan...

*

Böyle diyorlar.

Hiç utanmadan.

Hiç sıkılmadan.

Hiç arlanmadan.

*

Abdullah Gül’ü en ağır şekilde eleştirmiş ve eleştirmeye devam eden biri olarak buradan haykırıyorum:

O Abdullah Gül ki...

Bazı bakanlar ve milletvekilleri 15 Temmuz gecesi “Bakalım kim kazanacak, ona göre vaziyet alırız” diye arazi olurken...

Aslanlar gibi televizyonlara çıkıp...

Fetullah’ın darbeci alçaklarına delikanlıca meydan okumuştur.

*

Terbiyesizliğin âlemi yok yani.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ OLSAM

VERDİĞİM kararlar bir işe yaramıyor diye...

Vallahi de istifa ederdim.

Billahi de istifa ederdim.

TAKSİ, VİNÇ

BİR ara şehir efsanesiydi...

Gülben Ergen bütün yatırımını taksilere yapıyor.... Bilmem kaç tane taksisi var.

*

Yeni şehir efsanesi şu:

Bülent Ersoy bütün yatırımını inşaat vinçlerine yapıyor. Bilmem kaç tane vinci var.

CHP NASIL KURTULUR

İSTANBUL İl Başkanlığı seçimini kimin kazanacağına odaklandığının yüzde 5’i kadar... Türkiye’de seçimin kimin kazanacağına odaklandığında...

YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ

ŞU konuyu ikide bir dillerine dolayanlara sesleniyorum:

Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminde aldığı ödül...

“İkinci Dünya Savaşı’nda soykırıma uğratılan Musevileri kurtaran Türk diplomatlara verilen Cesaret Ödülü” idi.

Ve Erdoğan, o ödülü Türkiye adına almıştı.

Erdoğan’a yüklenilecek onca konu varken...

Hiç olmayacak bir yerden yüklenmenin âlemi yok.

*

NOT: “Cesaret Ödülü” ile ilgili benim yazdığıma inanmıyorsanız, dönemin Washington Büyükelçisi, sonradan CHP’li olan Faruk Loğoğlu’na başvurunuz.