Bir kazan - kazan olayı: Erdoğan - İnce buluşması

- “Demirtaş’ı ziyaret ettiğim gibi Erdoğan’ı da ziyaret ediyorum” mesajı vererek...

- “Erdoğan benim düşmanım değil” mesajının altını çizerek...

- Medeni bir tavır sergileyerek...

- Kutuplaşma siyasetini ufalayarak...

- Normalleşmeye katkı vererek...

- Seçimi savaş olmaktan çıkararak...

- Ezber bozarak, şaşırtarak...

MUHARREM İNCE KAZANDI.

*

- Atılan adıma karşılık vererek...

- “Sen benim dengim değilsin” falan demeyerek...

- “Ziyaret etmek isteyene kapım açık” mesajı vererek...

- Medeni tavra medeni tavırla karşılık vererek...

- Kutuplaşmaya aykırı bir strateji izleyerek...

- Normalleşmeye katkı sunarak...

- Seçimi savaş olmaktan çıkararak...

- Ezber bozarak, şaşırtarak...

TAYYİP ERDOĞAN KAZANDI.

MADEM İKTİDAR, TWİTTER’DAN DEĞİL SANDIKTAN ÇIKAR

SAYIN Bekir Bozdağ...

Demişsiniz ki:

“İktidar Twitter’dan değil sandıktan çıkar.”

*

Doğrudur.

Hakikaten de iktidar, Twitter’dan değil sandıktan çıkar.

*

İyi ama Bekir Bey...





Madem öyle...

O zaman ne diye...

- “Tamam” diye tweet atanlara savaş açıyorsunuz?

- “Tamam” diye tweet atanların FETÖ’cü, PKK’cı falan olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz?

- “Tamam” diye atılan tweet’lerin sahte olduğunu iddia ediyorsunuz?

*

Madem iktidar, Twitter’dan değil sandıktan çıkar...

Ne diye “Hadi arkadaşlar, biz de devam tweet’leri atalım, tamam tweet’lerini geçelim” diye kampanya düzenliyorsunuz?

*

Nedir? Ne iştir?

TAYYİP ERDOĞAN KARŞITI KAMPANYA GİBİ BİR ŞEY

İDDİA ediyorum:

Televizyon kanallarının diğer adaylarının konuşmalarını yayınlamayıp sadece Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını uzun uzun yayınlaması...

Tayyip Erdoğan karşıtı bir kampanya etkisi uyandırır.

Neden mi?

Şu beş nedenle:

*

- BİR: Erdoğan’dan bıkkınlığa yol açar.

- İKİ: Halkın diğer adayları merak etmesine neden olur.

- ÜÇ: Diğer adayları mağdur yapar.

- DÖRT: Diğer adaylarla ilgili önü alınamaz bir gizeme yol açar.

- BEŞ: Diğer adayların hatalarını ört bas eder.

- ALTI: Başka mecraların popüler olmasına neden olur.

*

Ey AK Parti stratejistleri!

Ey AK Parti taktisyenleri!

Eğer gerçekten de Erdoğan’dan yanaysanız...

Erdoğan karşıtı bir kampanyaya dönüşmekte olan bu olaya dur deyin.

Başta TRT olmak üzere bütün televizyonlara...

“Yayınlasanıza kardeşim diğer adayların da konuşmalarını” diye çıkışın.

RİZE’YE BAK RİZE’YE!

- TAYYİP ERDOĞAN: Rizeli.

*

- MUHARREM İNCE: Annesi Rizeli.

*

- MERAL AKŞENER: Eşi Rizeli.

*

- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Adı Rizeli.

BİNGO!

DEMOKRAT Parti’nin kurucu babalarından Celal Bayar’ın, 1946 seçiminden hemen önce söylediği “Devr-i sabık yaratmayacağız” sözünün birileri tarafından söylenmesini bekliyordum ki...

BİNGO!

Muharrem İnce “Devr-i sabık yaratmayacağız” deyiverdi.

MERAL, MUHARREM YAZMAYACAĞIM

GEÇENLERDE Muharrem, Meral diye yazdım.

Bir arkadaşım uyardı:

“Niye ilk isimleriyle yazıyorsun? Saygısızlık olmuyor mu?”

Utanç içinde şöyle dedim:

“Haklısın. Bir daha öyle yapmayacağım. Söz.”

ÇOK RİCA EDERİM

BİR süre, uzun bir süre, hatta çok uzun bir süre...

Abdullah Gül ve Ali Babacan bahsini kapatalım.

YOK ARTIK YÖK!

300 Fransız, Kuran-ı Kerim’e karşı hayâsız bir akın yaptı diye...

Bizim YÖK, henüz öğrencisi olmayan Fransızca bölümlerine öğrenci almamaya karar vermiş.

-

İlahi YÖK!

Yahu senin Hollanda’ya sinirlenip portakal bıçaklayanlardan hiç mi farkın olmayacak?