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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Bir anda her şey nasıl çok güzel olabilir?

18 Mayıs 2019

BİNALİ Yıldırım’ın operada protesto edilmesi olayıyla ilgili olarak...

Herkes ama herkes, elini vicdanına koyarak...

Şu iki şeyi söylese:

*

- BİR: Herhangi bir şiddet olayına başvurulmadı, hakaret falan söz konusu değildi...  Sadece “Her şey çok güzel olacak” diye slogan atıldı... Kısacası son tahlilde bir demokratik hak kullanılmış oldu.

*

- İKİ: Binali Yıldırım da bu protestoyu büyük bir olgunlukla karşıladı, kendisini protesto edenlere el salladı, selam verdi, salonu terk etmeye falan da kalkışmadı... Kısacası demokratça bir tutum aldı.

*

Herkes ama herkes... Bu iki şeyi aynı anda söylese...

- Bir anda kutuplaşmanın zehirli havası dağılmaz mı?

- Bir anda hakkaniyet güneşi doğmaz mı?

- Bir anda bir milli ferahlama duygusu etrafı sarmaz mı?

- Ve yine bir anda her şey çok güzel olmaz mı?

 

GARİBAN İFTARLARINA GİDEN SİYASETÇİLERE DİYORUM Kİ

- Lütfen sessiz sedasız gidin bu iftarlara...

- Lütfen fotoğraf ve görüntü paylaşmayın...

- Lütfen işin reklam kısmını es geçin.

- Lütfen her şey aile ile sizin aranızda kalsın.

- Lütfen gösterme gayreti içine girmeyin.

 

NE OLDU ONA?

- Bir beka sorunumuz vardı, ne oldu ona?

*

- Beklenen bir gerekçeli karar vardı, ne oldu ona?

*

- Bir CHPKK vardı, ne oldu ona?

 

VEFAT YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE MAHZUNİ BABA’NIN EN SEVDİĞİM TÜRKÜLERİ

Bir anda her şey nasıl çok güzel olabilir

- İŞTE GİDİYORUM ÇEŞM-İ SİYAHIM: Benim milli marşım... Bu topraklara özgü hüznü öyle bir yansıtıyor ki sanki bin yıllık türkü gibi...

*

- DOMDOM KURŞUNU: Oynak bir parçaya dönüştürseler de bin avcının yediklerinin ardından yakılmış müthiş bir ağıttır bu...

*

- NEM KALDI: İçinde geçen “Parsel parsel eylemişler dünyayı” bölümüyle tahttan indirilen Ankara bebesini anımsatsa da... Bayağı içli bir türküdür bu.

*

- MEVLAM GÖR DİYEREK: Her daim güncel kalabilen bir türkü bu... Özellikle yiğidin muhtaç olduğu soğandan söz etmesiyle...

*

- DUMANLI DUMANLI: Dünyanın en güzel ölüm tarifi bu türküdedir: “Ölüm bizim için tozlu yol olur.”

 

ERDOĞAN SERMAYE İLE YOLLARINI AYIRIYORMUŞ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, geçen gün TÜSİAD’ı eleştirdi.

Özellikle de Tuncay Özilhan’ı...

İşte bu eleştiriyle ilgili olarak...

“Erdoğan ile büyük sermayenin yolları ayrılıyor” diye analiz kasanlar var.

*

Biri bu tür analizler kasanlara hatırlatsın lütfen:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarı boyunca en fazla “ey” dediği kurumdur TÜSİAD.

 

KILIÇDAROĞLU’NA ÖVGÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 19 Mayıs törenlerine katılması için Samsun’a davet ettiği isimler arasında yer alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...

Bu davete icabet edeceğini söylemiş.

Bu ülkede gelecek...

Atılan hiçbir adıma karşılık vermeyenlerin değil, atılan her adıma karşılık verenlerin olacaktır.

Bu açıdan bravo Kemal Kılıçdaroğlu!

 

YANLIŞ/DOĞRU

- YANLIŞ: Birinci köprüyü Süleyman Demirel yaptı.

*

- DOĞRU: Süleyman Demirel, birinci köprüyü halkın vergileriyle yaptı.

*

- YANLIŞ: İkinci köprüyü Turgut Özal yaptı.

*

- DOĞRU: Turgut Özal, ikinci köprüyü halkın vergileriyle yaptı.

*

YANLIŞ: Üçüncü köprüyü Tayyip Erdoğan yaptı.

*

- DOĞRU: Tayyip Erdoğan, üçüncü köprüyü halkın vergileriyle yaptı.

 

ARTIK HERKES

HER fotoğrafı...

“Acaba bu bir kurgu olabilir mi?” diye inceliyor.

*

Her olayı...

“Acaba bu bir müsamere olabilir mi?” diye izliyor.

*

Her haberi...

“Acaba bu bir algısal operasyon olabilir mi?” diye okuyor.

 

ÂLEMLERE DALIŞ

Bir anda her şey nasıl çok güzel olabilir

-Batman’ rolünü Christian Bale’den alıp Robert Pattinson’a vermişler... Adeta kavuk devri gibi bir şey!

*

- MFÖ’ye “aynı anda sadece tek bir firmanın reklamında oynama” kısıtlaması getirmek için yetkililer neyi beklemektedir?

*

- Filistin’e 1.5 milyon Euro bağışlayan Ronaldo’ya sesleniyorum: Ronaldo! Sen ümmetin her şeyisin!

 

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