Bir Ali Babacan analizi: Teknokrattan lider olmaz!

Eğer çok esaslı bir meselesi olsaydı...
İmkânı yok bu zamana kadar içinde tutamaz, dışa vururdu.
*
Ali Babacan’ın içini kemiren, kendisini buhranlara sokan bir derdi yok.
Eğer içini kemiren, kendisini buhranlara sokan bir derdi olsaydı...
Mümkün değil, susamazdı.
*
Ali Babacan’ın elinde dört dörtlük bir çözüm planı yok.
Eğer elinde dört dörtlük bir çözüm planı olsaydı...
Bu zamana kadar çoktan atılıp haykırırdı ve bunun önünde hiçbir güç duramazdı.
*
Ali Babacan kitleleri sürükleyecek bir siyasetçi değil.
Eğer kitleleri sürükleyecek bir siyasetçi olsaydı...
Bu kadar temkinli olamazdı, bu denli suskun kalamazdı ve her daim meydan okurdu.
*
Velhasıl-ı kelam Ali Babacan...
Çok ama çok iyi bir teknokrattır.
Ama lider değildir.
GENÇLER! İŞTE SİZE ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE ÖNEMLİ BİR TÜYO
TEKSTİL mühendisliklerini tercih edin, çünkü...
İlk 20 bine girenlere asgari ücret...
İlk 20-50 bin arasına girenlere asgari ücretin yüzde 70’i...
İlk 50-80 bin arasına girenlere asgari ücretin yarısı...
Burs verilecek.
Ayrıca tekstil mühendisliklerini kazananlara anında sektörde iş garantisi verilecek.
*
Bütün bu bilgileri veren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Öksüz.
Ayrıca bu vaatlerin arkasında Ticaret Bakanlığı var, Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri var, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası var.
Haberiniz olsun, aman atlamayın!
EVET, O TELEFON ‘TELEFON-U ŞERİF’TİR
“FETÖ’cü alçakları durduran en önemli beş etkeni say” deseler...
Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN Türk ekranından halka seslenmesi yer alır. Bu seslenmenin sembolü ise hiç kuşkusuz seslenmeye aracılık eden Hande Fırat’ın cep telefonudur.
*
Bazı tipler, o cep telefonunun 15 Temmuz Müzesi’nde yer alması üzerine “telefon-u şerif” falan diye kafa bulmaya kalkıştılar.
*
Aslında doğru bir tanımlamadır “telefon-u şerif” tanımlaması.
*
Çünkü O telefon...
Şerefsiz FETÖ’cüleri durduran gayet şerefli bir telefondur!
KUTLUĞ ATAMAN’IN GEZİ SAÇMALIĞI
KUTLUĞ Ataman şöyle diyor: Gezi’de çadırları yakan polisler FETÖ’cüydü... Bu yüzden Gezi’dekiler FETÖ’nün oyununa geldi.
Ben de şöyle diyorum: Hadi oradan be! Çadırları yakanlar FETÖ’cü polislerdi de... O polislere sahip çıkanlar kimdi?
HİÇ DSP’NİN AKIBETİNDEN İBRET ALMAZ MISINIZ?
SON yerel seçim bize gösterdi ki...
AK Parti’nin CHP’yi bölsün diye gazladığı DSP... Hiçbir varlık gösteremedi.
*
Çünkü CHP’li seçmen, aptal değildi. Gazlamayı da gazlamanın amacını da hemen fark etti.
*
AK Parti’yi bölsün diye Babacangillere gaz veren muhaliflere sesleniyorum:
DSP’nin bu akıbetine bakıp da hiç ibret almaz mısınız?
MAÇOĞLU
TUNCELİ’de PKK’nın döşediği mayının patlaması biri 4 yaşında, diğeri 8 yaşında iki çocuk can verdi.
*
Nohut satıyor, organik tarım yapıyor, sudan para almıyor falan diye hepimizin gözünde bayağı bir “cici” haline gelen Tunceli’nin komünist belediye başkanı, bu olayla ilgili yayınladığı mesajda...
Ne PKK’dan söz etti, ne döşenen mayından...
Sanki tüp patlamış gibi... Sanki gayet doğal bir felaket yaşanmış gibi... Sanki bir kaza olmuş gibi... Bir mesaj yayınladı.
*
PKK’ya “İki çocuğu katlettin, bu yaptığın alçaklıktır” demeyen, diyemeyen bir komünist, istediği kadar organik nohut satsın, bu saatten sonra asla cici olmaz, olamaz.
YAŞLANDIRMA FOTOĞRAFLARINA DAİR YAPTIĞIM 10 MAVRA
BİR: Üç günde bütün memleket huzur evi gibi oldu... Olmaz olsun!
*
İKİ: Yaşlandırma tekniğinin zerre işlemediği birinci şahıs: Ajda Pekkan.
*
ÜÇ: Yaşlandırma tekniğinin zerre işlemediği ikinci şahıs: Nebahat Çehre.
*
DÖRT: Yahu biz bu ülkede bir günde 20 yıl yaşlanıyoruz! Nasıl oluyor da bu yaşlandırma uygulaması bu kadar popüler olabiliyor?
*
BEŞ: Ferhat Göçer yaşlanmasın abi... Ne olur!
*
ALTI: Mesut Özil var ya... Yaşlanınca bile çocuk yüzlü olacak! Hahahaha!
*
YEDİ: Fotoğrafına yaşlandırma programı uyguladı diye sevgilisini terk eden bir kadın tanıyorum. Adı bende saklı!
*
SEKİZ: Allah ömür verirse bazı arkadaşlarımla yaşlandıklarında görüşmeyeceğim.
*
DOKUZ: Kendi yaşlandırma fotoğraflarımdan yola çıkarak şunu diyebilirim ki: Ben yaşlandığımda kostümsüz Noel Baba olurum.
*
ON: Bir insan 28 ayrı fotoğrafına yaşlandırma programı uyguluyorsa... Tanıyı koyuyorum: Boş beleş işler hastalığına yakalanmıştır.
Bir Ali Babacan analizi: Teknokrattan lider olmaz!
Ali Babacan’ın çok esaslı bir meselesi yok.
Eğer çok esaslı bir meselesi olsaydı...
İmkânı yok bu zamana kadar içinde tutamaz, dışa vururdu.
*
Ali Babacan’ın içini kemiren, kendisini buhranlara sokan bir derdi yok.
Eğer içini kemiren, kendisini buhranlara sokan bir derdi olsaydı...
Mümkün değil, susamazdı.
*
Ali Babacan’ın elinde dört dörtlük bir çözüm planı yok.
Eğer elinde dört dörtlük bir çözüm planı olsaydı...
Bu zamana kadar çoktan atılıp haykırırdı ve bunun önünde hiçbir güç duramazdı.
*
Ali Babacan kitleleri sürükleyecek bir siyasetçi değil.
Eğer kitleleri sürükleyecek bir siyasetçi olsaydı...
Bu kadar temkinli olamazdı, bu denli suskun kalamazdı ve her daim meydan okurdu.
*
Velhasıl-ı kelam Ali Babacan...
Çok ama çok iyi bir teknokrattır.
Ama lider değildir.
GENÇLER! İŞTE SİZE ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE ÖNEMLİ BİR TÜYO
TEKSTİL mühendisliklerini tercih edin, çünkü...
İlk 20 bine girenlere asgari ücret...
İlk 20-50 bin arasına girenlere asgari ücretin yüzde 70’i...
İlk 50-80 bin arasına girenlere asgari ücretin yarısı...
Burs verilecek.
Ayrıca tekstil mühendisliklerini kazananlara anında sektörde iş garantisi verilecek.
*
Bütün bu bilgileri veren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Öksüz.
Ayrıca bu vaatlerin arkasında Ticaret Bakanlığı var, Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri var, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası var.
Haberiniz olsun, aman atlamayın!
EVET, O TELEFON ‘TELEFON-U ŞERİF’TİR
“FETÖ’cü alçakları durduran en önemli beş etkeni say” deseler...
Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN Türk ekranından halka seslenmesi yer alır. Bu seslenmenin sembolü ise hiç kuşkusuz seslenmeye aracılık eden Hande Fırat’ın cep telefonudur.
*
Bazı tipler, o cep telefonunun 15 Temmuz Müzesi’nde yer alması üzerine “telefon-u şerif” falan diye kafa bulmaya kalkıştılar.
*
Aslında doğru bir tanımlamadır “telefon-u şerif” tanımlaması.
*
Çünkü O telefon...
Şerefsiz FETÖ’cüleri durduran gayet şerefli bir telefondur!
KUTLUĞ ATAMAN’IN GEZİ SAÇMALIĞI
KUTLUĞ Ataman şöyle diyor: Gezi’de çadırları yakan polisler FETÖ’cüydü... Bu yüzden Gezi’dekiler FETÖ’nün oyununa geldi.
Ben de şöyle diyorum: Hadi oradan be! Çadırları yakanlar FETÖ’cü polislerdi de... O polislere sahip çıkanlar kimdi?
HİÇ DSP’NİN AKIBETİNDEN İBRET ALMAZ MISINIZ?
SON yerel seçim bize gösterdi ki...
AK Parti’nin CHP’yi bölsün diye gazladığı DSP... Hiçbir varlık gösteremedi.
*
Çünkü CHP’li seçmen, aptal değildi. Gazlamayı da gazlamanın amacını da hemen fark etti.
*
AK Parti’yi bölsün diye Babacangillere gaz veren muhaliflere sesleniyorum:
DSP’nin bu akıbetine bakıp da hiç ibret almaz mısınız?
MAÇOĞLU
TUNCELİ’de PKK’nın döşediği mayının patlaması biri 4 yaşında, diğeri 8 yaşında iki çocuk can verdi.
*
Nohut satıyor, organik tarım yapıyor, sudan para almıyor falan diye hepimizin gözünde bayağı bir “cici” haline gelen Tunceli’nin komünist belediye başkanı, bu olayla ilgili yayınladığı mesajda...
Ne PKK’dan söz etti, ne döşenen mayından...
Sanki tüp patlamış gibi... Sanki gayet doğal bir felaket yaşanmış gibi... Sanki bir kaza olmuş gibi... Bir mesaj yayınladı.
*
PKK’ya “İki çocuğu katlettin, bu yaptığın alçaklıktır” demeyen, diyemeyen bir komünist, istediği kadar organik nohut satsın, bu saatten sonra asla cici olmaz, olamaz.
YAŞLANDIRMA FOTOĞRAFLARINA DAİR YAPTIĞIM 10 MAVRA
BİR: Üç günde bütün memleket huzur evi gibi oldu... Olmaz olsun!
*
İKİ: Yaşlandırma tekniğinin zerre işlemediği birinci şahıs: Ajda Pekkan.
*
ÜÇ: Yaşlandırma tekniğinin zerre işlemediği ikinci şahıs: Nebahat Çehre.
*
DÖRT: Yahu biz bu ülkede bir günde 20 yıl yaşlanıyoruz! Nasıl oluyor da bu yaşlandırma uygulaması bu kadar popüler olabiliyor?
*
BEŞ: Ferhat Göçer yaşlanmasın abi... Ne olur!
*
ALTI: Mesut Özil var ya... Yaşlanınca bile çocuk yüzlü olacak! Hahahaha!
*
YEDİ: Fotoğrafına yaşlandırma programı uyguladı diye sevgilisini terk eden bir kadın tanıyorum. Adı bende saklı!
*
SEKİZ: Allah ömür verirse bazı arkadaşlarımla yaşlandıklarında görüşmeyeceğim.
*
DOKUZ: Kendi yaşlandırma fotoğraflarımdan yola çıkarak şunu diyebilirim ki: Ben yaşlandığımda kostümsüz Noel Baba olurum.
*
ON: Bir insan 28 ayrı fotoğrafına yaşlandırma programı uyguluyorsa... Tanıyı koyuyorum: Boş beleş işler hastalığına yakalanmıştır.