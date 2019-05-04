Binali Yıldırım’ın hakkı Binali Yıldırım’a

Binali Yıldırım’ın...
Birikiminin...
Birleştirici tutumunun...
Sakin kişiliğinin...
Gerginlikten uzak durmasının...
Her kesimi kucaklamasının...
Altına imza atmış olduğu projelerin...
Konusuna hâkimiyetin...
Güler yüzlü oluşunun...
Kutuplaştırmamasının...
Etkisi büyüktür.
Biliyorum... Zaferin sahibi çoktur.
Biliyorum... Yenilgi ise yetimdir.
Ama yine de...
Binali Yıldırım’ı da bu kadar kolay yemesek diyorum.
*
Ayrıca bir de...
Yüzde 48’in hiç de azımsanmayacak bir oy oranı olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmasak diyorum.
SEÇİM YENİLENECEK Mİ?
SON durumu veriyorum:
Yüzde 60: Yenilenecek
Yüzde 40: Yenilenmeyecek.
‘NİYE BENİ KAPIDA KARŞILAMADIN’ TEPKİSİNE İLK DEFA HAK VERDİM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TOBB Genel Kurulu’na gitmiş... Kapıda kendisini karşılayanlar arasında TOBB Başkanı’nı göremeyince... Tepki koyarak olay mahallini terk etmiş.
*
“Ben koskoca falancayım... Beni nasıl kapıda karşılamazsınız” türü tepkileri, feci sevimsiz bulurum.
*
Fakat Mustafa Şentop’un tepkisini hiç de sevimsiz bulmadım.
Ne sevimsizi yahu!
Sonuna kadar haklı buldum.
*
Çünkü ben öyle bilirim ki...
Millet iradesinin yüzde yüz yansıdığı, milletin her kesiminin temsilcilerinin yer aldığı Meclis’e karşı sergilenen en küçük bir saygısızlık...
Millete yapılan büyük saygısızlıktır.
ATHENA GÖKHAN
Öyle naif ki...
Öyle samimi ki...
Öyle hakkaniyetli ki...
Öyle vicdanlı ki...
Öyle kadirşinas ki...
Öyle empati dolu ki...
Öyle karakterli ki...
İnsan ister istemez...
“Bu adam, keşke benim sonsuza kadar en iyi arkadaşım (BFF) olsa” diye geçiriyor içinden.
NİKÂHSIZ İLİŞKİ, DOĞUM KONTROLÜ, ÇOCUK SAYISI
ESKİDEN bu konuların sadece ama sadece bir tanesi bile...
En az 10 gün devam eden süper hararetli tartışmalarımızın bir numaralı gündem konusu olurdu.
Artık üçü birden aynı konuşmanın teması olmasına rağmen...
Bir saatçik bile tartışılmıyor.
*
Bir kanıksama mı var? Yeni şeyler mi isteniyor? Bunlarda mı tüketildi? Söylenecek söz mü kalmadı? Heyecan mı yitirildi?
Hayrola? Ne iş?
KUTUPLAŞMADAN BESLENENLERİ İYİ TANI!
Kimlerin “Türkiye ittifakı kurulacak” diye ödü kopuyorsa...
Kimler “AK Parti ile CHP hiçbir konuda anlaşamasın” diye çırpınıyorsa...
Kimler “Huzur gelirse, benim reytingim düşer” diye endişeleniyorsa...
Kimler “Barış gelirse, bana ihtiyaç kalmaz” diye kaygılanıyorsa...
Kimler toplumsal yarılmaları bir tür kazanca çeviriyorlarsa...
İşte bunlardır kutuplaşmaktan beslenenler!
*
Tanı bunları Adiloş Bebe... Tanı da büyü.
TURİZM BAYRAMI GİBİ BİR ŞEY
“YANDIK, bittik, öldük, kuruduk” falan diyerek felaket senaryolarına abananlara inat kendi alanında yaratıcı fikirlerle bir şeyler yapmaya çalışanları görünce mest oluyorum.
*
İşte onlardan biri:
Bir turizm firması olan Tura, bugün ve yarın İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki şubesinin önünde bir tür turizm bayramı gibi bir şey yapacak... “Tatil felek” adıyla çekilişler... Küba, New York gibi ülkelere hediye turlar... Kübalı ve Hintli dansçıların gösterileri falan...
*
“Karanlığa küfredeceğine kalk bir mum yak” diyen kimdi?
BANA GÖRE BURÇLAR
KOÇ: “Yapısal reformlar, yapısal reformlar” der durur...
BOĞA: Otobüste dindar, kaldırımda demokrattır...
İKİZLER: Yaprak döker bir yanı, bir yanı bahar bahçe...
YENGEÇ: Durup dururken dünyaya sataşmasıyla meşhurdur...
ASLAN: Kendisini hep Abdülhamid Han’ın yalnızlığına terk edilmiş gibi hisseder...
BAŞAK: Gül ağacı değildir, her gelene eğilmez...
TERAZİ: Mülteci istekleri olur ara sıra...
AKREP: Yumuşak başlıdır ama uysal koyun değildir...
YAY: Her yenildiğinde “ama iyi yenildik” der...
OĞLAK: “Ama siz de Habur’da” diye başlayan cümlelerin müptelasıdır...
KOVA: En aksiyon alınmayacak yerlerde aksiyon alır...
BALIK: Hem dik durmaz, hem de diklenmez...
Binali Yıldırım’ın hakkı Binali Yıldırım’a
AK Parti’nin İstanbul’da aldığı yüzde 48 oyda...
Binali Yıldırım’ın...
Birikiminin...
Birleştirici tutumunun...
Sakin kişiliğinin...
Gerginlikten uzak durmasının...
Her kesimi kucaklamasının...
Altına imza atmış olduğu projelerin...
Konusuna hâkimiyetin...
Güler yüzlü oluşunun...
Kutuplaştırmamasının...
Etkisi büyüktür.
Biliyorum... Zaferin sahibi çoktur.
Biliyorum... Yenilgi ise yetimdir.
Ama yine de...
Binali Yıldırım’ı da bu kadar kolay yemesek diyorum.
*
Ayrıca bir de...
Yüzde 48’in hiç de azımsanmayacak bir oy oranı olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmasak diyorum.
SEÇİM YENİLENECEK Mİ?
SON durumu veriyorum:
Yüzde 60: Yenilenecek
Yüzde 40: Yenilenmeyecek.
‘NİYE BENİ KAPIDA KARŞILAMADIN’ TEPKİSİNE İLK DEFA HAK VERDİM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TOBB Genel Kurulu’na gitmiş... Kapıda kendisini karşılayanlar arasında TOBB Başkanı’nı göremeyince... Tepki koyarak olay mahallini terk etmiş.
*
“Ben koskoca falancayım... Beni nasıl kapıda karşılamazsınız” türü tepkileri, feci sevimsiz bulurum.
*
Fakat Mustafa Şentop’un tepkisini hiç de sevimsiz bulmadım.
Ne sevimsizi yahu!
Sonuna kadar haklı buldum.
*
Çünkü ben öyle bilirim ki...
Millet iradesinin yüzde yüz yansıdığı, milletin her kesiminin temsilcilerinin yer aldığı Meclis’e karşı sergilenen en küçük bir saygısızlık...
Millete yapılan büyük saygısızlıktır.
ATHENA GÖKHAN
Öyle naif ki...
Öyle samimi ki...
Öyle hakkaniyetli ki...
Öyle vicdanlı ki...
Öyle kadirşinas ki...
Öyle empati dolu ki...
Öyle karakterli ki...
İnsan ister istemez...
“Bu adam, keşke benim sonsuza kadar en iyi arkadaşım (BFF) olsa” diye geçiriyor içinden.
NİKÂHSIZ İLİŞKİ, DOĞUM KONTROLÜ, ÇOCUK SAYISI
ESKİDEN bu konuların sadece ama sadece bir tanesi bile...
En az 10 gün devam eden süper hararetli tartışmalarımızın bir numaralı gündem konusu olurdu.
Artık üçü birden aynı konuşmanın teması olmasına rağmen...
Bir saatçik bile tartışılmıyor.
*
Bir kanıksama mı var? Yeni şeyler mi isteniyor? Bunlarda mı tüketildi? Söylenecek söz mü kalmadı? Heyecan mı yitirildi?
Hayrola? Ne iş?
KUTUPLAŞMADAN BESLENENLERİ İYİ TANI!
Kimlerin “Türkiye ittifakı kurulacak” diye ödü kopuyorsa...
Kimler “AK Parti ile CHP hiçbir konuda anlaşamasın” diye çırpınıyorsa...
Kimler “Huzur gelirse, benim reytingim düşer” diye endişeleniyorsa...
Kimler “Barış gelirse, bana ihtiyaç kalmaz” diye kaygılanıyorsa...
Kimler toplumsal yarılmaları bir tür kazanca çeviriyorlarsa...
İşte bunlardır kutuplaşmaktan beslenenler!
*
Tanı bunları Adiloş Bebe... Tanı da büyü.
TURİZM BAYRAMI GİBİ BİR ŞEY
“YANDIK, bittik, öldük, kuruduk” falan diyerek felaket senaryolarına abananlara inat kendi alanında yaratıcı fikirlerle bir şeyler yapmaya çalışanları görünce mest oluyorum.
*
İşte onlardan biri:
Bir turizm firması olan Tura, bugün ve yarın İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki şubesinin önünde bir tür turizm bayramı gibi bir şey yapacak... “Tatil felek” adıyla çekilişler... Küba, New York gibi ülkelere hediye turlar... Kübalı ve Hintli dansçıların gösterileri falan...
*
“Karanlığa küfredeceğine kalk bir mum yak” diyen kimdi?
BANA GÖRE BURÇLAR
KOÇ: “Yapısal reformlar, yapısal reformlar” der durur...
BOĞA: Otobüste dindar, kaldırımda demokrattır...
İKİZLER: Yaprak döker bir yanı, bir yanı bahar bahçe...
YENGEÇ: Durup dururken dünyaya sataşmasıyla meşhurdur...
ASLAN: Kendisini hep Abdülhamid Han’ın yalnızlığına terk edilmiş gibi hisseder...
BAŞAK: Gül ağacı değildir, her gelene eğilmez...
TERAZİ: Mülteci istekleri olur ara sıra...
AKREP: Yumuşak başlıdır ama uysal koyun değildir...
YAY: Her yenildiğinde “ama iyi yenildik” der...
OĞLAK: “Ama siz de Habur’da” diye başlayan cümlelerin müptelasıdır...
KOVA: En aksiyon alınmayacak yerlerde aksiyon alır...
BALIK: Hem dik durmaz, hem de diklenmez...