Binali Bey’e, Ekrem Bey’e ve İsmail’e son tüyolar

- Az konuşun, öz konuşun. Unutmayın: Çok konuşan asla kazanmaz.
- Sık sık “Bir dakika. İzin verir misiniz şunu açıklayayım” demeyi ihmal etmeyin.
- Sakın evrak ve belge arama görüntüsü vermeyin.
- Masada kurabiye falan olursa sakın ağzınıza atmayın.
- Muhatabınıza “sen” değil, “siz” deyin. O size “sen” demeye kalkarsa... Nezakete davet edin.
- Espri yapmaktan kaçınmayın.
- Haksızlığa uğramadığınızı düşündüğünüz zamanlarda alabildiğine babacan olun.
EKREM BEY’E TÜYOLAR
- Terlememek için ne yapmak gerektiğini bir hekime danışın.
- Binali Bey’i ölçülü bir şekilde övün ki gardı düşsün.
- Öfke kontrolü... Öfke kontrolü... Öfke kontrolü... Aman ha aman!
- Sempatik görünürüm falan diye elinizle kalp işareti yapmaya kalkışmayın.
- “Laf sokayım, taraftarlarımdan puan toplayayım, madara edeyim” diye kasmayın, muhatabınızı mazlum konumuna düşürmeyin.
- Gergin ve aşırıya kaçan el kol hareketlerinden uzak durun.
- Tam yerine denk getirip bir Temel fıkrası anlatın.
İSMAİL’E TÜYOLAR
Rolünü abartma İsmail.
- “Annelerim benim... Canım annelerim... Hepinizin ellerinden öperim...” türü lüzumsuz sempati arayışlarına sakın girme İsmail.
- Gereksiz taramalardan kaçınır gibi gereksiz müdahalelerden kaçın İsmail.
- Kendini göstermeye çalışmaya değil adayların kendilerini ifade etmelerine odaklan İsmail.
- Herkes kendini kurtarır olan sana olur. Bunu unutma İsmail.
- Kimseye yaranamazsın ama iki tarafa da adil olabilirsin. Bunu da unutma İsmail!
- Baktın işler sarpa sarıyor, Özay Gönlüm taklidiyle ortamı yatıştır İsmail.
BU SEFER SİZİ ÖVECEĞİM CANAN KAFTANCIOĞLU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu çok eleştirdim.
Kendimce haklı nedenlerden dolayı...
*
Ama bu sefer öveceğim.
*
Sosyal medyanın AK Parti taraftarı bazı hınzırları, fotomontajla Canan Kaftancıoğlu’na başörtüsü takmışlar.
*
Canan Kaftancıoğlu da bunun üzerine...
- Sıfır kompleksle...
- Etkili bir siyasi mesajla...
- Zarif bir yaklaşımla...
- Espriyi espriyle karşılayarak...
- “Yakışmış” diyerek...
Bu fotomontaj fotoğrafı takipçileriyle paylaşmış.
*
Bir önemi var mı bilmiyorum ama tuttum bu klas hareketi!
PARANOYAK OLDUK
BAKIYORUZ iktidar cephesine...
Bir paranoya ki... Sorma gitsin.
*
“Bütün dünya Türkiye’yi işgal etmek için toplantı üstüne toplantı, plan üstüne plan yapıyor” diyenler de var... “Dünyada bütün ülkelerin tek gündemi Türkiye” diyenler de...
*
Peki ya muhalif cephede durum ne?
Son zamanlarda orayı da öyle bir paranoya kaplamış ki... Sorma gitsin.
*
“Tartışma programında Ekrem İmamoğlu konuşurken reklama girecekler” diyenler de var... “Erdoğan, herkesin tartışmayı izlemesini istedi. Kesin bir numara çevirecekler” diyenler de var...
*
Vay arkadaş! Resmen ulusal sevgilimiz olmuş paranoya...
İDDİA EDİYORUM
Ekrem İmamoğlu’na “Yunan evladı” falan diye saldıran AK Partililer... Aslında buz gibi Ekrem İmamoğlu propagandası yapmaktadırlar.
- Şu son 10 günde Binali Yıldırım’dan daha fazla konuşan AK Partili yetkililer... Aslında Binali Yıldırım’ın aleyhinde çalışmaktadırlar.
VALİ ‘GAVAT’ DEDİĞİNDE NEREDE MİYDİM?
İMAMOĞLU’nun “it” demesine kafayı taktım ya...
Bana soruyorlar:
“Vali gavat dediğinde neredeydin?”
*
Cevap veriyorum:
“Gavat” konusunda yazdığım yazıların sayısı, “it” konusunda yazdığım yazılardan daha fazladır.
*
Kısacası... İmamoğlu “it” dediğinde siz nerede değilseniz vali “gavat” dediğinde ben oradaydım.
NE GÜZEL POLİS! NE GÜZEL İŞÇİ!
Sakarya’da YKS’ye geç kaldığı için ağlayan öğrenciyi polis arabasına alıp siren çalarak sınava yetiştiren polis... Ne güzel polistir.
*
- Sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalışan Pendik’teki belediye işçisi... Ne güzel işçidir.
TİYATRO ÖLMEMİŞ
GEÇEN gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sergilediği Moliere’in “Hastalık Hastası” adlı oyununu izledim.
İzlenimlerim şunlardır:
- “Tiyatro öldü” dediğim için utanacağımı hiç sanmazdım. Utandım!
- Tarkan konseri ne kadar doluyorsa o kadar doluydu Açıkhava...
- Şükrü Türen, Sevinç Erbulak, Ayşecan Tatari, Gün Koper... Büyük oyuncular!
- Yönetmen Tolga Yeter’e helal olsun. Müthiş yorumlamış bu klasik oyunu.
- Bir hastalık hastası olarak çok şey buldum bu oyunda.
- Film izlerken bile sıkılan ben, oyun izlerken hiç sıkılmadım.
Binali Bey’e, Ekrem Bey’e ve İsmail’e son tüyolar
BİNALİ BEY’E TÜYOLAR
- Az konuşun, öz konuşun. Unutmayın: Çok konuşan asla kazanmaz.
- Sık sık “Bir dakika. İzin verir misiniz şunu açıklayayım” demeyi ihmal etmeyin.
- Sakın evrak ve belge arama görüntüsü vermeyin.
- Masada kurabiye falan olursa sakın ağzınıza atmayın.
- Muhatabınıza “sen” değil, “siz” deyin. O size “sen” demeye kalkarsa... Nezakete davet edin.
- Espri yapmaktan kaçınmayın.
- Haksızlığa uğramadığınızı düşündüğünüz zamanlarda alabildiğine babacan olun.
EKREM BEY’E TÜYOLAR
- Terlememek için ne yapmak gerektiğini bir hekime danışın.
- Binali Bey’i ölçülü bir şekilde övün ki gardı düşsün.
- Öfke kontrolü... Öfke kontrolü... Öfke kontrolü... Aman ha aman!
- Sempatik görünürüm falan diye elinizle kalp işareti yapmaya kalkışmayın.
- “Laf sokayım, taraftarlarımdan puan toplayayım, madara edeyim” diye kasmayın, muhatabınızı mazlum konumuna düşürmeyin.
- Gergin ve aşırıya kaçan el kol hareketlerinden uzak durun.
- Tam yerine denk getirip bir Temel fıkrası anlatın.
İSMAİL’E TÜYOLAR
Rolünü abartma İsmail.
- “Annelerim benim... Canım annelerim... Hepinizin ellerinden öperim...” türü lüzumsuz sempati arayışlarına sakın girme İsmail.
- Gereksiz taramalardan kaçınır gibi gereksiz müdahalelerden kaçın İsmail.
- Kendini göstermeye çalışmaya değil adayların kendilerini ifade etmelerine odaklan İsmail.
- Herkes kendini kurtarır olan sana olur. Bunu unutma İsmail.
- Kimseye yaranamazsın ama iki tarafa da adil olabilirsin. Bunu da unutma İsmail!
- Baktın işler sarpa sarıyor, Özay Gönlüm taklidiyle ortamı yatıştır İsmail.
BU SEFER SİZİ ÖVECEĞİM CANAN KAFTANCIOĞLU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu çok eleştirdim.
Kendimce haklı nedenlerden dolayı...
*
Ama bu sefer öveceğim.
*
Sosyal medyanın AK Parti taraftarı bazı hınzırları, fotomontajla Canan Kaftancıoğlu’na başörtüsü takmışlar.
*
Canan Kaftancıoğlu da bunun üzerine...
- Sıfır kompleksle...
- Etkili bir siyasi mesajla...
- Zarif bir yaklaşımla...
- Espriyi espriyle karşılayarak...
- “Yakışmış” diyerek...
Bu fotomontaj fotoğrafı takipçileriyle paylaşmış.
*
Bir önemi var mı bilmiyorum ama tuttum bu klas hareketi!
PARANOYAK OLDUK
BAKIYORUZ iktidar cephesine...
Bir paranoya ki... Sorma gitsin.
*
“Bütün dünya Türkiye’yi işgal etmek için toplantı üstüne toplantı, plan üstüne plan yapıyor” diyenler de var... “Dünyada bütün ülkelerin tek gündemi Türkiye” diyenler de...
*
Peki ya muhalif cephede durum ne?
Son zamanlarda orayı da öyle bir paranoya kaplamış ki... Sorma gitsin.
*
“Tartışma programında Ekrem İmamoğlu konuşurken reklama girecekler” diyenler de var... “Erdoğan, herkesin tartışmayı izlemesini istedi. Kesin bir numara çevirecekler” diyenler de var...
*
Vay arkadaş! Resmen ulusal sevgilimiz olmuş paranoya...
İDDİA EDİYORUM
Ekrem İmamoğlu’na “Yunan evladı” falan diye saldıran AK Partililer... Aslında buz gibi Ekrem İmamoğlu propagandası yapmaktadırlar.
- Şu son 10 günde Binali Yıldırım’dan daha fazla konuşan AK Partili yetkililer... Aslında Binali Yıldırım’ın aleyhinde çalışmaktadırlar.
VALİ ‘GAVAT’ DEDİĞİNDE NEREDE MİYDİM?
İMAMOĞLU’nun “it” demesine kafayı taktım ya...
Bana soruyorlar:
“Vali gavat dediğinde neredeydin?”
*
Cevap veriyorum:
“Gavat” konusunda yazdığım yazıların sayısı, “it” konusunda yazdığım yazılardan daha fazladır.
*
Kısacası... İmamoğlu “it” dediğinde siz nerede değilseniz vali “gavat” dediğinde ben oradaydım.
NE GÜZEL POLİS! NE GÜZEL İŞÇİ!
Sakarya’da YKS’ye geç kaldığı için ağlayan öğrenciyi polis arabasına alıp siren çalarak sınava yetiştiren polis... Ne güzel polistir.
*
- Sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalışan Pendik’teki belediye işçisi... Ne güzel işçidir.
TİYATRO ÖLMEMİŞ
GEÇEN gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sergilediği Moliere’in “Hastalık Hastası” adlı oyununu izledim.
İzlenimlerim şunlardır:
- “Tiyatro öldü” dediğim için utanacağımı hiç sanmazdım. Utandım!
- Tarkan konseri ne kadar doluyorsa o kadar doluydu Açıkhava...
- Şükrü Türen, Sevinç Erbulak, Ayşecan Tatari, Gün Koper... Büyük oyuncular!
- Yönetmen Tolga Yeter’e helal olsun. Müthiş yorumlamış bu klasik oyunu.
- Bir hastalık hastası olarak çok şey buldum bu oyunda.
- Film izlerken bile sıkılan ben, oyun izlerken hiç sıkılmadım.