*

Mevlam CHP diye bir dert vermiş.

Bilmem yazsam mı, yazmasam mı?

Yaza yaza bıkkın oldum erenler

Bilmem artık sussam mı, susmasam mı?

*

Delegeydi, anahtar listeydi falan... Kıran kırana...

Bunu gören de zanneder her seçimi kazana...

Girdiği dokuz seçimi de kaybedene...

Bilmem bir şey desem mi, demesem mi?

AK PARTİ İÇİN SUSMA VAKTİ

CHP’de adamlar ve de kadınlar hiç değilse...

Öyle ya da böyle...

Adaylı, çekişmeli falan kurultay yapıyorlar.

*

En küçük bir nahiyecikte bile iki adaylı kongreye geçit vermeyen AK Parti’nin...

“CHP ve demokrasi” konusunda bir şey söylemeye hakkı var mı?

BU KOMÜNİSTİ ÇOK SEVDİM

TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde...

Türkiye Komünist Partisi’nden seçilmiş bir belediye başkanı var.

Adı: Fatih Mehmet Maçoğlu.

*

Ben bu komünisti çok sevdim.

İşte nedenleri:

*

- Kendisiyle dalga geçebiliyor.

*

- Sosyal medyayı şahane kullanıyor.

*

- Adıyla ilk karşılaşanda bir “Malkoçoğlu” imgesi uyandırıyor.

*

- Komünist bal üretiyor, komünist süt üretiyor.

*

- Belediye binasının önüne belediyenin bir yıllık gelir-giderinin tablosunu afiş yapıp asıyor.

*

- İlçesinin nohudunu, fasulyesini meşhur ediyor.

ŞEHİDİN PARTİSİ PIRTISI OLMAZ

- Şehidin partisi olmaz, vatanı olur.

- Şehidin teşkilatı olmaz, ordusu olur.

- Şehidin lideri olmaz, milleti olur.

- Şehidin ideolojisi olmaz, destanı olur.

- Şehidin tarafı olmaz, sadece ülküsü olur.

İBRAHİM TATLISES RESMİ İDEOLOJİYLE TERS DÜŞTÜ

POSTA’ya röportaj veren İbrahim Tatlıses, şöyle dedi:

- Daha önce söylemiştim: Reza hırsızsa ben de hırsızım.

- Bugün yine diyorum: Hırsız değil, adam gibi adamdır.

*

İbrahim Tatlıses’in...

“Reza hırsızsa ben de hırsızım” dediği zamanlarda...

Türkiye’de resmi ideoloji...

Reza için “hayırsever işadamı” diyordu.

*

Oysa bugün...

Türkiye’de resmi ideoloji...

Reza için...

“Amerika’ya ülkesini satan, iftiracı, sahtekâr, hain” diyor.

*

Kısacası İbrahim Tatlıses resmi ideolojiyle fena halde ters düşmüş durumda.

ALDIĞIM BİLGİLERE GÖRE BU FOTOĞRAFIN ANALİZİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’na ihtiyaç duydu da yanına mı çekiyor?

Bu fotoğraftan çıkaracağımız sonuç bu mu olmalı?

*

Aldığım bilgilere göre:

Hayır! Bu olmamalı.

*

Aldığım bilgilere göre...

Olay şöyle gelişmiş:

*

- Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istemiş, Erdoğan da vermiş.

- Davutoğlu görüşmede bağlılıklarını bildirmiş.

- Genellikle Meclis’e gelmeyen Davutoğlu, o görüşmeyi yaptıktan sonraki ilk parti grup toplantısı için Meclis’e gitmiş.

- Erdoğan’ı Meclis’te kapıda karşılamış.

- Nezaket falan devreye girince de işte bu fotoğraf ortaya çıkmış.

SEREN SERENGİL İÇİN MAHPUSHANE ŞARKILARI

- Sana boncuktan kuş yaptım, konacaktı pencerene ama süre yetmedi.

*

- Dışarıda hava soğuktu, gezip dolaşanlar yoktu, günler su gibi akmıyordu.

- Bakırköy Kadın Tutukevi’nin önü bir uzun alan, üç gün hapislik inan ki yalan.

*

- Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter, üç günlük hapis yatmadan bile biter.

DOĞU PERİNÇEK’İN HAYALİ KIRILMIŞ MIDIR?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Beşar Esad için açtı ağzını yumdu gözünü.

Demediğini bırakmadı.

*

Türkiye’nin Beşar Esad ile barışmasına hayati derecede önem atfeden birçok kişi var ve onların başında da Doğu Perinçek geliyor.

*

Çok merak ediyorum:

Erdoğan’ın Beşar Esad’la ilgili sözleri karşısında...

Doğu Bey’in hayali ne kadar kırılmıştır?

10 üzerinden kaç puanlık bir kırılma mesela?