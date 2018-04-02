Bilet parasını verip yurtdışına göndermek... Ceza mı, ödül mü?

- Bugünlerde bazı köksüzlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurtdışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum.

- Bunlar için bir ofis açıp bilet paralarını verip göndermek lazım.

- Bunlar bu ülkeye yük.

*

İyi ama...

“Bu ülke yaşanmaz hale geldi, çekip gideceğim buralardan” diyen birilerine...

Siz çıkar da...

“Buyur ağam, buyur paşam... Aha bu bilet paran... Hadi güle güle” falan der ve yurtdışına göndermeye kalkarsanız...

“Bu bana ceza değil, ödül olur ödül” karşılığını alırsınız.

*

Eğer “bu ülkede yaşanmaz” diyenlere ille de bir ceza vermek istiyorsanız...

Bu tiplere...

Parasıyla bile uçak bileti vermeyeceksiniz.

BİR APARTMAN DAİRESİ ETMİŞ ŞEHİDİN KANI

OLAY şu:

*

Erzurum’da bir inşaat şirketi, Afrin şehitlerimizden birinin ailesine bir daire hediye etmiş. Daire, kameralar önünde, bir milletvekilinin de katıldığı törenle verilmiş aileye. Tapu sözleşmesine de “Bu dairenin bedeli, Afrin şehidimiz Teğmen Muhammed Kır’ın kanıyla ödenmiştir” yazılmış.

*

Hangisine laf edeyim bilemedim?

- Bir şehit ailesine, bir daireyi bile kamerasız veremeyen kıptiyozluğa mı?

- Kameralar önünde yapılan reklam şovuna şehit kanının alet edilmesine mi?

- Şehit kanının bir daire parasına denk düşürülme densizliğine mi?

FREKANS YÜKSELTMEK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan...

“Macron’a frekans yükselttim” dediği anda...

Siyasi literatürümüz de yeni bir deyişle tanışmış oldu.

*

Bu yeni deyişi öğrendiğim andan itibaren...

Muhataplarıma şu tür çıkışlar yapmaktayım:

- Bana frenkas yükselttirme.

- Sen önce o frekansı bir indir.

- Sen kime frekans yükseltiyorsun.

GELDİ ÇATTI

- Geldi çattı... Tişört ve mont mevsimi...

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- Geldi çattı... “Nisan ayların en zalimidir” başlıklı yazılar yazma günleri...

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- Geldi çattı... “Ne güzeldir yollarda olmak şimdi” dönemi...

MÜHÜRSÜZ ZARFLARA DİKKAT

AZİZ Yıldırım ile Ali Koç arasında geçecek olan Fenerbahçe başkanlık yarışı için yapılan bir anketin sonucunu gördüm.

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Buna göre:

- Aziz Yıldırım: Yüzde 53

- Ali Koç: Yüzde 47

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Madem anketlerde sonuçlar bu kadar yakın, o zaman şimdiden uyarayım:

Aman mühürsüz zarflara dikkat!

KİM NEREYE GİDİYOR?

- HÜLYA KOÇYİĞİT: Hızla Suzan Avcı ile Aliye Rona arası bir yere doğru gidiyor.

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- MEVLÜT UYSAL: İstanbul’a başkan adayı olamayacağı yere doğru gidiyor.

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- HALUK BİLGİNER: Hızla ‘üçüncü cumhuriyetçi’ bir yere doğru gidiyor.

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- COŞKUN SABAH: Hızla Zerrin Özer’in bulunduğu yere doğru gidiyor.

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- MELİH GÖKÇEK: Hızla unutulma bahçesine doğru gidiyor.

‘EKMELEDDİN VAKASI’ DENMEZ, DENEMEZ

ÖZELLİKLE CHP’lilerin dilinde “Ekmeleddin vakası” diye bir tabir var.

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- Sanki bütün suç Ekmeleddin İhsanoğlu’nunmuş gibi...

- Sanki bütün sorumluluk Ekmeleddin İhsanoğlu’na aitmiş gibi...

- Sanki Ekmeleddin İhsanoğlu, silah zoruyla kendisini aday yaptırmış gibi...

“Ekmeleddin vakası” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.

Oysa bu vakaya ille de bir isim verilecekse...

- Kemal Kılıçdaroğlu vakası...

- Devlet Bahçeli vakası...

İsimleri verilmelidir.

İBRAHİM TATLISES’TEN BİR TÜRKÜ ALBÜMÜ YAPTIM

“URFA’ya Paşa Geldi” ile “Urfalıyam Ezelden”i en başa koydum.

Sonra araya bir “Adana Köprübaşı” attım.

Ardından “Evlerinin Önü Boyalı direk” ile “Yoğurt Koydum Dolaba”ya yer verdim.

Sonra sırasıyla “Yallah şoför”, “Ayağında kundura” ve “Niye çattın Kaşlarını” türkülerini aldım listeye.

Aman “Kerpiç Kerpiç Üstüne”yi ihmal etmeyeyim dedim, onu da aldım.

Sonra baktım “Şemmame” var, dur onu da alayım dedim.

“Kolbastı” var ya... Severim onu... Onu da aldım araya.

Sonra “Yara bende” adlı uzun hava...

Ve tabii “Ağrı Dağı” ile Ağrı’ya, “Etek Sarı” ile Malatya’ya selam çaktım.

En sonunda da...

“Hış Hışı Hançer” ve “Ormancı” ile bitirdim albümü.

Çok ama çok güzel oldu.

İbrahim Tatlıses’in sesini de bir özlemişim ki...

Sormayın.

BUGÜNLERDE EN ÇOK KULLANDIĞIM KELİMELER

BELİRSİZLİK... Muamma... Geçiş... Süreç... Bakalım... Hayırlısı... Bilmiyorum... Gıybet... Pazar... Limon... Roman... Kıyı... Kasaba... Balıkçılık...