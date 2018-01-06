Beşiktaş Belediye Başkanı’nı görevden almanın doğuracağı 8 muhtemel sonuç

- BİR: CHP’nin Beşiktaş’taki yüzde 77’lik oyu daha da artar.

*

- İKİ: Murat Hazinedar gibi solcu kesimlerde bile antipatik bulunan isme yönelik antipati azalır.

*

- ÜÇ: Mağdur olmanın kaymağını biraz da CHP yer.

*

- DÖRT: CHP içindeki hizipleşmeler falan askıya alınıp kenetlenme olur.

*

- BEŞ: CHP örgütleri üzerlerindeki ataleti atabilir.

*

- ALTI: Kemal Kılıçdaroğlu’na durup dururken meydan okuma fırsatı doğurur.

*

- YEDİ: “E hani sandıkla gelen sandıkla gidecekti” sorusunu sordurur.

*

- SEKİZ: “Niye hep CHP’li belediyeler görevden alınıyor” sorusunu sordurur.

AYAKTA ALKIŞLADIM BU CUMA HUTBESİNİ

TÜRKİYE’deki bütün camilerde hocalar hutbelerde şunları söyledi:

- Evlatlarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin.

- Çocuklarınızı dengi ile evlendirin.

- Rızası olmadan evlendirmeyin.

- Evlilik bilinç, sorumluluk ve ciddiyet gerektirir.

- Çocuk yaşta sorumluluk alınmaz.

*

İşte budur!

Teşekkürler Diyanet!

Teşekkürler bu hutbeyi okuyan tüm hocalarımız!

Hepinizden Allah razı olsun.

*

Şu ayakta alkışlanacak muhteşem hutbenin ardından...

Güzelim İslam dinine “minnacık kız çocuklarının evlendirilmesine cevaz veren bir din” muamelesi çekenler ve çektirenleri de...

Allah kahretsin!

ESKİ İSTANBUL’UN SON TANIĞIYDI: AYDIN BOYSAN





BİR ara bayağı bir muhabbetimiz olmuştu Aydın Boysan’la...

*

Eski İstanbul’u öyle bir anlatırdı ki...

Sanki bir masal diyarını anlatır gibi...

*

Samatya’nın enteresan tiplerini, Sıraselviler’in selvilerini, Şişli’nin dutluk olduğu zamanları, ahçı dükkânlarındaki çiçek bamya yemenin lezzetini, Samatya’dan Ahırkapı’ya kürekle gidip çapari sallandığını, Yedikule marulunu, Beykoz paçasını, Kanlıca yoğurdunu falan...

Hepsini öyle tatlı anlatırdı ki...

Uçan halı masalı dinler gibi dinlerdik.

*

Eski İstanbul’u çoktan kaybettik!

Aydın Boysan’ın vefatıyla da...

Eski İstanbul’un en renkli, en rint meşrep, en kafa dengi son tanığını da kaybetmiş olduk.

Her iki açıdan da başımız sağ olsun.

SADECE MÜNİR ÖZKUL’U KAYBETMEDİK Kİ

- MAHMUT HOCA’YI KAYBETTİK: O Mahmut Hoca ki... Eski Türkiye’nin kinden, nefretten uzak nesiller yetiştirmeye kendini adamış eğitim camiasının en mümtaz şahsiyetlerinden biri idi.

*

- TURŞUCU KAZIM’I KAYBETTİK: O Turşucu Kazım ki... İnatçıların en tatlısı idi... Adile Teyze’nin en tamamlayıcısı idi... Çocuklarının üzerine düşen babaların bir tanesi idi...

*

- YAŞAR USTA’YI KAYBETTİK: O Yaşar Usta ki... “Bak beyim! Sana iki çift lafım var” diye başlayan o muazzam konuşmayı yapmış idi... Sevenleri ayıranlara verdiği o tarihi ayarla tarihe geçmiş idi.

‘ABDULLAH’A BASKI YAPIN ÖNE ÇIKSIN’ DEMİŞ MİDİR?

SABAH’ta Mahmut Övür şöyle bir iddia ortaya attı:

Hayrünnisa Gül, bazı işadamlarına “Abdullah’a baskı yapın, öne çıksın” demiş.

*

Demiş midir? Dememiş midir?

Yüzde veriyorum:

Yüzde 70 demiştir... Yüzde 30 dememiştir...

SÜLEYMAN SOYLU’YA İTİRAZ EDECEĞİZ DİYE

OKUL kapılarında uyuşturucu satmak...

Dünyanın en şerefsiz, en alçak, en aşağılık işidir.

Elimden gelse...

Bunu yapan şahısların gözlerini oymak isterim.

Süleyman Soylu’nun sözlerine itiraz edeceğiz falan diye...

Bu alçaklarla mücadele azmine ve kararlılığına milim sekte vurmamak gerekir.

Aman ha!

Aman!

ÇOK HEVESKÂR BİR TİPİM

- KANAL D Haber’de “Kokoreçe zam geldi” diye bir haber sunuyorum... Canım kokoreç çekiyor.

*

- Kanal D Haber’de “döner” konulu bir haber getiriyorum ekrana... Canım anında döner çekiyor.

*

- Kanal D Haber’de Adnan Hoca’nın yılbaşı kutlaması haberini veriyorum. Canım anında Adnan Hoca olmak istiyor.

MADENSUYU, SODA

SODA ile madensuyu arasındaki farka kafayı takınca...

Madensularının hastası olduğum “Sırma”cılara danıştım.

Söyledikleri şu:

- Madensuyu: Yeraltındaki sulardan elde edilir. Tamamen doğaldır.

- Soda: Suya bikarbonat ve karbondioksit gazı eklenerek elde edilir. Sentetiktir.

*

Sodadan uzak durun, madensuyundan şaşmayın yani.