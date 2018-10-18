Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

- Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler.
- Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar.
- Başarısız olacağına kesin iman ettiler.
- “Mümkün değil, yapamaz” diye kestirip attılar.
Falan...
*
Ve şimdi görüyorum ki...
- Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne!
- Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne?
- Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki!
Diye ödleri kopuyor.
*
Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş:
“Ha geçti ha geçecek... Ha geçti ha geçecek...”
*
Bizimkiler ise şöyle:
“Ha düştü ha düşecek... Ha düştü ha düşecek...”
*
Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek?
Ne kaybederiz ki?
CHP’NİN BEŞİKTAŞ’A GÖSTEREBİLECEĞİ ADAY
- Kadın olması...
- Yılların Beşiktaşlısı olması...
- Mimar olması, şehircilik konusunda akademik kariyer yapmış olması...
- Alengirli işlerden uzak olması, dürüst bir imajı olması...
- Her kesime el uzatacak “evimizin kızı” gibi olması...
Gibi nedenlerle...
GÜLAY YEDEKÇİ, CHP’nin Beşiktaş’a belediye başkan adayı gösterebileceği çok süper bir isimdir.
*
“Kimi göstersek nasıl olsa garanti kazanıyor” rahatlığıyla olmayacak kişileri Beşiktaş’a aday yapan CHP, bakalım “cuk oturan” kişiyi aday gösterecek mi?
YAHU BU ADAMA NASIL YOL VERİLİR?
BU adam, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi...
Dünyayı ayağa kaldıran hunharca işlenmiş gazeteci cinayetinin en önemli şüphelisi...
*
İşte bu adam, gazeteci cinayetinde bütün okların kendisini işaret etmeye başladığını anladığı bir günde...
Elini kolunu sallayarak Türkiye’yi terk etti.
*
Adama şöyle bir bakılsa...
- Gözlerinin velfecri okuduğu görülecek.
- Beden diliyle “Yaptık bir hinlik” dediği anlaşılacak.
- Edasına tavrına sinen suçluların telaşı fark edilecek.
*
Böyle bir adama nasıl yol verilir yahu!
Nasıl, nasıl, nasıl?
HİÇ YADIRGAMAYACAĞIM
- “Kitap yazan sayısı kitap okuyan sayısını geçti” diye bir istatistik açıklansa... Hiç yadırgamayacağım.
*
- “Emeklilikte yaşa takılanlar yeraltı faaliyetlerine başladılar” diye bir haber okusam... Hiç yadırgamayacağım.
ARDA’YA 4 ADET ABİ TAVSİYESİ
- BİR: Tövbe edip dikkatini topla ve sadece kariyerine odaklan.
*
- İKİ: Berkay olayını lehine çevirmen imkânsız, boşuna debelenme.
*
- ÜÇ: Bir süre ismini unuttur, bir kıyı kasabasına falan git...
*
- DÖRT: “10 adımda öfke kontrolü” kursları var, ona yazıl...
BU BAŞKANA BİR ALKIŞ RİCA EDİYORUM
SOSYAL medyada gözüme çarptı:
Başakşehir Belediyesi bir “Müzik Akademisi” açmış ilçede yaşa-
yan gençler için.
Bu akademide çekilmiş öyle iç açıcı, öyle güzel, öyle etkileyici fotoğraflar gördüm ki: Piyanolar, kemanlar, başı örtülü kızlar, başı açıklar falan...
*
Yerel yönetimlerde kültür faaliyeti anlayışının bu noktaya gelmesinden mutluluk duyarak...
İstanbul’un en genç belediye başkanı olduğunu öğrendiğim Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na bin selam!
ALENGİRLİ SORULAR
- Dolar yükselince zam üstüne zam yapılıyorsa... Dolar düşünce niye indirim mindirim yapılmıyor ki?
*
- Erken emekliliğe karşı çıkılıyorsa... Milletvekilinin kıyak emekliliğine niye ses edilmiyor ki?
AMAN ALİ RIZA BEY, AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN
CUMHURBAŞKANI Danışmanı İlnur Çevik, Suudi gazeteci cinayetiyle ilgili yazdığı bir makalede şöyle demiş:
“Türkiye, kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetli adımlar atıp Kral Selman’a yardımcı oluyor”.
*
Adamlar konsolosluk binasında müzik eşliğinde bir gazeteciye işkence yapmışlar, o gazeteciyi kıtır kıtır doğramışlar, gazetecinin cesedini asitlerde tuzla buz etmişler falan...
Bizim İlnur Çevik, meşhur “Yaprak Dökümü” dizisindeki Hayriye Hanım gibi...
“Aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın” havasında...
*
Hay Allah iyiliğini versin İlnur Çevik!
Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var
ÖYLE böyle değil!
- Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler.
- Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar.
- Başarısız olacağına kesin iman ettiler.
- “Mümkün değil, yapamaz” diye kestirip attılar.
Falan...
*
Ve şimdi görüyorum ki...
- Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne!
- Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne?
- Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki!
Diye ödleri kopuyor.
*
Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş:
“Ha geçti ha geçecek... Ha geçti ha geçecek...”
*
Bizimkiler ise şöyle:
“Ha düştü ha düşecek... Ha düştü ha düşecek...”
*
Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek?
Ne kaybederiz ki?
CHP’NİN BEŞİKTAŞ’A GÖSTEREBİLECEĞİ ADAY
- Kadın olması...
- Yılların Beşiktaşlısı olması...
- Mimar olması, şehircilik konusunda akademik kariyer yapmış olması...
- Alengirli işlerden uzak olması, dürüst bir imajı olması...
- Her kesime el uzatacak “evimizin kızı” gibi olması...
Gibi nedenlerle...
GÜLAY YEDEKÇİ, CHP’nin Beşiktaş’a belediye başkan adayı gösterebileceği çok süper bir isimdir.
*
“Kimi göstersek nasıl olsa garanti kazanıyor” rahatlığıyla olmayacak kişileri Beşiktaş’a aday yapan CHP, bakalım “cuk oturan” kişiyi aday gösterecek mi?
YAHU BU ADAMA NASIL YOL VERİLİR?
BU adam, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi...
Dünyayı ayağa kaldıran hunharca işlenmiş gazeteci cinayetinin en önemli şüphelisi...
*
İşte bu adam, gazeteci cinayetinde bütün okların kendisini işaret etmeye başladığını anladığı bir günde...
Elini kolunu sallayarak Türkiye’yi terk etti.
*
Adama şöyle bir bakılsa...
- Gözlerinin velfecri okuduğu görülecek.
- Beden diliyle “Yaptık bir hinlik” dediği anlaşılacak.
- Edasına tavrına sinen suçluların telaşı fark edilecek.
*
Böyle bir adama nasıl yol verilir yahu!
Nasıl, nasıl, nasıl?
HİÇ YADIRGAMAYACAĞIM
- “Kitap yazan sayısı kitap okuyan sayısını geçti” diye bir istatistik açıklansa... Hiç yadırgamayacağım.
*
- “Emeklilikte yaşa takılanlar yeraltı faaliyetlerine başladılar” diye bir haber okusam... Hiç yadırgamayacağım.
ARDA’YA 4 ADET ABİ TAVSİYESİ
- BİR: Tövbe edip dikkatini topla ve sadece kariyerine odaklan.
*
- İKİ: Berkay olayını lehine çevirmen imkânsız, boşuna debelenme.
*
- ÜÇ: Bir süre ismini unuttur, bir kıyı kasabasına falan git...
*
- DÖRT: “10 adımda öfke kontrolü” kursları var, ona yazıl...
BU BAŞKANA BİR ALKIŞ RİCA EDİYORUM
SOSYAL medyada gözüme çarptı:
Başakşehir Belediyesi bir “Müzik Akademisi” açmış ilçede yaşa-
yan gençler için.
Bu akademide çekilmiş öyle iç açıcı, öyle güzel, öyle etkileyici fotoğraflar gördüm ki: Piyanolar, kemanlar, başı örtülü kızlar, başı açıklar falan...
*
Yerel yönetimlerde kültür faaliyeti anlayışının bu noktaya gelmesinden mutluluk duyarak...
İstanbul’un en genç belediye başkanı olduğunu öğrendiğim Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na bin selam!
ALENGİRLİ SORULAR
- Dolar yükselince zam üstüne zam yapılıyorsa... Dolar düşünce niye indirim mindirim yapılmıyor ki?
*
- Erken emekliliğe karşı çıkılıyorsa... Milletvekilinin kıyak emekliliğine niye ses edilmiyor ki?
AMAN ALİ RIZA BEY, AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN
CUMHURBAŞKANI Danışmanı İlnur Çevik, Suudi gazeteci cinayetiyle ilgili yazdığı bir makalede şöyle demiş:
“Türkiye, kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetli adımlar atıp Kral Selman’a yardımcı oluyor”.
*
Adamlar konsolosluk binasında müzik eşliğinde bir gazeteciye işkence yapmışlar, o gazeteciyi kıtır kıtır doğramışlar, gazetecinin cesedini asitlerde tuzla buz etmişler falan...
Bizim İlnur Çevik, meşhur “Yaprak Dökümü” dizisindeki Hayriye Hanım gibi...
“Aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın” havasında...
*
Hay Allah iyiliğini versin İlnur Çevik!