Beni kendinle karıştırma a be sersem, a be şapşal

İSTANBUL Ataşehir’de alçağın teki, başörtülü bir kadına yumruk attı ya...

Bazı tipler, hemen bana mesaj göndermeye başladı:

*

“E hadi bakalım Ahmet Hakan... Bakalım şortlu kadına sahip çıktığın kadar başörtülü kadına da sahip çıkacak mısın?”

*

Kendisi şortlu kadına saldırıldığında sessiz kaldı ya...

Benim de kendisi gibi davranacağımı sanıyor.

Ve başörtülü kadına sahip çıkamayacağımı düşünüyor.

*

Bak a be sersem!





Bak a be şapşal!

Ben şortlu kadına sahip çıkarken kadının şortuna falan bakmadan bir mağdura sahip çıkmıştım.

Tıpkı başörtülü kadına sahip çıkarken kadının başörtüsüne falan bakmadan bir mağdura sahip çıktığım gibi...

*

Mağdur mağdurdur benim için...

Kıyafetine bakmam.

Alçak alçaktır benim için...

İdeolojisine bakmam.

*

Beni kendinle karıştırma ve ufak ufak uza bakayım.

ERDOĞAN’IN ZAMMA DUR DİYECEĞİNİ NASIL BİLDİM?





MOTORLU Taşıtlar Vergisi’ne gelen yüzde 40’lık zamma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dur” diyeceğini yazmıştım geçen gün.

*

Bingo!

Hakikaten de Erdoğan, yüzde 40 zamma “dur” diyeceğinin sinyalini verdi ve “Bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda tekrar ele alacağız” dedi.

“Nasıl bildin” diye soruyorlar.

Çok zor bir şey değil aslında.

- Tayyip Erdoğan’ı az çok tanırsanız...

- 2019 başkanlık seçiminin Erdoğan için ne anlam ifade ettiğini bilirseniz...

- “Zammı geri aldırarak kahraman olma” fırsatının, kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu öngörürseniz...

Erdoğan’ın zamma dur diyeceğini de bilirsiniz.

*

“Amma da bildin, bravo doğrusu” falan diye...

Çok da şey yapmamak lazım yani...

AKILSIZ BİR CEPHELEŞTİRİCİ OLARAK MELTEM CUMBUL





MELTEM Cumbul, Adana Film Festivali’nde ödül alan AK Parti yanlısı bir yönetmenin elini sıkmayıp arkasını dönmüş.

*

“Niye böyle yaptın” sorusuna da şu cevabı vermiş:

“Yüreğime ve sevgiye düşman olanla gözlerim ve ellerim dost olamaz.”

*

Meltem Cumbul, bu akılsız cepheleştiriciliğiyle hem unutulmaz bir nezaketsizlik örneği ortaya koymuş oldu hem de cepheleştiricilerin ekmeğine mis gibi tereyağı sürmüş oldu.

*

Niye böyle yaptı acaba Meltem Cumbul?

- “Biz sizin cepheleştirme oyununuza gelmeyeceğiz” demek yerine...

- “Biz inadına diyalog, inadına sevgi, inadına saygı temelinde hareket edeceğiz” demek yerine...

- “Biz bir arada barış içinde yaşamaya yemin ederek sizin oyununuzu bozacağız” demek yerine...

Niye “hadi gelin karşılıklı cepheleşelim” oyunu oynamayı tercih etti?

*

Niye olacak?

- Üç-beş alkış almak için...

- “Ne güzel had bildirdin, aslan Meltem” sözünü işitmek için...

- Salonlar, piyasalar ve sanat sevicileri nezdinde azıcık prim yapmak için...

*

Fakat Meltem Cumbul’un bu bencil oyununu bozmak imkânsız değil.

Bütün muhalifler, kendisine dönüp...

“Çok ayıp ettin Meltem... Çok nezaketsizlik yaptın Meltem” falan dersek...

Bir daha böyle bir şey yapmayacaktır.

AMAN FAKIBABA AMAN

BEN ki Suriyeli mülteciler konusunda insani duyarlılığı çok yüksek biriyim.

Ben bile Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba’nın “Suriyeliler gitmek isteseler bile onları bırakmayacağız” demesi karşısında...

Neredeyse Sinan Oğan’ın hissedebileceği şeyleri hissettim.

Sayın Bakan Fakıbaba!

Suriyeli mülteciler konusunda insanlığı kaybetmek ile “isteseler de göndermeyiz” tavrı arasında bir yer yok mu Allah aşkına?

ALDIĞIM BİR İSTİHBARATA GÖRE

AK Parti’de istifa ettirilen belediye başkanları olayı bütün hızıyla devam ediyor.

Kadir Topbaş’tan sonra...

Dün de Düzce Belediye Başkanı istifa ettirildi / etti.

Aldığım istihbarata göre...

Sırada...

- Bursa Belediye Başkanı varmış.

- Balıkesir Belediye Başkanı varmış.

Pek ihtimal vermiyorum ama Melih Gökçek de varmış.

İSTİFA ONURLU BİR EYLEMDİR

ANCAK bu ilke...

Neden istifa ettiklerini doğru dürüst açıklayamadan istifa edenler için geçerli değildir.

‘YAŞASIN! İSPANYA’DA DA ZORBALIK VAR’ SEVİNCİ

İSPANYA’da ortaya çıkan zorbalığı görünce...

Bizim iktidar yanlılarında bir heyecan, bir heyecan...

- Biz de dövüyoruz, onlar da...

- Biz de bazen gaddarlaşabiliyoruz, onlar da...

- Biz de geçit vermiyoruz, onlar da...

Der gibiler.

Yakındıkları tek konu ise şu:

Avrupa niye sadece bize laf ediyor da... İspanya’ya bir şey demiyor?

HİÇ ANLAMADIM, ANLAMAYACAĞIM

- MURAT Başoğlu ile Hande Barmek’in hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etme azimlerini...

- Fatih Terim’in “Tamam, istemiyorum 3.5 milyon Euro’yu” diyemeyişini...

- İstanbul’un 10 bin camiye daha ihtiyacı olmasını...

*

Hiç anlamadım... Anlamayacağım.