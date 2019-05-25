Beni çektiler diye kameramanları işten atmışlar

*
“İnşallah doğru değildir. CNN Türk’te katıldığım programı çeken dört kameramanın işine son verildiğini duydum. Beni çeken kameramanın ne suçu var?”
*
Ekrem İmamoğlu gibi “mantıksız”, “tutarsız” ve “ahmakça” her türlü iddia karşısında haklı olarak isyan eden bir siyasetçi bile...
Mantıksızlığın kralı sayılabilecek böylesi şapşal bir iddia karşısında...
- “Yahu bu çok sersem sepelek bir iddia... Nerden baksan tutarsız, nerden baksan ahmakça” demiyor.
- “Bu durumda rejiyi yönetenin de resmi seçenin de çayı verenin de soruyu soranın da işine son verilmesi gerekir” demiyor.
- “Bu kesin yalan bir bilgidir. Galiba birileri bizi trollüyor. Arkadaşlar şu işi iyi bir araştırın” demiyor.
*
Peki ya ne yapıyor?
Başından sona mantıksızlık kokan bu iddiaya...
Resmen ve alenen “inanılacak bilgi” muamelesi çekiyor, çekebiliyor.
*
Galiba AK Partilisi, CHP’lisi hiç fark etmiyor.
Bütün siyasetçilerimiz çok büyük bir hızla...
“Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama fark edemedik” noktasına doğru ilerliyor.
YUNAN GAZETESİNE TAM SAYFA RÖPORTAJ VERMİŞ
TARAFSIZ Bölge’de ne diyordu Ekrem İmamoğlu?
- “Adı sanı bilinmeyen kıytırık bir internet sitesi” diyordu.
- “Yerel bir Yunan gazetesi” diyordu.
- “Ciddiye alınacak bir yayın organı değil” diyordu.
*
Oysa Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında Yunanistan’ın ana akım gazetelerinden Ethnos’un tanınmış muhabirlerinden biriyle bir tam gün geçirmiş, fotoğraflar çektirmiş, röportaj vermiş.
Gazete de haberi “Şehri Erdoğan’ın elinden alan Pontuslu (Karadenizli) ile bir gün” başlığıyla yayınlamış.
*
Bu arada önemli not: Yunan muhabir, Türkçe yayın yapan bir internet sitesine... “Yunanistan’da Karadeniz yerine Pontus denir... Pontuslu demek Karadenizli demektir” diye bir açıklama yaptı.
DERSİM’E CHP’DEN NİYE ‘TIK’ YOK?
TUNCELİ Belediyesi’nin adı Dersim Belediyesi’ne çevrildi.
*
Bakıyoruz CHP’ye...
- “İyi oldu” demiyor.
- “Kötü oldu” demiyor.
Gömmüş kafayı kuma...
Tartışmanın geçip bitmesini bekliyor.
*
Niye mi böyle yapıyor?
Çünkü...
- “İyi oldu” dese... Atatürkçüleri kızdıracak.
- “Kötü oldu” dese... HDP’yi ve solcuları kızdıracak.
O da ne yapsın...
“Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” edasında susuyor, susuyor, susuyor...
MÜLAKATSIZ ALIMA ÖVGÜ: BRAVO SAĞLIK BAKANI
“MÜLAKAT, liyakatin düşmanıdır” diye hükümler verdiğim bir dönemde çok sevindirici bir haber aldım.
*
Sağlık Bakanlığı’na bu yıl içinde 29 bin 689 personel alınacakmış.
*
Alınacak bu personelin mülakatla değil KPSS ile alınacağını vurgulayan Sağlık Bakan Fahrettin Koca’ya, bir mülakat düşmanı olarak “Bravo” diyorum.
DENİZ GEZMİŞ’İ ÖVENLERDENİM
BİR konuşmasında Deniz Gezmiş’i öven CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm hakkında iddianame hazırlanmış.
*
Ben de Deniz Gezmiş’i övenlerdenim.
Lütfen benim hakkımda da iddianame hazırlansın.
BUGÜNLERDE SÜREKLİ MIRILDANDIĞIM ŞARKI
AHMET Kaya’nın “Gel Hadi Gel” adlı şarkısının...
Bilhassa şu bölümü:
*
“Kimselere sataşmadan/Ekiplere dalaşmadan/Belaya bulaşmadan gel”
ANTALYA’DA BİR OTELDE JENNİFER LOPEZ
DÜNYA starı Jennifer Lopez’in 6 Ağustos’ta Antalya’da Regnum Carya’da konser verecek olması...
- “Türkiye güvenli bir yer” mesajı vermesi açısından...
- Antalya’nın “deniz, kum, güneş” dışında bir cazibe merkezi olarak algılanması açısından...
- Türkiye’ye üst sınıf turistlerin çekilmesi açısından...
Gayet yerinde ve gayet vizyoner bir karar...
*
Bu kararın arkasındaki isim olan Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk’ü kutluyorum.
UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM
- 330 gündür Silivri zindanında yatan Eren Erdem’i...
- 570 gündür Silivri zindanında yatan Osman Kavala’yı...
- 189 gündür Silivri zindanında yatan Yiğit Aksakoğlu’nu...
Unutmayalım, unutturmayalım.
Beni çektiler diye kameramanları işten atmışlar
ŞÖYLE bir açıklama yapmış Ekrem İmamoğlu:
*
“İnşallah doğru değildir. CNN Türk’te katıldığım programı çeken dört kameramanın işine son verildiğini duydum. Beni çeken kameramanın ne suçu var?”
*
Ekrem İmamoğlu gibi “mantıksız”, “tutarsız” ve “ahmakça” her türlü iddia karşısında haklı olarak isyan eden bir siyasetçi bile...
Mantıksızlığın kralı sayılabilecek böylesi şapşal bir iddia karşısında...
- “Yahu bu çok sersem sepelek bir iddia... Nerden baksan tutarsız, nerden baksan ahmakça” demiyor.
- “Bu durumda rejiyi yönetenin de resmi seçenin de çayı verenin de soruyu soranın da işine son verilmesi gerekir” demiyor.
- “Bu kesin yalan bir bilgidir. Galiba birileri bizi trollüyor. Arkadaşlar şu işi iyi bir araştırın” demiyor.
*
Peki ya ne yapıyor?
Başından sona mantıksızlık kokan bu iddiaya...
Resmen ve alenen “inanılacak bilgi” muamelesi çekiyor, çekebiliyor.
*
Galiba AK Partilisi, CHP’lisi hiç fark etmiyor.
Bütün siyasetçilerimiz çok büyük bir hızla...
“Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama fark edemedik” noktasına doğru ilerliyor.
YUNAN GAZETESİNE TAM SAYFA RÖPORTAJ VERMİŞ
TARAFSIZ Bölge’de ne diyordu Ekrem İmamoğlu?
- “Adı sanı bilinmeyen kıytırık bir internet sitesi” diyordu.
- “Yerel bir Yunan gazetesi” diyordu.
- “Ciddiye alınacak bir yayın organı değil” diyordu.
*
Oysa Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında Yunanistan’ın ana akım gazetelerinden Ethnos’un tanınmış muhabirlerinden biriyle bir tam gün geçirmiş, fotoğraflar çektirmiş, röportaj vermiş.
Gazete de haberi “Şehri Erdoğan’ın elinden alan Pontuslu (Karadenizli) ile bir gün” başlığıyla yayınlamış.
*
Bu arada önemli not: Yunan muhabir, Türkçe yayın yapan bir internet sitesine... “Yunanistan’da Karadeniz yerine Pontus denir... Pontuslu demek Karadenizli demektir” diye bir açıklama yaptı.
DERSİM’E CHP’DEN NİYE ‘TIK’ YOK?
TUNCELİ Belediyesi’nin adı Dersim Belediyesi’ne çevrildi.
*
Bakıyoruz CHP’ye...
- “İyi oldu” demiyor.
- “Kötü oldu” demiyor.
Gömmüş kafayı kuma...
Tartışmanın geçip bitmesini bekliyor.
*
Niye mi böyle yapıyor?
Çünkü...
- “İyi oldu” dese... Atatürkçüleri kızdıracak.
- “Kötü oldu” dese... HDP’yi ve solcuları kızdıracak.
O da ne yapsın...
“Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” edasında susuyor, susuyor, susuyor...
MÜLAKATSIZ ALIMA ÖVGÜ: BRAVO SAĞLIK BAKANI
“MÜLAKAT, liyakatin düşmanıdır” diye hükümler verdiğim bir dönemde çok sevindirici bir haber aldım.
*
Sağlık Bakanlığı’na bu yıl içinde 29 bin 689 personel alınacakmış.
*
Alınacak bu personelin mülakatla değil KPSS ile alınacağını vurgulayan Sağlık Bakan Fahrettin Koca’ya, bir mülakat düşmanı olarak “Bravo” diyorum.
DENİZ GEZMİŞ’İ ÖVENLERDENİM
BİR konuşmasında Deniz Gezmiş’i öven CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm hakkında iddianame hazırlanmış.
*
Ben de Deniz Gezmiş’i övenlerdenim.
Lütfen benim hakkımda da iddianame hazırlansın.
BUGÜNLERDE SÜREKLİ MIRILDANDIĞIM ŞARKI
AHMET Kaya’nın “Gel Hadi Gel” adlı şarkısının...
Bilhassa şu bölümü:
*
“Kimselere sataşmadan/Ekiplere dalaşmadan/Belaya bulaşmadan gel”
ANTALYA’DA BİR OTELDE JENNİFER LOPEZ
DÜNYA starı Jennifer Lopez’in 6 Ağustos’ta Antalya’da Regnum Carya’da konser verecek olması...
- “Türkiye güvenli bir yer” mesajı vermesi açısından...
- Antalya’nın “deniz, kum, güneş” dışında bir cazibe merkezi olarak algılanması açısından...
- Türkiye’ye üst sınıf turistlerin çekilmesi açısından...
Gayet yerinde ve gayet vizyoner bir karar...
*
Bu kararın arkasındaki isim olan Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk’ü kutluyorum.
UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM
- 330 gündür Silivri zindanında yatan Eren Erdem’i...
- 570 gündür Silivri zindanında yatan Osman Kavala’yı...
- 189 gündür Silivri zindanında yatan Yiğit Aksakoğlu’nu...
Unutmayalım, unutturmayalım.