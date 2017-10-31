Ben nasıl Atatürkçü oldum?

“Sen nasıl Atatürkçü oldun ya...” falan diye aşağılayarak çıkışıyor bana.

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Anlatayım.

Ben şöyle Atatürkçü oldum:

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- Pakistan’ı düşündüm, Irak’ı düşündüm, Suriye’yi düşündüm... Mezhep savaşlarını, aşiret çekişmelerini düşündüm. Atatürkçü oldum.

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- Kadınların yanlarında kocalarıyla statlara girebilmesinin “büyük devrim” diye alkışlandığı Suudi Arabistan’ı düşündüm. Atatürkçü oldum.

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- Yedi düvele karşı verdiği savaşta hiçbir zaman “aldatıldım, kandırıldım” demediğini aklıma getirdim. Atatürkçü oldum.

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- Ceberut devlet anlayışının bayrağı olmaktan çıktığı anda yeryüzünün en sempatik figürü haline geldiğini fark ettim. Atatürkçü oldum.

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- Müritlerine kanlı oyunlar oynatan Fetullah türü adamların panzehrinin Atatürk olduğuna kesin inandım. Atatürkçü oldum.

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- Bugünün Ortadoğu’suna bakıp 100 yıl önce yüzünü Batı’ya dönmenin ne anlama geldiğini öğrendim. Atatürkçü oldum.

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- Atatürk adına zalimlik yapanlar, sahneyi terk etmek zorunda kalınca ve ortalık tertemiz olunca... Atatürkçü oldum.

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- Din ve dince kutsal bilinen değerlerin siyasi arenada sömürülmesinin nelere yol açtığını yaşayarak gördüm... Atatürkçü oldum.

İLBER ORTAYLI VE YAVUZ TURGUL

CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen bu iki isim için söyleyeceklerim şunlardır:

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- İkisi de sonsuz hak etmiştir.

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- İkisinin de başarısı halkın tüm kesimleri tarafından teslim edilir.

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- İkisi de tek bir ideolojiye, tek bir yaklaşıma, tek bir anlayışa indirgenemez.

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- İkisi de Türkiye’dir.

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- İkisi de alanlarında tartışmasız otoritedir.

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- İkisi de ödülle şereflenmez, ödülü şereflendirir.

BARZANİ BEY’E ÖĞÜTLER

- BAĞIMSIZLIĞINI elde etmek için büyük güçlere güvenmeyeceksin Barzani Bey... Kelle koltukta bir hareket başlatacaksın.

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- Bağımsız olacaksan halkına yaslanacaksın Barzani Bey... Yedi düvelle savaşmayı göze alacaksın.

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- Ketenpereye getirerek bağımsız bir devlete sahip olamazsın Barzani Bey... Söke söke almayı bileceksin.

GÜÇLÜ MUHALEFETİN YARARLARI

- İKTİDARIN adil ve hakkaniyetli olmasına yol açar.

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- İktidarın kendini sürekli denetimde hissetmesini sağlar.

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- İktidara toplumun tüm kesimlerini kucaklama zorunluluğu hissettirir.

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- İktidarın höt zötten beslenmesinin önünü tıkar.

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- İktidarın kendini hep bir yarış içinde hissetmesini sağlar.

NOT DEFTERİMDEN

- MELİH Gökçek’in istifa ettiği gün Ankara’daydım. Tam ANKAPARK’ın yanından geçerken aniden dinozorları gördüm... Hepsinin gözleri yaşlıydı.

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- “Latte”nin pabucu çoktan dama atılmış da benim haberim bile yokmuş! Yine geç kalmışım yani... Ama olsun. Ne demiş Cemal Süreya? “Belki de biraz geç rastladım sana/Ama her şey geç gelmiyor mu yurdumuza/1929 buhranı bile geç gelmemiş miydi?”

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- Berceste! Ankara–İstanbul arasında çok güzelsin!

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- Efendiler! Yarın ciddiyeti ilan ediyoruz.

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- Kedi-köpek düşmanlığı yapan, sokak köpeklerini iğneyle bayıltan, kedi-köpekten şefkatini esirgeyen ne kadar kurum ve kuruluş varsa... Hepsinden nefret ediyorum.

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- Son günlerde yaptıkları açıklamalarla elektrik yaratan siyaset insanları: Doğu Perinçek... Ali Türkşen... Ümit Özdağ... Nihat Zeybekçi... Öztürk Yılmaz...

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- Meral Akşener’in partisiyle ilgili analiz kasanlara sesleniyorum: Boşa kasmayın! Ahali armudun sapı, üzümün çöpüne pek bakmıyor gibi geliyor bana.

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- Ankara’da Trilye’nin yeni yerine gittim... Çok ferah, çok güzel, çok havalı, çok şık, çok şaşaalı, çok cool, çok güzel bir yer olmuş. Ama benim gönlüm eski yeri aradı. Neden acaba?

*

- Bana öyle geliyor ki... Yakında “Liderimiz emretti, biz de Atatürkçü olduk” cümlesini çok fazla işiteceğiz.

BÜLENT ARINÇ NEDEN YENİDEN GÖZDE OLDU?

ABDULLAH Gül ve arkadaşları diyebileceğimiz ekibin en önemli ismi Bülent Arınç’tır.

*

Olmaz ya...

Diyelim ki oldu.

Abdullah Gül ve arkadaşları, önümüzdeki süreç içinde bir şeyler yapmaya kalkıştılar.

Mesela kafayı çıkarıp ayrı bir hareket başlattılar.

Hah! İşte öyle bir durumda...

Ekibin en önemli ismi Bülent Arınç’ın Gül ve arkadaşlarından ayrılması, tercihini Reis’ten yana yapması gerekiyor.

*

Bülent Arınç’ın yeniden gözde olmasının temel nedeni işte bu.