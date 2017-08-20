Ben bu ‘gâvurların’ bir numaralı dostuyum

Barcelona’da İslam karşıtı faşistlere haddini bildiren dost “gâvurlar”.

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- “Barcelona hoşgörü kentidir, burada İslam karşıtı gösterilere yer yok” diyerek faşist göstericilere engel olan “gâvur” Katalan solcularının...

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- Avustralya’da burka giyip İslam’ı hedef alan parlamenteri lokantasından “senin gibi bir ırkçıyı burada istemiyorum” diye kovan “gâvur” lokantacının...

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- İsrail’in Mescid-i Aksa zulmünü protesto etmek için kilisesinde ezan okutan “gâvur” papazın...

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- Almanya’da Neo-Nazi hareketinin her mitingine karşı mitingle cevap veren ırkçılık karşıtı “gâvur” Almanların...

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- Avrupa’da IŞİD saldırılarının hemen ardından “bunun İslam’la ilgisi yok, İslam’a saldırmayın” diye haykıran “gâvur” Batılıların...

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- Amerika’da Müslüman ülkelere getirilen vizeye karşı Müslümanlarla el ele eylem yapan özgürlükçü “gâvur” Amerikalıların...

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- İspanya’da, İngiltere’de, Fransa’da “Mültecilere kapıları kapatamazsınız” diye esaslı tavırlar koyan “gâvur” Avrupalıların...

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BİR NUMARALI DOSTUYUM.

BARCELONA VE CİHAT ÜZERİNE ÜÇ SAPTAMA

- BİR: Arabayla çarşıya dalıp insanları ezen yaratıkların yaptıkları ile “cihat” arasında paralellik kurmak... Cihada iftiradır.

*

- İKİ: O katiller yaptıklarına “cihat” diyor diye... O katillerin yaptıklarını “cihat” olarak yorumlamak... O katillere öpücük atmaktır.

*

- ÜÇ: Hem “okullarda cihat öğretilmesin” demek, hem de “cihadı şöyle anlatın, böyle anlatın” demek... Çelişki deryasında yüzmektir.

STALİN HIYARI

İLBER Hoca’nın Stalin’le ilgili tanımlaması bu...

*

Hoca’dan aldığım ayakla ben de bazı tanımlamalar yaptım:

*

Hitler bademi... Saddam kestanesi... Mussolini kabağı... Kaddafi fındığı... Hüsnü Mübarek bamyası... Kim patlıcanı... Pinochet kerestesi...

FİLOZOFUM YILDIZ TİLBE

- Nietzsche söylese beğenirdiniz...

- Foucault söylese beğenirdiniz.

- Huxley söylese beğenirdiniz.

Fakat...

“Hepinizden nefret ediyorum ama yalnız da canım sıkılıyor” özlü sözünü Yıldız Tilbe söyleyince...

Hiçbirinizden tıs yok.

SARIGÜL

YENİDEN en başa dönüyor ve Şişli’den aday olmak istiyor Mustafa Sarıgül.

*

CHP aday yaparsa sorun yok.

CHP aday yapmazsa DSP oracıkta duruyor.

*

Yani kararı CHP verecek ve buna göre verecek.

ADALET BAKANI GÜL’E SESLENİYORUM

SAYIN Bakan...

“Hero” tişörtleri meselesinin aldığı yeni boyuttan bilmem haberiniz var mı?

Minicik bir kız çocuğunun üzerindeki “Benim babam bir kahramandır” yazılı tişörtü, içinde “hero” geçiyor denilerek suç unsuru muamelesi görmüş.

Kız çocuğunun annesi gözaltına alınmış.

*

Sayın Bakan...

Sadece ve sadece FETÖ’cülerin işine yarayan, ülkemizi küçük düşüren şu anlamsız ve saçma uygulamaya bir son verin lütfen.

NİYE ‘HÖST, ÇÜŞ, OHA’ DİYEN BİR AK PARTİLİ ÇIKMIYOR?

ŞAKLABAN tetikçi, çıkmış Osman Gökçek’in televizyonuna...

Gazeteciler ve gazetelerle ilgili olarak...

“İktidar aleyhine yazı yazamazlar. Hadi sıkıysa yazsınlar” falan diye böğürüyor.

*

Fakat niyeyse...

İktidar kanadından...

Ne bir Bakan, ne bir

Sözcü...

Bu böğüren şaklabana...

- Höst! Burası Kuzey Kore mi lan? Ne demek iktidar aleyhinde yazamazlar?

- Çüş! Sen Türkiye’nin Saddam’ın ülkesi haline geldiğini mi söylemek istiyorsun?

- Oha! “Türkiye’de demokrasi yok” diyen Batı’ya malzeme mi veriyorsun sen?

Falan demiyor.

*

Niye acaba?

TUTUMLU ALİŞAN’IN İÇİNDEN GEÇENLER

TUTUMLULUĞUYLA bilinen Alişan, Nişantaşı’nda bir kafede otururken bir dilenci yaklaşmış... Fotoğrafçıları fark eden Alişan, kerhen de olsa beş lira vermiş dilenciye...

*

Alişan’ın parayı verirken yüz hatlarında oluşan ifadeden içinden neler geçirdiğini anlamaya çalıştım.

Sanırım şöyle şeyler geçiriyordu:

- Şurada fotoğrafçılar olmasa... Sana ben bu beş lirayı biraz zor verirdim.

- Misafir gittiğin evde ev sahibinin yaramaz oğlunu sevmek zorunda kalmak... Durumum bu.

- Gitti beş lira gitti...

- Bir lira versem çakılır mı acaba?

- Düğün öncesi şu çıkan lüzumsuz masrafa bak be!

*

Olayla ilgili Alişan Instagram hesabından bir açıklama yapmış. İlgilenenler oradan okuyabilir.

HEYKELİ DİKİLECEK ÇAKAL: ZEKERİYA ÖZ

BEŞ milyon dolarlık rezidansı varmış Ergenekon ve Balyoz’un savcısı Zekeriya Öz’ün.

*

Az çakal değilmiş bu Zekeriya Öz.

- Bir yandan Atatürkçü ve vatansever subayların hayatlarını kararttı.

- Bir yandan beş milyon dolarlık avanta rezidansları iç etti.

- Bir yandan zengin işadamlarının paracıklarıyla Dubai’de hanut geziye gitti.

- Bir yandan da ülkenin liberalleri tarafından “Hukuk devrimcisi” falan diye selamlandı.

*

Bütün bunları aynı anda yapan adama...

“Çakal” denmez de ne denir?

BİR POLEMİK CANAVARININ NOT DEFTERİNDEN

- Arda’ya “DM’den yürüme dersleri” vermiştim... Yeni haberim oldu. Arda bana “Sanki kendisi çok iyi yürüyor da...” diye bir mesaj göndermiş. Eyvallah Arda!

*

- Şeyma ile Acun, şöyle bir köşede sessizce izleyebileceğim elektro bağlamalı bir kır düğünü yapacaklarsa... Nikâhlarına çağrılmayı çok isterdim.

*

- Kuşum Aydın’ın “hipster” ile “IŞİD militanı” arasında gidip gelen yeni imajına laf sokacaktım ki... “Onunla da polemik yapmayıver” dedim kendi kendime...

*

- Sibel Kekilli bile ülkemizi ikiye bölebiliyor... Sosyal medyada yayınladığı son mesajın ardından “Sibelciler / Anti-Sibelciler” olarak ikiye bölündük.

*

- Tavlanın Putin’iydim. Fakat son günlerde resmen tavlanın girdiği her seçimde yüzde 25’i aşamayan sosyal demokratı oldum. Nazar herhalde.