Bilhassa Bekir Bey ile Mahir Bey’in moralleri yer ile yeksan oldu.

*

Öyle homurdandılar ki...

Bir bozgun havası estirdiler.

*

Öyle öfkelendiler ki...

“Çalışmadığınız yerden mi geldi” esprilerine maruz kaldılar.

*

Öyle bir gol yemiş edasındaydılar ki...

Karşı tarafa zevk ü sefa yaşattılar.

*

Öyle yanlış bir tutum aldılar ki...

Baştan kaybetmiş havası yaydılar.

*

CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi...

Muhalefet açısından beş puanlık bir başarıyken...

Bilhassa Bekir Bey ve Mahir Bey’in bu tavrı yüzünden...

95 puanlık başarıya yükselmiş oldu.

*

Sanırım AK Parti, bugünlerde rahmetli Erol Olçok’un eksikliğini iliklerine kadar hissediyordur.

*

Rahmetli Erol Olçok, kalleş FETÖ’cüler tarafından şehit edilmeseydi...

Bugün çıkar ve en yüksek sesle şöyle haykırırdı:

“Bu nasıl strateji yoksunluğu! Bu nasıl taktik bilmezlik! Bu nasıl acemilik! Bekir Bey! Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!”

AK PARTİ’NİN TAKTİK HATASI NELERE YOL AÇTI?

- İYİ Parti’nin denkleme yerleşmesine yol açtı.

*

- Kamuoyunun dikkatinin Meral Akşener’e çevrilmesine yol açtı.

*

- Kemal Kılıçdaroğlu için “Vay be! Adam taktik biliyormuş” denmesine yol açtı.

*

- İktidar karşıtı kesimlerin moral bulmasına yol açtı.

*

- İktidar cephesinde panik varmış algısına yol açtı.

*

- “Doğru taktikleri ancak iktidar uygular” anlayışının bozulmasına yol açtı.

*

- İYİ Parti’yi görmezden gelme stratejisinin bozulmasına yol açtı.

*

- Muhalefetin özgüven kazanmasına yol açtı.

AH YSK AH!

NE vardı sanki...

- İYİ Parti tabii ki seçime girecek.

- Biz milli iradeye halel gelmesin diye mühürsüz pusulaları geçersiz saydık.

- Şimdi koca bir partiyi seçime sokmayarak milli iradeye halel getirir miyiz?

- Bizim için esas milli iradenin gerçekleşmesidir.

Deseydiniz ve ta en başta “İYİ Parti seçime girecek” tavrı koysaydınız.

*

Ve böylece...

Hiç bunlar yaşanıp bitmeseydi saygısızca...

E HANİ HARP HİLEYDİ?

E siz “harp hiledir” hadisinin seçimler için hoyratça kullanılmasına çıkıp da tek bir satır olsun itiraz etmezseniz...

Karşınızdakiler de...

“Düşmanın silahıyla silahlanınız” hadisini, işte böyle hoyratça uygulamaya sokarlar.

MUHALEFETİ BAŞARISIZLIĞA SÜRÜKLEYECEK BEŞ CÜMLE

- BİR: Böyle gelmiş, böyle gider.

- İKİ: Ne değişecek ki?

- ÜÇ: Her şeyi ayarlamışlardır.

- DÖRT: Kaybetseler de gitmezler.

- BEŞ: Armudun sapı, üzümün çöpü...

MUHALEFETE AKIL VERENLER ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

KARPUZ gibi bir bölünme söz konusu.

Tam ortadan yani.

Şöyle ki:

- BİR: Birinci tura muhalefet tek bir adayla girmeliciler.

- İKİ: Birinci tura bütün partiler kendi adaylarıyla girmeliciler.

KULAĞIMA ÇALINANLARA GÖRE

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun kafasında iki isim varmış.

- BİR: Abdullah Gül.

- İKİ: Meral Akşener.

*

Yine kulağıma çalınanlara göre...

Kemal Bey bu iki isimden birinin adaylığında Cumhurbaşkanlığı seçimine girmek ve ilk turda kazanmak istiyormuş.

YİNE YENİ YENİDEN BAŞÖRTÜSÜ





GEÇEN sene 23 Nisan’da çekilen bu fotoğrafı paylaşıp yeniden başörtüsü tartışması başlatmaya hevesli sözde laik tiplere sesleniyorum:

*

- Bırakın kardeşim bu işleri!

- Bıkmadınız mı başörtüsü tartışmaktan?

- Ne zamana kadar sürecek sizin bu hazımsızlığınız?

- İsteyen çocuğunu istediği gibi yetiştirir, size ne?

- Kılık kıyafet zabitliğinden ne zaman vazgeçeceksiniz?