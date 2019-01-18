Beceriksizliğin çiçekleri açar İzmir’in dağlarında

Ne yapacak?
Resmen uzattıkça uzatıyor.
*
- UZATTIKÇA... Her gün yeni bir aday çıkıyor ortaya.
*
- UZATTIKÇA... Adaylar, ölümüne birbirine giriyor.
*
- UZATTIKÇA... Üçe beşe bölünüyor partililer.
*
- UZATTIKÇA... Parti içi sevgisizlik ve düşmanlık alıp başını gidiyor.
*
- UZATTIKÇA... Partililer gruplaştıkça gruplaşıyor.
*
- UZATTIKÇA... Küskünlük, öfke ve kıskançlık sarıyor her yanı.
*
Mustafa Kemal, İzmir’in dağlarında çiçekler açtırmıştı.
*
CHP ise İzmir’in dağlarında...
Resmen ve alenen...
Beceriksizlik çiçekleri açtırıyor.
DİYANET, YSK İÇİN FETVA VERİR Mİ?
- Hayali seçmen iddiaları ortalığı kasıp kavururken...
- 165 yaşındaki şahısların ilk kez oy kullanacağı belgeyle ortaya konurken...
- Mezardaki ölülerin bile seçmen yapıldığı iddiası yayılırken...
- Bir apartman dairesinden 345 seçmenin çıktığına dair bilgiler dolaşımdayken...
Konuşması gereken Yüksek Seçim Kurulu’ndan “tıs” bile çıkmıyor.
*
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bir fetva rica ediyorum:
*
Susan, görevini yapmayan, konuşmayan, görmezden gelen, hiç üstüne alınmayan, geçiştirmeye bile kalkışmayan, tınmayan ama hiç tınmayan Yüksek Seçim Kurulu’nun...
Aldığı para helal midir, değil midir?
KÖR GÖZÜM PARMAĞINA MENBİÇ BOMBALAMASI
TAM da Trump’ın “Suriye’den çekiliyoruz” dediği bir ortamda...
Suriye’deki Amerikan hedeflerine bombalı bir saldırı gerçekleşmesin mi?
*
ABD tarihinde çok mizansen ve tezgâh vardır ama bu kadar kaba sabası, bu denli göstere gösteresi de yoktur.
*
Eskiden ABD, bu tür mizansen ve tezgâhları...
Çok daha sofistike, çok daha dolaylı, çok daha karmaşık, çok daha göndermeli, çok daha kafa karıştırıcı bir biçimde kotarırdı.
*
Galiba “Bizim Trump ancak böylesinden anlar” diye...
Artık kör gözüm parmağına yapıyorlar.
BAKINIZ
- Azıcık popüler olan evli erkekler, ilk kazıklarını evlerindeki eşlerine atıyorlar. BAKINIZ: Hazer Amani-Sıla yakınlaşması.
*
- Bazı sanatçılarımızın ekrana çıkıp saçmalamak yerine kendilerini unutma bahçesine bırakmaları çok daha iyidir. BAKINIZ: Müşerref Akay.
*
- Bir elinin verdiğini diğer elin görmesin. BAKINIZ: Türk Eğitim Vakfı’na sessiz sedasız 250 bin lira bağışlayan Murat Boz.
10 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLAR İÇİN AMAN DİKKAT!
10 yıl önce ağızlarını her açtıklarında “Fetullah Gülen hocaefendimiz” diyenleri buradan uyarıyorum:
*
Sosyal medyada ortaya çıkan...
“10 yıl önceki fotoğrafım/10 yıl sonraki fotoğrafım” akımına kendinizi kaptırıp...
10 yıl önceki fotoğraflarınızı paylaşırken...
Yanlışlıkla Fetullah’ın elini öperken çektirdiğiniz bir fotoğrafı falan koymayın.
*
Aman ha aman!
Cısss!
YÜZYIL GEÇSE DE ŞÖYLE BİR NUTUK ATILMAYACAK
NASIL bir nutuk mu?
Şöyle bir nutuk:
*
“Ey milletim!
Donald, artık hepimizin dostu olmuştur.
Almanya artık bizi kıskanmamaktadır.
Putin dostumuzdur.
Dostumuzun dostu olan Esad da dostumuzdur.
Bütün dış güçler püskürtülmüştür.
Bizi bölmek, parçalamak için can atan kimse kalmamıştır.
Ülkemizin artık bir beka sorunu yoktur.
Bekamız garanti altına alınmıştır.
Şimdi milletçe keyfimize bakma zamanı gelmiştir.
Hadi gelin coğrafyamızın tadını çıkaralım.”
*
İddia ediyorum:
Önümüzdeki yüzyıl içinde bu ülkede böyle bir nutuk atıldığını görmemiz mümkün olmayacak.
GELMEZ BİR DAHA BİRAND GİBİSİ
- Önyargısızlığın kralı olmasıyla...
- Sadece habere duyduğu sadakatle...
- Mesleğine duyduğu aşk dolu bağlılıkla...
- Tescilli tarafsızlığıyla...
- Her tarafın manevi akreditasyonundan geçebilmesiyle...
- Kahkaha atmanın ciddiyete engel olmadığını bilen biri olmasıyla...
- Ekrandan yaydığı samimiyetle...
- Röportaj yaparken takındığı meraklı çocuk yüzüyle...
- Bitmeyen ama hiç bitmeyen heyecanıyla...
- Demokrat tutumlarıyla...
- Sıfır kindarlığıyla...
Gelmez bir daha MEHMET ALİ BİRAND gibisi...
*
Vefat yıldönümünde rahmet olsun ona.
Beceriksizliğin çiçekleri açar İzmir’in dağlarında
İZMİR’de ne yapıyor CHP?
Ne yapacak?
Resmen uzattıkça uzatıyor.
*
- UZATTIKÇA... Her gün yeni bir aday çıkıyor ortaya.
*
- UZATTIKÇA... Adaylar, ölümüne birbirine giriyor.
*
- UZATTIKÇA... Üçe beşe bölünüyor partililer.
*
- UZATTIKÇA... Parti içi sevgisizlik ve düşmanlık alıp başını gidiyor.
*
- UZATTIKÇA... Partililer gruplaştıkça gruplaşıyor.
*
- UZATTIKÇA... Küskünlük, öfke ve kıskançlık sarıyor her yanı.
*
Mustafa Kemal, İzmir’in dağlarında çiçekler açtırmıştı.
*
CHP ise İzmir’in dağlarında...
Resmen ve alenen...
Beceriksizlik çiçekleri açtırıyor.
DİYANET, YSK İÇİN FETVA VERİR Mİ?
- Hayali seçmen iddiaları ortalığı kasıp kavururken...
- 165 yaşındaki şahısların ilk kez oy kullanacağı belgeyle ortaya konurken...
- Mezardaki ölülerin bile seçmen yapıldığı iddiası yayılırken...
- Bir apartman dairesinden 345 seçmenin çıktığına dair bilgiler dolaşımdayken...
Konuşması gereken Yüksek Seçim Kurulu’ndan “tıs” bile çıkmıyor.
*
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bir fetva rica ediyorum:
*
Susan, görevini yapmayan, konuşmayan, görmezden gelen, hiç üstüne alınmayan, geçiştirmeye bile kalkışmayan, tınmayan ama hiç tınmayan Yüksek Seçim Kurulu’nun...
Aldığı para helal midir, değil midir?
KÖR GÖZÜM PARMAĞINA MENBİÇ BOMBALAMASI
TAM da Trump’ın “Suriye’den çekiliyoruz” dediği bir ortamda...
Suriye’deki Amerikan hedeflerine bombalı bir saldırı gerçekleşmesin mi?
*
ABD tarihinde çok mizansen ve tezgâh vardır ama bu kadar kaba sabası, bu denli göstere gösteresi de yoktur.
*
Eskiden ABD, bu tür mizansen ve tezgâhları...
Çok daha sofistike, çok daha dolaylı, çok daha karmaşık, çok daha göndermeli, çok daha kafa karıştırıcı bir biçimde kotarırdı.
*
Galiba “Bizim Trump ancak böylesinden anlar” diye...
Artık kör gözüm parmağına yapıyorlar.
BAKINIZ
- Azıcık popüler olan evli erkekler, ilk kazıklarını evlerindeki eşlerine atıyorlar. BAKINIZ: Hazer Amani-Sıla yakınlaşması.
*
- Bazı sanatçılarımızın ekrana çıkıp saçmalamak yerine kendilerini unutma bahçesine bırakmaları çok daha iyidir. BAKINIZ: Müşerref Akay.
*
- Bir elinin verdiğini diğer elin görmesin. BAKINIZ: Türk Eğitim Vakfı’na sessiz sedasız 250 bin lira bağışlayan Murat Boz.
10 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLAR İÇİN AMAN DİKKAT!
10 yıl önce ağızlarını her açtıklarında “Fetullah Gülen hocaefendimiz” diyenleri buradan uyarıyorum:
*
Sosyal medyada ortaya çıkan...
“10 yıl önceki fotoğrafım/10 yıl sonraki fotoğrafım” akımına kendinizi kaptırıp...
10 yıl önceki fotoğraflarınızı paylaşırken...
Yanlışlıkla Fetullah’ın elini öperken çektirdiğiniz bir fotoğrafı falan koymayın.
*
Aman ha aman!
Cısss!
YÜZYIL GEÇSE DE ŞÖYLE BİR NUTUK ATILMAYACAK
NASIL bir nutuk mu?
Şöyle bir nutuk:
*
“Ey milletim!
Donald, artık hepimizin dostu olmuştur.
Almanya artık bizi kıskanmamaktadır.
Putin dostumuzdur.
Dostumuzun dostu olan Esad da dostumuzdur.
Bütün dış güçler püskürtülmüştür.
Bizi bölmek, parçalamak için can atan kimse kalmamıştır.
Ülkemizin artık bir beka sorunu yoktur.
Bekamız garanti altına alınmıştır.
Şimdi milletçe keyfimize bakma zamanı gelmiştir.
Hadi gelin coğrafyamızın tadını çıkaralım.”
*
İddia ediyorum:
Önümüzdeki yüzyıl içinde bu ülkede böyle bir nutuk atıldığını görmemiz mümkün olmayacak.
GELMEZ BİR DAHA BİRAND GİBİSİ
- Önyargısızlığın kralı olmasıyla...
- Sadece habere duyduğu sadakatle...
- Mesleğine duyduğu aşk dolu bağlılıkla...
- Tescilli tarafsızlığıyla...
- Her tarafın manevi akreditasyonundan geçebilmesiyle...
- Kahkaha atmanın ciddiyete engel olmadığını bilen biri olmasıyla...
- Ekrandan yaydığı samimiyetle...
- Röportaj yaparken takındığı meraklı çocuk yüzüyle...
- Bitmeyen ama hiç bitmeyen heyecanıyla...
- Demokrat tutumlarıyla...
- Sıfır kindarlığıyla...
Gelmez bir daha MEHMET ALİ BİRAND gibisi...
*
Vefat yıldönümünde rahmet olsun ona.