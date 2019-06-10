Bazen yiğitliktir meydandan kaçmak

Tarafını seçmeyenin bütün taraflardan kovulduğu...
Kimselerin adil bir tutumu falan zerre kadar takmadığı...
İki tarafın da eline geçirdiği malzemeyi eğip bükerek kullandığı...
Hakikati aramanın kimsenin umurunda bile olmadığı...
Bin türlü yalanla, komployla çamurlaşmanın zirve yaptığı...
Bir ortamda...
Meydandan kaçmaktır yiğitlik.
*
Uğur Dündar...
Binali Yıldırım/Ekrem İmamoğlu tartışmasını yönetmekten çekilerek...
İşte tam da böyle bir yiğitlik yapmıştır.
NE ZAMAN BİTECEK BU AZGIN KUTUPLAŞMA
HERKES Binali Yıldırım’dan...
“TRT’de olsun... Moderatör de bizim çocuklardan biri olsun...” demesini bekliyordu.
*
Binali Yıldırım çıktı...
“Bağımsız bir stüdyoda olsun... Moderatör de Uğur Dündar olsun” deyiverdi.
*
Bu durumda Binali Yıldırım’ın hakkının teslim edilmesi gerekmiyor mu?
*
Mesela...
“Ya biz adamdan kendine yontan bir yaklaşım bekliyorduk, adam hepimizi ters köşe yaptı” falan denmesi gerekmiyor mu?
*
Gerekiyor ama ah o kör olası azgın kutuplaşma!
*
Azgın kutuplaşma nedeniyle söylenen şu:
“Binali Yıldırım, Uğur Dündar’ı önererek kim bilir hangi oyunun peşindeydi.”
*
Bir Gülden Karaböcek şarkısını azıcık değiştirerek söyleyelim:
*
“Ne zaman bitecek Tanrım bu azgın kutuplaşma/Bir hakkın bile teslim edilemediği günlere kaldık”
NASIL SÖZ EDİLECEK?
ERMAN Toroğlu televizyonda yorum yaparken Şenol Güneş’ten sürekli “Şenol, Şenol” diye söz ediyordu.
*
Erman Toroğlu’na sesleniyorum:
*
Şenol demeyeceksin.
Şenol Güneş demeyeceksin.
Şenol Güneş Hoca demeyeceksin.
“Fransa’yı deviren Şenol Güneş Hocamız” diyeceksin.
KOÇ’U KARIŞTIRMADAN OLMUYOR MU?
EKREM İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine özel uçak kiralayıp gitmesini eleştirebilirsiniz.
“Bu kadar lüks, şatafat, musakka edebiyatı yapacaksın, sonra da özel uçakla gideceksin” falan diyebilirsiniz.
Bu eleştirinize hak verenler de olur, hak vermeyenler de...
*
Ama konuyu...
“Koç Holding sana özel uçak tahsis etti, ne iş” noktasına getirirseniz...
İşte o zaman...
Bu dediğini ispat etmekle mükellef olursunuz.
*
Üstelik Koç Holding’ten “Şirketimizden parasını verip kiraladı, özel tahsis söz konusu değil” açıklaması da gelmişken.
ŞU YAŞA GELDİM, HÂLÂ ÖĞRENEMEDİM
TRABZON’da İçişleri Bakanı’na “Akıllı ol” diyen adamın başına bir şey gelmemesini umut verici bulmuştum.
*
Hay bulmaz olaydım!
Sonradan adama yapmadıklarını bırakmadılar.
*
Şu yaşa geldim hâlâ bu ülkede öyle çok kolay umuda kapılmamak gerektiğini öğrenemedim.
BU İŞİN SURİYELİSİ TÜRK’Ü FALAN OLMAZ
MUDANYA’da sahil, felaket hale getirilmiş.
Kırık dökük çadırlar, çöpler, develer falan...
Mudanya Belediyesi de bunun üzerine...
Suriyelilerin sahile inmesini yasaklamış.
Doğru tutum şudur:
İster Türk ister Suriyeli... Kim sahili bu hale getiriyorsa... Ona karşı gerekli hukuki yaptırımlar uygulanır.
Faşizm ise şudur:
Bazı Suriyelilerin yapıp ettiklerinden dolayı... “Suriyeliler sahile inemez” diye karar alınır.
KİMSEYE ZARAR GELMEZ
Kedilerle ve köpeklerle bebeklerle konuşuyor gibi konuşanlardan...
*
Diz çökerek evlenme teklifi yapanlardan...
*
Aslan burcu erkeğinden...
*
Yazdığı telefon mesajlarında imla kurallarına uymak için çırpınanlardan...
*
Tek hayali dünya turuna çıkmak olandan...
Bazen yiğitliktir meydandan kaçmak
Azgın mı azgın taraftarlıktan bütün gözlerin döndüğü...
Tarafını seçmeyenin bütün taraflardan kovulduğu...
Kimselerin adil bir tutumu falan zerre kadar takmadığı...
İki tarafın da eline geçirdiği malzemeyi eğip bükerek kullandığı...
Hakikati aramanın kimsenin umurunda bile olmadığı...
Bin türlü yalanla, komployla çamurlaşmanın zirve yaptığı...
Bir ortamda...
Meydandan kaçmaktır yiğitlik.
*
Uğur Dündar...
Binali Yıldırım/Ekrem İmamoğlu tartışmasını yönetmekten çekilerek...
İşte tam da böyle bir yiğitlik yapmıştır.
NE ZAMAN BİTECEK BU AZGIN KUTUPLAŞMA
HERKES Binali Yıldırım’dan...
“TRT’de olsun... Moderatör de bizim çocuklardan biri olsun...” demesini bekliyordu.
*
Binali Yıldırım çıktı...
“Bağımsız bir stüdyoda olsun... Moderatör de Uğur Dündar olsun” deyiverdi.
*
Bu durumda Binali Yıldırım’ın hakkının teslim edilmesi gerekmiyor mu?
*
Mesela...
“Ya biz adamdan kendine yontan bir yaklaşım bekliyorduk, adam hepimizi ters köşe yaptı” falan denmesi gerekmiyor mu?
*
Gerekiyor ama ah o kör olası azgın kutuplaşma!
*
Azgın kutuplaşma nedeniyle söylenen şu:
“Binali Yıldırım, Uğur Dündar’ı önererek kim bilir hangi oyunun peşindeydi.”
*
Bir Gülden Karaböcek şarkısını azıcık değiştirerek söyleyelim:
*
“Ne zaman bitecek Tanrım bu azgın kutuplaşma/Bir hakkın bile teslim edilemediği günlere kaldık”
NASIL SÖZ EDİLECEK?
ERMAN Toroğlu televizyonda yorum yaparken Şenol Güneş’ten sürekli “Şenol, Şenol” diye söz ediyordu.
*
Erman Toroğlu’na sesleniyorum:
*
Şenol demeyeceksin.
Şenol Güneş demeyeceksin.
Şenol Güneş Hoca demeyeceksin.
“Fransa’yı deviren Şenol Güneş Hocamız” diyeceksin.
KOÇ’U KARIŞTIRMADAN OLMUYOR MU?
EKREM İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine özel uçak kiralayıp gitmesini eleştirebilirsiniz.
“Bu kadar lüks, şatafat, musakka edebiyatı yapacaksın, sonra da özel uçakla gideceksin” falan diyebilirsiniz.
Bu eleştirinize hak verenler de olur, hak vermeyenler de...
*
Ama konuyu...
“Koç Holding sana özel uçak tahsis etti, ne iş” noktasına getirirseniz...
İşte o zaman...
Bu dediğini ispat etmekle mükellef olursunuz.
*
Üstelik Koç Holding’ten “Şirketimizden parasını verip kiraladı, özel tahsis söz konusu değil” açıklaması da gelmişken.
ŞU YAŞA GELDİM, HÂLÂ ÖĞRENEMEDİM
TRABZON’da İçişleri Bakanı’na “Akıllı ol” diyen adamın başına bir şey gelmemesini umut verici bulmuştum.
*
Hay bulmaz olaydım!
Sonradan adama yapmadıklarını bırakmadılar.
*
Şu yaşa geldim hâlâ bu ülkede öyle çok kolay umuda kapılmamak gerektiğini öğrenemedim.
BU İŞİN SURİYELİSİ TÜRK’Ü FALAN OLMAZ
MUDANYA’da sahil, felaket hale getirilmiş.
Kırık dökük çadırlar, çöpler, develer falan...
Mudanya Belediyesi de bunun üzerine...
Suriyelilerin sahile inmesini yasaklamış.
Doğru tutum şudur:
İster Türk ister Suriyeli... Kim sahili bu hale getiriyorsa... Ona karşı gerekli hukuki yaptırımlar uygulanır.
Faşizm ise şudur:
Bazı Suriyelilerin yapıp ettiklerinden dolayı... “Suriyeliler sahile inemez” diye karar alınır.
KİMSEYE ZARAR GELMEZ
Kedilerle ve köpeklerle bebeklerle konuşuyor gibi konuşanlardan...
*
Diz çökerek evlenme teklifi yapanlardan...
*
Aslan burcu erkeğinden...
*
Yazdığı telefon mesajlarında imla kurallarına uymak için çırpınanlardan...
*
Tek hayali dünya turuna çıkmak olandan...