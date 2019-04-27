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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Bana biraz müsaade

27 Nisan 2019

Biraz soluk alayım, biraz dışarıdan bakayım, biraz dinleneyim, biraz yenileneyim, biraz kendimle baş başa kalayım falan diye...

Çoktandır ertelediğim izne çıkma kararımı nihayet bugün gerçekleştiriyorum.

*

Bana biraz müsaade...

Kısa bir süre sonra yeniden görüşmek üzere.

 

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