Biraz soluk alayım, biraz dışarıdan bakayım, biraz dinleneyim, biraz yenileneyim, biraz kendimle baş başa kalayım falan diye...
Çoktandır ertelediğim izne çıkma kararımı nihayet bugün gerçekleştiriyorum.
*
Bana biraz müsaade...
Kısa bir süre sonra yeniden görüşmek üzere.
Bana biraz müsaade
Biraz soluk alayım, biraz dışarıdan bakayım, biraz dinleneyim, biraz yenileneyim, biraz kendimle baş başa kalayım falan diye...
Çoktandır ertelediğim izne çıkma kararımı nihayet bugün gerçekleştiriyorum.
*
Bana biraz müsaade...
Kısa bir süre sonra yeniden görüşmek üzere.