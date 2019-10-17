Bakü seyahatinden dönerken uçakta gözlemlediğim Tayyip Erdoğan

Tam tersine...
Tüm adımlarını kılı kırk yaran bir hesap kitap içinde atıyor gibiydi.
*
Bir maceraya atılmış gibi değildi.
Tam tersine...
Bütün hamlelerini esneme paylarını gözeterek planlamış gibiydi.
*
Kapıları kapatmış gibi değildi.
Tam tersine...
Sonuna kadar müzakereye açık gibiydi.
*
Kafasına göre takılıyor gibi değildi.
Tam tersine...
Attığı her adımı uluslararası hukuka dayandırmaya azami önem veriyor gibiydi.
*
Öfkeli gibi değildi.
Tam tersine...
Haklılığına güvenenlere özgü bir rahatlık içinde gibiydi.
*
Dünyaya kulaklarını kapatmış gibi değildi.
Tam tersine...
Yapılan bütün açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediyor gibiydi.
*
Belirsizlikler içinde yüzer gibi değildi.
Tam tersine...
Hedefini ve amacını belirlemiş, ne istediğini tam olarak biliyor gibiydi.
*
İçerideki birliği ihmal ediyor gibi değildi.
Tam tersine...
CHP’yi, MHP’yi, İYİ Parti’yi içerideki birliğin ana unsurları olarak görüyor gibiydi.
*
Tepkilere şaşırmış gibi değildi.
Tam tersine...
Hepsini ve daha fazlasını öngörmüş gibiydi.
*
Sahayı diplomasiye tercih ediyor gibi değildi.
Tam tersine...
Hem sahayı hem diplomasiyi aynı anda büyük bir dikkatle izleyip yönetiyor gibiydi.
KÜRTÇE KONUŞANA SALDIRMAK TÜRKİYE’YE SALDIRMAKTIR
ÇANAKKALE’de 74 yaşındaki bir adama, karısıyla Kürtçe konuştu diye soda şişesiyle saldırmışlar... Adamın kafası kanlar içinde!
*
Bu konuda söyleyeceklerim şunlardır:
*
Kürtçe konuşan birine saldırmak ile Türkiye’ye saldırmak arasında... Zerre kadar fark yoktur.
*
Her kim Kürtçe konuşan birine saldırıyorsa... Türkiye’ye saldırıyordur.
*
Her kim Kürtçe konuşan birine saldırıyorsa... Türkiye’nin iddialarına saldırıyordur.
*
Kürtçe konuşan birine saldırmak... Türkiye’nin düşmanlarına eşsiz bir katkı sağlamaktır.
SAKALIN BAHÇELİ’YE KATTIĞI ÜÇ ŞEY
UZUN bir nekahet döneminden sonra yeniden görevinin başına dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun diyorum.
Ve sakal bırakmasıyla ilgili olarak... Sakal konusunda kendi çapında deneyim sahibi olan biri olarak şu yorumu yapıyorum:
*
Sakal, Devlet Bahçeli’nin çehresine şu üç şeyi katmış:
BİR: Bilgece bir yumuşaklık...
İKİ: Hikmetli bir dinginlik...
ÜÇ: Derinlikli bir eda...
GÜNDOĞDU MARŞI
SOL bir kültürden gelmediğim halde...
Nedense sol popüler kültürün her unsuruna hâkimiyetim tamdır.
Solun marşlarını, sloganları falan... Çok iyi bilirim.
*
Kaldı ki dün AK Parti grubunda bir grup gencin söylediği Gündoğdu Marşı’nın, sol cenahın en bilinen marşı olduğunu bilmek için sol popüler kültürün her unsuruna hâkim olmaya falan da gerek yok.
Gözü, kulağı azıcık açık herhangi biri de pekâlâ bilir ki Gündoğdu Marşı, solun marşıdır.
*
Durum böyle olduğu halde...
“Bakın bakın... Biz yeni bir marş türettik” edasıyla...
Solun en bilinen marşını ufak tefek değişikliklerle kopya etmek, “Biz marş üretemedik, başkalarının marşının üzerine konduk” demekten başka bir şey değildir.
KAYBETTİĞİMİZ İKİ DEĞER: ORHAN BİRGİT, ALİ TOPUZ
ORHAN BİRGİT: İslami kesime yönelik ayrımcılığın tavan yaptığı bir dönemde o kesimin tam göbeğinde gazetecilik yapıyordum. Herkesin benden ve benim gibilerden köşe bucak uzak durduğu dönemde... Orhan Birgit’in dışlamaya zerre kadar yüz vermeyen kapsayıcı tutumunun birinci dereceden şahidiyim. CHP çizgisinin önde gelen isimlerinden Orhan Birgit’in vefat ettiği bir günde bu şahitliğimi yapmayı borç bilirim. Allah kendisine rahmet eylesin.
*
ALİ TOPUZ: Aktif siyasetin içindeyken de aktif siyasetin dışındayken de... En çok diyalog kurduğum, kurabildiğim CHP’li siyasetçilerin başında geliyordu Ali Topuz... Hiç üşenmeyip uzun uzun izah etmek... En önemli özelliğiydi. Dava adamıydı ama objektifliğini de korumayı başarırdı. Partisine, çizgisine sadakati tamdı ama bu sadakat partisine, çizgisine mesafeli bir şekilde bakmasına engel olmuyordu. Türk siyasetinin önemli ismi Ali Topuz’a da rahmet diliyorum.
BAKÜ İZLENİMLERİ
Küçümseyerek gitmiştim, küçümseyerek gittiğim için feci şekilde utanarak döndüm.
*
“Kafkasların Paris’i” diyeceğim ama Paris’e iltifat olur diye endişe ediyorum.
*
Bizim Nişantaşı var ya... Onu 40’la çarpın... Bakü’de işte öyle bir Nişantaşı var.
*
“Rüzgârların şehri” deniyormuş Bakü’ye... Vallahi hak ediyor.
*
Her şey nasıl da yeniydi ve her şey nasıl da eskiye hürmetliydi... Pes doğrusu!
*
Simide gevrek demiyorlar ama çayı reçelle içiyorlar Bakü’de... Öyle benimsedim ki ben de artık çayı reçelle içiyorum.
*
Semaver var ya semaver... İşte onun ana vatanı Bakü imiş.
*
Birbirinden güzel ve etkileyici binalar için “Hepsi makyaj, hepsi giydirme” falan dediler. Böyle makyaja can kurban!
Bakü seyahatinden dönerken uçakta gözlemlediğim Tayyip Erdoğan
Gemileri yakmış gibi değildi.
Tam tersine...
Tüm adımlarını kılı kırk yaran bir hesap kitap içinde atıyor gibiydi.
*
Bir maceraya atılmış gibi değildi.
Tam tersine...
Bütün hamlelerini esneme paylarını gözeterek planlamış gibiydi.
*
Kapıları kapatmış gibi değildi.
Tam tersine...
Sonuna kadar müzakereye açık gibiydi.
*
Kafasına göre takılıyor gibi değildi.
Tam tersine...
Attığı her adımı uluslararası hukuka dayandırmaya azami önem veriyor gibiydi.
*
Öfkeli gibi değildi.
Tam tersine...
Haklılığına güvenenlere özgü bir rahatlık içinde gibiydi.
*
Dünyaya kulaklarını kapatmış gibi değildi.
Tam tersine...
Yapılan bütün açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediyor gibiydi.
*
Belirsizlikler içinde yüzer gibi değildi.
Tam tersine...
Hedefini ve amacını belirlemiş, ne istediğini tam olarak biliyor gibiydi.
*
İçerideki birliği ihmal ediyor gibi değildi.
Tam tersine...
CHP’yi, MHP’yi, İYİ Parti’yi içerideki birliğin ana unsurları olarak görüyor gibiydi.
*
Tepkilere şaşırmış gibi değildi.
Tam tersine...
Hepsini ve daha fazlasını öngörmüş gibiydi.
*
Sahayı diplomasiye tercih ediyor gibi değildi.
Tam tersine...
Hem sahayı hem diplomasiyi aynı anda büyük bir dikkatle izleyip yönetiyor gibiydi.
KÜRTÇE KONUŞANA SALDIRMAK TÜRKİYE’YE SALDIRMAKTIR
ÇANAKKALE’de 74 yaşındaki bir adama, karısıyla Kürtçe konuştu diye soda şişesiyle saldırmışlar... Adamın kafası kanlar içinde!
*
Bu konuda söyleyeceklerim şunlardır:
*
Kürtçe konuşan birine saldırmak ile Türkiye’ye saldırmak arasında... Zerre kadar fark yoktur.
*
Her kim Kürtçe konuşan birine saldırıyorsa... Türkiye’ye saldırıyordur.
*
Her kim Kürtçe konuşan birine saldırıyorsa... Türkiye’nin iddialarına saldırıyordur.
*
Kürtçe konuşan birine saldırmak... Türkiye’nin düşmanlarına eşsiz bir katkı sağlamaktır.
SAKALIN BAHÇELİ’YE KATTIĞI ÜÇ ŞEY
UZUN bir nekahet döneminden sonra yeniden görevinin başına dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun diyorum.
Ve sakal bırakmasıyla ilgili olarak... Sakal konusunda kendi çapında deneyim sahibi olan biri olarak şu yorumu yapıyorum:
*
Sakal, Devlet Bahçeli’nin çehresine şu üç şeyi katmış:
BİR: Bilgece bir yumuşaklık...
İKİ: Hikmetli bir dinginlik...
ÜÇ: Derinlikli bir eda...
GÜNDOĞDU MARŞI
SOL bir kültürden gelmediğim halde...
Nedense sol popüler kültürün her unsuruna hâkimiyetim tamdır.
Solun marşlarını, sloganları falan... Çok iyi bilirim.
*
Kaldı ki dün AK Parti grubunda bir grup gencin söylediği Gündoğdu Marşı’nın, sol cenahın en bilinen marşı olduğunu bilmek için sol popüler kültürün her unsuruna hâkim olmaya falan da gerek yok.
Gözü, kulağı azıcık açık herhangi biri de pekâlâ bilir ki Gündoğdu Marşı, solun marşıdır.
*
Durum böyle olduğu halde...
“Bakın bakın... Biz yeni bir marş türettik” edasıyla...
Solun en bilinen marşını ufak tefek değişikliklerle kopya etmek, “Biz marş üretemedik, başkalarının marşının üzerine konduk” demekten başka bir şey değildir.
KAYBETTİĞİMİZ İKİ DEĞER: ORHAN BİRGİT, ALİ TOPUZ
ORHAN BİRGİT: İslami kesime yönelik ayrımcılığın tavan yaptığı bir dönemde o kesimin tam göbeğinde gazetecilik yapıyordum. Herkesin benden ve benim gibilerden köşe bucak uzak durduğu dönemde... Orhan Birgit’in dışlamaya zerre kadar yüz vermeyen kapsayıcı tutumunun birinci dereceden şahidiyim. CHP çizgisinin önde gelen isimlerinden Orhan Birgit’in vefat ettiği bir günde bu şahitliğimi yapmayı borç bilirim. Allah kendisine rahmet eylesin.
*
ALİ TOPUZ: Aktif siyasetin içindeyken de aktif siyasetin dışındayken de... En çok diyalog kurduğum, kurabildiğim CHP’li siyasetçilerin başında geliyordu Ali Topuz... Hiç üşenmeyip uzun uzun izah etmek... En önemli özelliğiydi. Dava adamıydı ama objektifliğini de korumayı başarırdı. Partisine, çizgisine sadakati tamdı ama bu sadakat partisine, çizgisine mesafeli bir şekilde bakmasına engel olmuyordu. Türk siyasetinin önemli ismi Ali Topuz’a da rahmet diliyorum.
BAKÜ İZLENİMLERİ
Küçümseyerek gitmiştim, küçümseyerek gittiğim için feci şekilde utanarak döndüm.
*
“Kafkasların Paris’i” diyeceğim ama Paris’e iltifat olur diye endişe ediyorum.
*
Bizim Nişantaşı var ya... Onu 40’la çarpın... Bakü’de işte öyle bir Nişantaşı var.
*
“Rüzgârların şehri” deniyormuş Bakü’ye... Vallahi hak ediyor.
*
Her şey nasıl da yeniydi ve her şey nasıl da eskiye hürmetliydi... Pes doğrusu!
*
Simide gevrek demiyorlar ama çayı reçelle içiyorlar Bakü’de... Öyle benimsedim ki ben de artık çayı reçelle içiyorum.
*
Semaver var ya semaver... İşte onun ana vatanı Bakü imiş.
*
Birbirinden güzel ve etkileyici binalar için “Hepsi makyaj, hepsi giydirme” falan dediler. Böyle makyaja can kurban!