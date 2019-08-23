Bakan Pakdemirli: Ben pilotum bana yutturamazlar

BAKAN ARADI: Telefonum çaldı... “Alo... Ben Bekir Pakdemirli” deyince bir an durdum... Sert bir şekilde eleştirmiştim ya... Duraksamam o yüzdendi. Hemen gardımı aldım ve başladım dinlemeye... Baktım, gayet kibar, gayet medeni şekilde eleştirilerime cevap veriyor, ben de başladım sorularla konuyu açmaya.
HELİKOPTER YETERLİ: Orman Bakanlığı’nın elinde yangınlara müdahale edecek 23 helikopter varmış, yeni dönemde bu sayı 30’a çıkmış. Bakan Pakdemirli, bunun yeterli olduğunu söyledi... Peki ya uçak? Bakan Pakdemirli, helikopterle müdahalenin uçakla müdahaleden daha etkili olduğunu belirtti, ancak uçak alternatifinin de gündemlerinde olduğunu vurgulamadan geçmedi.
THK İLE POLEMİK: Türk Hava Kurumu’yla tartışma nereden çıktı peki? Bakan Pakdemirli, bu tartışmayı başlatan tarafın THK olduğu görüşünde... “Biz yangına en iyi, en etkili şekilde müdahale ederken Türk Hava Kurumu, sırf kendi çıkarları için bizim yaptığımız bu çalışmayı baltalamaya çalıştı. CHP ile el ele verip yalan yanlış bilgiler yaydı. Milletin kafasını karıştırdılar. Mesele bu” diyor.
*
THK’NIN UÇAKLARI: “Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçakların berbat durumda olduğunu söylediniz. Bu konu biraz da sizin sorumluluğunuzda değil mi?” diye sordum. Türk Hava Kurumu’nun bir dernek olduğunu, uçaklarla ilgili görevini hakkıyla yapmadığını söyledi ve ardından ekledi: “Bunun sorumluluğu neden bende olsun”.
*
PİLOTUM, İŞTEN ANLARIM: Bakan Pakdemirli, uçaktan ve uçuştan anladığını söyledi. “Nasıl anlıyorsunuz” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Pilotluk sertifikam var. 17 yaşımda iken Avrupa’nın en genç pilotu oldum. THK’da da uçtum, havacılık kulüplerinde de... Şu anda bir jeti uçurabilirim... Yani bana yutturamazlar”.
*
İZMİR YANGINI: İzmir’de çıkan yangın için “48 saatte söndürdük” diyor Pakdemirli... “Yapılabileceğin en iyisi yapıldı mı?” diye sordum. Cevabı netti: “Evet, yapıldı”. Bu çapta bir yangın için bunun başarı olduğunu söylüyor Bakan... Yanan alan 5 yüz hektarmış... Türkiye’de en büyük orman yangınında 47 bin hektar alan yanmış.
*
İYİ DURUMDAYIZ: Orman Bakanı’na göre... Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede Portekiz’den, Fransa’dan, Yunanistan’dan daha iyi durumdaymış. Bu yıl yangın çıkış sayısında artış olsa da ortalama yanan alanda şu an itibariyle düşüş varmış.
CESUR OL THK
TÜRK Hava Kurumu’ndan adını açıklamayan bir yetkili, bir gazeteye konuşmuş.
Niye adını açıklamıyorsun yetkili? Niye saklanıyorsun? Niye “Adım şudur, görevim budur” demiyorsun? Niye korkuyorsun? Niye fısıldıyorsun? Niye söylediklerinin arkasında kapı gibi durmuyorsun? Niye kendine güvenmiyorsun? Niye gözünü karartamıyorsun? Hiçbirini yapamıyorsan niye pısmayı tercih etmiyorsun? Niye? Niye? Niye?
AHMET TÜRK YUMRUK YİYİNCE, AHMET TÜRK KAYYIM YİYİNCE
AHMET Türk’e faşistin teki saldırmıştı 2010’da.
Bir köşe yazarı, o gün şunları yazmıştı.
“Yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup Ahmet Türk’ün burnuna indiren kişi, bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu”.
Ahmet Türk’e kayyım atandı.
Aynı köşe yazarı, bu sefer şöyle yazdı:
“Teee 1973 yılından beri altı defa milletvekili seçilerek TBMM’de bulunan, iki defa belediye başkanı seçilen, yarım asırdır demokratik yollarla siyaset yapan Ahmet Türk...”
Başka sözüm yok, tanık sizin.
KAHRAMANLIK DA HAİNLİK DE BU KADAR KOLAY OLMAMALI
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu düşünün.
*
“Saray’a asla gitmem, adımımı bile atmam” deseydi. “İstemiyorum yargıda reform falan kardeşim” deseydi. “Diyalog yok, direniş var” deseydi... Ohooo! Şimdiye çoktan “kahraman” ilan edilmişti.
*
Ama o ne yaptı? “Gideceğim ve sözümü söyleyeceğim” dedi. “Sorunların çözümü yargı reformundan geçiyor” dedi. “Tuzu kuruların direnişi yerine diyaloğu seçtim” dedi. Ve sırf bu yüzden “hain” ilan edildi, ediliyor.
*
Kıssadan hisse:
Bu memleketin kurtuluşu “kahraman” ilan edilmenin de “hain” ilan edilmenin de bu kadar kolay olmamasından geçmektedir.
VAN’DA POLİSİN ORANTISIZ ŞİDDETİ
VİDEOYU izlemeden olayı anlamak mümkün değil ama ben yine de anlatmayı deneyeyim:
*
Van’da kayyım atamasını protesto edenlerden biri, bir kahvehaneye sığınıyor. Polis de peşinde... Yakalıyorlar adamı... Yakaladıkları anda da başlıyorlar darp etmeye... Ama ne darp etme! Yakalayıp adalet önüne çıkarmakla görevli polisler, adama oracıkta cezasını veriyorlar sanki... Öyle bir şiddet, öyle bir celal ki... Sanırsın 90’lardayız. Valilik de açıklama yapmış... “Bu adam polise saldırdı, bu adam PKK’lı, bu adam şizofren” falan diye... Sanki bütün bunlar, orantısız şiddete meşruiyet kazandırabilirmiş gibi...
ALLAH HİÇ KİMSEYİ...
KAYYIM operasyonları hakkında görüş açıklamak zorunda kalan bir İYİ Parti yetkilisi durumuna düşürmesin.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY HAKKINDA
GEÇEN baktım: Tank Palet Fabrikası’nın önünde eylem yapan CHP milletvekillerinin tam ortasındaydı Ergün Atalay... Tank Palet Fabrikası’yla ilgili sorunda CHP’lilerle aynı görüşte yani Atalay... Ve onlarla birlikte eyleme katılmaktan hiç gocunmamış. CHP’liler de kendisini mütebessim bir çehreyle bağırlarına basmış.
Görüntüleri izleyince şöyle düşündüm: Acaba adam harcama konusunda biraz fazla mı aceleciyiz? Acaba bir hatanın üstünde biraz fazla mı tepiniyoruz? Acaba vur deyince öldürüyor muyuz? Atalay’ın “17 sendika başkanı anlaştı, işçinin yüzde 90’ı durumdan memnun, ben niye işçiyi satmış olayım” demesine kulaklarımızı kapatmamızın nedeni bu mu?
Tamam, Ergün Atalay o basın toplantısında gerçekten de lüzumsuz bir laf etti. Tamam, Ergün Atalay o basın toplantısında bakanla gerçekten de nezakete sığmayacak şekilde konuştu. Hepsine tamam ama ömrünü işçi haklarını savunmaya adamış, hakkında akçalı işlerle ilgili tek bir şaibe bulunmayan Ergün Atalay’ın üzerine orantısız bir şekilde gitmeye de tamam mı?
Tank Palet Fabrikası’nın önünde CHP milletvekillerinin arasında direnişe destek veren Ergün Atalay’ı görünce...
Bunları yazmadan edemedim.
Bakan Pakdemirli: Ben pilotum bana yutturamazlar
BAKAN ARADI: Telefonum çaldı... “Alo... Ben Bekir Pakdemirli” deyince bir an durdum... Sert bir şekilde eleştirmiştim ya... Duraksamam o yüzdendi. Hemen gardımı aldım ve başladım dinlemeye... Baktım, gayet kibar, gayet medeni şekilde eleştirilerime cevap veriyor, ben de başladım sorularla konuyu açmaya.
HELİKOPTER YETERLİ: Orman Bakanlığı’nın elinde yangınlara müdahale edecek 23 helikopter varmış, yeni dönemde bu sayı 30’a çıkmış. Bakan Pakdemirli, bunun yeterli olduğunu söyledi... Peki ya uçak? Bakan Pakdemirli, helikopterle müdahalenin uçakla müdahaleden daha etkili olduğunu belirtti, ancak uçak alternatifinin de gündemlerinde olduğunu vurgulamadan geçmedi.
THK İLE POLEMİK: Türk Hava Kurumu’yla tartışma nereden çıktı peki? Bakan Pakdemirli, bu tartışmayı başlatan tarafın THK olduğu görüşünde... “Biz yangına en iyi, en etkili şekilde müdahale ederken Türk Hava Kurumu, sırf kendi çıkarları için bizim yaptığımız bu çalışmayı baltalamaya çalıştı. CHP ile el ele verip yalan yanlış bilgiler yaydı. Milletin kafasını karıştırdılar. Mesele bu” diyor.
*
THK’NIN UÇAKLARI: “Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçakların berbat durumda olduğunu söylediniz. Bu konu biraz da sizin sorumluluğunuzda değil mi?” diye sordum. Türk Hava Kurumu’nun bir dernek olduğunu, uçaklarla ilgili görevini hakkıyla yapmadığını söyledi ve ardından ekledi: “Bunun sorumluluğu neden bende olsun”.
*
PİLOTUM, İŞTEN ANLARIM: Bakan Pakdemirli, uçaktan ve uçuştan anladığını söyledi. “Nasıl anlıyorsunuz” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Pilotluk sertifikam var. 17 yaşımda iken Avrupa’nın en genç pilotu oldum. THK’da da uçtum, havacılık kulüplerinde de... Şu anda bir jeti uçurabilirim... Yani bana yutturamazlar”.
*
İZMİR YANGINI: İzmir’de çıkan yangın için “48 saatte söndürdük” diyor Pakdemirli... “Yapılabileceğin en iyisi yapıldı mı?” diye sordum. Cevabı netti: “Evet, yapıldı”. Bu çapta bir yangın için bunun başarı olduğunu söylüyor Bakan... Yanan alan 5 yüz hektarmış... Türkiye’de en büyük orman yangınında 47 bin hektar alan yanmış.
*
İYİ DURUMDAYIZ: Orman Bakanı’na göre... Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede Portekiz’den, Fransa’dan, Yunanistan’dan daha iyi durumdaymış. Bu yıl yangın çıkış sayısında artış olsa da ortalama yanan alanda şu an itibariyle düşüş varmış.
CESUR OL THK
TÜRK Hava Kurumu’ndan adını açıklamayan bir yetkili, bir gazeteye konuşmuş.
Niye adını açıklamıyorsun yetkili? Niye saklanıyorsun? Niye “Adım şudur, görevim budur” demiyorsun? Niye korkuyorsun? Niye fısıldıyorsun? Niye söylediklerinin arkasında kapı gibi durmuyorsun? Niye kendine güvenmiyorsun? Niye gözünü karartamıyorsun? Hiçbirini yapamıyorsan niye pısmayı tercih etmiyorsun? Niye? Niye? Niye?
AHMET TÜRK YUMRUK YİYİNCE, AHMET TÜRK KAYYIM YİYİNCE
AHMET Türk’e faşistin teki saldırmıştı 2010’da.
Bir köşe yazarı, o gün şunları yazmıştı.
“Yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup Ahmet Türk’ün burnuna indiren kişi, bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu”.
Ahmet Türk’e kayyım atandı.
Aynı köşe yazarı, bu sefer şöyle yazdı:
“Teee 1973 yılından beri altı defa milletvekili seçilerek TBMM’de bulunan, iki defa belediye başkanı seçilen, yarım asırdır demokratik yollarla siyaset yapan Ahmet Türk...”
Başka sözüm yok, tanık sizin.
KAHRAMANLIK DA HAİNLİK DE BU KADAR KOLAY OLMAMALI
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu düşünün.
*
“Saray’a asla gitmem, adımımı bile atmam” deseydi. “İstemiyorum yargıda reform falan kardeşim” deseydi. “Diyalog yok, direniş var” deseydi... Ohooo! Şimdiye çoktan “kahraman” ilan edilmişti.
*
Ama o ne yaptı? “Gideceğim ve sözümü söyleyeceğim” dedi. “Sorunların çözümü yargı reformundan geçiyor” dedi. “Tuzu kuruların direnişi yerine diyaloğu seçtim” dedi. Ve sırf bu yüzden “hain” ilan edildi, ediliyor.
*
Kıssadan hisse:
Bu memleketin kurtuluşu “kahraman” ilan edilmenin de “hain” ilan edilmenin de bu kadar kolay olmamasından geçmektedir.
VAN’DA POLİSİN ORANTISIZ ŞİDDETİ
VİDEOYU izlemeden olayı anlamak mümkün değil ama ben yine de anlatmayı deneyeyim:
*
Van’da kayyım atamasını protesto edenlerden biri, bir kahvehaneye sığınıyor. Polis de peşinde... Yakalıyorlar adamı... Yakaladıkları anda da başlıyorlar darp etmeye... Ama ne darp etme! Yakalayıp adalet önüne çıkarmakla görevli polisler, adama oracıkta cezasını veriyorlar sanki... Öyle bir şiddet, öyle bir celal ki... Sanırsın 90’lardayız. Valilik de açıklama yapmış... “Bu adam polise saldırdı, bu adam PKK’lı, bu adam şizofren” falan diye... Sanki bütün bunlar, orantısız şiddete meşruiyet kazandırabilirmiş gibi...
ALLAH HİÇ KİMSEYİ...
KAYYIM operasyonları hakkında görüş açıklamak zorunda kalan bir İYİ Parti yetkilisi durumuna düşürmesin.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY HAKKINDA
GEÇEN baktım: Tank Palet Fabrikası’nın önünde eylem yapan CHP milletvekillerinin tam ortasındaydı Ergün Atalay... Tank Palet Fabrikası’yla ilgili sorunda CHP’lilerle aynı görüşte yani Atalay... Ve onlarla birlikte eyleme katılmaktan hiç gocunmamış. CHP’liler de kendisini mütebessim bir çehreyle bağırlarına basmış.
Görüntüleri izleyince şöyle düşündüm: Acaba adam harcama konusunda biraz fazla mı aceleciyiz? Acaba bir hatanın üstünde biraz fazla mı tepiniyoruz? Acaba vur deyince öldürüyor muyuz? Atalay’ın “17 sendika başkanı anlaştı, işçinin yüzde 90’ı durumdan memnun, ben niye işçiyi satmış olayım” demesine kulaklarımızı kapatmamızın nedeni bu mu?
Tamam, Ergün Atalay o basın toplantısında gerçekten de lüzumsuz bir laf etti. Tamam, Ergün Atalay o basın toplantısında bakanla gerçekten de nezakete sığmayacak şekilde konuştu. Hepsine tamam ama ömrünü işçi haklarını savunmaya adamış, hakkında akçalı işlerle ilgili tek bir şaibe bulunmayan Ergün Atalay’ın üzerine orantısız bir şekilde gitmeye de tamam mı?
Tank Palet Fabrikası’nın önünde CHP milletvekillerinin arasında direnişe destek veren Ergün Atalay’ı görünce...
Bunları yazmadan edemedim.