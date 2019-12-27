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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Bakan Kurum’u da dinlemeden olmaz!

27 Aralık 2019

Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’la ilgili 15 maddelik itirazını dinleyip...

Yav adam çok haklı be!

Yav bu tam bir felaket projesi ha!

Yav İstanbul’a ihanet ediliyor!

Yav adam amma güzel anlattı!

Diyenlere sesleniyorum:

Bakan Kurum’u da dinlemeden olmaz

Olaya önyargısız yaklaşmak gibi medeni bir tavrınız varsa...

Konuyu siyasal cepheleşmenin dışında tutma dikkatiniz varsa...

“Bütün sesleri dinlerim, en güzeline uyarım” diye bir ilkeniz varsa...

İşte size fırsat!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, dün Kanal İstanbul’la ilgili olarak yaptığı çok ayrıntılı sunum orada öylece duruyor.

*

Onu da dinleyin. Onun söylediklerini de tartıp biçin. Onun yaklaşımına da bir şans tanıyın. Onun cevaplarını da merak edin. Onun açıklamalarına da kulak verin. Onun tezlerini de dikkate alın.

*

Eğer “İstemez kalsın birader, ben almayayım” diyorsanız...

Buyurunuz, o zaman sizi yobaz klasmanına alalım.

Bakan Kurum’u da dinlemeden olmaz

KEYİFLER YERİNDE MAŞALLAH

Ekrem İmamoğlu - Sağ olasın Kanal İstanbul

“Başkaldırıyorum Kanal İstanbul’a” diyerek kişisel süksesini yaptı. “Şu kadar ay oldu, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a yaptığı bir şey yok” cümlesinin çöp sepetine fırlatılmasını başardı. En tepeye adaylık yolunda önemli bir mesafe kat etti... Sanırım içinden “Teşekkürler Kanal İstanbul, her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan” falan diyordur. Ve bayağı keyifleniyordur.

Bakan Kurum’u da dinlemeden olmaz

Sinan Aygün - İnşaatını toplumsallaştırdı

Rüşvetti, irtikâptı, 25 milyondu falan derken... Mühürlenen inşaatını çok önemli bir toplumsal mesele haline getirmesini başardı. Mansur Yavaş karşıtlarını arkasına almasını bildi. Siyasi karşıtlıktan azami faydalandı. İnşaatıyla ilgili gerekli, gereksiz tüm ayrıntıların tüm Türkiye tarafından bilinmesini sağladı. Şöhretinin 15 dakikasını yaşadı ve hatta yaşamaya da devam ediyor. Keyfi yerinde yani...

Bakan Kurum’u da dinlemeden olmaz

Mansur Yavaş - Acayip gündem oldu

25 milyon meselesi kafaları bulandırsa da... İki meclis üyesinin mühürlenen bir inşaatta ne aradıkları konusu can sıksa da... Çıkışlarıyla inşaat sektöründe dalgalanmalara yol açsa da... “Rant baronu” dediği adam kendi partisinden olsa da... Cepheleşmiş siyasal ortamın nimetlerinden yararlanarak “kahraman” oldu. Bir de “Kanal İstanbul’a karşıyım” derse... Değmeyin keyfine!

DAVUTOĞLU FIKRASI

AHMET Davutoğlu, başbakanken...

“İstanbul için yaptıklarımızı Kanal İstanbul’la taçlandıracağız” demişti.

*

Ahmet Davutoğlu, muhalefete geçince...

“Benim kafam Kanal İstanbul işine hiç yatmamıştı” dedi.

*

Ben olsam Davutoğlu’nun yerine...

Bu yaman çelişkiyi şöyle izah ederdim:

“Başbakanlığım zamanında açıkladığım görüş benim kendi görüşüm değildi, resmi görüşümdü.”

Bakan Kurum’u da dinlemeden olmaz

HASAN MEZARCI’YLA ALAY ETMEYİ BIRAKALIM

EPEYDİR “Mesih” olduğunu söyleyen Hasan Mezarcı, en son Noel falan diyerek doğum günü pastasına üflemiş.

“İyi ki doğdun Mesih” şarkısı eşliğinde...

Sosyal medyada bununla kafa bulan sayısız paylaşıma rastladım ve açıkçası çok rahatsız oldum.

*

Adam belli ki kafayı yemiş.

Adamın belli ki akli muvazenelerinde sorun var.

Adam belli ki delirmiş.

Adam belli ki bir cinnetin tam göbeğinde.

Böyle bir adamla kafa bulmak yerine “Allah şifa versin” deyip geçmek, insanlığa çok daha uygun bir davranış olacaktır.

MUHALEFETİN PROJELER AÇISINDAN 5 SORUNU

BİR: Sürekli “Yaptırmayız” diyorlar, “Yaparız” dedikleri pek bir şey yok.

İKİ: Her projeye sürekli ölümüne itiraz ediyorlar, açıkladıkları bir proje yok.

ÜÇ: Bir şey yapmaya odaklanmıyorlar, bir şey yaptırmamaya odaklanıyorlar.

DÖRT: “Yapacağız” diye kavga etmiyorlar, “Yaptırmayacağız” diye kavga ediyorlar.

BEŞ: Halkın karşısına hep projesiz çıkıyorlar, halkın proje sevdiğini ıskalıyorlar.

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