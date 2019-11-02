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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Athena Gökhan’a açık mektup

2 Kasım 2019

Sevgili Athena Gökhan Beyefendi.

Sizinle hiç karşılaşmadık. İki satır olsun muhabbet etmişliğimiz yok. Selamlaşmadık bile. Uzaktan gördüğüm kadarıyla iyi bir insana benziyorsunuz. Vicdanlı bir tarafınız var. Bundan eminim. Bir hakkaniyet duygusu taşıyorsunuz. Bundan da eminim.

İşte tam da bu yüzden size bu mektubu yazıyorum.

Athena Gökhan’a açık mektup

Sevgili Athena Gökhan Beyefendi.

Metroda tacize uğradığı iddia edilen sarıklı cübbeli adamla ilgili olarak...

“Bunun laiklik ve Cumhuriyet düşmanı olduğu kesin” demişsiniz.

Yapmayın bunu Athena Gökhan Beyefendi.

Çünkü bu yaptığınızla...

Mesela uzun saçlı, küpeli, marjinal kıyafetli birini gördüğünde “Bunun din ve Allah düşmanı olduğu kesin” diyen bir yobazın yaptığı arasında zerre kadar fark yoktur.

*

Hakkaniyet duygusu olan vicdanlı insanlar...

Karşılarındaki kim olursa olsun asla kılık kıyafetlerine bakarak, “Bu kişi kesinlikle şöyledir, böyledir” diye hüküm vermezler. İlkesel olarak böyle yapmazlar. Kendilerine yakıştırmazlar böyle bir şeyi... Siz de yakıştırmayın Athena Gökhan Beyefendi.

DAMADINIZ HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ BİR KHK’LI FALAN DEĞİLDİ BÜLENT BEY

DOĞRUDUR.

FETÖ’nün örgütsel yapısının içine girmemiş, çeperlerinde bile dolaşmamış, sadece sempati duymuş kişiler bile... KHK ile süründürüldü, süründürülüyor bu memlekette.

Fakat Bülent Bey...

Sizin damadınızın durumu, bu çerçeveye uymuyor.

*

Sizin damat...

FETÖ’cülerin sivil toplum örgütlenmelerinin birinde başkanlık yapmıştır.

17-25 Aralık sonrası örgüt adına okunan basın bildirilerine destek vermiştir.

FETÖ’nün “Bank Asya’ya destek olun” çağrısı üzerine bankaya para yatırmıştır.

“Mahrem imam” olduğuna dair hakkında iddialar vardır.

*

Bütün bunlara rağmen...
Sizin damat, sadece üç güncük hapis yatmıştır ve sonunda da kapı gibi beraat belgesini alabilmiştir.

*

Yani sizin damadın durumu ile...

“Bank Asya’nın önünden geçti” diye hayatı karartılan garibanların durumu arasında pek bir bağlantı yok.

*

Garibanları öne çıkararak... Garibanlardan dem vurarak... Garibanların çektiklerini anlatarak... Damadınızı temize çıkarma gayretinden vazgeçin lütfen.

Garibanlar, sizin “damat aklamaca” oyununuzun figüranları değillerdir.

MERAL AKŞENER SON NOKTAYI KOYDU

TAM bir Cumhuriyet kadını” tartışmasıyla ilgili olarak...

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şunu dedi:

*

 “Sayın Emine Erdoğan, Sayın Semiha Yıldırım, Sayın Dilek İmamoğlu, Sayın Hayrunnisa Gül... Biz hepimiz Cumhuriyet kadınlarıyız... Cumhuriyet’in sınıflar arası geçirgenliği olmasaydı ben Meral Akşener, köyümde yaşamaya devam edecektim”.

*

Bu, malum tartışmaya konulmuş gayet okkalı bir son noktadır.

METRO MÜCAHİDİ

METRODA burnuna sokulan kameralar karşısında nasıl da vakur bir duruş sergilemişti cübbeli, sarıklı adam.

*

Bu adamı “metro mücahidi” ilan etmek...

O vakur duruşu sulandırmaktan başka bir şey değildir.

EREN ERDEM... OH BE!

EREN Erdem nihayet tahliye oldu. “Oh be” dedim.

Bu tahliyede yargı reformunun azıcık da olsa etkisi olduysa yaşasın yargı reformu!

Şimdi sırada...

Osman Kavala var... Nazlı Ilıcak var...

KALEMSEVERLERİN BAYRAMI BAŞLADI

ÖZELLİKLE dolmakalemlerini ceplerinden kutsal bir ayin yapar gibi çıkaranlar!

İşleri güçleri kalem peşinden koşmak olanlar!

Farklı ve güzel bir kalem gördüklerinde imkânsız aşklarına karşılık bulmuş gibi sevinenler!

Günleriniz geldi.

Çırağan Palace Kempinski’de bugün ve yarın “Kalemin Ucunda İstanbul” temasıyla bir kalem festivali düzenleniyor. Ünlü kalemseverlerin de akın edeceği bu etkinliği kaçırmayın derim.

Athena Gökhan’a açık mektup

TÜRKLERİN HALLOWEEN’İ KUTLAMALARINA DAİR

Ne kadar özenti koksa da...

Ne kadar yapmacık kaçsa da...

Ne kadar köksüz kalsa da...

Ne kadar mukallitlik izleri taşısa da...

Ne kadar yadırgatıcı olsa da...

Sonuçta böyle bir kutlama yapmak, kişilerin keyfine kalmış bir iştir.

Yadırgarım, eleştiririm, beğenmem, özenti bulurum falan ama karışılmasına asla göz yummam.

BİR BİTMEDİ Mİ MAĞDURİYETLERİ?

AK Parti çevresinde bulunanlar, geçmişte yaşadıkları mağduriyetleri...

Gerçekten de abarttılar.

Gerçekten de geçmişte sadece kendileri mağdur edilmiş gibi yaptılar.

Gerçekten de bugünkü mağduriyetlere gözlerini kapattılar.

Fakat son günlerde yaşanan...

“Tam bir Cumhuriyet kadını” tartışması da...

“Metroda taciz edilen sarıklı cübbeli adam” tartışması da...

“Yine mağdur olduk azizim” tarzı bir duruma işaret etmiyor.

*

Her iki tartışmada da AK Parti çevresinde bulunanlar...

“Bunlar asla düzelmezler” diyorlar, “Bunca zaman geçti pek de değişmemişler” diyorlar, “Azıcık güç bulduklarında yaptıkları bu” diyorlar. Bütün bu söylenenlerden de “Biz yine mağduruz” vurgusu çıkmaz, çıkmıyor.

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