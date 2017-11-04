Atatürk’ün anasına hakaret ettin mi işte böyle yırtarsın

HASAN Akar diye bir adam...

- Atatürk’ün annesine ağza alınmayacak iftiralar attı mı? Attı.

- Atatürk’ün kişiliğine en ağır biçimde saldırdı mı? Saldırdı.

- Bütün bunları internetten yaydı mı? Yaydı.

*

Sonuçta...

Mahkeme adamı cezalandırdı.

*

Fakat İstinaf Mahkemesi, bin türlü bahaneyi peş peşe sıralayarak ve Atatürk’ün anasına demedik laf bırakmayan Hasan Akar’a olağanüstü şefkat göstererek...

Hakkında verilen cezayı bozup adama tahliye kararı verdi.

*

Hatta ve hatta...

Kimse duymadan etmeden süreç tamamlanmış ve Hasan Akar, 6 Ekim tarihinde tahliye bile edilmiş!

*

Atatürk’ün anasına hakaret ettiğinde...

İşte böyle “şak” diye yırtıyorsun.

*

Buna mukabil...

Adın Enis Berberoğlu ise...

Ve CHP milletvekili isen...

Hakkında verilen mahkeme kararı, üst mahkeme tarafından bozulmuş olsa da...

Tutuklu olarak cezaevinde kalmaya aynen devam ediyorsun.

*

Böyle bir Türkiye’ye kaç çocuk getirirsiniz a dostlar!

DOĞRU DÜRÜST REZİL BİLE OLAMAYAN BİR ADAM!





MURAT Başoğlu diye bir adam var.

Hiçbir biçimde savunulamayacak bir şey yaptı.

Öz yeğeniyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

*

- Yalanlasa... İnandıramıyor.

- Pişmanlık belirtse... Olmuyor.

- Ağlasa... Tutmuyor.

- Konuşsa... Söyleyecek bir sözü yok.

Kıskıvrak yakalanmış durumda yani.

*

Böyle bir adamın yapması gereken tek bir şey var:

Rezil oldum diyerek ortadan kaybolmak.

*

Fakat adam, bunu bile beceremiyor.

Şöyle doğru dürüst rezil bile olamıyor yani.

TÜRK SAĞININ EN BEYEFENDİ İSMİ: RASİM CİNİSLİ

RASİM Cinisli’yi tanır mısınız?

*

Erzurumludur... Beyefendiliğiyle bilinir... Türkiye sağının en bilinen isimlerindendir... MTTB’de başkanlık yapmıştır... 27 Mayıs’a karşı çıkmıştır... Genç yaşta politikada önemli yer edinmiştir... Gençlik önderi olmuştur... Tansu Çiller döneminde yeniden politika sahnesine çıkmıştır... Bütün bir hayatı boyunca muhafazakârlıkla örtüşen milliyetçiliğin, milliyetçilikle örtüşen hürriyetçiliğin bayraktarı olmuştur...

*

Rasim Cinisli, şimdi anılarıyla karşımızda.

Doğan Kitap’tan çıkan “Bir Devrin Hafızası” adlı kitabı elimde.

Merakla, heyecanla, altını çizerek okumaya başladım.

*

Tertemiz bir üslupla, dürüst bir yaklaşımla yazmış anılarını Rasim Bey...

İsterseniz Erzurumlu müeddep bir hukukçunun hayat öyküsü diye okuyun, isterseniz Türkiye’de sağcı yaklaşımın nasıl oluştuğunu öğrenmek için okuyun...

Sonuçta çok şey öğreneceksiniz bu kitaptan.

GALİBA EN SONUNDA MÜFTÜ NİKÂHIYLA EVLENECEĞİM

MÜFTÜ nikâhı olayıyla ilgili olarak...

Öyle saçma, öyle mesnetsiz, öyle gereksiz, öyle altı boş itirazlar ileri sürülüyor ki...

*

Benim gibi müzmin bir bekâr bile...

İlk fırsatta müftü nikâhıyla evlenmek için can atar hale gelebiliyor.

*

Neye yol açtığınızın farkında mısınız yoldaşlar!

YARI CESARET OLMAZ

TEHDİT edildiğini açıklamak...

Bir cesaret midir?

*

Bence değildir.

*

Nasıl yarı hamilelik olmazsa...

Yarı cesaret de olmaz.

*

Tehdidin kimden ve nasıl geldiğini çıkıp açıklayacaksın ki...

Biz de ‘Ne cesur adam’ diyelim.

ARTIK PEK DUYMAK İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER

- MELİH Gökçek... Edip Uğur... Bülent Arınç...

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- İstifa... Belediye... Başkan...

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- Faşist... Diktatör... Şedde...

*

- Et... Ucuz... Fakıbaba...

*

- Tarsus... Gizem... Evde arama...

KEMERLERİ BAĞLAYALIM

ENFLASYON son 9 yılın zirvesinde.

*

Dolar aldı başını gitti.

*

Biz en iyisi kemerleri bağlayalım.

KAHROLASI YAZILI AÇIKLAMA

EY siyasetçiler, ey sivil toplum örgütleri, ey kurumlar, ey kuruluşlar!

Artık ortaçağda kalması gereken “yazılı açıklama” yapma alışkanlığınızdan lütfen vazgeçin.

Hem bir işe yaramıyor hem de boşuna kâğıt israfı.

*

Elinizde telefon varken, o telefonlarla görüntülü çekim yapma imkanı varken...

Yazılı açıklama da neyin nesi yahu!

CUMARTESİ ÖNERİLERİ

- ADA SAHİLLERİNDE: Bu eski İstanbul türküsünü Ahmet Kaya’dan dinleyin... Acayip erkeksi bir tonla söylemiş Ahmet Kaya... Ve bu ton, bu şarkıya çok yakışmış.

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- BÜYÜKADA: Çok sakin, çok sessiz, çok pırıltılı bir ortam... Faytonlardan uzak durup yürüyüş yapmak için bulunmaz bir yer.

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- PANİK ODASI: Geçen akşam izleyecek film ararken buldum kendisini. Bir daha izleyeyim dedim. Tuttu! Gayet de tuttu. Tavsiye ederim.