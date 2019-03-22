Atatürkçü albayıma çok kısa bir mektup

Çanakkale şehitlerinin anıldığı bir toplantıya katıldınız.
O toplantıda bir hoca efendi, şehitlere dua etti.
Ancak duada Atatürk’ün adını ağzına almadı.
Sayın albayım!
Siz de bozuldunuz. Siz de rahatsız oldunuz. Siz de tepki gösterdiniz.
Bozulmakta, rahatsız olmakta, hatta tepki göstermekte sonsuz haklısınız.
Son dönemde ortaya çıkan Atatürk’ün Çanakkale’deki rolünü unutmaya ve unutturmaya dönük yaklaşımlar...
Hakikaten rahatsız edici, hakikaten sinir bozucu, hakikaten tepkiyi hak ediyor
Fakat sayın albayım!
Keşke tepkiniz biraz farklı olsaydı.
Mesela...
Dua eden hoca efendinin üzerine yürüyerek bozuk çalmak ve toplantı salonunu terk etmek yerine...
Dua eden hoca efendiye dönüp...
“Hocam, bir dakika! Çok güzel dua ettiniz. Allah razı olsun! Fakat Çanakkale’deki zaferde Atatürk’ün de önemli bir rolü var. Keşke duada onun da adını ansaydınız. Ama iş bitmiş sayılmaz. Gelin, duaya devam edin ve bir Fatiha da Atatürk’ün ruhuna gönderin” deseydiniz...
Böylece...
Hem “üniformalı zart zurt” diye yorumlanacak bir davranış içine girmemiş olurdunuz...
Hem de çok ama çok daha yapıcı bir tutum almış olurdunuz.
SALLAMAYIN ŞU FETÖ’CÜ EKREM’İ, EMRE’Yİ FALAN
FETÖ’cü Ekrem ya da FETÖ’cü Emre, bir şey söylüyorsa...
Mutlaka gizli bir ajandaları vardır...
Mutlaka bir şeytanlık peşindedirler...
Mutlaka hinoğlu hin bir maksatları vardır.
FETÖ’cü Ekrem’in ya da FETÖ’cü Emre’nin...
Tersten ya da düzden yönlendirme yapmasının, hinoğlu hince operasyonlar çekmesinin, gizli ya da açık mesajlar sarkıtmasının...
Önüne geçebilmek için yapılacak tek şey şudur:
Bu iki FETÖ’cüyü asla sallamamak ve bu iki FETÖ’cünün verdiği her türlü mesaja “çöp” muamelesi yapmak!
EMİNE ERDOĞAN’IN HALİFE VURGUSU VE ZIR CEHALET
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bir konuşmasında şöyle demiş:
“Yeryüzünde halife olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.”
İslam kültürüne azıcık bile vakıf olan herkes bilir ki...
Emine Erdoğan, bu cümlesiyle...
Kuran-ı Kerim’de de vurgusu yapılan “İnsan, yeryüzünde Allah’ın halifesidir” anlayışına gönderme yapmakta.
Peki Emine Erdoğan’ın bu vurgusu nasıl yorumlandı?
Sadece bir örnek verelim:
Anavatan Partisi’nde genel başkanlık yapmış Nesrin Nas, sosyal medyada Emine Erdoğan’ın bu cümlesinin altına şu yorumu yaptı:
“Halifelik de ilan edilmiş. Haberimiz yok.”
Al sana cehalet!
Hatta al sana cehaletin farkında bile olmamak!
Nesrin Nas, bu cahil cesaretini, İslami bir konuda değil de başka bir konuda sergileseydi...
Çevresindekilerinin alay konusu olmaktan kurtulamazdı.
Fakat gelin görün ki...
Bizdeki aydın çevrelerinde İslam kültürüyle ilgili sergilenen cehalet, bırakın alay konusu edilmeyi, iftihar vesilesi kabul edilir.
Hiç kuşkunuz olmasın, Nesrin Nas da bu iftihardan payına düşeni alacaktır.
İZNİNİZLE FATİH TERİM’İ KIYASIYA ÖVECEĞİM
BU zamana kadar çok eleştirdim Fatih Terim’i...
Fakat izninizle bugün kıyasıya öveceğim kendisini.
Hepimizin üzerinde tepindiği, hepimizin mesele yaptığı, hepimizin “Bu kadar da olmaz” falan dediği...
TFF’den alacağı tazminat konusu vardı ya...
Fatih Terim, işte o tazminatı faiziyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlama kararı almış.
Hangi takdir duygusunu belirtsek yetmez, hangi övgü cümlesini kursak kesmez, hangi özrü dilesek kurtarmaz yücelikte bir erdemdir bu.
YENİDEN DİLİMİZE PELESENK OLSA
Bir ara hepimizin dilindeydi “antin kuntin işler” tanımlaması... Unutuldu gitti... Keşke yeniden gündem olsa...
Bir ara “Yerse yemezse jarse” diye bir tekerlememiz vardı... Unutuldu gitti... Keşke yeniden tahtına kurulsa...
YETTİ ARTIK BU ÜFÜRME!
BELKİ de bir milyon iki yüz elli üçüncü kez aynı üfürme:
Türk Hava Yolları, Katarlılara satılacak!
Ben işitmekten sıkıldım ama üfürükçüler üfürmekten sıkılmadılar!
TÜZÜKLER VE MANŞETLER
SİZE Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin hikâyesini iki maddede anlatayım mı?
Buyurun, anlatıyorum:
BİR: Tüzüklerle çarpışarak geldi.
İKİ: Manşetlerle çarpışarak geldi.
AK Parti ve Tayyip Erdoğan için çaba gösterdiğini düşünen, sanan herkesin...
Bu iki maddeyi akıllarından çıkarmamaları şart! Hem de bir mıh gibi!
BİNALİ YILDIRIM’A DAİR
EN son şöyle bir açıklama yaptı Binali Yıldırım:
“HDP’nin İstanbul’da adayı yok... Ben onların oylarını istiyorum.”
Size bir şey söyleyeyim mi?
Binali Yıldırım, bu seçimin...
En rasyonel, en uzlaşmacı, en bütünleştirici, en birleştirici, en soğukkanlı, en kucaklayıcı adayı...
KAÇINILASI TİPLER
Cin olmadan adam çarpmaya kalkan...
Her şey olan ama asla rezil olamayan...
Kifayeti olmadığı halde ihtirası sınırsız olan...
Tiplerden...
Kaçın kaçabildiğiniz kadar.
Atatürkçü albayıma çok kısa bir mektup
Sayın albayım!
Çanakkale şehitlerinin anıldığı bir toplantıya katıldınız.
O toplantıda bir hoca efendi, şehitlere dua etti.
Ancak duada Atatürk’ün adını ağzına almadı.
Sayın albayım!
Siz de bozuldunuz. Siz de rahatsız oldunuz. Siz de tepki gösterdiniz.
Bozulmakta, rahatsız olmakta, hatta tepki göstermekte sonsuz haklısınız.
Son dönemde ortaya çıkan Atatürk’ün Çanakkale’deki rolünü unutmaya ve unutturmaya dönük yaklaşımlar...
Hakikaten rahatsız edici, hakikaten sinir bozucu, hakikaten tepkiyi hak ediyor
Fakat sayın albayım!
Keşke tepkiniz biraz farklı olsaydı.
Mesela...
Dua eden hoca efendinin üzerine yürüyerek bozuk çalmak ve toplantı salonunu terk etmek yerine...
Dua eden hoca efendiye dönüp...
“Hocam, bir dakika! Çok güzel dua ettiniz. Allah razı olsun! Fakat Çanakkale’deki zaferde Atatürk’ün de önemli bir rolü var. Keşke duada onun da adını ansaydınız. Ama iş bitmiş sayılmaz. Gelin, duaya devam edin ve bir Fatiha da Atatürk’ün ruhuna gönderin” deseydiniz...
Böylece...
Hem “üniformalı zart zurt” diye yorumlanacak bir davranış içine girmemiş olurdunuz...
Hem de çok ama çok daha yapıcı bir tutum almış olurdunuz.
SALLAMAYIN ŞU FETÖ’CÜ EKREM’İ, EMRE’Yİ FALAN
FETÖ’cü Ekrem ya da FETÖ’cü Emre, bir şey söylüyorsa...
Mutlaka gizli bir ajandaları vardır...
Mutlaka bir şeytanlık peşindedirler...
Mutlaka hinoğlu hin bir maksatları vardır.
FETÖ’cü Ekrem’in ya da FETÖ’cü Emre’nin...
Tersten ya da düzden yönlendirme yapmasının, hinoğlu hince operasyonlar çekmesinin, gizli ya da açık mesajlar sarkıtmasının...
Önüne geçebilmek için yapılacak tek şey şudur:
Bu iki FETÖ’cüyü asla sallamamak ve bu iki FETÖ’cünün verdiği her türlü mesaja “çöp” muamelesi yapmak!
EMİNE ERDOĞAN’IN HALİFE VURGUSU VE ZIR CEHALET
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bir konuşmasında şöyle demiş:
“Yeryüzünde halife olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.”
İslam kültürüne azıcık bile vakıf olan herkes bilir ki...
Emine Erdoğan, bu cümlesiyle...
Kuran-ı Kerim’de de vurgusu yapılan “İnsan, yeryüzünde Allah’ın halifesidir” anlayışına gönderme yapmakta.
Peki Emine Erdoğan’ın bu vurgusu nasıl yorumlandı?
Sadece bir örnek verelim:
Anavatan Partisi’nde genel başkanlık yapmış Nesrin Nas, sosyal medyada Emine Erdoğan’ın bu cümlesinin altına şu yorumu yaptı:
“Halifelik de ilan edilmiş. Haberimiz yok.”
Al sana cehalet!
Hatta al sana cehaletin farkında bile olmamak!
Nesrin Nas, bu cahil cesaretini, İslami bir konuda değil de başka bir konuda sergileseydi...
Çevresindekilerinin alay konusu olmaktan kurtulamazdı.
Fakat gelin görün ki...
Bizdeki aydın çevrelerinde İslam kültürüyle ilgili sergilenen cehalet, bırakın alay konusu edilmeyi, iftihar vesilesi kabul edilir.
Hiç kuşkunuz olmasın, Nesrin Nas da bu iftihardan payına düşeni alacaktır.
İZNİNİZLE FATİH TERİM’İ KIYASIYA ÖVECEĞİM
BU zamana kadar çok eleştirdim Fatih Terim’i...
Fakat izninizle bugün kıyasıya öveceğim kendisini.
Hepimizin üzerinde tepindiği, hepimizin mesele yaptığı, hepimizin “Bu kadar da olmaz” falan dediği...
TFF’den alacağı tazminat konusu vardı ya...
Fatih Terim, işte o tazminatı faiziyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlama kararı almış.
Hangi takdir duygusunu belirtsek yetmez, hangi övgü cümlesini kursak kesmez, hangi özrü dilesek kurtarmaz yücelikte bir erdemdir bu.
YENİDEN DİLİMİZE PELESENK OLSA
Bir ara hepimizin dilindeydi “antin kuntin işler” tanımlaması... Unutuldu gitti... Keşke yeniden gündem olsa...
Bir ara “Yerse yemezse jarse” diye bir tekerlememiz vardı... Unutuldu gitti... Keşke yeniden tahtına kurulsa...
YETTİ ARTIK BU ÜFÜRME!
BELKİ de bir milyon iki yüz elli üçüncü kez aynı üfürme:
Türk Hava Yolları, Katarlılara satılacak!
Ben işitmekten sıkıldım ama üfürükçüler üfürmekten sıkılmadılar!
TÜZÜKLER VE MANŞETLER
SİZE Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin hikâyesini iki maddede anlatayım mı?
Buyurun, anlatıyorum:
BİR: Tüzüklerle çarpışarak geldi.
İKİ: Manşetlerle çarpışarak geldi.
AK Parti ve Tayyip Erdoğan için çaba gösterdiğini düşünen, sanan herkesin...
Bu iki maddeyi akıllarından çıkarmamaları şart! Hem de bir mıh gibi!
BİNALİ YILDIRIM’A DAİR
EN son şöyle bir açıklama yaptı Binali Yıldırım:
“HDP’nin İstanbul’da adayı yok... Ben onların oylarını istiyorum.”
Size bir şey söyleyeyim mi?
Binali Yıldırım, bu seçimin...
En rasyonel, en uzlaşmacı, en bütünleştirici, en birleştirici, en soğukkanlı, en kucaklayıcı adayı...
KAÇINILASI TİPLER
Cin olmadan adam çarpmaya kalkan...
Her şey olan ama asla rezil olamayan...
Kifayeti olmadığı halde ihtirası sınırsız olan...
Tiplerden...
Kaçın kaçabildiğiniz kadar.