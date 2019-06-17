Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Atatürk mülteciymiş hahaha!
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Atatürk mülteciymiş hahaha!

17 Haziran 2019

ZIRCAHİL bir iktidar trolü, çıkmış televizyon ekranına...

“Atatürk Selanik göçmeni... Mülteci...” demiş.

*

Öyle bir zırcahilliktir ki bu...

“Osmanlı... Osmanlı...” diye inlediği halde...

Atatürk mülteciymiş hahaha

Atatürk’ün bir Osmanlı subayı olduğundan bile habersiz.

*

Öyle bir zırcahilliktir ki bu...

“Osmanlı... Osmanlı...” diye inlediği halde...

Selanik’in bal gibi de bir Osmanlı toprağı olduğundan bile habersiz.

*

Hangisine yanalım:

- Cahilin gerekçesiz özgüvenine mi?

- Cahili ekrana çıkarıp konuşturana mı?

*

Sonra da “Biz neden bu kültürel hegemonyayı yıkamıyoruz” diye ağlaşmalar falan...

*

Bu cahil trollere alan açtıkça...

Bırakın kültürel hegemonyayı...

Kumdan kale bile yıkamazsınız.

 

HEPSİ ALÇAKÇA, HEPSİ BARBARCA

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na gittiği şehit cenazesinde saldırdılar, barbarca linç etmek istediler.

*

- Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’a evinin önünde beyzbol sopalarıyla kalleşçe saldırdılar.

*

- Gazeteci Sabahattin Önkibar’a evinin önünde alçakça yumruklu saldırıda bulundular.

*

- Antalya’da yerel gazetecilik yapan İdris Özyol, gözü dönmüş bir grubun planlı saldırısına uğradı.

*

Ve en son...

Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a evinin önünde pusu kuran bir grup kalleş, beyzbol sopalarıyla saldırdı.

*

Buradan ilan ediyorum:

*

Benim gözümde...

Bu saldırılar arasında zerre miskal fark yoktur.

Hepsi de alçakçadır, hepsi de barbarcadır.

‘Ama’sız, ‘fakat’sız, ‘lakin’siz...

Hepsine karşı tutum aldım ve almaya devam edeceğim.

 

O SAVCI TECAVÜZE UĞRAYAN DİREĞİN SAVCISI OLSAYDI

ANKARA’da bir tecavüz olayı...

Bir kadına tecavüz ediliyor.

Ve davaya bakan savcı, şu yorumu yapıyor:
“O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir.”

Bu savcı var ya bu savcı...

Ordu’da elektrik direğine tecavüz vakasının savcısı olsaydı...

Kesin şöyle derdi:

“O saatte orada tahrik edici bir şekilde duran direğin başına her şey gelir.”

 

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPMAYACAĞIM ŞEYLER

- Şeyma’nın çıkardığı “Sadece Şeyma” adlı kitaba elimi bile sürmeyeceğim.

- Bodrum’un kıyısından bile geçmeyeceğim.

- 26 Haziran’dan sonra bir süre Karadeniz ezgilerine kulak vermeyeceğim.

- Yeni dönem Türk komedi filmlerinden mümkün olduğunca uzak duracağım.

- Ahmet Kaya’yla ilgili sınavı başarıyla vermiş Mehmet Aslantuğ’a en küçük bir eleştiride bile bulunmayacağım.

 

UZAK DURULMASI GEREKEN TİPLER

- Bütün kıyafetlerinin aynı markadan olmasına özen gösterenler...

- Tuttuğu adaya en küçük bir laf edildiğinde “Tarafsız değilsin” diyenler...

 

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI’NA YAPILAN AYIP

KADIKÖY Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı Pendik’te Patnosspor için düzenlenen yemeğe davet etmişler.

Seçilmiş bir belediye başkanı olarak kürsüye davet etmişler.

Tam konuşacakken “Sen şimdi siyasi mesaj verirsin” diye mikrofonu kesmişler.

O da küskün bir halde kürsüden inmiş.

*

Görüntüleri izledim.

Bu ayıbı yapanlarla en küçük bir özdeşlik kurmadığım halde...

Bu yapılan karşısında ben utandım.

Yerin dibine geçtim.

 

BU ŞİİR ‘BABALAR GÜNÜ’ İÇİN MİLLİ MARŞ OLMALI

Atatürk mülteciymiş hahaha

CAN Yücel’in babası Hasan Ali Yücel için yazdığı “Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim” şiirinin...

Babalar Günü için milli marş olmasını teklif ediyorum.

*

Buyurun, işte o şiir:

Atatürk mülteciymiş hahaha

*

Hayatta ben en çok babamı sevdim/Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk/Çarpık bacaklarıyla ha düştü, ha düşecek/Nasıl koşarsa ardından bir devin/O çapkın babamı ben öyle sevdim.

*

Bilmezdi ki oturduğumuz semti/Geldi mi gidici, hep, hep acele işi/Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi/Atlastan bakardım nereye gitti/Öyle öyle ezberledim gurbeti.

*

Sevinçten uçardım hasta oldum mu/40’ı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul’a/Bir helalleşmek ister elbet, diğ’mi, oğluyla!/Tifoyken başardım bu aşk oyununu/Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.

*

En son teftişine çıkana değin/Koştururken ardından uçmaktaki devin/Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için/Açıldı nefesim, fikrim, canevim/Hayatta ben en çok babamı sevdim.

 

 

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
BabamaNil KARAİBRAHİMGİLBabama17.06.2019
Türkiye’den öğrenecek çok şey var, geliyorumVahap MUNYARTürkiye’den öğrenecek çok şey var, geliyorum17.06.2019
Suna Kabadayı ile 5 soru 5 cevapAysun KABASuna Kabadayı ile 5 soru 5 cevap17.06.2019
Tur satın alan 450 kişi sigortadan parasını alamadıNoyan DoğanTur satın alan 450 kişi sigortadan parasını alamadı17.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.