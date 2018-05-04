Artılarıyla ve eksileriyle Muharrem İnce

EKSİSİ: Bir başarı öyküsünden mahrum olması...



ARTISI: Kafiyeli taşlamalar yapabilme yeteneğine sahip olması.

EKSİSİ: Yıpratılmaya biraz fazla açık olması.



ARTISI: CHP örgütlerine acayip bir dinamizm getirecek olması.

EKSİSİ: Sağ tabanı etkileyebilme gücünden mahrum olması.



ARTISI: Son tahlilde gariban bir Anadolu çocuğu olması...

EKSİSİ: Azıcık birikim eksikliği...



ARTISI: Reytinginin olması...

EKSİSİ: Parti içi mücadelelerden hep yenilgiyle çıkmış olması.



ARTISI: CHP’nin oyunu firesiz toparlayabilecek olması.

EKSİSİ: “Kılıçdaroğlu rakibini eledi” tarzı eleştiriye maruz kalacak olması.



ARTISI: Ateşli nutuklarıyla çıldırtacak bir edaya sahip olması.

EKSİSİ: Alacağı oyla karşı tarafta pek de endişeye neden olmaması.



ARTISI: Dokunulmazlık konusunda Kürtlerin hoşuna gidecek tavır alması.

EKSİSİ: “Ulusalcı” diye nitelendirilen dar bir kalıba sıkıştırılması.









ÜÇ ÖZELLİKTEN BARİ BİRİ OLAYDI

KEMAL Kılıçdaroğlu, CHP’nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı:



BİR: Maliye bilecek.

İKİ: Kavgacı olmayacak.

ÜÇ: Bir başarı hikâyesi olacak.



Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi takdim ederken ne diyecek acaba?



“Ekonomiyi iyi bilir, zamanında dershanecilik yapmıştır” mı diyecek?

“Kavgacı gibi görünür ama özünde çok barışçıldır” mı diyecek?

“Yalova seçimini almıştı, alın size başarı öyküsü” mü diyecek?



Çok merak ediyorum vallahi.





BAYKAL'IN ADAYLIĞI



KEMAL Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’a gidip...



“Sizi aday göstereceğim” dedi.



O da adaylık başvurusunda bulundu.



“Milletvekilliği kişileri onore etme makamı değildir” diye haykırmak istiyorum.







NE OLACAĞINI BAŞTAN SÖYLEYEYİM

CUMHURBAŞKANI adayları üç aşağı beş yukarı belli oldu:



TAYYİP ERDOĞAN (Süper kesin)

MUHARREM İNCE (Kesine yakın gibi)

MERAL AKŞENER (İmza işini sorunsuz bitirirse)

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Hukuki bir engel söz konusu olmazsa)

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (İmza işini sorunsuz bitirirse)

DOĞU PERİNÇEK (İmza işini sorunsuz bitirirse)



Tayyip Erdoğan dışındaki tüm adayların tek hedefi olacak:

Seçimi ikinci tura bırakmak...



Eğer seçim ikinci tura kalırsa...



İkinci turda Erdoğan’ın karşısına hangi adayın çıkacağını, Erdoğan dışındaki adaylara oy veren seçmenler belirleyecek.



Belirleme işi şöyle olacak:



İkinci turda Erdoğan’ın karşısında kimin şanslı olacağına inanıyorlarsa, ilk turda ona oy verecekler!





DOLAR NE ZAMAN DÜŞER?

EKONOMİ yönetiminden biri çıkıp da...



“25 Haziran sabahı CHP iktidardan düştüğünde dolar da düşecek” dese...



Açıklamayı alkışlayıp satın alacak çok kişi var.





DEVLET BEY'E İÇİNDE LÜTFEN GEÇEN İKİ ŞEY

1-) DEVLET BEY!

Siz, Meral Akşener’in adaylığının önüne engel çıkarmaya çalışıyormuş algısı oluşturdukça, bütün dikkatler Meral Akşener’in üzerine toplanıyor. Eğer amacınız bütün dikkatleri Meral Akşener üzerine toplamak değilse bu taktiğinizi lütfen gözden geçirin.







2-) DEVLET BEY!

Şu FETÖ’cü alçakları abartmayın! Bu adamlar bütün kurşunlarını harcayıp defolup gittiler. Geride birkaç sinsi adamları ile mağdurları kaldı. Şu alçakları ikide bir gündeme getirip kendilerini hâlâ çok işlevsel bir aparat gibi hissetmelerine katkı sağlamayın lütfen.





BARDAKÇI CANER, KAMYONCU ŞERİFE FALAN

ADAY adaylığı tek taraflı bir tasarruftur. Adaylık ise parti tasarrufu... İşte bu nedenle...







“Bardakçı Caner” aday adayı oldu diye...

“Kamyoncu Şerife” aday adayı oldu diye...

AK Parti’ye hücum edilmesi hiç adil değil.





EKŞİSÖZLÜK

EKŞİSÖZLÜK’te soruları cevapladım.



Arkadaşın biri şu soruyu sordu bana:

“Semazen olmak dururken neden gazetecilik?”



Anında patlattım cevabı:

“Harekete dayalı dönüş yapamıyorum ben, fikirsel dönüş yapıyorum, o yüzden.”