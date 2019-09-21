Artık Prag denilince...

- Romantizm gelmeyecek.
- Köprü üstü âşıkları gelmeyecek.
- Kafka gelmeyecek.
- Dar sokaklar gelmeyecek.
- Mistik kuleler gelmeyecek.
- Görkemli karanlıklar gelmeyecek.
- Milan Kundera gelmeyecek.
- “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” gelmeyecek.
- Eskinin büyülü kokusu gelmeyecek.
- Huzurlu kasvet gelmeyecek.
- Namlı masal kahramanları gelmeyecek.
- Yağmurlardan sonra efsunlanan sokaklar gelmeyecek.
*
Peki ya ne gelecek?
Prag’a büyükelçi olarak atanması nedeniyle...
Sadece ve sadece...
Egemen Bağış gelecek.
*
Bunu bize yapmayacaktın.
Yaktın bizi Reis!
NURETTİN YILDIZ’A ÖFKEMİN 7 NEDENİ
- BİR: Sürekli “Gerçek İslam bu değil, gerçek İslam bu değil” demek zorunda bırakıyor beni.
*
- İKİ: İslam’ı asrın idrakine söyletmekten en az 9 milyon kilometre uzakta.
*
- ÜÇ: Dinden imandan öyle bir soğutuyor ki milleti... Sanki deizm, üstümüze bomba yağdırmış gibi bir şey!
*
- DÖRT: “Ne kadar meşakkat varsa, ne kadar zorluk varsa, ne kadar mantıksızlık varsa... O kadar din vardır” gibi bir anlayışa sahip.
*
- BEŞ: Adamın kadınlarla bir derdi var, benim anlayamadığım ama öfkem buna değil, dini buna göre yorumlamasına!
*
- ALTI: Fıkıh hükümlerinin “hikmet” boyutunu öyle bir ıskalıyor ki... Her daim süper arkaik kalıyor.
*
- YEDİ: Müjdelemiyor, nefret ettiriyor... Kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor...
BUNLAR DA AYNI
MİLLET CHP’ye biraz da...
Artık atamalar parti teşkilatlarından geçmesin, artık liyakat esas alınsın, artık partiliye imtiyaz ortadan kalksın diye oy verdi.
Peki ya CHP ne yaptı?
CHP İstanbul İl Başkanlığı, resmi yazıyla ilçe örgütlerine, “referans olacağınız kişileri bize bildirin” diye çağrı yaptı.
*
E bunlar da aynıysa... Ne yapacak benim mazlum milletim?
TEKNOFEST NOTLARI... GİTTİM, GÖRDÜM, YAZDIM
- TEKNOLOJİ VE SEMPATİ: Bizim Adem Metan, “Hadi Teknofest’e gidelim” deyince... Atladım gittim. Festival alanına girdiğimde ilk izlenimim şu oldu: Teknolojinin soğuk, yabansı, uzak ve mekanik havasına öyle insani bir boyut katılmış ki... Oluşan havanın adını hemen koydum: Teknoloji ve sempati!
*
- İHA’YLA İLK TEMAS: “İnsansız hava aracı” deyip duruyorlardı. “Neymiş bakalım” diye yaklaştım İHA’lara... Önce ilk örneğini inceledim, ardından daha gelişmiş modelini, en sonunda da yeni geliştirilen modelini... Sonuç? Üzerinde “Türk Malı” yazan bir ürünün gururunu, ilk kez bütün benliğimle duyumsadım.
*
- UÇAN ARABA: “Yakında uçan arabalarla seyahat edeceğiz abi” diyerek elin oğlunun yaptığı tasarımlara hayranlıkla bakardık. Ve işte ilk kez bizimkilerin tasarımı! Kapısını açtım, içini inceledim. Çok sevimli ve cana yakın buldum. “Gerçekten uçuyor mu bu” diye sordum. İlk denemeleri yapılmış, uçuyormuş! Bu arada benimle birlikte uçan arabayı inceleyen bir hanımefendiye “90 kilometre... Sonrası size günah” dedim.
*
- HAYAL DEĞİL GERÇEK: Bayraktar Ailesi’nin bu işle ilgili tüm macerasını adım adım anlatan bir öykü vardı duvarların birinde... “Hayal et, yılma, çalış, üret, geliştir, daha da geliştir” diye özetleyebileceğim bir öykü bu... Bize çok uzak olduğunu düşündüğümüz bir dünyanın, bize ait bir dünya haline gelebileceğini anlatan bir öykü! En büyük özelliği: Tüm komplekslerimizi yerle bir etmesi!
BİR YAĞMURCUNUN DRAMI
İFLAH olmaz bir yağmursever olarak... Şöyle doya doya yağmuru yaşayayım dedim. Hay demez olaydım!
Arkadaşım arayıp “Tuzla’daki fabrika yangını nedeniyle gökten kimyasal yağacakmış” diye uyardı... WhatsApp’tan ayrı, BİP’ten ayrı toplu uyarı mesajlarına maruz kaldım... Annem en az sekiz kez “Aman oğlum, yağmurdan uzak dur, Allah korusun” dedi...
*
En sonunda sıkılmış yumruklarımı gökyüzüne kaldırarak başladım haykırmaya:
“Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar!”
SAĞLIK BAKANI GİBİ OLUN
- İSTANBUL BELEDİYESİ: Dakika bir, gol bir! Necip Fazıl’ın, Mustafa Kutlu’nun, İskender Pala’nın oyunlarını tiyatronun repertuvarından çıkarıvermişler.
*
- ANKARA VALİLİĞİ: Büyük sanatçımız Sabahat Akkiraz’ın Ankara’da vereceği konseri havadan sudan nedenlerle yasaklayıvermişler.
*
- SAĞLIK BAKANI: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören sanatçımız Fatma Girik’i ziyaret edip sohbet etmiş.
*
- KISSADAN HİSSE: İstanbul Belediyesi, Ankara Valiliği gibi olmayın... Sağlık Bakanı gibi olun!
TARANTİNO’NUN SON FİLMİNDEN ÇIKARKEN MIRILDANDIKLARIM
- Bu filme gitmek, hayatımda yaptığım en büyük 100 hata listesine girer.
- Öyle sıkıcı ki film... Patlamış mısırı yedikten sonra resmen uyku bastırdı.
- Leonardo, Brad, Al Pacino... Nasıl kıydınız kendinize!
- Öyle sıkıldım ki izlerken... Instagram’da 1267 fotoğrafa like verdim.
- 2 saat 21 dakika... Hiç insafın yokmuş be Tarantino!
Artık Prag denilince...
Aklımıza...
- Romantizm gelmeyecek.
- Köprü üstü âşıkları gelmeyecek.
- Kafka gelmeyecek.
- Dar sokaklar gelmeyecek.
- Mistik kuleler gelmeyecek.
- Görkemli karanlıklar gelmeyecek.
- Milan Kundera gelmeyecek.
- “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” gelmeyecek.
- Eskinin büyülü kokusu gelmeyecek.
- Huzurlu kasvet gelmeyecek.
- Namlı masal kahramanları gelmeyecek.
- Yağmurlardan sonra efsunlanan sokaklar gelmeyecek.
*
Peki ya ne gelecek?
Prag’a büyükelçi olarak atanması nedeniyle...
Sadece ve sadece...
Egemen Bağış gelecek.
*
Bunu bize yapmayacaktın.
Yaktın bizi Reis!
NURETTİN YILDIZ’A ÖFKEMİN 7 NEDENİ
- BİR: Sürekli “Gerçek İslam bu değil, gerçek İslam bu değil” demek zorunda bırakıyor beni.
*
- İKİ: İslam’ı asrın idrakine söyletmekten en az 9 milyon kilometre uzakta.
*
- ÜÇ: Dinden imandan öyle bir soğutuyor ki milleti... Sanki deizm, üstümüze bomba yağdırmış gibi bir şey!
*
- DÖRT: “Ne kadar meşakkat varsa, ne kadar zorluk varsa, ne kadar mantıksızlık varsa... O kadar din vardır” gibi bir anlayışa sahip.
*
- BEŞ: Adamın kadınlarla bir derdi var, benim anlayamadığım ama öfkem buna değil, dini buna göre yorumlamasına!
*
- ALTI: Fıkıh hükümlerinin “hikmet” boyutunu öyle bir ıskalıyor ki... Her daim süper arkaik kalıyor.
*
- YEDİ: Müjdelemiyor, nefret ettiriyor... Kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor...
BUNLAR DA AYNI
MİLLET CHP’ye biraz da...
Artık atamalar parti teşkilatlarından geçmesin, artık liyakat esas alınsın, artık partiliye imtiyaz ortadan kalksın diye oy verdi.
Peki ya CHP ne yaptı?
CHP İstanbul İl Başkanlığı, resmi yazıyla ilçe örgütlerine, “referans olacağınız kişileri bize bildirin” diye çağrı yaptı.
*
E bunlar da aynıysa... Ne yapacak benim mazlum milletim?
TEKNOFEST NOTLARI... GİTTİM, GÖRDÜM, YAZDIM
- TEKNOLOJİ VE SEMPATİ: Bizim Adem Metan, “Hadi Teknofest’e gidelim” deyince... Atladım gittim. Festival alanına girdiğimde ilk izlenimim şu oldu: Teknolojinin soğuk, yabansı, uzak ve mekanik havasına öyle insani bir boyut katılmış ki... Oluşan havanın adını hemen koydum: Teknoloji ve sempati!
*
- İHA’YLA İLK TEMAS: “İnsansız hava aracı” deyip duruyorlardı. “Neymiş bakalım” diye yaklaştım İHA’lara... Önce ilk örneğini inceledim, ardından daha gelişmiş modelini, en sonunda da yeni geliştirilen modelini... Sonuç? Üzerinde “Türk Malı” yazan bir ürünün gururunu, ilk kez bütün benliğimle duyumsadım.
*
- UÇAN ARABA: “Yakında uçan arabalarla seyahat edeceğiz abi” diyerek elin oğlunun yaptığı tasarımlara hayranlıkla bakardık. Ve işte ilk kez bizimkilerin tasarımı! Kapısını açtım, içini inceledim. Çok sevimli ve cana yakın buldum. “Gerçekten uçuyor mu bu” diye sordum. İlk denemeleri yapılmış, uçuyormuş! Bu arada benimle birlikte uçan arabayı inceleyen bir hanımefendiye “90 kilometre... Sonrası size günah” dedim.
*
- HAYAL DEĞİL GERÇEK: Bayraktar Ailesi’nin bu işle ilgili tüm macerasını adım adım anlatan bir öykü vardı duvarların birinde... “Hayal et, yılma, çalış, üret, geliştir, daha da geliştir” diye özetleyebileceğim bir öykü bu... Bize çok uzak olduğunu düşündüğümüz bir dünyanın, bize ait bir dünya haline gelebileceğini anlatan bir öykü! En büyük özelliği: Tüm komplekslerimizi yerle bir etmesi!
BİR YAĞMURCUNUN DRAMI
İFLAH olmaz bir yağmursever olarak... Şöyle doya doya yağmuru yaşayayım dedim. Hay demez olaydım!
Arkadaşım arayıp “Tuzla’daki fabrika yangını nedeniyle gökten kimyasal yağacakmış” diye uyardı... WhatsApp’tan ayrı, BİP’ten ayrı toplu uyarı mesajlarına maruz kaldım... Annem en az sekiz kez “Aman oğlum, yağmurdan uzak dur, Allah korusun” dedi...
*
En sonunda sıkılmış yumruklarımı gökyüzüne kaldırarak başladım haykırmaya:
“Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar!”
SAĞLIK BAKANI GİBİ OLUN
- İSTANBUL BELEDİYESİ: Dakika bir, gol bir! Necip Fazıl’ın, Mustafa Kutlu’nun, İskender Pala’nın oyunlarını tiyatronun repertuvarından çıkarıvermişler.
*
- ANKARA VALİLİĞİ: Büyük sanatçımız Sabahat Akkiraz’ın Ankara’da vereceği konseri havadan sudan nedenlerle yasaklayıvermişler.
*
- SAĞLIK BAKANI: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören sanatçımız Fatma Girik’i ziyaret edip sohbet etmiş.
*
- KISSADAN HİSSE: İstanbul Belediyesi, Ankara Valiliği gibi olmayın... Sağlık Bakanı gibi olun!
TARANTİNO’NUN SON FİLMİNDEN ÇIKARKEN MIRILDANDIKLARIM
- Bu filme gitmek, hayatımda yaptığım en büyük 100 hata listesine girer.
- Öyle sıkıcı ki film... Patlamış mısırı yedikten sonra resmen uyku bastırdı.
- Leonardo, Brad, Al Pacino... Nasıl kıydınız kendinize!
- Öyle sıkıldım ki izlerken... Instagram’da 1267 fotoğrafa like verdim.
- 2 saat 21 dakika... Hiç insafın yokmuş be Tarantino!