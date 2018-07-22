Anıtkabir’de Atatürk’e söven aşağılık soytarı

Mezara gidip mezarda yatana küfretmek! Bu nedir yahu! Nereden çıkmıştır bu hayâsız tutum? Hangi kinin, hangi nefretin ürünüdür bu? Bir insan aşağılık olur da bu kadar mı olur? Bir insan soytarı olur da bu kadar mı olur?
*
YUH ARTIK YUH BE!
Milletin en umutsuz zamanında İstiklal Savaşı’nı örgütledi diye mi Atatürk’ten bu kadar nefret ediyorsun? Yüz yıl sonra başına gelecek belaları yüz yıl önce gördü diye mi kinin var Atatürk’e? Nedir senin derdin a be şuursuz bünye!
*
YETER ARTIK YETER BE!
Bütün olumsuzluklara rağmen yaşadığın ülke bugün Ortadoğu’da pırıl pırıl parlıyorsa Atatürk sayesinde! Yaşadığın ülkenin bu coğrafyadaki diğer tüm ülkelerden bir farkı varsa Atatürk sayesinde! Bu mudur Atatürk’ün suçu a be dangalak?
*
DUR ARTIK DUR BE!
Sana sev diyen yok. Sana takdir et diyen yok. Sana kıymet bil diyen yok. Sana öğren diyen yok. Sana anla diyen yok.
Hatta sana aşağılık olma, soytarı olma diyen bile yok. Sana söylenen tek bir şey var: Azıcık saygılı ol a be ahlaksız!
ANITKABİR KÜFÜRCÜSÜYLE İLGİLİ BEŞ ÖNEMLİ NOKTA
- BİRİNCİ NOKTA: Anıtkabir küfürcüsünün hakkında soruşturma açılması, yakalanması, gözaltına alınması önemli... Ancak sonucu da önemli... Bakalım pankart açanlara yapılan muamele mi yapılacak bu şahsa?
*
- İKİNCİ NOKTA: Başörtüsüne falan bakılıp da sakın bir genellemeye gidilmesin. Bu şahsa tepki gösterenler arasında yığınla başörtülü de var.
*
- ÜÇÜNCÜ NOKTA: Bu şahsın bir provokasyon oyununun parçası olduğunu söyleyenler var. Adli makamlar, bunu da ortaya çıkarmalı.
*
- DÖRDÜNCÜ NOKTA: Eğer gerçekten de provokasyon maksadıyla bu yapılmışsa... Bu şahsa “milleti millete kırdırmaya çalışmak” suçundan da
ceza verilmeli.
*
- BEŞİNCİ NOKTA: Hakaretin, küfrün çifte standardı olmaz... Ya hakarete, küfre karşısındır ya da değilsindir. Adamına göre tutum alınmaz.
KARİKATÜRDEKİ ADAM: KEMAL KILIÇDAROĞLU
KEMAL Kılıçdaroğlu’na gazeteciler dün şu soruyu sordular:
“Partinizde kurultay için imza toplanıyor. Ne diyorsunuz?”.
*
Kılıçdaroğlu, bu soruyu şöyle cevapladı:
“Ekonomi perişan vaziyette... İnsanlar geçim derdinde...”
¡
Yemin ederim Kemal Kılıçdaroğlu’nun cevabını işitir işitmez...
Aklıma bu karikatür geldi.
KEMAL BEY’İN EKİBİNİN PERİŞANLIĞINA GEL
ÖNCE dediler ki:
“130 imza bile toplayamazlar”.
*
Sonra dediler ki:
“430 imza anca toplayabildiler, daha fazlasını toplayamazlar”.
*
En sonunda dediler ki:
“Topladık dedikleri imzaları getirsinler, hemen kurultaya gidelim”.
*
Bütün bu cümlelerin sadece ve sadece bir hafta içinde söylenmesi, parti yönetimindeki perişanlığı yansıtmıyor mu?
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA TEŞEKKÜR
- Doktorlara saldıranlara verilen cezaların arttırılmasını sağlamak için adım atacağını açıkladığı için...
- Hastanelerin acil servislerinde polis noktalarının oluşturulmasını sağladığı için.
- Saldırıya uğrayan hekimlerin ifadelerinin hastanelerdeki polis noktalarında alınmasını sağladığı için.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler.
BAKAN MEHMET ERSOY MAAŞINI NE YAPIYOR?
YENİ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bakanlık yaptığı dönem boyunca alacağı maaşını Mehmetçik Vakfı’na bağışlamış.
*
Duydum, hoşuma gitti, paylaşayım dedim.
HAYRA MOTOR ŞERRE FREN
DEVLET Bahçeli’nin “Bedelli askerlik doğru ama bu 28 gün de nereden çıktı” demesi üzerine galiba 28 gün şartından vazgeçilecek.
*
Erbakan Hoca “Biz hayra motor, şerre fren oluruz” derdi.
Devlet Bahçeli de yeni dönemde kendisine galiba böyle bir misyon biçti.
İyi de yaptı!
CEYLAN ÖZGÜL DİYOR Kİ
“BEN bu Ceylan’dan fena halde işkilleniyorum” başlıklı yazım üzerine Ceylan Özgül’den bir açıklama geldi.
*
Söyledikleri özetle şunlar Ceylan Özgül’ün:
*
- Davada gizlilik kararı var. Davadaki gizlilik kararı kalktığında benim ve arkadaşlarımın anlattıklarının az bile kaldığı ortaya çıkacaktır.
- Sizin dikkat çekmeniz gereken nokta Ceylan Özgül olarak benim günahlarım ve sevaplarım değildir...
- Sizin asıl dikkat çekmeniz gereken nokta... Çocuk tacizi, karapara aklama, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, terör yasasına aykırı hareket etme, askeri ve politik casusluk, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan yargılanan Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin ülkemize verdiği zarardır.
- Bugün benim ortadan kalkmam bu suçları ve ona yardımcı olan kişilerin suçlarını ortadan kaldırmayacaktır.
Anıtkabir’de Atatürk’e söven aşağılık soytarı
ÇÜŞ ARTIK ÇÜŞ BE!
Mezara gidip mezarda yatana küfretmek! Bu nedir yahu! Nereden çıkmıştır bu hayâsız tutum? Hangi kinin, hangi nefretin ürünüdür bu? Bir insan aşağılık olur da bu kadar mı olur? Bir insan soytarı olur da bu kadar mı olur?
*
YUH ARTIK YUH BE!
Milletin en umutsuz zamanında İstiklal Savaşı’nı örgütledi diye mi Atatürk’ten bu kadar nefret ediyorsun? Yüz yıl sonra başına gelecek belaları yüz yıl önce gördü diye mi kinin var Atatürk’e? Nedir senin derdin a be şuursuz bünye!
*
YETER ARTIK YETER BE!
Bütün olumsuzluklara rağmen yaşadığın ülke bugün Ortadoğu’da pırıl pırıl parlıyorsa Atatürk sayesinde! Yaşadığın ülkenin bu coğrafyadaki diğer tüm ülkelerden bir farkı varsa Atatürk sayesinde! Bu mudur Atatürk’ün suçu a be dangalak?
*
DUR ARTIK DUR BE!
Sana sev diyen yok. Sana takdir et diyen yok. Sana kıymet bil diyen yok. Sana öğren diyen yok. Sana anla diyen yok.
Hatta sana aşağılık olma, soytarı olma diyen bile yok. Sana söylenen tek bir şey var: Azıcık saygılı ol a be ahlaksız!
ANITKABİR KÜFÜRCÜSÜYLE İLGİLİ BEŞ ÖNEMLİ NOKTA
- BİRİNCİ NOKTA: Anıtkabir küfürcüsünün hakkında soruşturma açılması, yakalanması, gözaltına alınması önemli... Ancak sonucu da önemli... Bakalım pankart açanlara yapılan muamele mi yapılacak bu şahsa?
*
- İKİNCİ NOKTA: Başörtüsüne falan bakılıp da sakın bir genellemeye gidilmesin. Bu şahsa tepki gösterenler arasında yığınla başörtülü de var.
*
- ÜÇÜNCÜ NOKTA: Bu şahsın bir provokasyon oyununun parçası olduğunu söyleyenler var. Adli makamlar, bunu da ortaya çıkarmalı.
*
- DÖRDÜNCÜ NOKTA: Eğer gerçekten de provokasyon maksadıyla bu yapılmışsa... Bu şahsa “milleti millete kırdırmaya çalışmak” suçundan da
ceza verilmeli.
*
- BEŞİNCİ NOKTA: Hakaretin, küfrün çifte standardı olmaz... Ya hakarete, küfre karşısındır ya da değilsindir. Adamına göre tutum alınmaz.
KARİKATÜRDEKİ ADAM: KEMAL KILIÇDAROĞLU
KEMAL Kılıçdaroğlu’na gazeteciler dün şu soruyu sordular:
“Partinizde kurultay için imza toplanıyor. Ne diyorsunuz?”.
*
Kılıçdaroğlu, bu soruyu şöyle cevapladı:
“Ekonomi perişan vaziyette... İnsanlar geçim derdinde...”
¡
Yemin ederim Kemal Kılıçdaroğlu’nun cevabını işitir işitmez...
Aklıma bu karikatür geldi.
KEMAL BEY’İN EKİBİNİN PERİŞANLIĞINA GEL
ÖNCE dediler ki:
“130 imza bile toplayamazlar”.
*
Sonra dediler ki:
“430 imza anca toplayabildiler, daha fazlasını toplayamazlar”.
*
En sonunda dediler ki:
“Topladık dedikleri imzaları getirsinler, hemen kurultaya gidelim”.
*
Bütün bu cümlelerin sadece ve sadece bir hafta içinde söylenmesi, parti yönetimindeki perişanlığı yansıtmıyor mu?
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA TEŞEKKÜR
- Doktorlara saldıranlara verilen cezaların arttırılmasını sağlamak için adım atacağını açıkladığı için...
- Hastanelerin acil servislerinde polis noktalarının oluşturulmasını sağladığı için.
- Saldırıya uğrayan hekimlerin ifadelerinin hastanelerdeki polis noktalarında alınmasını sağladığı için.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler.
BAKAN MEHMET ERSOY MAAŞINI NE YAPIYOR?
YENİ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bakanlık yaptığı dönem boyunca alacağı maaşını Mehmetçik Vakfı’na bağışlamış.
*
Duydum, hoşuma gitti, paylaşayım dedim.
HAYRA MOTOR ŞERRE FREN
DEVLET Bahçeli’nin “Bedelli askerlik doğru ama bu 28 gün de nereden çıktı” demesi üzerine galiba 28 gün şartından vazgeçilecek.
*
Erbakan Hoca “Biz hayra motor, şerre fren oluruz” derdi.
Devlet Bahçeli de yeni dönemde kendisine galiba böyle bir misyon biçti.
İyi de yaptı!
CEYLAN ÖZGÜL DİYOR Kİ
“BEN bu Ceylan’dan fena halde işkilleniyorum” başlıklı yazım üzerine Ceylan Özgül’den bir açıklama geldi.
*
Söyledikleri özetle şunlar Ceylan Özgül’ün:
*
- Davada gizlilik kararı var. Davadaki gizlilik kararı kalktığında benim ve arkadaşlarımın anlattıklarının az bile kaldığı ortaya çıkacaktır.
- Sizin dikkat çekmeniz gereken nokta Ceylan Özgül olarak benim günahlarım ve sevaplarım değildir...
- Sizin asıl dikkat çekmeniz gereken nokta... Çocuk tacizi, karapara aklama, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, terör yasasına aykırı hareket etme, askeri ve politik casusluk, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan yargılanan Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin ülkemize verdiği zarardır.
- Bugün benim ortadan kalkmam bu suçları ve ona yardımcı olan kişilerin suçlarını ortadan kaldırmayacaktır.