Aman Ekrem İmamoğlu! Sakın yolundan sapma!

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da oyuna talibiz” diyorsun ya...
Bağcılar’da “Bizi bizden dinleyin” diye haykırıyorsun ya...
Dilinde nefrete bir gıdım da olsun yer vermiyorsun ya...
Rakibine karşı en saygılı dili kullanıyorsun ya...
Yıllardır sürdürülen kutuplaşma oyununu yerlere çalıyorsun ya...
Seçimi ideoloji kavgası olmaktan çıkarıp hizmet yarışı haline getiriyorsun ya...
Birebir temasla kapı kapı dolaşmaya çalışıyorsun ya...
Yüzün hep gülüyor, dilin hep dua istiyor ya...
En sakallı amcaya bile içtenlikle sarılıyorsun ya...
En başörtülü teyzeyle en olağan muhabbeti ediyorsun ya...
Özellikle sizin kesimden bazıları...
“Bu nasıl CHP’li!”, “Saray’da ne işi var bunun?”, “Niye AK Parti’ye yaranmaya çalışıyor?” falan diye saydırıyorlar da saydırıyorlar!
Sakın aldırma bunlara Ekrem İmamoğlu!
Zerrece sapmadan aynen böyle devam et yoluna...
Şu iki şeyi sakın unutma:
BİR: Senden sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi davranmanı isteyenler, her girdikleri seçimde yenilmeye mahkûm olanlardır!
İKİ: Eğer İstanbul’u kazanacaksanız ancak senin açtığın bu yolla kazanacaksınız... Kazanmanın başkaca bir yolu yok!
BOYKOT MOYKOT
Bazıları CHP’ye çok öfkeliymiş.
Seçimi boykot edeceklermiş.
Muhalefetten umudu kesmişlermiş.
Boykot kampanyası yapıyorlarmış.
Falan...
Bir grup entelin kendilerine lüzumundan fazla değer atfetmesi sonucu ortaya çıkan bu yaklaşım biçiminin...
Seçim sandığında binde birlik bile bir karşılığı yoktur.
Mevzu etmeye bile değmez yani!
BİNALİ BEY’E ERKEN UYARI
BİNALİ Bey, Meclis Başkanlığı’nı bırakmamasıyla ilgili olarak...
Önce “Bu iş benim dışımda” dedi.
Sonra “Herkes istifa etsin, ben de edeyim” dedi.
Ardından “Seçim siyasi faaliyet değil” dedi.
Eğer Binali Bey...
Bu tür dikkat çekici, şaşırtıcı, tartıştırıcı açıklamalar yapmaya devam ederse...
Korkarım ki...
İstanbul için açıkladığı ya da açıklayacağı projeleriyle dikkat çekmeye, şaşırtmaya, tartıştırmaya enerji bulamayacak.
FETÖ’CÜ SÜLEYMANCI MENZİLCİ FALAN
RUSYA Büyükelçisi’ne suikast düzenleyerek öldüren polis memurunun yine polis olan arkadaşı...
FETÖ’den yargılanıyor, bir!
Süleymancı yurtlarında kalmış, iki!
Kendisini “Menzilci” olarak tanımlıyormuş, üç!
Bir polis memurunu işte bu üç tezgâhın içinden de geçmeye mecbur eden ortam...
Asıl tehlike galiba bu!
TÜRK HAVA YOLLARI
MADEM enseyi karartmaya yönelik bilgilerin üzerine hemen atlıyoruz, gelin biraz da yüzümüzü güldürecek bilgilere dikkat kesilelim.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün verdiği bilgilere göre...
Türk Hava Yolları 2018’de...
Uçuş ağını 124 ülkeye genişletmiş.
Yüzde 82 doluluk hedefini yakalamış.
Kargo ve postada yüzde 25 artış sağlamış.
Muazzam bir başarı!
DAHASI DA VAR!
Kârlılık açısından, THY bayağı iyi durumda...
THY’nin 2017 esas faaliyet kârı 1 milyar 22 milyon dolara yükselirken net dönem kârı 223 milyon dolar olmuş. 2018 sonu hedefi 1 milyar dolar iken 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık rekor kâra ulaşılmış.
İKİ ÖVGÜ
BİR: İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun Meclis konuşmaları... Mükemmel ötesi! Siyasete bir kalite getiriyor Yavuz Bey!
İKİ: Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in “Halk Süt” projesi... Çok ama çok güzel bir proje! Bravo Yılmaz Başkan!
EY POLİS! EY SAVCI!
BİR muhalif, bir münasebetsizlik yaptığında...
Ne yapıyoruz? Eleştiriyoruz. Hem de kıyasıya eleştiriyoruz.
Fakat sonra... Yasalar açısından hiç de “suç” kapsamında yer almaması gereken bu münasebetsizlikle ilgili olarak işin içine savcı giriyor, polis giriyor.
Haydaaaa!
Hem münasebetsizliğin yerini mağduriyet alıyor, hem de eleştirenin kendisini kötü hissetmesine zemin hazırlanıyor.
Ey polis! Ey savcı! Münasebetsizlik söz konusu olduğunda... Sana görev düşmez. Sen sadece suç söz konusu olduğunda devreye girebilirsin!
Aman Ekrem İmamoğlu! Sakın yolundan sapma!
Toplumun tüm renklerini sonuna kadar kucaklıyorsun ya...
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da oyuna talibiz” diyorsun ya...
Bağcılar’da “Bizi bizden dinleyin” diye haykırıyorsun ya...
Dilinde nefrete bir gıdım da olsun yer vermiyorsun ya...
Rakibine karşı en saygılı dili kullanıyorsun ya...
Yıllardır sürdürülen kutuplaşma oyununu yerlere çalıyorsun ya...
Seçimi ideoloji kavgası olmaktan çıkarıp hizmet yarışı haline getiriyorsun ya...
Birebir temasla kapı kapı dolaşmaya çalışıyorsun ya...
Yüzün hep gülüyor, dilin hep dua istiyor ya...
En sakallı amcaya bile içtenlikle sarılıyorsun ya...
En başörtülü teyzeyle en olağan muhabbeti ediyorsun ya...
Özellikle sizin kesimden bazıları...
“Bu nasıl CHP’li!”, “Saray’da ne işi var bunun?”, “Niye AK Parti’ye yaranmaya çalışıyor?” falan diye saydırıyorlar da saydırıyorlar!
Sakın aldırma bunlara Ekrem İmamoğlu!
Zerrece sapmadan aynen böyle devam et yoluna...
Şu iki şeyi sakın unutma:
BİR: Senden sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi davranmanı isteyenler, her girdikleri seçimde yenilmeye mahkûm olanlardır!
İKİ: Eğer İstanbul’u kazanacaksanız ancak senin açtığın bu yolla kazanacaksınız... Kazanmanın başkaca bir yolu yok!
BOYKOT MOYKOT
Bazıları CHP’ye çok öfkeliymiş.
Seçimi boykot edeceklermiş.
Muhalefetten umudu kesmişlermiş.
Boykot kampanyası yapıyorlarmış.
Falan...
Bir grup entelin kendilerine lüzumundan fazla değer atfetmesi sonucu ortaya çıkan bu yaklaşım biçiminin...
Seçim sandığında binde birlik bile bir karşılığı yoktur.
Mevzu etmeye bile değmez yani!
BİNALİ BEY’E ERKEN UYARI
BİNALİ Bey, Meclis Başkanlığı’nı bırakmamasıyla ilgili olarak...
Önce “Bu iş benim dışımda” dedi.
Sonra “Herkes istifa etsin, ben de edeyim” dedi.
Ardından “Seçim siyasi faaliyet değil” dedi.
Eğer Binali Bey...
Bu tür dikkat çekici, şaşırtıcı, tartıştırıcı açıklamalar yapmaya devam ederse...
Korkarım ki...
İstanbul için açıkladığı ya da açıklayacağı projeleriyle dikkat çekmeye, şaşırtmaya, tartıştırmaya enerji bulamayacak.
FETÖ’CÜ SÜLEYMANCI MENZİLCİ FALAN
RUSYA Büyükelçisi’ne suikast düzenleyerek öldüren polis memurunun yine polis olan arkadaşı...
FETÖ’den yargılanıyor, bir!
Süleymancı yurtlarında kalmış, iki!
Kendisini “Menzilci” olarak tanımlıyormuş, üç!
Bir polis memurunu işte bu üç tezgâhın içinden de geçmeye mecbur eden ortam...
Asıl tehlike galiba bu!
TÜRK HAVA YOLLARI
MADEM enseyi karartmaya yönelik bilgilerin üzerine hemen atlıyoruz, gelin biraz da yüzümüzü güldürecek bilgilere dikkat kesilelim.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün verdiği bilgilere göre...
Türk Hava Yolları 2018’de...
Uçuş ağını 124 ülkeye genişletmiş.
Yüzde 82 doluluk hedefini yakalamış.
Kargo ve postada yüzde 25 artış sağlamış.
Muazzam bir başarı!
DAHASI DA VAR!
Kârlılık açısından, THY bayağı iyi durumda...
THY’nin 2017 esas faaliyet kârı 1 milyar 22 milyon dolara yükselirken net dönem kârı 223 milyon dolar olmuş. 2018 sonu hedefi 1 milyar dolar iken 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık rekor kâra ulaşılmış.
İKİ ÖVGÜ
BİR: İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun Meclis konuşmaları... Mükemmel ötesi! Siyasete bir kalite getiriyor Yavuz Bey!
İKİ: Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in “Halk Süt” projesi... Çok ama çok güzel bir proje! Bravo Yılmaz Başkan!
EY POLİS! EY SAVCI!
BİR muhalif, bir münasebetsizlik yaptığında...
Ne yapıyoruz? Eleştiriyoruz. Hem de kıyasıya eleştiriyoruz.
Fakat sonra... Yasalar açısından hiç de “suç” kapsamında yer almaması gereken bu münasebetsizlikle ilgili olarak işin içine savcı giriyor, polis giriyor.
Haydaaaa!
Hem münasebetsizliğin yerini mağduriyet alıyor, hem de eleştirenin kendisini kötü hissetmesine zemin hazırlanıyor.
Ey polis! Ey savcı! Münasebetsizlik söz konusu olduğunda... Sana görev düşmez. Sen sadece suç söz konusu olduğunda devreye girebilirsin!