Altı maddede 'Türkiye'nin menfaati nerededir' sorusunun cevabı

İKİ: Suriye’de içbarışın sağlanmasında...



ÜÇ: Suriye rejimiyle işbirliğine geçmekte.



DÖRT: Suriye’de muhaliflerle rejimi barıştırmakta.



BEŞ: Suriye’de meşru bir yönetimin oluşmasını sağlamakta.



ALTI: Suriye’yi ABD ve Rusya’nın oyun sahası olmaktan çıkarmakta.







'SAVAŞA HAYIR' DİYENİ TUTUKLAMAK TEZİNE GÜVENMEMEKTİR

“SAVAŞA hayır” diyeni...

“Ne yani? Sınırımızda terör örgütü devlet mi kursun” dersin, susturursun.



“Savaşa hayır” diyene...

“İyi de... Bir kere de teröre hayır demeyi denesene birader” dersin, susturursun.



“Savaşa hayır” diyene...

“Savaş iki ülke arasında olur. Terör örgütüyle mücadeleye savaş denmez” dersin, susturursun.



Ama sen tutar da...



“Savaşa hayır” diyeni gözaltına alır, hatta tutuklarsan...



Sanki “savaşa hayır” diyenin tezlerinden korkuyormuşsun gibi bir algı yaratırsın.



Oysa...



Tezi güçlü olan da, haklı olan da sensin.







OPERASYON PAYLAŞIMI YAPMAYANLARI LİNÇ ETMEK

FAŞİZM söyletme mecburiyetidir.



Operasyon paylaşımı yapmayan...



Ünlüleri, sanatçıları, şarkıcıları linç etmeye kalkışmak...



Faşizmin dik âlâsıdır.







VETTİYNİ VEZZEYTUNİ

KURAN-I Kerim’de “Tin suresi” var.



İlk dört ayeti şöyle:



1- Ant olsun o incire, o zeytune,

2- Sina Dağı’na,

3- Ve bu güvenli beldeye ki,

4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.



“Tin”, incir demek.

“Zeytun” ise bildiğimiz zeytin.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün konuşmasında “Zeytin Dalı harekâtı”ndan söz ederken...

“Tin suresi”nin ilk ayetine atıf yaptı.



Ancak...



“Tin” kelimesini “Tin helvası” diye tercüme etti.



Meallere şöyle bir baktım:



“Tin” kelimesini “Tin helvası” diye tercüme edene rastlamadım.



Hepsinde “tin”, incir diye tercüme ediliyor.



Erdoğan yanıldı mı, yoksa bu konuda bir bildiği mi var?



Doğrusu çok merak ediyorum.







FEHMİ KORU'NUN SÖZCÜ'NÜN BAŞINA AÇTIĞI DERTLER

FEHMİ Koru mahkemede tanıklık yapmış.



Tanıklığında da...



Sözcü’nün sahibi Burak Akbay için FETÖ’cü demediğini, diyemeyeceğini gayet net bir şekilde vurgulamış.



Yani davayı resmen çökertmiş.



Ah be Fehmi Koru!



Madem yapacağın tanıklıkla davayı çökertecektin...



Ne diye bugüne kadar bekledin ki?







'ALDATTI' KELİMESİ

LÜGATTEN çıksa.



Bir daha kullanılmasa.



Unutulsa.



Unutturulsa.



Akla gelmese.



Akla getirilmese.







BİR KIYAFET ANALİZİ



BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın konuğu olarak ülkemize teşrif eden Nijer Başbakanı’nın kıyafetine dair görüşlerim şunlardır:



Hamid Karzai’nin o güzelim kıyafetlerini saymazsak yerel kıyafetler arasında kesinlikle birinciliği alır.



Başa bağlanan türbandaki estetik... Gerçekten muhteşem.



Ağzı hafiften kapatmaya eğilimli duran peçevari kıvrım, kıyafete bir görkem duygusu katıyor.



Kısacası...



Bu işlerden pek çakmam ama ben beğendim valla...







ÜÇ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ÜÇ YERİ DOLMAYAN KAYIP





UĞUR MUMCU: İnatçılığı, vurduğu yerden ses getirişi, takipçiliği, polemikçiliği, inandığı değerlerden taviz vermezliğiyle... Yeri hâlâ bomboş... Bu durum, katillerinin neyi hedeflediğini de gösteriyor.







GAFFAR OKKAN: Güneydoğu’da halkla iç içe geçmeyi başarmış, halkla bütünleşmiş, halkın derdiyle dertlenen ilk güvenlik bürokratıydı. Bu yolda bir çığır açmıştı. Katilleri açtığı bu çığırından rahatsız oldular.









İSMAİL CEM: Zarafet kelimesinin sözlükteki karşılığı olarak fotoğrafı konabilir. O derece zarif bir insandı. Okuyan, yazan, dinleyen, gülümseyen siyasetçiler kuşağının son temsilcisiydi... Yeri bu yüzden dolmuyor.









