Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!

CAN Dündar, Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru sormayı planlıyormuş.
*
Fırsatını bulacakmış ve Erdoğan’ın gözünün içine bakarak...
Türkiye’deki tutuklu gazeteciler hakkında soru soracakmış.
*
Böbürlenerek söylüyor bunu Can Dündar.
Bir kahramanlık destanı yazacakmış gibi...
Bir yiğitlik gösterisi yapacakmış gibi...
*
Can Dündar’a sadece şunu söylemek isterim:
*
- Alman korumasında...
- Alman kucağında...
- Alman himayesinde...
- Alman mandasında...
İstediğin kadar okkalı sorular sor.
Asla kahraman olamazsın!
Asla yiğit olamazsın!
İPHONE KIRANLAR DERSİNİ ALDI MI?
EY Trump’ı protesto etmek maksadıyla para verip satın aldığı iPhone’nunu kıran vatandaş!
Bak:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM koridorlarında karşılaştığı Trump’la el sıkıştı.
Ve bu olay iktidar yanlıları tarafından sevinçle karşılanıyor.
*
Yani olan biten kısaca şöyle bir şey!
Herkes kendini kurtardı, olan senin güzelim telefonuna oldu!
SOĞAN DOMATES
BİR memlekette...
Menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılacağı tartışması...
Domatesin fiyatının alıp başını gitmesinden daha çok yankı uyandırıyorsa...
O memlekette ekonomi biraz zor düzelir.
DEVLETİN YAŞI KAÇ?
DEVLETİN her daim genç ve zinde olduğunu vurgulamak isteyenler, son günlerde şöyle bir şey söylüyorlar:
“Devlet her zaman 18 yaşındadır”.
*
Bu cümle ancak içeriye karşı söylenebilecek bir cümle.
*
Dışarıya karşı söylenirse...
Dünyadaki bütün devletler, “Biz de her daim 18 yaşındayız kurban, niye böbürleniyorsun ki?” diye cevap verirler.
CIA İÇİN TÜRKÇE BİLEN ELEMAN ARANIYOR
ÖYLE çok kolay “Vatan haini” demem...
Diyenden de hazzetmem.
*
Fakat “CIA için Türkçe bilen ajan aranıyor” ilanını gördüğünde...
Aklına öncelikle “Acaba maaşı kaç dolar? Sosyal hakları neler” falan gelen bir tipin...
En azından vatanseverliğinden azıcık kuşku duyarım
SAYIN SELÇUK ÖZDAĞ
ÇOK nazik, çok kibar, çok anlayışlı, çok milliyetçi ve çok Atatürkçü bir AK Partilisiniz.
En azından ben sizi böyle tanıdım.
*
Bir söyleşinizde...
“Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire kalkar” şeklinde mide bulandırıcı bir benzetme yapmışsınız.
*
Sayın Selçuk Özdağ!
Bundan sonra lütfen hiçbir siyasi analizinizde “tecavüz, bakire” gibi çağrışımları hiç de hoş olmayan sözcükler kullanmayınız.
Çünkü size yakışmıyor.
En azından ben yakıştıramadım.
ERDOĞAN’IN BM KONUŞMASI
ÇOK önemli bir cümle kurdu Erdoğan BM konuşmasında...
Dedi ki:
“Dünyanın kurtuluşunu sağlayacak olan adalettir”.
*
Sadece dünyanın mı Sayın Erdoğan?
Türkiye’nin de kurtuluşunu sağlayacak olan adalettir.
NİLGÜN BODUR’A MARUZ KALDIM
- Sade suya tirit espriler...
- Hunharca lügat paralamalar...
- Takvim yaprağı arkasına bile hafif gelecek türde felsefi denemeler...
- Çok acıklı güldürme çabaları...
- Gerekçesiz özgüven...
*
Yetişin komşular!
Dün 15 dakikalığına Instagram fenomeni Nilgün Bodur’a maruz kaldım, hâlâ kendime gelmeye çalışıyorum.
Yetişin n’olur yetişin!
BU YARIŞMANIN ADI HEMEN DEĞİŞMELİDİR
- BİRİNCİ KARE: Güzellik yarışmasında birinci olan kızımızın estetik operasyon öncesi görüntüsünü yansıtıyor.
- İKİNCİ KARE: Güzellik yarışmasında birinci olan kızımızın estetik operasyon sonrası görüntüsünü yansıtıyor.
Teklifim şu:
Bu yarışmanın adı “Güzellik Yarışması” olmasın...
“En Başarılı Estetik Cerrah Yarışması” olsun.
MUTLUYUM ÇÜNKÜ
- Şıpır şıpır terlemelerin son bulduğu...
- Klimatize ortam arayışının ortadan kalktığı...
- “Bodrum’a gelmiyor musun?” sorusunun anlamsızlaştığı...
Mükemmel günler başladı.
Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!
CAN Dündar, Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru sormayı planlıyormuş.
*
Fırsatını bulacakmış ve Erdoğan’ın gözünün içine bakarak...
Türkiye’deki tutuklu gazeteciler hakkında soru soracakmış.
*
Böbürlenerek söylüyor bunu Can Dündar.
Bir kahramanlık destanı yazacakmış gibi...
Bir yiğitlik gösterisi yapacakmış gibi...
*
Can Dündar’a sadece şunu söylemek isterim:
*
- Alman korumasında...
- Alman kucağında...
- Alman himayesinde...
- Alman mandasında...
İstediğin kadar okkalı sorular sor.
Asla kahraman olamazsın!
Asla yiğit olamazsın!
İPHONE KIRANLAR DERSİNİ ALDI MI?
EY Trump’ı protesto etmek maksadıyla para verip satın aldığı iPhone’nunu kıran vatandaş!
Bak:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM koridorlarında karşılaştığı Trump’la el sıkıştı.
Ve bu olay iktidar yanlıları tarafından sevinçle karşılanıyor.
*
Yani olan biten kısaca şöyle bir şey!
Herkes kendini kurtardı, olan senin güzelim telefonuna oldu!
SOĞAN DOMATES
BİR memlekette...
Menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılacağı tartışması...
Domatesin fiyatının alıp başını gitmesinden daha çok yankı uyandırıyorsa...
O memlekette ekonomi biraz zor düzelir.
DEVLETİN YAŞI KAÇ?
DEVLETİN her daim genç ve zinde olduğunu vurgulamak isteyenler, son günlerde şöyle bir şey söylüyorlar:
“Devlet her zaman 18 yaşındadır”.
*
Bu cümle ancak içeriye karşı söylenebilecek bir cümle.
*
Dışarıya karşı söylenirse...
Dünyadaki bütün devletler, “Biz de her daim 18 yaşındayız kurban, niye böbürleniyorsun ki?” diye cevap verirler.
CIA İÇİN TÜRKÇE BİLEN ELEMAN ARANIYOR
ÖYLE çok kolay “Vatan haini” demem...
Diyenden de hazzetmem.
*
Fakat “CIA için Türkçe bilen ajan aranıyor” ilanını gördüğünde...
Aklına öncelikle “Acaba maaşı kaç dolar? Sosyal hakları neler” falan gelen bir tipin...
En azından vatanseverliğinden azıcık kuşku duyarım
SAYIN SELÇUK ÖZDAĞ
ÇOK nazik, çok kibar, çok anlayışlı, çok milliyetçi ve çok Atatürkçü bir AK Partilisiniz.
En azından ben sizi böyle tanıdım.
*
Bir söyleşinizde...
“Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire kalkar” şeklinde mide bulandırıcı bir benzetme yapmışsınız.
*
Sayın Selçuk Özdağ!
Bundan sonra lütfen hiçbir siyasi analizinizde “tecavüz, bakire” gibi çağrışımları hiç de hoş olmayan sözcükler kullanmayınız.
Çünkü size yakışmıyor.
En azından ben yakıştıramadım.
ERDOĞAN’IN BM KONUŞMASI
ÇOK önemli bir cümle kurdu Erdoğan BM konuşmasında...
Dedi ki:
“Dünyanın kurtuluşunu sağlayacak olan adalettir”.
*
Sadece dünyanın mı Sayın Erdoğan?
Türkiye’nin de kurtuluşunu sağlayacak olan adalettir.
NİLGÜN BODUR’A MARUZ KALDIM
- Sade suya tirit espriler...
- Hunharca lügat paralamalar...
- Takvim yaprağı arkasına bile hafif gelecek türde felsefi denemeler...
- Çok acıklı güldürme çabaları...
- Gerekçesiz özgüven...
*
Yetişin komşular!
Dün 15 dakikalığına Instagram fenomeni Nilgün Bodur’a maruz kaldım, hâlâ kendime gelmeye çalışıyorum.
Yetişin n’olur yetişin!
BU YARIŞMANIN ADI HEMEN DEĞİŞMELİDİR
- BİRİNCİ KARE: Güzellik yarışmasında birinci olan kızımızın estetik operasyon öncesi görüntüsünü yansıtıyor.
- İKİNCİ KARE: Güzellik yarışmasında birinci olan kızımızın estetik operasyon sonrası görüntüsünü yansıtıyor.
Teklifim şu:
Bu yarışmanın adı “Güzellik Yarışması” olmasın...
“En Başarılı Estetik Cerrah Yarışması” olsun.
MUTLUYUM ÇÜNKÜ
- Şıpır şıpır terlemelerin son bulduğu...
- Klimatize ortam arayışının ortadan kalktığı...
- “Bodrum’a gelmiyor musun?” sorusunun anlamsızlaştığı...
Mükemmel günler başladı.