Allah kuru Rahmi Turan iftirasından korusun

Benim henüz dünyaya gelmediğim 1957 senesinde gazeteciliğe başlamış. Bâbıâli’de her türlü makama gelmiş. Asparagas haberlere imza atmış. Tiraj başarıları kazanmış. Görmüş geçirmiş biri yani...
*
İnsan biraz durulur, biraz ağırbaşlılık kazanır, biraz bilgeleşir değil mi?
Ne gezer!
*
Tam tersine...
Yaşına başına hiç yakışmayacak şeyler yapıyor.
Mesela benim hakkımda “Başkasının sevgilisine göz koyduğu için fena halde dayak yedi” şeklinde bir iftirayı tasarlayabiliyor.
Sonra da tasarladığı bu iftirayı, “İleri gitme, sana işte böyle kara çalarım” diye gözümü korkutmak için bana mail olarak iletebiliyor.
*
Bu yaşta, bu deneyimde bir adamın...
Çamur atmaya meyyal böyle bir muhayyileye sahip olması karşısında çok ama çok şaşırdım.
*
Allah hepimizi kuru bir Rahmi Turan iftirasına maruz kalmaktan korusun.
GEREKMEZ Mİ KEMAL BEY?
‘İSTANBUL Platformu’ diye bir platform varmış.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu platformun konuğu olmuş.
*
FETÖ’den yargılanıp ceza alan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da bu platformun üyesi olarak toplantıya katılanlar arasında yer almış.
*
Ben sade, kendi halinde bir gazeteciyim.
Temsil ettiğim bir kitle yok.
Kendimi serbest hissetmemin önünde pek bir engel de yok.
Fakat buna rağmen ben bile gittiğim toplantılara, o toplantıların katılımcı listesine şöyle bir bakarım. Dikkatli olmaya çalışırım.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tür konulara benden bin kat daha özen göstermesi gerekmez mi? Katılacağı toplantının katılımcı listesine şöyle bir bakması gerekmez mi? “Benim FETÖ’den ceza almış böyle bir isimle aynı toplantıda buluşmam uygun olmaz” demesi gerekmez mi?
*
Bana gerekirmiş gibi geliyor.
PELİN GÜNDEŞ’İN ÖZETİ: ÜMMETÇİ İKEN DE PERVASIZ ÜMMETÇİLİK KARŞITI İKEN DE
SURİYELİ mültecilerle ilgili AK Parti’nin benimsediği çizginin dışında laflar etti eski AK Parti milletvekillerinden Pelin Gündeş.
“Suriyeliler gönderilsin” falan dedi en ateşli şekilde.
Bunun üzerine de partiden ihraç edildi.
*
Şöyle bir baktım.
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğu seçim öncesi meydanlarda şunları söylüyormuş Pelin Gündeş:
*
- Bu seçimin kazananı Türk milleti ve İslam âlemi olacaktır. Bu yarışın kazananı Bağdat, Kudüs, Saraybosna, Kırım olacaktır.
- Recep Tayyip Erdoğan bütün İslam âleminin umududur. Bu seçimin sonuçları İslam ümmetini etkileyecektir.
- Bütün Müslümanların bu şuurla oy vermeleri gerekir. Eğer Peygamber Efendimiz gelip bu sahneyi görseydi hepinizle gurur duyardı.
*
Gördünüz mü?
Ne kadar da ümmetçi bir hanımmış Pelin Hanım.
Peygamberimizi seçim çalışmalarına alet edecek kadar da pervasızmış.
*
Ümmetçilik yaparken pervasız olan Pelin Hanım, ümmetçilik karşıtlığı yaparken de bayağı bir pervasız.
Demek ki pervasızlık mizacında var!
ALLAH’IN YOZGATLISI OLARAK DİYORUM Kİ
AK Parti’nin Çankırı milletvekillerinden biri, kendisinden hoşnut olmadığı yerel bir bürokrata “Haritadan kendine yer beğen Allah’ın Yozgatlısı” demiş.
Haber gündeme geldiği andan itibaren “Allah’ın Yozgatlısı” lafı, bir anda gündemin birinci sırasına oturdu.
Ve Yozgatlı olmam hasebiyle de bütün gözler benim üzerime çevrildi.
*
Sağdan soldan telefonuma mesajlar yağdı.
- Abi sana cevap hakkı doğdu...
- Buna bir şey dersin herhalde...
- Nedir bu Yozgat’ın çektikleri...
Türü bir dolu gazlamaya maruz kaldım.
*
Allah’ın Yozgatlısı olarak üç şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Biz Yozgatlılar haritadan yer beğene beğene dağılmışız dünyanın dört bir tarafına... Alışkınızdır yani.
*
- İKİ: Bir New Yorklu nasıl son tahlilde Allah’ın New Yorklusu ise... Biz Yozgatlılar da ilk tahlilde Allah’ın Yozgatlılarıyız.
*
- ÜÇ: Sanki herkes İsveç, Norveç, Danimarka’da falan yetişmiş gibi güzel ve yalnız Yozgat’ımıza laf ediyor ya... Bundan fena halde sıkıldık vallaha!
BEYEFENDİYE SORALIM
ANKARA’da işler yürütülürken...
En sık işitilen cümleler şunlar:
- Bu konuyu bir beyefendiye soralım.
- Bakalım bu konuda beyefendi ne diyor?
- Beyefendiye sormamız lazım.
- Beyefendi dedi ki...
- Beyefendinin bu konuda talimatı var.
*
‘Beyefendi’den kasıt...
Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan...
*
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan öğrendiğimize göre...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu “beyefendi” konusunda sık sık şöyle diyormuş:
*
“‘Bir beyefendiye soralım’ diyorlar. Kim bu beyefendi? Ben de merak ediyorum”.
YAMAN BAŞKAN FATMA BAŞKAN
İSTANBUL’u kasıp kavuran, her zaman muazzam ilgi odağı olan, gidip gören herkesi derinden etkileyen TEKNOFEST var ya...
İşte bu büyük organizasyon, 2020’de Gaziantep’te yapılacak.
*
Teknoloji alanında ülkemiz gençlerine...
“Biz de yapabiliriz” bilinci aşılayan bu festivalin Anadolu’ya açılması fikri için Bayraktar ailesine tebrik.
*
TEKNOFEST gibi önemli ve prestijli bir festivalin kendi ilinde gerçekleşmesini sağlayan, bu konuda çaba harcayan ve tuttuğunu koparmayı başaran Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de tebrik...
*
Hep söyledim, hep söylerim: Yaman başkan şu Fatma Başkan.
Allah kuru Rahmi Turan iftirasından korusun
YAŞINI başını almış biri Rahmi Turan.
Benim henüz dünyaya gelmediğim 1957 senesinde gazeteciliğe başlamış. Bâbıâli’de her türlü makama gelmiş. Asparagas haberlere imza atmış. Tiraj başarıları kazanmış. Görmüş geçirmiş biri yani...
*
İnsan biraz durulur, biraz ağırbaşlılık kazanır, biraz bilgeleşir değil mi?
Ne gezer!
*
Tam tersine...
Yaşına başına hiç yakışmayacak şeyler yapıyor.
Mesela benim hakkımda “Başkasının sevgilisine göz koyduğu için fena halde dayak yedi” şeklinde bir iftirayı tasarlayabiliyor.
Sonra da tasarladığı bu iftirayı, “İleri gitme, sana işte böyle kara çalarım” diye gözümü korkutmak için bana mail olarak iletebiliyor.
*
Bu yaşta, bu deneyimde bir adamın...
Çamur atmaya meyyal böyle bir muhayyileye sahip olması karşısında çok ama çok şaşırdım.
*
Allah hepimizi kuru bir Rahmi Turan iftirasına maruz kalmaktan korusun.
GEREKMEZ Mİ KEMAL BEY?
‘İSTANBUL Platformu’ diye bir platform varmış.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu platformun konuğu olmuş.
*
FETÖ’den yargılanıp ceza alan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da bu platformun üyesi olarak toplantıya katılanlar arasında yer almış.
*
Ben sade, kendi halinde bir gazeteciyim.
Temsil ettiğim bir kitle yok.
Kendimi serbest hissetmemin önünde pek bir engel de yok.
Fakat buna rağmen ben bile gittiğim toplantılara, o toplantıların katılımcı listesine şöyle bir bakarım. Dikkatli olmaya çalışırım.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tür konulara benden bin kat daha özen göstermesi gerekmez mi? Katılacağı toplantının katılımcı listesine şöyle bir bakması gerekmez mi? “Benim FETÖ’den ceza almış böyle bir isimle aynı toplantıda buluşmam uygun olmaz” demesi gerekmez mi?
*
Bana gerekirmiş gibi geliyor.
PELİN GÜNDEŞ’İN ÖZETİ: ÜMMETÇİ İKEN DE PERVASIZ ÜMMETÇİLİK KARŞITI İKEN DE
SURİYELİ mültecilerle ilgili AK Parti’nin benimsediği çizginin dışında laflar etti eski AK Parti milletvekillerinden Pelin Gündeş.
“Suriyeliler gönderilsin” falan dedi en ateşli şekilde.
Bunun üzerine de partiden ihraç edildi.
*
Şöyle bir baktım.
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğu seçim öncesi meydanlarda şunları söylüyormuş Pelin Gündeş:
*
- Bu seçimin kazananı Türk milleti ve İslam âlemi olacaktır. Bu yarışın kazananı Bağdat, Kudüs, Saraybosna, Kırım olacaktır.
- Recep Tayyip Erdoğan bütün İslam âleminin umududur. Bu seçimin sonuçları İslam ümmetini etkileyecektir.
- Bütün Müslümanların bu şuurla oy vermeleri gerekir. Eğer Peygamber Efendimiz gelip bu sahneyi görseydi hepinizle gurur duyardı.
*
Gördünüz mü?
Ne kadar da ümmetçi bir hanımmış Pelin Hanım.
Peygamberimizi seçim çalışmalarına alet edecek kadar da pervasızmış.
*
Ümmetçilik yaparken pervasız olan Pelin Hanım, ümmetçilik karşıtlığı yaparken de bayağı bir pervasız.
Demek ki pervasızlık mizacında var!
ALLAH’IN YOZGATLISI OLARAK DİYORUM Kİ
AK Parti’nin Çankırı milletvekillerinden biri, kendisinden hoşnut olmadığı yerel bir bürokrata “Haritadan kendine yer beğen Allah’ın Yozgatlısı” demiş.
Haber gündeme geldiği andan itibaren “Allah’ın Yozgatlısı” lafı, bir anda gündemin birinci sırasına oturdu.
Ve Yozgatlı olmam hasebiyle de bütün gözler benim üzerime çevrildi.
*
Sağdan soldan telefonuma mesajlar yağdı.
- Abi sana cevap hakkı doğdu...
- Buna bir şey dersin herhalde...
- Nedir bu Yozgat’ın çektikleri...
Türü bir dolu gazlamaya maruz kaldım.
*
Allah’ın Yozgatlısı olarak üç şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Biz Yozgatlılar haritadan yer beğene beğene dağılmışız dünyanın dört bir tarafına... Alışkınızdır yani.
*
- İKİ: Bir New Yorklu nasıl son tahlilde Allah’ın New Yorklusu ise... Biz Yozgatlılar da ilk tahlilde Allah’ın Yozgatlılarıyız.
*
- ÜÇ: Sanki herkes İsveç, Norveç, Danimarka’da falan yetişmiş gibi güzel ve yalnız Yozgat’ımıza laf ediyor ya... Bundan fena halde sıkıldık vallaha!
BEYEFENDİYE SORALIM
ANKARA’da işler yürütülürken...
En sık işitilen cümleler şunlar:
- Bu konuyu bir beyefendiye soralım.
- Bakalım bu konuda beyefendi ne diyor?
- Beyefendiye sormamız lazım.
- Beyefendi dedi ki...
- Beyefendinin bu konuda talimatı var.
*
‘Beyefendi’den kasıt...
Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan...
*
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan öğrendiğimize göre...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu “beyefendi” konusunda sık sık şöyle diyormuş:
*
“‘Bir beyefendiye soralım’ diyorlar. Kim bu beyefendi? Ben de merak ediyorum”.
YAMAN BAŞKAN FATMA BAŞKAN
İSTANBUL’u kasıp kavuran, her zaman muazzam ilgi odağı olan, gidip gören herkesi derinden etkileyen TEKNOFEST var ya...
İşte bu büyük organizasyon, 2020’de Gaziantep’te yapılacak.
*
Teknoloji alanında ülkemiz gençlerine...
“Biz de yapabiliriz” bilinci aşılayan bu festivalin Anadolu’ya açılması fikri için Bayraktar ailesine tebrik.
*
TEKNOFEST gibi önemli ve prestijli bir festivalin kendi ilinde gerçekleşmesini sağlayan, bu konuda çaba harcayan ve tuttuğunu koparmayı başaran Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de tebrik...
*
Hep söyledim, hep söylerim: Yaman başkan şu Fatma Başkan.