Al sana müfredat

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- AİLE DERSİ: Karı-koca arasında ast üst ilişkisi olmaz. Dayanışma olur. Şefkat olur. İstişare olur.

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- İTİKAT DERSİ: İtaat etme! Sorgula!

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- VATANDAŞLIK DERSİ: Haksızlık karşısında susup dilsiz şeytan olma.

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- ÇEVRE DERSİ: Kuşlar, ağaçlar, nehirler... Allah’ın emanetidir. Emanete hıyanet etme.

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- DİN VE AHLAK DERSİ: Ahlakı olmayanın dini olmaz. Önce ahlak...

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- İNSANLIK DERSİ: Öyle hikmetli konuş ki... İnsanlık parmak ısırsın.

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- SAĞLIK DERSİ: Hakkaniyetli ol ki genç kalasın.

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- TARİH DERSİ: Bütün padişahlar Yavuz, Fatih değildi, deli padişahlar da vardı.

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- ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ: Suriye’ye bak, Irak’a bak ve Atatürk’ün kadrini kıymetini anlaman kaçınılmaz olur.

İFTİRANI KAFANA ÇARPIYORUM AMERİKALI MÜCAHİT!

“BİR elin yağda, bir elin balda yaşıyorsun... Bodrum’un en lüks villalarında keyif çatıyorsun... Ama İhlas Finans mağdurlarının üç kuruş parasını ödemiyorsun” dedik diye...

Hangi iftirayı atacağını, hangi yalanı uyduracağını şaşırdın be Amerikalı Mücahit!

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Yeni iftiran, yeni yalanın şu:

“Doğan Grubu’nu FETÖ kurtardı.”

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İyi ama Amerikalı Mücahit, bugünlerde senin kucağında tetikçilik yapan C. Küçük adlı şahıs bile bunun “kuyruklu yalan” olduğunu yazmıştı.

Dediği şuydu:

“Aydın Doğan’a Fetullahçı müfettişler cezayı kesti. Dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan bu cezayı adil bulmadı. Tayyip Erdoğan ‘Haksızlık yapmayın’ dedi.” (2 Eylül 2015... Star gazetesi)

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Bak, senin beslediğin raconcu tetikçi bile...

“Doğan’a cezayı verenler FETÖ’cü” diyor Amerikalı Mücahit!

Allah’tan korkmuyorsun, onu anladık da, kuldan da mı utanmıyorsun?

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Amerikalı Mücahit!

Bak, şimdi de sana Doğan Grubu’na kesilen vergi cezasının altında imzası bulunan 11 maliyecinin durumunu tek tek anlatıyorum:

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- METİN ÖLÇEK: FETÖ’den atıldı.

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- UMUT MENGÜVERDİ: FETÖ’den atıldı.

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- AHMET TURAN BAHŞİ: FETÖ’den atıldı.

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- HARUN NACİ ÖZBEK: FETÖ’den işten atıldı.

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- FATİH KIZILTEPE: FETÖ’den atıldı. Hakkında gözaltı kararı verildi.

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- ÜMİF AYFER: FETÖ’den atıldı.

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- FATİH RÜŞTÜ ÖZBEK: FETÖ’den atıldı.

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- MUSTAFA GÜNEŞ: FETÖ’den atıldı. Şimdi firari...

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- AHMET ÖZBEK: FETÖ’den atıldı.

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- HASAN KURNAZ: FETÖ’den atıldı. Hakkında gözaltı kararı verildi.

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- BEYTULLAH YURTTUTAN: 15 Temmuz’dan hemen önce kendi isteğiyle görevden ayrıldı.

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Demek ki neymiş Amerikalı müfteri Mücahit!

Doğan’ı vergi cezasıyla susturmaya çalışan FETÖ terör örgütüymüş.

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Yahu Amerikalı Mücahit...

İftira atmak için uğraştığın kadar, gariban insanların gasp ettiğin paralarını ödemek için uğraşsan...

İnan daha az enerji harcarsın.

BAŞLIYORUZ

- “AMMA tatil yaptın ha” diyenler.

- “Yeter birader, hadi işbaşına” diyenler.

- “Bu kadar uzun ara mı verilir” diyenler.

Kısacası...

İki aylık tatili bize çok görenler!

Gözünüz aydın, aha da başlıyoruz.

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Bu akşamdan itibaren daha yeni, daha renkli, daha atak, daha enerjik bir Kanal D Haber’le karşınızdayız.

Bekleriz.

HEPİMİZİN İÇİNDE

- HEPİMİZİN içinde... Yarı beline kadar camdan sarkıp “n’olmuş, n’olmuş” diye çırpınan bir “Bizimkiler”in Cemil’i vardır.

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- Hepimizin içinde... Sabah okula gitmemek için yorganı kafasının üzerine çekip hasta ayağına yatan üşengeç bir orta mektep talebesi vardır.

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- Hepimizin içinde... “Suskunluğum asaletimdendir” falan diye laf sokuşturmaya süper meraklı bir Kezban vardır.

AİLE İÇİNDE ÇOCUĞA CİNSEL SALDIRIYA NE CEZA VERİLİYOR?

ÜNLÜ ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer anlatıyor:

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- “Ensest” sözcüğü ceza hukukuna özgü bir terim değil. Türk Ceza Kanunu’nda “ensest” ifadesi geçmez. Avrupa ülkelerindeki ceza kanunlarında da “ensest” ifadesi geçmez.

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- Türkiye’de anne, baba, kardeş veya üçüncü dereceye kadar yakın akrabalar tarafından çocuğa yönelen cinsel davranışlar, en ağır biçimde cezalandırılmaktadır.

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- Bu suçun adı, hemen hemen her Avrupa ülkesinde olduğu gibi bizde de “çocukların cinsel istismarı”dır. Çocukların cinsel istismarı ağır bir suçtur. Ama bu suç, yakın akrabalar tarafından işlenirse... Ceza daha da artırılır.

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- Aile içinde çocuklara yönelik cinsel saldırılarla ilgili olarak bugün Türkiye’de pek çok kişi yargılanmakta, pek çok kişi de cezasını çekmektedir. Bu suçlarla ilgili davalar, kamu adına yürütülmekte ve çocuklar devlet tarafından korumaya alınmaktadır.

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- Avrupa’da hiçbir ülkede çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar, “ensest” diye adlandırılmaz. Avrupa’da da bu suçun adı “çocuğun cinsel istismarı”dır.

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- Yetişkin akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiler, Türkiye’de de, çoğu Avrupa ülkesinde de suç değildir. Örneğin 40 yaşında bir halanın 30 yaşındaki yeğeniyle cinsel ilişkiye girmesi ahlaka aykırı ama kanun koyucu her ahlakdışı davranışı cezalandırmaz.

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- Yetişkin akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiyi suç kabul eden ülkeler de var. Örneğin Alman Ceza Kanunu’nda 173. madde var. Ama suçun adı yine “ensest” değil. Suçun adı “akrabalar arası cinsel ilişki”. Cezası da üç yıla kadar hapis veya para cezası.

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- Bilinmesi gereken şey şu: Türkiye’de yakın akrabalar tarafından çocuklara yönelik her tür cinsel davranış suçtur ve çok ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Hatta Türkiye’deki cezalar, Avrupa ülkelerindeki en ağır cezalardır ve bu cezalar uygulanmaktadır.