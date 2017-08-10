Akşener cephesinden kesin ve net bilgiler

CİHAN Paçacı... Eski ekonomi bürokratlarından... DYP’de önemli görevler üstlendi... MHP’ye geçti... Şimdi ise Meral Akşener’in yanında mücadele veriyor...

Cihan Paçacı’ya Meral Akşener’in kuracağı yeni partiyle ilgili merak edilen soruları sordum.

İşte söyledikleri:

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- NE ZAMAN KURULACAK: Yeni parti, ekim sonuna kadar kurulacak. Kasıma sarkmayacak.

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- KİMLER YER ALACAK: Yeni partiyi 75 kişilik bir kurucular kurulu oluşturacak... Gençler, kadınlar ve yeni isimler ağırlıkta olacak.

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- MHP’NİN ALTERNATİFİ DEĞİL: Yeni partide MHP’liler tabii ki olacak ama parti MHP’ye alternatif bir parti olmayacak, kendisini böyle konumlandırmayacak.

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- MERKEZDE OLACAK: Yeni parti merkezde olacak. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlılığı güçlü olacak. Dindarların özgürlükleri konusunda hassas olacak.

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- TEMEL HEDEF: Yapılacak ilk seçimde bugünkü siyasi tabloyu değiştirmek... Yeni partinin temel hedefi budur.

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- ÖZDAĞ, AYDIN: Ümit Özdağ hareketin içinde ve Meral Hanım’ın yanında... Koray Aydın’ın da en kısa zamanda katılacağını umut ediyoruz.

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- NASIL BİR PARTİ: Her görüşten insanın kendine ait değerleri bulacağı parti... Her kesime açık bir parti...

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- ADI NE OLACAK: Yeni bir isim olacak... Eski partilerin isimlerini yeniden diriltmek gibi bir yaklaşım yok.

CHP’NİN AYHAN OĞAN’I





AK Parti’nin Ayhan Oğan’ı var da CHP’nin yok mu?

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İşte bakın: CHP’li Mustafa Akaydın da çıkmış...

- “15 Temmuz’da ölenlerin katili devlettir” demiş.

- “F-16’lar niye isabet ettiremedi” demiş.

- “Bu darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var” demiş.

15 Temmuz direnişini küçümseyen, sulandıran, gerçek sorumluları unutturmaya çalışan bir tutum.

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Bir tarafın Ayhan Oğan’ına bir sürü laf saydırırken... Öbür tarafın Ayhan Oğan’ına sessiz kalmak bize yakışmaz.

Mustafa Akaydın halt etmiş diyorum, başka da bir şey demiyorum.

KILIÇDAROĞLU, O ALMAN DERGİSİNE DESEYDİ Kİ

ALMAN dergisi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na soruyor.

Diyor ki:

“Almanlar tutuklanmaktan korktukları için Türkiye’ye gelmekten korkuyor. Haklılar mı?”

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Kemal Kılıçdaroğlu bu soruya şu yanıtı veriyor:

“Ne yazık ki böyle bir ortam var.”

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Gerçi daha sonra CHP’den “Gerçeği yansıtmıyor, tekzip ettik” açıklaması gelse de...

Kılıçdaroğlu’nun söylediklerinin...

“Alman turistlere Türkiye’ye gelmeyin dedi” şeklinde anlaşılmaya hayli müsait olduğu görülüyor.

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Oysa Kemal Kılıçdaroğlu, o Alman dergisinin sorusunu yanıtlarken şunları söyleyebilirdi:

- Evet, bizim ülkemizde adalet ve demokrasi sorunları var.

- Biz bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla siyasi mücadele veriyoruz.

- Ancak bu sorunların, ülkemize gelen turistlere yansıyan bir tarafı yok.

- Almanlar, ülkemize gönül rahatlığıyla gelebilir.

- Turizm açısından bizim ülkemiz tercih edilecek güzelliklere sahiptir.

- Alman vatandaşlarını ülkemize bekliyoruz.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir Alman dergisine bunları söylemeyi becerebildiği gün...

CHP’nin AK Parti açısından çok büyük bir tehlike haline geldiği gün olacaktır.

AL SANA BUZ GİBİ FETÖ PROPAGANDASI





POLİSLER pazarda sebze satan bir kadını pazar yerinde FETÖ’cülükten gözaltına aldı. Bu “muazzam” operasyon, başından sonuna kadar kameralara çekilip servis de edildi.

O görüntüler de sosyal medyada döndü babam döndü.

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Sonra anlaşıldı ki:

Kadıncağız, gelininin ByLock indirdiği telefonun kurbanı olmuş.

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Peki geriye ne kaldı? Ne kalacak?

FETÖ’nün bütün sinema imamlarının 40 yıl uğraşsa elde edemeyeceği türden bir mağduriyet propagandası görüntüsü kaldı.

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Yayında ve yapımda emeği geçenlerin tümüne Allah basiret, akıl ve izan versin.

İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK





HAKKÂRİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu bir köy Şapatan köyü...

Güvenlik kuvvetleri, gece saatlerinde işte bu köye baskın yapmış, kapıları kırıp halkı yere yatırmış ve tekme, tokat, silah dipçiğiyle vurmuş.

Dövülenler arasında yaşlı kadınlar ve çocuklar da varmış.

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Allah’ın belası 90’lara dönüş yok! Buna sebep olan güvenlik güçleri derhal cezalandırılmalı! Yetkililer hemen açıklama yapmalı.

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İnsanlık onuru işkenceyi her zaman yenmiştir ve yenecektir.

ŞU TÜRDEN ŞEYLER OLSUN İSTİYORUM

- ALEYNA Tilki ömrünün sonuna kadar hep İngiliz aksanıyla Gesi Bağları’nı, Uzun İnce Bir Yoldayım’ı söylesin.

- Atatürk Havalimanı’nın yeri fuar alanı olmasın, New York’taki Central Park gibi bir park olsun.

- Mine Kırıkkanat, bundan sonra sürekli kısa bacaklı, uzunlu kollu, kıllarla kaplı rüyalar görsün.

- Şarkıcı Funda’nın 1976 yılında seslendirdiği o muazzam şarkı “Affetmem”, yeniden bir biçimde popüler olsun.

- Aslan burcu erkekleri, kendi aralarındaki sorunlara bir son verip derhal örgütlenmeye gitsin.

ORGANİK HOŞAF YALANI

BİLİMSEL buluş yarışması dediler... Değilmiş.

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Organik hoşaf birinci oldu dediler... Olmamış.

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Kabul ediyorum, “organik hoşaf” matrak geçmek için hayli iştah kabartıcı ama yine de yalanlara karnımız tok olmalı.

BİR ŞARKININ ÖLÜMÜ





İLHAN Şeşen’in “Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam / Görürsen bir gün şaşırma” şeklindeki güzelim şarkısını dinlerken...

Aklıma hep İlhan Şeşen’in Bodrum’da sokakta yaptığı bu eylemin fotoğrafı gelecek.

*

Ne yaptın!

Resmen öldürdün güzelim şarkıyı İlhan Amca!