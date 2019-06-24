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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

AK Parti’nin seçim yenilgisinin 7 nedeni

24 Haziran 2019

- NEDEN BİR: “Seçimin yenilenmesinin haklı ve makul gerekçeleri var” konusunda halkı ikna edemediler.

*

- NEDEN İKİ: Çok az bir farkla kazanmış olan Ekrem İmamoğlu’na koskocaman bir “mağdur” sıfatı armağan ederek büyük farkla kazanmasına katkı sundular.

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-NEDEN ÜÇ: 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmenlerinin, “İstanbul’u kaybedemeyiz” diyerek kendilerine oy yağdıracağını zannettiler.

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- NEDEN DÖRT: Saadet Partisi’yle gereksiz bir “cami polemiği” yaparak Saadet seçmenini kendilerinden uzaklaştırdılar.

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- NEDEN BEŞ: Son anda Abdullah Öcalan kartına oynayarak... HDP ve Kandil konusundaki sert tutumlarıyla çelişkiye düştüler.

*

- NEDEN ALTI: Durup dururken... “İmamoğlu kazansa bile görevden alınır” tezini ileri sürerek... En büyük hatayı yaptılar.

*

- NEDEN YEDİ: “Kazanamasak da bir daha denemiş oluruz” diyerek... Kaybetmenin kendilerine nelere mal olacağını hesaplayamadılar.

 

İMAMOĞLU’NUN ZAFER KONUŞMASINA DAİR

AK Parti’nin seçim yenilgisinin 7 nedeni

- Birleştiriciydi...

- Vakurdu...

- Kucaklayıcıydı...

- Sorumluluk bilinci içindeydi...

- Zafer sarhoşluğundan kilometrelerce uzaktaydı...

*

Kısacası... 31 Mart’tan önceki Ekrem İmamoğlu konuşmalarına benziyordu.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAYBETMEYE HAZIRDI

AK Parti’nin seçim yenilgisinin 7 nedeni

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’la yaptığımız televizyon programının en sonunda şu soruyu sormuştum:

*

“Seçim bu... Kazanmak da var kaybetmek de... Kaybederseniz seçimi yenilediğinize pişman olur musunuz?”

*

Cumhurbaşkanı’nın cevabı şu olmuştu:

*

“Biz zaten İstanbul’daki ilçelerin 25’inde iktidarız. Belediye meclisinin büyük çoğunluğu bizde... Belediye başkanlığı semboliktir... Bizim açımızdan büyük sorun olmaz.”

*

Aradaki farkın bu kadar büyük olacağını tahmin ediyor muydu bilmiyorum ama kaybetmeye de hazır görünüyordu Cumhurbaşkanı...

Çünkü “Ne alakası var? Biz kazanacağız. Başka bir seçenek gündem dışı” dememişti.

 

AK PARTİ’DE ŞUNLAR OLABİLİR

- Seçimin yenilenmesi fikrini ortaya atıp ısrar edenlerin başlarına çok şey gelebilir.

*

- İstanbul’daki teşkilat yapısı, çok radikal bir değişikliğe uğrayabilir.

*

- Kabinede revizyonunu bile aşan değişiklikler olabilir.

*

- Türkiye’deki medya düzenine neşter atılabilir.

*

- İktidar dilinde köklü değişikliklere gidilebilir.

*

- Hatta ve hatta... Yüzde 50 artı 1’i dayatan yeni sistem gözden geçirilebilir.

 

EN BÜYÜK KAYBEDEN

- HDP tabanına egemen olmadığı ortaya çıkan...

- Kandil’e bile söz geçiremediği belli olan...

- Karizması fena halde çizilen...

- Bundan sonraki süreçte muhatap alınması tehlikeye giren...

Abdullah Öcalan, bu seçimin en büyük kaybedenidir.

 

SATIŞÇILARA DİKKAT!

BİR zafer söz konusu olduğunda...

En birinci AK Partili pozlarına bürünen...

Ancak...

Bir hezimet söz konusu olduğunda...

Anında satışa geçen...

Tüm karaktersizleri, tüm kişiliksizleri tanımak için...

Bundan daha elverişli bir ortam, bir daha zor bulunur.

 

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