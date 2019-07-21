AK Parti il başkanı, bu valiye tepki göstermeli

Yozgat Valisi’nin yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim.
Vali’nin yaptığı konuşma, aşağı yukarı şöyle bir şey:
*
Tamamen polemikçi bir üslupla Erdoğan’ı övüyor.
15 Temmuz bağlamından çıkarak geçmiş siyasi tartışmalara dalıyor.
Erdoğan’a itiraz edenlere cevaplar geliştirmeye çalışıyor.
Devlet adamlığını falan bir tarafa bırakıp siyasetçi ağzıyla konuşuyor.
*
Ben AK Parti Yozgat İl Başkanı’nın yerinde olsam...
Bu konuşması nedeniyle Yozgat Valisi’ne çok sert tepki gösterirdim.
*
Şöyle derdim Vali’ye:
*
Vali Bey! Vali Bey!
Sen tuttun benim yapmam gereken konuşmayı yaptın.
Bana söz bırakmadın.
Eğer vali isen... Vali gibi konuş. Siyasete girme.
Yok, eğer gözün siyasette ve benim koltuğumda ise...
Çıkar vali kostümünü, kaydol AK Parti’ye ve çık kongrede karşıma!
*
Ayrıca şunları da eklerdim sözlerime:
*
Halk Partisi zamanında CHP’nin il başkanları aynı zamanda vali oluyorlardı.
AK Parti zamanında valilerin, AK Parti il başkanı gibi davranmasına izin veremeyiz.
Sen valiliğini yap, bırak ben de il başkanlığımı yapayım Vali Bey!
RAP’Çİ ÇİRKİNLEŞMESİ
Önce Norm Ender adlı rap’çi çirkinleşmiş.
Sonra Ezhel, daha da çirkinleşerek cevap vermiş.
Daha sonra Fero da dalmış savaşa... Çirkinleşerek tabii.
*
Ben alışmışım bizim kültürümüzdeki asla çirkinleşmeyen ve sonu hep tatlı biten “âşık atışmaları”na... Bu tür Amerikan tarzı “diss atmaları” hep yadırgıyorum.
Ama nedense çekirdek çitleyerek izlemekten de kendimi alamıyorum.
MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ PUTİN’DEN BEKLERSEN
RUSYA’nın finanse ettiği medya kuruluşlarında “özgür medyacılık” oynayan arkadaşlar, birden Putin’in medya anlayışıyla karşılaşıverdiler!
Programlarına son verildi, işlerinden atıldılar falan...
*
Bu hikâyede benim şaşırdığım tek nokta, arkadaşlarımızın başlarına gelene şaşırmaları...
Putin’den özgür bir medya anlayışı falan mı bekliyorlardı, nedir?
BURSA’NIN BAŞKANINA ERBAKAN VERSİN CEVABI
MUHALEFETE mensup Meclis üyeleri, “30 Ağustos’ta da belediye otobüsleri ücretsiz olsun” diye öneride bulununca...
“30 Ağustos halkın tümünü ilgilendirmiyor” diye bir cevap vermiş Bursa Belediye Başkanı...
*
12 Eylül’den önceydi...
Erbakan Hoca, 30 Ağustos törenlerine katılmamıştı.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de gazetelere manşet olan şu demeci vermişti:
“Erbakan açıklasın! 30 Ağustos’un karşısında mı?”
*
Erbakan’ın Kenan Evren’e cevabı şöyle olmuştu:
“Biz 30 Ağustos’un ne karşısındayız, ne yanındayız, ne arkasındayız... Tam içindeyiz!”
*
Bursa Belediye Başkanı, Erbakan’ın rahle-i tedrisinden geçmemiş sanırım.
Geçse hangi bağlamda olursa olsun... Öyle konuşmazdı.
İKİ KAREDE HAKAN ATİLLA
İLK KAREDEKİ HAKAN ATİLLA: İşten güçten başını alamamış, kendisini fena halde finansal rakamlara boğmuş, vaktinin çoğunu o uçaktan bu uçağa iş seyahatleriyle geçirmiş, bir şarkıcık dinlemeye bile zaman ayıramamış, en son ne zaman sinemaya gittiğini bile hatırlamayan sıkıcı bir bürokrat...
İKİNCİ KAREDEKİ HAKAN ATİLLA: Reza alçağının aksine ABD hapishanelerinde memleketini satmamanın özgüveniyle dolmuş, dik durmanın tadına varmış, ontolojik sorgulamasını yapmış, kendine özgü bir tarz geliştirmeye zaman ayırmış, kendini yeniden dünyaya gelmiş gibi hisseden bir kafa dengi...
BUNU TRUMP BİLE DEMİYOR
BİZDEKİ eski büyükelçiler, ezberlerini bir türlü bozmuyorlar.
Söyledikleri hep şöyle şeyler:
“Türkiye bir NATO üyesi... Ama NATO’nun tehdit değerlendirmelerine aykırı davranıyor. Böyle olmaz.”
*
Yahu eski büyükelçiler!
Bunu Trump bile söylemezken size ne oluyor?
Trump’tan bile daha fazla Amerikancı, NATO’cu falan olmayı kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz?
KAHROLASI SOSYAL MEDYA
YAŞLI bir alçak sapık, 10 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ederken görüntülenmiş...
*
Sosyal medyada hemen iki iftira alıp yürüdü:
Bir taraf yaşlı sapığın CHP’li olduğunu gazlarken, bir taraf da zerre kadar alakası yokken Medipol Hastanesi’ni işin içine bulaştırmaya çalıştı.
Eskiden “Düzce Ovası/Bozkurtlar yuvası” ya da “Havza Ovası/Devrimciler yuvası” falan diye sloganlar atılırdı.
Oradan esinlenerek ben de şöyle bir slogan atayım bari:
“Sosyal medya ovası/Müfteriler yuvası.”
AK Parti il başkanı, bu valiye tepki göstermeli
Bizim Yozgat’taki 15 Temmuz etkinliğinde...
Yozgat Valisi’nin yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim.
Vali’nin yaptığı konuşma, aşağı yukarı şöyle bir şey:
*
Tamamen polemikçi bir üslupla Erdoğan’ı övüyor.
15 Temmuz bağlamından çıkarak geçmiş siyasi tartışmalara dalıyor.
Erdoğan’a itiraz edenlere cevaplar geliştirmeye çalışıyor.
Devlet adamlığını falan bir tarafa bırakıp siyasetçi ağzıyla konuşuyor.
*
Ben AK Parti Yozgat İl Başkanı’nın yerinde olsam...
Bu konuşması nedeniyle Yozgat Valisi’ne çok sert tepki gösterirdim.
*
Şöyle derdim Vali’ye:
*
Vali Bey! Vali Bey!
Sen tuttun benim yapmam gereken konuşmayı yaptın.
Bana söz bırakmadın.
Eğer vali isen... Vali gibi konuş. Siyasete girme.
Yok, eğer gözün siyasette ve benim koltuğumda ise...
Çıkar vali kostümünü, kaydol AK Parti’ye ve çık kongrede karşıma!
*
Ayrıca şunları da eklerdim sözlerime:
*
Halk Partisi zamanında CHP’nin il başkanları aynı zamanda vali oluyorlardı.
AK Parti zamanında valilerin, AK Parti il başkanı gibi davranmasına izin veremeyiz.
Sen valiliğini yap, bırak ben de il başkanlığımı yapayım Vali Bey!
RAP’Çİ ÇİRKİNLEŞMESİ
Önce Norm Ender adlı rap’çi çirkinleşmiş.
Sonra Ezhel, daha da çirkinleşerek cevap vermiş.
Daha sonra Fero da dalmış savaşa... Çirkinleşerek tabii.
*
Ben alışmışım bizim kültürümüzdeki asla çirkinleşmeyen ve sonu hep tatlı biten “âşık atışmaları”na... Bu tür Amerikan tarzı “diss atmaları” hep yadırgıyorum.
Ama nedense çekirdek çitleyerek izlemekten de kendimi alamıyorum.
MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ PUTİN’DEN BEKLERSEN
RUSYA’nın finanse ettiği medya kuruluşlarında “özgür medyacılık” oynayan arkadaşlar, birden Putin’in medya anlayışıyla karşılaşıverdiler!
Programlarına son verildi, işlerinden atıldılar falan...
*
Bu hikâyede benim şaşırdığım tek nokta, arkadaşlarımızın başlarına gelene şaşırmaları...
Putin’den özgür bir medya anlayışı falan mı bekliyorlardı, nedir?
BURSA’NIN BAŞKANINA ERBAKAN VERSİN CEVABI
MUHALEFETE mensup Meclis üyeleri, “30 Ağustos’ta da belediye otobüsleri ücretsiz olsun” diye öneride bulununca...
“30 Ağustos halkın tümünü ilgilendirmiyor” diye bir cevap vermiş Bursa Belediye Başkanı...
*
12 Eylül’den önceydi...
Erbakan Hoca, 30 Ağustos törenlerine katılmamıştı.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de gazetelere manşet olan şu demeci vermişti:
“Erbakan açıklasın! 30 Ağustos’un karşısında mı?”
*
Erbakan’ın Kenan Evren’e cevabı şöyle olmuştu:
“Biz 30 Ağustos’un ne karşısındayız, ne yanındayız, ne arkasındayız... Tam içindeyiz!”
*
Bursa Belediye Başkanı, Erbakan’ın rahle-i tedrisinden geçmemiş sanırım.
Geçse hangi bağlamda olursa olsun... Öyle konuşmazdı.
İKİ KAREDE HAKAN ATİLLA
İLK KAREDEKİ HAKAN ATİLLA: İşten güçten başını alamamış, kendisini fena halde finansal rakamlara boğmuş, vaktinin çoğunu o uçaktan bu uçağa iş seyahatleriyle geçirmiş, bir şarkıcık dinlemeye bile zaman ayıramamış, en son ne zaman sinemaya gittiğini bile hatırlamayan sıkıcı bir bürokrat...
İKİNCİ KAREDEKİ HAKAN ATİLLA: Reza alçağının aksine ABD hapishanelerinde memleketini satmamanın özgüveniyle dolmuş, dik durmanın tadına varmış, ontolojik sorgulamasını yapmış, kendine özgü bir tarz geliştirmeye zaman ayırmış, kendini yeniden dünyaya gelmiş gibi hisseden bir kafa dengi...
BUNU TRUMP BİLE DEMİYOR
BİZDEKİ eski büyükelçiler, ezberlerini bir türlü bozmuyorlar.
Söyledikleri hep şöyle şeyler:
“Türkiye bir NATO üyesi... Ama NATO’nun tehdit değerlendirmelerine aykırı davranıyor. Böyle olmaz.”
*
Yahu eski büyükelçiler!
Bunu Trump bile söylemezken size ne oluyor?
Trump’tan bile daha fazla Amerikancı, NATO’cu falan olmayı kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz?
KAHROLASI SOSYAL MEDYA
YAŞLI bir alçak sapık, 10 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ederken görüntülenmiş...
*
Sosyal medyada hemen iki iftira alıp yürüdü:
Bir taraf yaşlı sapığın CHP’li olduğunu gazlarken, bir taraf da zerre kadar alakası yokken Medipol Hastanesi’ni işin içine bulaştırmaya çalıştı.
Eskiden “Düzce Ovası/Bozkurtlar yuvası” ya da “Havza Ovası/Devrimciler yuvası” falan diye sloganlar atılırdı.
Oradan esinlenerek ben de şöyle bir slogan atayım bari:
“Sosyal medya ovası/Müfteriler yuvası.”