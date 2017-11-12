AK Parti Atatürkçülük değil de neyi yaparsa kazanır?

ATATÜRK neden popüler? Neden revaçta? Neden bir numaralı gündem? Neden Atatürk’e sarılıyor insanlar?

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Çünkü...

Atatürk tarafından kazandırılmış hakların tehdit altında olduğunu düşünüyor insanlar.

Algıları böyle.

İşte bu nedenle Atatürk’e her zamankinden daha fazla sarılıyorlar.

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Eğer AK Parti, Atatürk’e her zamankinden daha fazla sarılan bu insanların oylarını almak istiyorsa...

Atatürkçülük yapmak yerine...

Bu insanları, Atatürk tarafından kazandırılmış hakların asla tehdit altında olmadığına ikna etmelidir.

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Nasıl ki CHP, AK Parti ile dindarlık yarışına girmek yerine...

Dini özgürlüklerin teminatı olduğuna dindarları ikna etmeye çalışmak zorundaysa...

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AK Parti de Atatürkçülük yarışına girmek yerine...

Atatürk’ün kazandırdığı hakların ve özgürlüklerin teminat altında olduğuna Atatürkçüleri ikna etmelidir.

E ARTIK ATATÜRK’Ü DE YENİDEN MÜFREDATA ALIVERSİNLER GARİ

REİS bir talimat verdi.

MTV zammı “şak” diye geri alındı.

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Reis bir talimat daha verdi.

Cam film yasağı “tak” diye kaldırıldı.

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Madem AK Parti artık Atatürkçü oldu.

O halde...

Reis bir talimat daha versin de...

Müfredattan kesilip biçilerek ve de epey azaltılarak buharlaştırılmaya çalışılan Atatürk...

Yeniden müfredata alınıversin gari.

ELON MUSK’IN TELLAĞI

ESKİDEN çok yapılırdı tellak haberleri.

“Ünlü Hollywood yıldızı, Cağaloğlu Hamamı’nda tellak Hüseyin tarafından keselendi” falan diye...

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Sonra tellaklık müessesi mi düşüşe geçti, hamam kültürü mü geriledi bilemiyorum ama aniden kayboldu bu haberler.

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Ve yıllar sonra ilk kez...

Bir tellak haberiyle güne uyandık.

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2017 model tellak haberinin başlığı şöyle atılmış:

“Elon Musk’ın tellağı konuştu: Onu köpüğün içinde kaybettim”.

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Bu haberi okuyunca şöyle mırıldandım:

Elektrikli arabalar, uzaya füze yollamalar falan devreye girse de...

Bizde ne tellaklık müessesi ölür, ne de tellak haberleri!

İYİ AMA ONU MELİH GÖKÇEK DE YAPARDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ankara’nın yeni Belediye Başkanı’na...

“İstanbul’daki gibi bir yeni AKM binası yap” demiş.

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İyi ama Erdoğan söyleseydi...

Onun en âlâsını Melih Gökçek de yapardı.

ERDOĞAN’DAN SUUDİ ARABİSTAN’IN İSLAM ANLAYIŞINA BİR ÇAKIŞ

SUUDİ Arabistan’ın İslam anlayışındaki sorunlar konusunda bu zamana kadar pek değinmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün bu konuya damardan daldı.

*

Suudi Arabistan’a dönerek şöyle dedi:

“Sen ılımlı İslam diyorsun ama bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. İslam’da buna mani bir hüküm var mı? Yok. Böyle bir anlayış olamaz”.

*

Sevdim bu çakışı.

Çok sevdim.

SENİN O YUMRUĞUNA KURBAN YASEMİN

MİLLİ güreşçimiz Yasemin Adar’a adamın biri sarkıntılık yapmış.

O da yumruğu çakmış adamın ağzına.

Adam hem hastanelik olmuş hem de şikâyetçi olmuş.

*

Yasemin Adar’ın bu konuda söylediği şu:

“Ben o yumruğu tüm kadınlar adına attım”.

*

Senin o yumruğuna kurban olurlar Yasemin.

Dik dur eğilme, bu millet seninle!

Not: Böyle yazdım ama sahteymiş hesap... “Yalanı bile çok güzel” diyerek... Silmeye kıyamadım bu yazıyı...

HELE TRT HOŞ MUSAN

ERZURUM yöresinin meşhur türküsü şöyledir:

“Hele dadaş hoş musan

Dolu musan boş musan

Ayakların yan basir

Yoksa sen sarhoş musan”.

*

TRT, bu türküdeki “sarhoşluktan” hoşlanmamış olacak ki...

Türküyü şöyle değiştirmiş:

“Hele dadaş hoş musan

Dolu musan boş musan

Ayakların yan basir

Yoksa sen oruç musan”.

*

Ben de şöyle demek istiyorum:

“Hele TRT hoş musan

Dolu musan boş musan

Beğenmediysen sözleri

Niye türküden uzak durmiysan”.