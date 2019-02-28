AK Parti Ankara adayı Özhaseki: Polemikçi değilim, istişare ederim, şeffaflıkta zirveyim

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile kahve sohbeti yaptık... Ankara’yı, projelerini, Melih Gökçek’i, Mansur Yavaş’ı konuştuk... Ben sordum, o cevapladı... İşte söyledikleri...
NEDİR ÖZHASEKİ’NİN TARZI?
ÖZHASEKİ, adaylığının ilk günlerinde “Benim kendime özgü bir tarzım var” cümlesini çok sık vurgulamıştı. Bunu hatırlattım kendisine ve sordum: “Nedir sizin tarzınız?”
Cevap vermeden önce bir hatırlatmada bulunma ihtiyacı hissetti.
Dedi ki:
“Ben kendi tarzımı anlatırken Melih Gökçek’ten farkımı anlatıyormuşum gibi algılanıyor. Bu doğru değil. Benim tek bir amacım var: Kendi tarzımı, üslubumu vatandaşa doğru dürüst anlatmak.”
Bu uyarıyı yaptıktan sonra da “Benim tarzım şunlardır” dedi ve başladı sıralamaya:
Dinlerim, istişare ederim, kararı öyle veririm.
Gönül alırım, rıza alırım.
Şeffaflıkta zirve yapmış bir insanım. Şeffaflık benim için çok önemlidir.
Polemikçi değilim, polemiğe girmem.
İsraf sevmem.
Proje üretirim.
Genel siyasetin içinde başat aktör olmak gibi bir niyetim yoktur.
BAŞINDAKİ İKİ BELA
BELA BİR: “Özhaseki anketlerde geride” diye bir cümle var, her köşe başında fısıldanan... İşte bu fısıltı, Özhaseki’nin en büyük belası. Sordum kendisine... Verdiği cevap şöyle oluyor: “Biliyorum bu cümleyi... O anketlerin çoğunda manipülasyon var. Ben hem tarafsız anketlere, hem de vatandaşa baktığımda umutlanıyorum.”
BELA İKİ: “Ankaralı değil” cümlesi... Bu da başının ikinci belası... Özhaseki, bu konuda da şunları söylüyor: “Bunu ilk Kemal Kılıçdaroğlu söyledi... Bana böyle diyen Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki iki belediye başkanından biri Tuncelili, diğeri Afyonlu.. 5.5 milyon nüfus var Ankara’da. Bunun 4 milyonu Orta Anadolu’dan gelmiş.”
ÖZHASEKİ’NİN 7 TEMEL ÖZELLİĞİ
BİR: İddiası büyük ama hırslı değil.
İKİ: Çatışmacı değil ama şahsiyetine önem veriyor.
ÜÇ: Hızla samimi oluyor ama mesafesini korumasını biliyor.
DÖRT: Rakibini eleştiriyor ama saygılı bir dil kullanıyor.
BEŞ: Kazanmak istiyor ama vicdanını asla ihmal etmiyor.
ALTI: Akla önem veriyor ama duygusal tarafı ağır basıyor.
YEDİ: Gökçek’i üzmek istemiyor ama yoğurdu farklı yiyor.
ANKARA’YI İYİ BİLEN ÜÇ KİŞİDEN BİRİYİM
ÖZHASEKİ diyor ki:
“Ankara’nın imarla ilgili ana planlamasını 6 ay kadar emek vererek yaptım. Pafta pafta çalıştım. Her tarafını ezbere biliyorum. Üç çocuğum Ankara’da okudu. Ankara’da hep bir evimiz oldu. Gençlik dönemimde beş yıl geçirdim Ankara’da. Üç dönemdir Ankara milletvekiliyim. Buna rağmen bana Ankaralı değil falan diyorlar. Neyse ki iş bilmez diyemiyorlar, tembel diyemiyorlar.”
EN ÖNEM VERDİĞİ PROJELERİ
KONU projelere gelince...
Mehmet Özhaseki’nin konuşmasının iştahı arttı.
Ve birbiri ardına sıraladı projelerini:
Metro ve yaylı sistem iki katına çıkacak.
Dünya başkentleri arasındaki rekabette Ankara başa güreşecek.
“Kültür Yolu” projesiyle kültür turizminin önemli bir durağı olacak Ankara.
Termal turizm geliştirilecek.
Çocuklar için “Çocuk Köyü”, öğrenciler için “Uyanık Kütüphane”, üniversite öğrencileri için “Çay–Çorba–Çamaşır” gibi projelerim var.
Şeffaf olacağız. İhaleler bilinecek, imar tadilat planları bilinecek.
Özhaseki, projelerini anlatmaya devam ederken...
Kalınca bir kitapçık verdi bana...
Ve sonra da “Burada hepsi ve daha fazlası var” dedi.
ERDOĞAN İÇİN EN ŞAHANE DOĞUM GÜNÜ MESAJI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan için hazırlanmış çok doğum günü mesajı gördüm ama içlerinden sadece biri açık ara öndeydi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın hem bulduğu slogan, hem de yaptığı film gerçekten çok ama çok iyiydi.
SLOGAN: “Nice Senelere Seninle”. Bence doğum gününde ortaya atılan sloganların en iyisi buydu.
FİLM: Erdoğan 26 Şubat 1954’te dünyaya geldi. Filmde bu tarihte meydana gelen olayları sıralamışlar: Boğaz’ın donması, Sait Faik’in vefatı, Muhammed Ali’nin boksa başlaması, Milli Takım’ın ilk kez Dünya Kupası’na katılması falan... Siyah beyaz görüntüler eşliğinde okunan şahane bir metinle konu Erdoğan’a geliyor. Sade, abartısız, kısa, etkileyici, esprili ve merakla izlenen bir film... Ben olsam bu filme emeği geçenleri arar bulur ve partinin tüm tanıtım işlerini bunlara verirdim.
BUGÜN ‘28 ŞUBAT SEMPOZYUMU’ VAR
“HUKUKÇULAR Derneği”nin düzenlediği “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Türkiye’de Darbeler ve FETÖ Gerçeği” konulu bir sempozyum var bugün.
İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen bu sempozyumun ikinci oturumuna ben de konuşmacı olarak katılacağım.
Bilgi vereyim dedim.
AK Parti Ankara adayı Özhaseki: Polemikçi değilim, istişare ederim, şeffaflıkta zirveyim
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile kahve sohbeti yaptık... Ankara’yı, projelerini, Melih Gökçek’i, Mansur Yavaş’ı konuştuk... Ben sordum, o cevapladı... İşte söyledikleri...
NEDİR ÖZHASEKİ’NİN TARZI?
ÖZHASEKİ, adaylığının ilk günlerinde “Benim kendime özgü bir tarzım var” cümlesini çok sık vurgulamıştı. Bunu hatırlattım kendisine ve sordum: “Nedir sizin tarzınız?”
Cevap vermeden önce bir hatırlatmada bulunma ihtiyacı hissetti.
Dedi ki:
“Ben kendi tarzımı anlatırken Melih Gökçek’ten farkımı anlatıyormuşum gibi algılanıyor. Bu doğru değil. Benim tek bir amacım var: Kendi tarzımı, üslubumu vatandaşa doğru dürüst anlatmak.”
Bu uyarıyı yaptıktan sonra da “Benim tarzım şunlardır” dedi ve başladı sıralamaya:
Dinlerim, istişare ederim, kararı öyle veririm.
Gönül alırım, rıza alırım.
Şeffaflıkta zirve yapmış bir insanım. Şeffaflık benim için çok önemlidir.
Polemikçi değilim, polemiğe girmem.
İsraf sevmem.
Proje üretirim.
Genel siyasetin içinde başat aktör olmak gibi bir niyetim yoktur.
BAŞINDAKİ İKİ BELA
BELA BİR: “Özhaseki anketlerde geride” diye bir cümle var, her köşe başında fısıldanan... İşte bu fısıltı, Özhaseki’nin en büyük belası. Sordum kendisine... Verdiği cevap şöyle oluyor: “Biliyorum bu cümleyi... O anketlerin çoğunda manipülasyon var. Ben hem tarafsız anketlere, hem de vatandaşa baktığımda umutlanıyorum.”
BELA İKİ: “Ankaralı değil” cümlesi... Bu da başının ikinci belası... Özhaseki, bu konuda da şunları söylüyor: “Bunu ilk Kemal Kılıçdaroğlu söyledi... Bana böyle diyen Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki iki belediye başkanından biri Tuncelili, diğeri Afyonlu.. 5.5 milyon nüfus var Ankara’da. Bunun 4 milyonu Orta Anadolu’dan gelmiş.”
ÖZHASEKİ’NİN 7 TEMEL ÖZELLİĞİ
BİR: İddiası büyük ama hırslı değil.
İKİ: Çatışmacı değil ama şahsiyetine önem veriyor.
ÜÇ: Hızla samimi oluyor ama mesafesini korumasını biliyor.
DÖRT: Rakibini eleştiriyor ama saygılı bir dil kullanıyor.
BEŞ: Kazanmak istiyor ama vicdanını asla ihmal etmiyor.
ALTI: Akla önem veriyor ama duygusal tarafı ağır basıyor.
YEDİ: Gökçek’i üzmek istemiyor ama yoğurdu farklı yiyor.
ANKARA’YI İYİ BİLEN ÜÇ KİŞİDEN BİRİYİM
ÖZHASEKİ diyor ki:
“Ankara’nın imarla ilgili ana planlamasını 6 ay kadar emek vererek yaptım. Pafta pafta çalıştım. Her tarafını ezbere biliyorum. Üç çocuğum Ankara’da okudu. Ankara’da hep bir evimiz oldu. Gençlik dönemimde beş yıl geçirdim Ankara’da. Üç dönemdir Ankara milletvekiliyim. Buna rağmen bana Ankaralı değil falan diyorlar. Neyse ki iş bilmez diyemiyorlar, tembel diyemiyorlar.”
EN ÖNEM VERDİĞİ PROJELERİ
KONU projelere gelince...
Mehmet Özhaseki’nin konuşmasının iştahı arttı.
Ve birbiri ardına sıraladı projelerini:
Metro ve yaylı sistem iki katına çıkacak.
Dünya başkentleri arasındaki rekabette Ankara başa güreşecek.
“Kültür Yolu” projesiyle kültür turizminin önemli bir durağı olacak Ankara.
Termal turizm geliştirilecek.
Çocuklar için “Çocuk Köyü”, öğrenciler için “Uyanık Kütüphane”, üniversite öğrencileri için “Çay–Çorba–Çamaşır” gibi projelerim var.
Şeffaf olacağız. İhaleler bilinecek, imar tadilat planları bilinecek.
Özhaseki, projelerini anlatmaya devam ederken...
Kalınca bir kitapçık verdi bana...
Ve sonra da “Burada hepsi ve daha fazlası var” dedi.
ERDOĞAN İÇİN EN ŞAHANE DOĞUM GÜNÜ MESAJI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan için hazırlanmış çok doğum günü mesajı gördüm ama içlerinden sadece biri açık ara öndeydi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın hem bulduğu slogan, hem de yaptığı film gerçekten çok ama çok iyiydi.
SLOGAN: “Nice Senelere Seninle”. Bence doğum gününde ortaya atılan sloganların en iyisi buydu.
FİLM: Erdoğan 26 Şubat 1954’te dünyaya geldi. Filmde bu tarihte meydana gelen olayları sıralamışlar: Boğaz’ın donması, Sait Faik’in vefatı, Muhammed Ali’nin boksa başlaması, Milli Takım’ın ilk kez Dünya Kupası’na katılması falan... Siyah beyaz görüntüler eşliğinde okunan şahane bir metinle konu Erdoğan’a geliyor. Sade, abartısız, kısa, etkileyici, esprili ve merakla izlenen bir film... Ben olsam bu filme emeği geçenleri arar bulur ve partinin tüm tanıtım işlerini bunlara verirdim.
BUGÜN ‘28 ŞUBAT SEMPOZYUMU’ VAR
“HUKUKÇULAR Derneği”nin düzenlediği “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Türkiye’de Darbeler ve FETÖ Gerçeği” konulu bir sempozyum var bugün.
İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen bu sempozyumun ikinci oturumuna ben de konuşmacı olarak katılacağım.
Bilgi vereyim dedim.