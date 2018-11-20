Çok sıcak, çok taze, çok yeni...
İki örnek vereceğim:
BİRİNCİ ÖRNEK: Zaman gazetesine hatırı sayılır sermaye katkısı sunmuş çok zengin bir adam, “Kovuşturmaya gerek yoktur” diyerek hakkındaki tüm suçlamalardan bir anda yırtıvermiş. Buna karşılık... Zaman gazetesine abone oldu diye... Bank Asya’ya para yatırdı diye... FETÖ’nün sendikasına bulaştı diye... Bir sürü şahsın hayatı karartılmış durumda.
İKİNCİ ÖRNEK: Akademisyenlere yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan bu 13 kişiden biri hariç hepsi serbest bırakıldı... O biri de kim mi? Arkasında kimsenin bulunmadığı düşünülen, sahip çıkanının olmayacağına inanılan Yiğit Aksakoğlu! Hiç acınmadan, zerre çekinmeden bastılar tutuklamayı Yiğit’e... Kim bilir ne zaman, nasıl çıkacak, bilinmez!
Bu iki örnekten yola çıkarak haykırıyorum:
Adalet... Adalet... Sadece adalet!
‘KOLPACI’ DEMİŞ BANA KOLPACILARIN ŞAHI
MANSUR Yavaş denilen şahsın son durumu şu:
AK Parti tarafından “Acaba adayımız olur mu” falan diye yoklanıyor.
“CHP beni aday yapacak mı” diye zulaya yatmış öylece bekliyor.
Bu arada İYİ Parti’yi de “Ne olur ne olmaz” diyerek yedekte tutuyor.
“Kolpacı kelimesinin sözlük anlamı nedir?” diye sorarsanız.
“Aha! Tam da budur” derim.
İşte böyle bir adam olan Mansur Yavaş...
Sırf kendisini azıcık eleştirdim diye tweet atıp bana “kolpacı” demiş.
Mansur Efendi! Mansur Efendi!
Hiç yoktur diyemem, mutlaka vardır bende de birazcık kolpa molpa...
Fakat şundan emin ol ki...
Senin muazzam kolpacılığının yanında benim kolpacılığım...
Pek zavallı, pek minnak, pek çelimsiz kalır!
MANSUR YAVAŞ’LIK YAYILIYOR MU NE?
TURGUT Altınok da Keçiören’den adaymış. Öncelikle AK Parti’den aday olmak istiyormuş. AK Parti olmazsa İYİ Parti’den aday olacakmış.
Mansur Yavaş’lık dediğimiz lanet olgu, memleketimizde hızla yayılıyor sayın seyirciler ve ben bu duruma ifrit oluyorum.
SEN BİR DE YOZGAT’I GÖR ALEYNA KARDEŞ
ALEYNA Tilki demiş ki:
“Konya’ya gittim. California’ya acayip benziyor.”
Sen bir de Yozgat’ı gör Aleyna Tilki kardeşim...
“Ay vallahi aynı Sacramento!” demezsen ne olayım!
TAKDİR/TENKİT
Takdir etmesini bilmeyen tenkit etmesin.
Tenkite katlanamayan takdir beklemesin
BALERİN HEYKELİNE TECAVÜZ GİRİŞİMİNE DAİR
İSTANBUL’da Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen’in heykeline tecavüz girişiminde bulunulmuş.
Alkollü ayının teki, pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalışmış.
Ama balerin de fazla mini giyinmiş.
Ama gecenin o vakti balerin heykelinin orada ne işi varmış.
Ama heykel de biraz fazla davetkâr duruyormuş.
Türü cümleleri ilk kim ya da kimler kuracak?
FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN BENDE ŞUNLAR OLUYOR
Yüzüme hemen gerekçesiz bir tebessüm oturtmaya çalışıyorum.
Fotoğraf çekilene kadar istemsizce nefesimi tutuyorum.
Elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum, ayaklarımı kıpırdatıyorum.
Önümdeki masayı düzenliyorum, arka planı kolaçan ediyorum.
Anında “Haberim yokmuş gibi çek panpa” edası takınıyorum.
Uzaklara dalarak baktığımda derin bir sonuç alacağımı sanıyorum.
Yüzümü elimle kapatmanın çok cool kaçacağını düşünüyorum.
RAHŞAN YALNIZLIĞI
BUGÜN etkili yetkili yerlerde olup... Sırf etkili yetkili oldukları için etrafı insan kaynayan herkes için ibretlik bir fotoğraftır bu!
Adını “Rahşan yalnızlığı” koyduğum bu fotoğraf...
Vefa’nın İstanbul’da bir semt adı olduğunun...
İnsanoğlunun kişiliğe değil makama önem verdiğinin...
“Ancak güçlüysen etrafın kalabalıklaşır” hükmünün...
Adeta bir dışavurumu gibi...
MUHALİFİN DE CAHİLİ OLUR
İSTANBUL Müftülüğü’nden şöyle bir açıklama gelmiş: “İleri saat uygulaması nedeniyle sabah namazına katılımda sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin talebine cevap vermek üzere İstanbul’da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır.”
Bu açıklamayı gören, namaz vaktinden, imsaktan falan zerre çakmayan bazı cahil muhalifler, “Bunu İsmet Paşa yapsa 40 yıl konuşulurdu” falan diye iktidara laf çakıyor.
Bunu Yunan bile yapsa hiçbir Müslüman ses çıkarmazdı, çünkü dini açıdan zerre sakınca içermeyen bir uygulama bu, a be sadece karşıtını cahil gören cahil muhalif!
Adalet! Adalet! Sadece adalet!
Çok sıcak, çok taze, çok yeni...
İki örnek vereceğim:
BİRİNCİ ÖRNEK: Zaman gazetesine hatırı sayılır sermaye katkısı sunmuş çok zengin bir adam, “Kovuşturmaya gerek yoktur” diyerek hakkındaki tüm suçlamalardan bir anda yırtıvermiş. Buna karşılık... Zaman gazetesine abone oldu diye... Bank Asya’ya para yatırdı diye... FETÖ’nün sendikasına bulaştı diye... Bir sürü şahsın hayatı karartılmış durumda.
İKİNCİ ÖRNEK: Akademisyenlere yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan bu 13 kişiden biri hariç hepsi serbest bırakıldı... O biri de kim mi? Arkasında kimsenin bulunmadığı düşünülen, sahip çıkanının olmayacağına inanılan Yiğit Aksakoğlu! Hiç acınmadan, zerre çekinmeden bastılar tutuklamayı Yiğit’e... Kim bilir ne zaman, nasıl çıkacak, bilinmez!
Bu iki örnekten yola çıkarak haykırıyorum:
Adalet... Adalet... Sadece adalet!
‘KOLPACI’ DEMİŞ BANA KOLPACILARIN ŞAHI
MANSUR Yavaş denilen şahsın son durumu şu:
AK Parti tarafından “Acaba adayımız olur mu” falan diye yoklanıyor.
“CHP beni aday yapacak mı” diye zulaya yatmış öylece bekliyor.
Bu arada İYİ Parti’yi de “Ne olur ne olmaz” diyerek yedekte tutuyor.
“Kolpacı kelimesinin sözlük anlamı nedir?” diye sorarsanız.
“Aha! Tam da budur” derim.
İşte böyle bir adam olan Mansur Yavaş...
Sırf kendisini azıcık eleştirdim diye tweet atıp bana “kolpacı” demiş.
Mansur Efendi! Mansur Efendi!
Hiç yoktur diyemem, mutlaka vardır bende de birazcık kolpa molpa...
Fakat şundan emin ol ki...
Senin muazzam kolpacılığının yanında benim kolpacılığım...
Pek zavallı, pek minnak, pek çelimsiz kalır!
MANSUR YAVAŞ’LIK YAYILIYOR MU NE?
TURGUT Altınok da Keçiören’den adaymış. Öncelikle AK Parti’den aday olmak istiyormuş. AK Parti olmazsa İYİ Parti’den aday olacakmış.
Mansur Yavaş’lık dediğimiz lanet olgu, memleketimizde hızla yayılıyor sayın seyirciler ve ben bu duruma ifrit oluyorum.
SEN BİR DE YOZGAT’I GÖR ALEYNA KARDEŞ
ALEYNA Tilki demiş ki:
“Konya’ya gittim. California’ya acayip benziyor.”
Sen bir de Yozgat’ı gör Aleyna Tilki kardeşim...
“Ay vallahi aynı Sacramento!” demezsen ne olayım!
TAKDİR/TENKİT
Takdir etmesini bilmeyen tenkit etmesin.
Tenkite katlanamayan takdir beklemesin
BALERİN HEYKELİNE TECAVÜZ GİRİŞİMİNE DAİR
İSTANBUL’da Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen’in heykeline tecavüz girişiminde bulunulmuş.
Alkollü ayının teki, pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalışmış.
Ama balerin de fazla mini giyinmiş.
Ama gecenin o vakti balerin heykelinin orada ne işi varmış.
Ama heykel de biraz fazla davetkâr duruyormuş.
Türü cümleleri ilk kim ya da kimler kuracak?
FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN BENDE ŞUNLAR OLUYOR
Yüzüme hemen gerekçesiz bir tebessüm oturtmaya çalışıyorum.
Fotoğraf çekilene kadar istemsizce nefesimi tutuyorum.
Elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum, ayaklarımı kıpırdatıyorum.
Önümdeki masayı düzenliyorum, arka planı kolaçan ediyorum.
Anında “Haberim yokmuş gibi çek panpa” edası takınıyorum.
Uzaklara dalarak baktığımda derin bir sonuç alacağımı sanıyorum.
Yüzümü elimle kapatmanın çok cool kaçacağını düşünüyorum.
RAHŞAN YALNIZLIĞI
BUGÜN etkili yetkili yerlerde olup... Sırf etkili yetkili oldukları için etrafı insan kaynayan herkes için ibretlik bir fotoğraftır bu!
Adını “Rahşan yalnızlığı” koyduğum bu fotoğraf...
Vefa’nın İstanbul’da bir semt adı olduğunun...
İnsanoğlunun kişiliğe değil makama önem verdiğinin...
“Ancak güçlüysen etrafın kalabalıklaşır” hükmünün...
Adeta bir dışavurumu gibi...
MUHALİFİN DE CAHİLİ OLUR
İSTANBUL Müftülüğü’nden şöyle bir açıklama gelmiş: “İleri saat uygulaması nedeniyle sabah namazına katılımda sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin talebine cevap vermek üzere İstanbul’da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır.”
Bu açıklamayı gören, namaz vaktinden, imsaktan falan zerre çakmayan bazı cahil muhalifler, “Bunu İsmet Paşa yapsa 40 yıl konuşulurdu” falan diye iktidara laf çakıyor.
Bunu Yunan bile yapsa hiçbir Müslüman ses çıkarmazdı, çünkü dini açıdan zerre sakınca içermeyen bir uygulama bu, a be sadece karşıtını cahil gören cahil muhalif!