Abdullah Gül’ün çatı adayı olması Erdoğan’ın işine gelirdi

*

Eğer Abdullah Gül...

CHP, İYİ Parti ve Saadet’in ortak “çatı adayı” olarak çıksaydı...

- CHP’nin tabanı mobilize edilemezdi, daha kötüsü CHP örgütleri asla çalışmazdı.

- İYİ Parti tabanında heyecan olmazdı ve daha kötüsü İYİ Parti örgütleri çalışmazdı.

- Belki Saadet’ten oy alabilirdi ama Saadet’in oyu kaç ki?

- Belki AK Parti’nin bazı küskünlerinden oy alabilirdi ama onlar da yetmezdi.

Kısacası muhalefet açısından...

Sonuç tam bir hüsran olurdu.

*

Bazılarının “Ekmeleddin vakası” olarak nitelendirdikleri vaka, aslında Ekmeleddin Bey’in şahsıyla ilgili olmaktan daha çok...

“Çatı aday” denilen yöntemle ilgiliydi.

*

“Ekmeleddin Bey vakası”ndan alınması gereken ders şuydu:

Bir yöntem olarak “çatı aday” yöntemi...

- Tutmadı!

- Tutmuyor!

- Tutmaz!

- Tutmayacak!

*

Abdullah Gül’ü “çatı aday” olarak gazlayan ve bugüne kadar siyasi hiçbir öngörüleri tutmamış olan “Yetmez Ama Evet” tayfası, başarısızlıkla sonuçlanmış bir yöntemi yeniden devreye sokmaya çalıştılar.

Ama Meral Akşener’in “ben adaylıkta ısrar ediyorum” demesi...

Heveslerini kursaklarında bıraktı.

*

İşin özü şu:

Eğer Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olsaydı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından işler çok ama çok daha kolay olurdu.

İlk turda yüzde 55’le garanti seçilirdi.

*

Muhalefet, “çatı aday” formülünü hayata geçirmeyerek kazanır mı, kazanmaz mı bilmem.

Ama bildiğim bir şey var:

“Çatı aday” formülüne göre daha avantajlı durumda.

*

Benim merak ettiğim konu şu:

Durum böyle olduğu halde...

Erdoğan ve AK Parti kurmayları, neden “Keşke Abdullah Gül çatı aday olsa, bu bizim işimize gelir” demediler?

Hatta ve hatta...

Neden Abdullah Gül’ün çatı aday olarak çıkmaması için çabaladılar?

*

İşin bu kısmını gerçekten anlamış değilim.

CAMİ ÇIKIŞINDA SİYASET KONUŞMAMAK

ABDULLAH Gül şöyle demiş:

“Cami kapısında, cami önünde memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yarın sizleri çağıracağım. Ne düşündüğümü, ne yapacağımı detaylarıyla anlatacağım”.

Güzel bir açıklama.

Umarım cami kapısında siyasi açıklama yapma devri son bulur.

CHP’NİN ŞİFRELERİNİ ÇÖZDÜM: PARTİDE TAM ÜÇ GRUP VAR

CHP karışık.

CHP toz duman.

CHP’de göz gözü görmüyor.

Her an her şey değişebilir ama an itibariyle CHP, üçe bölünmüş durumda.

Üç grup var partide ve her grubun adayı farklı.

*

İşte CHP’deki üç grup ve her grubun aday olarak görmek istediği isimler:

*

BİRİNCİ GRUP:

ULUSALCILAR

Siyasi görüş olarak ulusalcı çizgideler... Başlarını Tanju Özcan ve Emre Köprülü gibi milletvekilleri çekiyor. Grupta 20’ye yakın milletvekili desteğine sahip bu grup... Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi istiyorlar.

*

İKİNCİ GRUP:

SOL KANAT

Sol ve ötesi çizgisindeler. İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel’i istiyorlar.

*

ÜÇÜNCÜ GRUP:

KEMAL BEY’CİLER

Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gidenler... Daha merkezdeler. Bülent Tezcan, Engin Altay gibi isimler grubun önde gelenleri... Akıllarında aday olarak iki isim var: Yüzde 90 Yılmaz Büyükerşen, yüzde 10 İlhan Kesici...

KEMAL BEY ŞU İKİ ŞEYE ÇOK KIZMIŞ

- BİR: Özgür Özel’in “Biz CHP olarak Erdoğan’ı çıldırtacak bir aday çıkaracağız” diyerek kendini işaret etme gayretine...

*

- İKİ: “Adamın bizden bir talebi yok, bu haysiyet cellatlığı da nereden çıktı” diyerek partiden bazı isimlerin Abdullah Gül’e yönelik sert eleştirilerine...

YÜRÜYECEKSİN, MİLLET YÜRÜYECEK ARKANDAN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenirken şöyle dedi:

“Biz Hatay’a gittik, o da gitti. Neden? Biz gittik diye.”

Ardından da ekledi:

“Aklıma bir şey geldi şimdi: Yürüyeceksin, Kemal yürüyecek arkandan”.

Erdoğan’ın aklına gelen Fetih Marşı’ndan bir dize...

Fetih Marşı’nda şöyle bir bölüm vardır:

“Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan / Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan”.

Kısacası:

Erdoğan, Kemal Bey’i “millet” kapsamına almıştır.

Olumsuz bir durum yok yani.