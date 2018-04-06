Abdullah Gül’ün aday olması Erdoğan’ın işine yarar mı?

BU konuda üç tez var.

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- BİRİNCİ TEZ: Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkarsa... İkinci tura kalamaz. İkinci tura muhalefetin en büyüğü olan CHP’nin adayı kalır. Bu durumda Gül’ün adaylığının bir anlamı olmaz.

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- İKİNCİ TEZ: Muhalefetin tümü Abdullah Gül etrafında birleşir ve Gül’ü tek aday olarak gösterirse... AK Parti’nin memnuniyetsizlerinin Abdullah Gül’e destek vermeleri söz konusu olabilir ve Gül’ün şansı artar.

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- ÜÇÜNCÜ TEZ: Muhalefetin tümünün Abdullah Gül’ü ilk turda tek aday olarak göstermesi, ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakasına dönüşebilir. Gül, bilhassa CHP tabanından oy alamaz. Bu da Erdoğan’ın işine yarar.

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Acaba hangi tez daha doğru?

Size bir şey söyleyeyim mi?

Yemin ederim ki...

Karar veremiyorum bir türlü...

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Fikrim firarda / Tezlere sığmaz eyvah yani...

KEMAL BEY’İN STRATEJİSİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUM

CUMHURBAŞKANI ile sınıra giden sanatçılara, “Rezil adamlar” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, bırakın minicik bir geri adım atmayı, “Az bile söyledim” diyerek çıtayı daha da yükseltmiş durumda.

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Stratejisi ne acaba Kemal Bey’in?

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- AK Parti iktidarı ile uğraşmak yerine İbo, Alişan, Seda, Sibel Can falanla didişmeyi mi tercih ediyor acaba?

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- Toplumun en az yüzde 80’ninin bu sanatçılara fena halde kıl olduğunu mu düşünüyor acaba?

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- “Tayyip Erdoğan gibi yapmalıyım, milim geri adım atmamalıyım” şeklinde bir strateji mi izliyor acaba?

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Ben çıkamadım işin içinden.

CAN FEDA

AFRİN’i dolaşıp da gelenler!

Menbiç’i dolaşıp da gelmek isteyenler!

Oralara kadar zahmet buyurmayınız.

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- Bugün vizyona giren...

- Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’in başrolünde yer aldığı...

- Hiçbir masraftan kaçınılmadan çekilmiş...

- Amerikan tipi savaş filmlerini aratmayan...

- Ve Afrin ile Menbiç’i ayağınıza getiren...

“CAN FEDA” adlı film sizi bekliyor.

KIZMAZSANIZ

- Kızmazsanız bir şey söyleyeceğim: Taksim’e yapılan cami var ya... Son dönemde sosyal dokuya uygunluk ve mimari açıdan bakıldığında çok ama çok güzel bir cami oluyor.

- Kızmazsanız bir şey daha söyleyeceğim: Benim gözümde sarıklı cübbeli bir adamın kıyafetine müdahale etmekle, mini etekli bir kadının kıyafetine müdahale etmek arasında zerrece fark yoktur.

- Yine kızmazsanız bir şey söyleyeceğim: Bahçeli’nin Özgür Özel’e “Tipitip” demesinin ardından... Özgür Özel’in “Gargamel olmaktansa Tipitip olmayı tercih ederim” diye cevap vermesini pek beğendim.

BEKİR BEY BEKİR BEY





“OHAL bir kez daha uzatılabilir” açıklamasını...

Lütfen cuma akşamı piyasalar kapanırken yapar mısınız?

Cebimizdeki paramız eriyor Bekir Bey paramız!

AVUKATLARA SELAM OLSUN

TARAFSIZ gazetecilik, bağımsız yorumculuk gibi işlerin ardından...

Bugün memlekette yapılan en tehlikeli, en tekinsiz, en netameli meslek:

AVUKATLIK.

Bütün avukatlara selam olsun!

BABACAN / ŞİMŞEK





BİR ara...

“Ali Babacan giderse... Ekonomi batar” deniyordu.

Şimdi de...

“Mehmet Şimşek giderse... Ekonomi batar” deniyor.

Mehmet Şimşek de giderse...

Bakalım bu sefer kimi bulacaklar?

Ö. SEYFETTİN’E KARŞI İBO, M. EMİN YURDAKUL’A KARŞI ALİŞAN, İBRAHİM ÇALLI’YA KARŞI SEDA

ÇANAKKALE zaferinin kazanılmasından sonra...

Edipler, şairler, yazarlar, ressamlar Çanakkale’ye davet edildi.

Zaferi kaleme alsınlar, yazsınlar, çizsinler diye...

- Mesela öykücü Ömer Seyfettin...

- Mesela ressam İbrahim Çallı...

- Mesela şair Mehmet Emin Yurdakul...

*

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı ile birlikte Hatay sınırına giden sanatçılar olayından söz ederken...

Çanakkale’ye götürülen bu sanatçıları örnek göstermiş.

*

Bu örnek...

Hatay sınırına gidenlere çok büyük haksızlık!

*

Neden mi?

Çünkü...

- İbrahim Tatlıses’in Ömer Seyfettin’le...

- Alişan’ın Mehmet Emin Yurdakul’la...

- Seda Sayan’ın İbrahim Çallı’yla...

Mukayese edilmesi hiç adil değil.

Ve bu adaletsizliğe en büyük isyan...

İbrahim Tatlıses’ten, Alişan’dan, Seda Sayan’dan falan gelir.